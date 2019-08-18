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Разговор о «козлах». Семак и нулевой авторитет

вчера, 12:00

За неделю арбитров успели обозвать дважды. «Соккер.ру» огорчен, что и повод для эмоций был, и виновных не наказывают. 

Сухой и Матюнин плохо отработали матчи «Ахмата». Вроде как сделали мелкие приятности «Спартаку» и «Зениту», хотя обе команды не обязательно в них нуждались. Также были явно ошибочные решения вне пределов линии «помоги богатому и знаменитому», а на десерт высказался тренер. 

Сравнение с рогатой скотиной в стране, где легенды футбола вступились за болеющего вора в законе – сознательное оскорбление. Семак сейчас и Кадыров в 2013 году поступили одинаково, хотя второй благодаря громкой связи еще и публику завел. Его шумно порицали, в том числе фанаты «Зенита», а тренера предлагаете понять и простить? 

Кстати, многие уже не вспомнят, было ли судейство в матче, где Кадыров выступил, адекватным? Вилков работает до сих пор, а новая история затмевает старую легенду о вседозволенности. Матюнин совершил много ошибок, скорее всего, получит отстранение. Но главный тренер назвал арбитров «козлами», а в протоколе матча это вряд ли отражено. 

Плюс «Ахмату» поведение на игре против «Спартака» простили. Штраф смешной выписали, крайнего оперативно выявили, якобы уволили, он извинился от души. В технической зоне был человек без права там находиться – не беда. Арбитра с поля увел бородатый мужчина? Судья не отразил в протоколе суть разговора – следовательно, дисквалификации нет. 

В российском аналоге «что происходит в Вегасе – остается в Вегасе» фигурирует Грозный? Не ругайте рефери, которые боятся. И ругайте Семака, который повел себя словно руководство «Ахмата». Матюнин точно слышал, что тренер, отгоняя помощника, сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать!» Слышал, поскольку отреагировал, на видео четко видно.  

Что делает любой профессиональный судья? Показывает карточку тренеру Семаку, ведь новые правила разрешают, и после финального свистка – тоже. Потом в протоколе объясняет причину, слова Сергея Богдановича рассматривает КДК. «Козлы» не худшее, что можно придумать, Семак мог отделаться одним-тремя матчами дисквалификации после удаления. 

Но ведь «Спартак» прямо по курсу, как можно отстранить уважаемого человека? Матюнин сделал вид, что оскорблять рефери правила разрешают, как и отменять чистые голы. Проблему отсутствия авторитета судейского корпуса в глазах представителей клубов после таких случаев решить сложнее. Вернее, невозможно без смены команды рефери на других. 

Этим не поверят. Не мнение сформировалось, а убеждение, ведь вера доказательств не требует. Подход роднит также многих фанатов, которые спорят о судействе, но зачастую с позиции: «Вот моему „Спартаку“ арбитры никогда не помогают, а твоему „Зениту“ - всегда». Можно поменять названия клубов, а суть останется. Не может каста людей, где на каждого досье с противоправными решениями, быть уважаемой. 

И Кадыров в 2013 году, и некто (вряд ли Ризван Эдильсултанов, которого заставили извиняться), и Семак не имели права оскорблять рефери, даже если те работали некачественно. Но если вспомнить сотни случаев (уже не десятки), когда арбитры вправду заслужили грубую профессиональную оценку, а не получали ее, оставались безнаказанными, то оскорбления поддержат многие.

Судьи и авторы незаконных решений - заложники ситуации. Но рефери изначально сами виноваты. Если бы Кадырова – не последнего человека в РФ, в 2013 году наказали солидно и показательно, если сейчас Даудов получил бы не смешной штраф, а личный запрет находиться на стадионе год, то Семак и все остальные следили бы за словами, как следят в АПЛ, боясь отстранения. 

Порядка нет там, где его не наводят. Теперь шишки полетят в главу рефери Егорова – отчасти по делу, ведь начальник отвечает за подготовку подчиненных, но удивительный бардак подчеркивает, как низко пали судьи за последние лет десять. Поколение Безбородова, Лапочкина, Вилкова, Еськова и Карасева себя дискредитировало. Назад дороги нет, перезагрузка невозможна. 

Семака хорошо бы дисквалифицировать, но это уже никак на авторитете арбитров не скажется. Нельзя укрепить то, что разрушено. Плюс получится, что людям из «Ахмата» можно обзываться без персональных наказаний, а людям из «Зенита» - нельзя. Снова не по понятиям, Медведеву и Миллеру не понравится. «Столкновение страстей – один из элементов футбола», как говорит живой классик. 

Зато за неделю уяснили, что рефери можно официальным лицам клубов называть на буквы «г» и «к». Странно еще, что «Ахмат» не использовал гениальную отмазку. Оказывается, есть такой французский писатель-фантаст Ив Гандон. И когда в этом году мэр города в Киевской области подал в суд на человека, который его обозвал, то гражданин выиграл прения, заявив, что сравнивал чиновника с фантастом. 

В российском суде вряд ли пройдет с вами лично – лучше не экспериментируйте, но у Даудова могло получиться. Шутки шутками, а Матюнин вчера разозлил и Рахимова, и Семака. Судейство плохое, причем в очередной раз. Многие рефери «поплыли», а основных причин, пожалуй, две. Первая – им не приходится совершенствовать мастерство. Чтобы убедительно случайно ошибаться, надо быть «середнячком», как Безбородов, которому в УЕФА понизили категорию в июне. 

Следовательно, арбитры такими глупостями, как развитие, в РПЛ не занимаются. Занимаются другими, что ведет ко второй причине, почему рефери не уважают. Судьи никогда не боролись за честное имя и авторитет. Сам Матюнин после вчерашнего матча мог наоборот подумать: «Фух, легко отделался, всего козлом обозвали. Месяц-два без РПЛ, зато ничья и без звонков из Грозного». 

В системе бардак, а порядок наводить должен тот, чья команда получала пенальти за симуляции за штрафной площадью. А вот про VAR разговор короткий. Если бы руководство РПЛ и РФС поставило цель внедрить систему на всех матчах к первому туру нового сезона, то нашлись и средства, и техническая возможность. На арене «Зенита» будет ЛЧ с повторами, что мешало ими вчера пользоваться? Значит, сознательный саботаж, за что теперь расплачиваемся. 

Результаты этого сезона искажены ошибками рефери на старте. Не то чтобы часто в РПЛ бывало иначе, но если в итоге чемпионство или места в еврокубках определят по разнице в 1-3 пункта, то благодаря ляпам арбитров разницу уже сформировали. Кто-то недобрал, кому-то сделали подарки – испортили чемпионат. Враги Прядкина и Егорова в экстазе от скандалов, но не думайте, что замена будет квалифицированнее. 

А вот старые рефери не наработали на уважение или сочувствие. Семака, конечно, нужно дисквалифицировать, а Дзюбу – оштрафовать рублем, если Артем вдруг нарушил правила РФС высказываниями без оскорблений, но с подтекстом. Впрочем, когда за короткий отрезок сезона столько мерзких скандалов, из которых часто торчат уши тех, кому выгодно, то эмоции ожидались. 

Но Семак не тот, кто должен читать мораль. Тренер «Зенита» тоже часть системы. Наставник ведь не побежит обзывать арбитра после левого пенальти на Дзюбе, верно? И Артем не будет после матча правду-матку чесать, если такое случится. Хитро улыбнется и скажет: «На усмотрение судьи». Не замечено желание всех до единого ведущих клубов внедрить повторы вовремя и добиться смены рефери на молодых и независимых. 

Тоже важный момент – судейство именно такое, поскольку любители жить по закону в меньшинстве. Учитывая, что «козел» на жаргоне это тот, кто сотрудничает с администрацией зоны, то таких в российском футболе может оказаться куда больше, чем думают Кадыров и Семак. Многие скованы одной системной цепью. И возмущаются, лишь если бьют их, а не прикованных рядом. Красавцы!   

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Nikola45
   69 / 988
сегодня в 06:39
Так вы более 60 лет не имели чемпионства. И только в 1984 г. впервые, по каким то непонятным причинам ими стали. И потом до 2000 годам ЗЕРО. И только когда сели с Миллером на трубу и нарисовали Проект у вас, что то начало получаться. Ну видишь разница в 16 лет и 60......😁
Командир танка
Командир танка
   915 / 988
сегодня в 06:07
ужасно построена статья. как человек который не в курсе произошедшего, начал читать...... что, куда, какие козлы, вы о чем???? сначала опишите ситуации а потом начинайте ваши думки излагать
tuman960
tuman960
   378 / 988
вчера в 21:49
кстати посмотрел момент после которого удалили игрока Ахмата максимально увеличенный !!!Нарушение действительно было(толчок сзади по ноге),другое дело ,что судья должен был продолжить игру,так как мяч был у зенитовца,засчитать гол и дать жёлтую!!Если бы гола не было- тогда чисто красная карта(фол последней надежды)!!!Судья накосячил по полной и в этом моменте и в других-отмена второго гола,непоставленный пенальти,куча офсайтов не по делу и т.д и т.п.!!!Вообщем КОЗЁЛ он и нечего обижаться на правду!!!!!!
Nikola45
Nikola45 ответил Владимир_Спартак
   182 / 988
вчера в 21:32
Николай Спартак он во все времена Спартак начиная с 1922 г. А вы проект - 2000. Вот в чем разница.
И так? Расскажите как Спартак стал Спартаком! Как в 90 годы! Которые были особо удачные для него, присосался к нефтяной трубе! Как у единственного клуба были финансы! И то без наркоты побеждать не могли! А сейчас Тарасовский проект в низу турнирной таблицы! 16 лет сидели без побед и трофеев! Денег потрачено больше всех Эфект нулевой! Развернул я понятие ПРОЕКТ?
Nikola45
Nikola45 ответил Владимир_Спартак
   182 / 988
вчера в 21:31
Николай Спартак он во все времена Спартак начиная с 1922 г. А вы проект - 2000. Вот в чем разница.
В Европе ноль! Знаете почему? Потому что ПРОЕКТ тянет судейский корпус! 2 первых тура тому прямое доказательство! Ноль он и в Африке НОЛЬ! Не правда ли Владимир?
Nikola45
Nikola45 ответил Владимир_Спартак
   182 / 988
вчера в 21:29
Николай Спартак он во все времена Спартак начиная с 1922 г. А вы проект - 2000. Вот в чем разница.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       693 / 988
    вчера в 20:04
    Полный бред какой-то!!!
    DorianGrey
    DorianGrey
       488 / 988
    вчера в 18:50
    статья о том )) что до 13 года и сегодняшнего случая никто судью 3.14 не называл ))
    oFANATo
    oFANATo ответил mugik1973
       51 / 988
    вчера в 18:46
    Вот сейчас и посмотрим как Дюков будет отмазывать Семака и Дзюбу.

    Вся страна в ожидании.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Nikola45
       69 / 988
    вчера в 18:43
    Николай Спартак он во все времена Спартак начиная с 1922 г. А вы проект - 2000. Вот в чем разница.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       65 / 988
    вчера в 18:01
    Короче ни слова не понял но виноват как обычно Спартак всё проехали смотрим дальше
    Nikola45
    Nikola45
       182 / 988
    вчера в 17:56
    Дуста на Козлов не хватает! 2 первых тура козлы получали победы, не заслуженно, теперь судья Козлов опять вмешался))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Владимир_Спартак
       182 / 988
    вчера в 17:53
    Это не клуб, это проект... 😁
    Проект недавно на 11 месте был! Да и судейство козлов это для того что бы вытащить проект с 11-9 места!
    yasukuni
    yasukuni
       507 / 988
    вчера в 17:37
    Все. ОНО уже ИЗВИНИЛОСЬ. Вопрос для КДК и РФС закрыт. Плохой мальчик честно-честно пообещал что больше ни-ни.
    OLESOCC
    OLESOCC
       328 / 988
    вчера в 16:48
    Вообще-то "кондом". "Правда на всех одна" - только песня. Срочно ввести VAR и приглашать независимых судей.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       403 / 988
    вчера в 15:23
    Не вижу причин уволить всех судьев, чтобы взять дюжину новых
    112910415
    112910415
       56 / 988
    вчера в 14:20
    эх, Сергей...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил d_fincher
       69 / 988
    вчера в 14:16
    Это не клуб, это проект... 😁
    Sanches65
    Sanches65 ответил d_fincher
       429 / 988
    вчера в 14:13
    Это уже третий звоночек, первый был про Газаева .
    yasukuni
    yasukuni ответил d_fincher
       507 / 988
    вчера в 14:05
    Не для того Газпром сделал Дюкова президентом РФС, чтобы РФС наказывал Семака. оренбург: пенальти краснодар: гол с нарушением динамо: красная ахмат: красная И ничего, Семак не возмущается, правда?
    Просто РФС вместе с КДК окончательно превратились в квартал красных фонарей.
    yasukuni
    yasukuni ответил mugik1973
       507 / 988
    вчера в 14:04
    Дюков все порешает
    И мы ВСЕ прекрасно знаем, как именно!
    d_fincher
    d_fincher
       35 / 988
    вчера в 14:00
    Вообще, Семака всегда уважал - он мне казался простым и порядочным. Но после попадания в систему Зенита у любого человека едет крыша от таких денег. И когда Сергей вступился за Кокорина и начал пытаться оправдать, что псих бил стулом людей - я подумал, что к Семаку уже не смогу относиться как раньше.

    И вот второй звоночек: называет судей кoзлами, прекрасно понимая, что за ним Зенит, за ним Газпром, и ничего ему не будет за такое. Только не очень хороший человек будет пользоваться этой своей привилегией унижать другого. Зенит изменил Семака, равно как изменил Кокорина и огромное количество других людей. Этот клуб... это нечто такое... странное; тот, кто туда попадает, сильно меняется - и не в лучшую сторону.
    d_fincher
    d_fincher
       35 / 988
    вчера в 13:56
    Не для того Газпром сделал Дюкова президентом РФС, чтобы РФС наказывал Семака.

    оренбург: пенальти
    краснодар: гол с нарушением
    динамо: красная
    ахмат: красная

    И ничего, Семак не возмущается, правда?
    MAUS
    MAUS
       58 / 988
    вчера в 13:43
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
         133 / 988
      вчера в 13:30
      Семак это говорил своему помощнику....должен ли судья греть уши и подслушивать это другой разговор...Но интересно другое....если два человека в разговоре оскорбят третьего, может ли этот третий подать в суд....и получат ли эти двое хотя бы штраф...
      post-navigator
      post-navigator
         105 / 988
      вчера в 13:29
      Туктамышева предложила Матюнину судить матчи «Тосно» и «Амкара»
      «Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» — «Ахмат» ещё никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо» (СПб) и «Амкара».
      Лиза - красава!!!
      Литейный 4
      Литейный 4
         15 / 988
      вчера в 13:16
      Сравнили Кадырова и Семака. Первый в микрофон на всю страну обозвал арбитра, а второй среди узкого круга лиц. И кроме них никто не слышал заслуженной правды про свисток. Гыгыгы
      ZjzoRe
      ZjzoRe
      вчера в 13:10
      почему бы на волне финала Суперкубка и этих скандалов не дать шанс той же Пустовойтовой? На финал женского ЛЧ она годится, а обслуживать матчи РФЛ с крайне низкой планкой - нет?
      СВИНКА ПЕППА
      СВИНКА ПЕППА
         13 / 988
      вчера в 12:54
      Ну и газпром((( ахха
      mugik1973
      mugik1973
         371 / 988
      вчера в 12:53
      Дюков все порешает
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