Разговор о «козлах». Семак и нулевой авторитет

вчера, 12:00

За неделю арбитров успели обозвать дважды. «Соккер.ру» огорчен, что и повод для эмоций был, и виновных не наказывают.

Сухой и Матюнин плохо отработали матчи «Ахмата». Вроде как сделали мелкие приятности «Спартаку» и «Зениту», хотя обе команды не обязательно в них нуждались. Также были явно ошибочные решения вне пределов линии «помоги богатому и знаменитому», а на десерт высказался тренер.

Сравнение с рогатой скотиной в стране, где легенды футбола вступились за болеющего вора в законе – сознательное оскорбление. Семак сейчас и Кадыров в 2013 году поступили одинаково, хотя второй благодаря громкой связи еще и публику завел. Его шумно порицали, в том числе фанаты «Зенита», а тренера предлагаете понять и простить?

Кстати, многие уже не вспомнят, было ли судейство в матче, где Кадыров выступил, адекватным? Вилков работает до сих пор, а новая история затмевает старую легенду о вседозволенности. Матюнин совершил много ошибок, скорее всего, получит отстранение. Но главный тренер назвал арбитров «козлами», а в протоколе матча это вряд ли отражено.

Плюс «Ахмату» поведение на игре против «Спартака» простили. Штраф смешной выписали, крайнего оперативно выявили, якобы уволили, он извинился от души. В технической зоне был человек без права там находиться – не беда. Арбитра с поля увел бородатый мужчина? Судья не отразил в протоколе суть разговора – следовательно, дисквалификации нет.

В российском аналоге «что происходит в Вегасе – остается в Вегасе» фигурирует Грозный? Не ругайте рефери, которые боятся. И ругайте Семака, который повел себя словно руководство «Ахмата». Матюнин точно слышал, что тренер, отгоняя помощника, сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать!» Слышал, поскольку отреагировал, на видео четко видно.

Что делает любой профессиональный судья? Показывает карточку тренеру Семаку, ведь новые правила разрешают, и после финального свистка – тоже. Потом в протоколе объясняет причину, слова Сергея Богдановича рассматривает КДК . «Козлы» не худшее, что можно придумать, Семак мог отделаться одним-тремя матчами дисквалификации после удаления.

Но ведь «Спартак» прямо по курсу, как можно отстранить уважаемого человека? Матюнин сделал вид, что оскорблять рефери правила разрешают, как и отменять чистые голы. Проблему отсутствия авторитета судейского корпуса в глазах представителей клубов после таких случаев решить сложнее. Вернее, невозможно без смены команды рефери на других.

Этим не поверят. Не мнение сформировалось, а убеждение, ведь вера доказательств не требует. Подход роднит также многих фанатов, которые спорят о судействе, но зачастую с позиции: «Вот моему „Спартаку“ арбитры никогда не помогают, а твоему „Зениту“ - всегда». Можно поменять названия клубов, а суть останется. Не может каста людей, где на каждого досье с противоправными решениями, быть уважаемой.

И Кадыров в 2013 году, и некто (вряд ли Ризван Эдильсултанов, которого заставили извиняться), и Семак не имели права оскорблять рефери, даже если те работали некачественно. Но если вспомнить сотни случаев (уже не десятки), когда арбитры вправду заслужили грубую профессиональную оценку, а не получали ее, оставались безнаказанными, то оскорбления поддержат многие.

Судьи и авторы незаконных решений - заложники ситуации. Но рефери изначально сами виноваты. Если бы Кадырова – не последнего человека в РФ , в 2013 году наказали солидно и показательно, если сейчас Даудов получил бы не смешной штраф, а личный запрет находиться на стадионе год, то Семак и все остальные следили бы за словами, как следят в АПЛ , боясь отстранения.

Порядка нет там, где его не наводят. Теперь шишки полетят в главу рефери Егорова – отчасти по делу, ведь начальник отвечает за подготовку подчиненных, но удивительный бардак подчеркивает, как низко пали судьи за последние лет десять. Поколение Безбородова, Лапочкина, Вилкова, Еськова и Карасева себя дискредитировало. Назад дороги нет, перезагрузка невозможна.

Семака хорошо бы дисквалифицировать, но это уже никак на авторитете арбитров не скажется. Нельзя укрепить то, что разрушено. Плюс получится, что людям из «Ахмата» можно обзываться без персональных наказаний, а людям из «Зенита» - нельзя. Снова не по понятиям, Медведеву и Миллеру не понравится. «Столкновение страстей – один из элементов футбола», как говорит живой классик.

Зато за неделю уяснили, что рефери можно официальным лицам клубов называть на буквы «г» и «к». Странно еще, что «Ахмат» не использовал гениальную отмазку. Оказывается, есть такой французский писатель-фантаст Ив Гандон. И когда в этом году мэр города в Киевской области подал в суд на человека, который его обозвал, то гражданин выиграл прения, заявив, что сравнивал чиновника с фантастом.

В российском суде вряд ли пройдет с вами лично – лучше не экспериментируйте, но у Даудова могло получиться. Шутки шутками, а Матюнин вчера разозлил и Рахимова, и Семака. Судейство плохое, причем в очередной раз. Многие рефери «поплыли», а основных причин, пожалуй, две. Первая – им не приходится совершенствовать мастерство. Чтобы убедительно случайно ошибаться, надо быть «середнячком», как Безбородов, которому в УЕФА понизили категорию в июне.

Следовательно, арбитры такими глупостями, как развитие, в РПЛ не занимаются. Занимаются другими, что ведет ко второй причине, почему рефери не уважают. Судьи никогда не боролись за честное имя и авторитет. Сам Матюнин после вчерашнего матча мог наоборот подумать: «Фух, легко отделался, всего козлом обозвали. Месяц-два без РПЛ , зато ничья и без звонков из Грозного».

В системе бардак, а порядок наводить должен тот, чья команда получала пенальти за симуляции за штрафной площадью. А вот про VAR разговор короткий. Если бы руководство РПЛ и РФС поставило цель внедрить систему на всех матчах к первому туру нового сезона, то нашлись и средства, и техническая возможность. На арене «Зенита» будет ЛЧ с повторами, что мешало ими вчера пользоваться? Значит, сознательный саботаж, за что теперь расплачиваемся.

Результаты этого сезона искажены ошибками рефери на старте. Не то чтобы часто в РПЛ бывало иначе, но если в итоге чемпионство или места в еврокубках определят по разнице в 1-3 пункта, то благодаря ляпам арбитров разницу уже сформировали. Кто-то недобрал, кому-то сделали подарки – испортили чемпионат. Враги Прядкина и Егорова в экстазе от скандалов, но не думайте, что замена будет квалифицированнее.

А вот старые рефери не наработали на уважение или сочувствие. Семака, конечно, нужно дисквалифицировать, а Дзюбу – оштрафовать рублем, если Артем вдруг нарушил правила РФС высказываниями без оскорблений, но с подтекстом. Впрочем, когда за короткий отрезок сезона столько мерзких скандалов, из которых часто торчат уши тех, кому выгодно, то эмоции ожидались.

Но Семак не тот, кто должен читать мораль. Тренер «Зенита» тоже часть системы. Наставник ведь не побежит обзывать арбитра после левого пенальти на Дзюбе, верно? И Артем не будет после матча правду-матку чесать, если такое случится. Хитро улыбнется и скажет: «На усмотрение судьи». Не замечено желание всех до единого ведущих клубов внедрить повторы вовремя и добиться смены рефери на молодых и независимых.

Тоже важный момент – судейство именно такое, поскольку любители жить по закону в меньшинстве. Учитывая, что «козел» на жаргоне это тот, кто сотрудничает с администрацией зоны, то таких в российском футболе может оказаться куда больше, чем думают Кадыров и Семак. Многие скованы одной системной цепью. И возмущаются, лишь если бьют их, а не прикованных рядом. Красавцы!