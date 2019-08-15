«Играй мы, как они судят, то выиграли бы 6:0». Реакция на женщин-арбитров

вчера, 18:00

Яркая игра двух английских команд не затмила главного события вечера, когда был разыгран Суперкубок УЕФА : игру мужчин судили женщины. «Соккер.ру» собрал мнения.

Женская бригада арбитров из Франции во главе со Стефани Фраппар отсудила матч за Суперкубок УЕФА . В целом, все остались довольны этим экспериментом, но мы постараемся учесть разные мнения.

Начнем с непосредственных участников:

После матча я сказал им, что если бы мы играли так же, как они сделали свою работу, мы бы выиграли со счётом 6:0. Они провели отличный матч. Они действительно очень хорошо поработали. В такой исторический момент приходится справляться с большим давлением, но они оставались спокойны и делали то, что должны были, принимая решения в такой важной игре. Выражаю огромное уважение Стефани Фраппар.

все сказал еще до игры:

Мне очень приятно быть частью этого большого момента в истории футбола. Игра прошла долгий путь во всех отношениях. Мы делаем важные шаги, но впереди еще долгий путь, но раз мы подошли к такому моменту, значит футбол движется в правильном направлении.

Коллеги и эксперты

Анастасия Пустовойтова, российский арбитр:

Судейство Суперкубка УЕФА вчера было на высоком уровне. Могу сказать, что планка поднята высоко. Девочки отработали такой серьезный матч очень хорошо. Заступ вратаря «Ливерпуля» за линию в решающем пенальти? Это момент для VAR , арбитру и ассистенту с их позиций сложно определить, как далеко или близко от линии нога вратаря. VAR обязательно проверяет пробитие 11-метровых и только он может увидеть сантиметры, человеческие глаза этого не увидят. В остальном все было по делу. Моя оценка — отлично. Очень рада за коллег и очень переживала за них. После матча отправила Стефани СМС с поздравлениями.

Сергей Хусаинов, бывший арбитр ФИФА :

В целом, женская бригада справилась неплохо, а если по существу, то есть вопросы к главному арбитру по оценке игровых единоборств за мяч. На мой взгляд, всё было на среднем уровне, и, слава богу, футболисты с пониманием относились к решениям судьи. Для матча-шоу, каким я теперь считаю матч Суперкубка в том числе и за назначение на этот матч женской бригады арбитров — оценю их работу как «пойдёт»… Что касается спорных эпизодов, то первый гол «Ливерпуля» забит с нарушением. Атака на вратаря имела место быть. Пенальти в ворота «Ливерпуля» назначен ошибочно.

Ни один мужчина не получил бы назначения на такую статусную игру, если бы он только начал судить в своей лиге. УЕФА сделал реверанс в сторону женщин. Стефани Фраппар оказалась под гнетом большой ответственности. Мужчины-футболисты скептически относятся к женщинам со свистком, поэтому стараются избегать участия в таких матчах.

, бывший игрок и тренер «Ливерпуля»:

Бригада Стефани Фраппар недостаточно квалифицированна, чтобы взять под контроль такую горячую игру. Причина не в том, что она женщина, просто у нее нет достаточно матчей на высшем уровне, чтобы судить Суперкубок УЕФА . Мне кажется, в Европе много судей более высокого класса, которые с удовольствием поработали бы на этом матче.

Мнения любителей футбола

Precious Debbie:

Я очень впечатлена вчерашним судейством Стефани Фраппар, первой в истории женщины-рефери на Суперкубке УЕФА . Она всегда занимала близкую идеальной позицию на поле, проявляла авторитет, точность и добавила позитив в эту встречу. Горжусь ей.

Hashem Yasin:

Кричите «Ура!» этим невероятным судьям! Стефани Фраппар стала первой женщиной-арбитром в матче за Суперкубок Европы. Отличная работа!

Patricia Gonzalez:

Это исторический момент для женщин в футболе и в обществе. Быть увиденным — имеет значение!

Заур-ЗВЕРЬ:

Такого безалаберного судейства ни разу не видел, было ощущение, что «девчата» тормозят, особенно боковая, дает отмашку офсайда после, после того как забивают гол или не забивают гол. На главного арбитра можно подойти и покричать, показать, что она слепая. Неудачный эксперимент.

Мнение «Соккер.ру»: лед тронулся, но каждый остался при своем мнении.

Большинство людей своего мнения никак не поменяли: кто «топил» за женщину-арбитра, те восторгаются и гордятся ей после игры; кто был против такого назначения — подмечают малейшие ошибки. На самом деле, трудно спорить с Сунессом и Аршавиным: назначение Стефани Фраппар и женской бригады арбитров на матч за Суперкубок УЕФА — решение искусственное, популистское, принятое вопреки здоровой конкуренции среди лучших арбитров Европы. Для кого-то из планомерно строящих свою карьеру судей этот матч мог стать промежуточной вершиной, а Фраппар отсудила встречу только потому, что она женщина. Разве это не та самая дискриминация, с которой мы все хотим покончить?

Лично я не против женщин-арбитров в матчах мужских команд, их мотивация понятна: это во всех смыслах вершина футбола, к которой стремится каждый профессиональный рефери вне зависимости от пола, это возможность повысить свой профессионализм и, чего греха таить, заработать, ведь в женском футболе нет таких денег. Но если мы хотим, чтобы женщины-арбитры судили на равных с мужчинами, нам нужно забыть о гендерной принадлежности и одних, и вторых. Должны остаться просто судьи-профессионалы, которые в честной и равной борьбе будут вести конкуренцию за право считаться лучше всех в своем деле. Пол не должен давать никаких преимуществ — вот главный принцип.