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«Играй мы, как они судят, то выиграли бы 6:0». Реакция на женщин-арбитров

вчера, 18:00

Яркая игра двух английских команд не затмила главного события вечера, когда был разыгран Суперкубок УЕФА: игру мужчин судили женщины. «Соккер.ру» собрал мнения. 

Женская бригада арбитров из Франции во главе со Стефани Фраппар отсудила матч за Суперкубок УЕФА. В целом, все остались довольны этим экспериментом, но мы постараемся учесть разные мнения. 

Начнем с непосредственных участников:

Юрген Клопп:

После матча я сказал им, что если бы мы играли так же, как они сделали свою работу, мы бы выиграли со счётом 6:0. Они провели отличный матч. Они действительно очень хорошо поработали. В такой исторический момент приходится справляться с большим давлением, но они оставались спокойны и делали то, что должны были, принимая решения в такой важной игре. Выражаю огромное уважение Стефани Фраппар. 

Фрэнк Лэмпард все сказал еще до игры:

Мне очень приятно быть частью этого большого момента в истории футбола. Игра прошла долгий путь во всех отношениях. Мы делаем важные шаги, но впереди еще долгий путь, но раз мы подошли к такому моменту, значит футбол движется в правильном направлении. 

Коллеги и эксперты

Анастасия Пустовойтова, российский арбитр:

Судейство Суперкубка УЕФА вчера было на высоком уровне. Могу сказать, что планка поднята высоко. Девочки отработали такой серьезный матч очень хорошо. Заступ вратаря «Ливерпуля» за линию в решающем пенальти? Это момент для VAR, арбитру и ассистенту с их позиций сложно определить, как далеко или близко от линии нога вратаря. VAR обязательно проверяет пробитие 11-метровых и только он может увидеть сантиметры, человеческие глаза этого не увидят. В остальном все было по делу. Моя оценка — отлично. Очень рада за коллег и очень переживала за них. После матча отправила Стефани СМС с поздравлениями.

Сергей Хусаинов, бывший арбитр ФИФА:

В целом, женская бригада справилась неплохо, а если по существу, то есть вопросы к главному арбитру по оценке игровых единоборств за мяч. На мой взгляд, всё было на среднем уровне, и, слава богу, футболисты с пониманием относились к решениям судьи. Для матча-шоу, каким я теперь считаю матч Суперкубка в том числе и за назначение на этот матч женской бригады арбитров — оценю их работу как «пойдёт»… Что касается спорных эпизодов, то первый гол «Ливерпуля» забит с нарушением. Атака на вратаря имела место быть. Пенальти в ворота «Ливерпуля» назначен ошибочно.

Андрей Аршавин:

Ни один мужчина не получил бы назначения на такую статусную игру, если бы он только начал судить в своей лиге. УЕФА сделал реверанс в сторону женщин. Стефани Фраппар оказалась под гнетом большой ответственности. Мужчины-футболисты скептически относятся к женщинам со свистком, поэтому стараются избегать участия в таких матчах.

Грэм Сунесс, бывший игрок и тренер «Ливерпуля»:

Бригада Стефани Фраппар недостаточно квалифицированна, чтобы взять под контроль такую горячую игру. Причина не в том, что она женщина, просто у нее нет достаточно матчей на высшем уровне, чтобы судить Суперкубок УЕФА. Мне кажется, в Европе много судей более высокого класса, которые с удовольствием поработали бы на этом матче. 

Мнения любителей футбола

Precious Debbie:

Я очень впечатлена вчерашним судейством Стефани Фраппар, первой в истории женщины-рефери на Суперкубке УЕФА. Она всегда занимала близкую идеальной позицию на поле, проявляла авторитет, точность и добавила позитив в эту встречу. Горжусь ей. 

Hashem Yasin:

Кричите  «Ура!» этим невероятным судьям! Стефани Фраппар стала первой женщиной-арбитром в матче за Суперкубок Европы. Отличная работа!

Patricia Gonzalez:

Это исторический момент для женщин в футболе и в обществе. Быть увиденным — имеет значение! 

Заур-ЗВЕРЬ:

Такого безалаберного судейства ни разу не видел, было ощущение, что «девчата» тормозят, особенно боковая, дает отмашку офсайда после, после того как забивают гол или не забивают гол. На главного арбитра можно подойти и покричать, показать, что она слепая. Неудачный эксперимент.

Мнение «Соккер.ру»: лед тронулся, но каждый остался при своем мнении.

Большинство людей своего мнения никак не поменяли: кто «топил» за женщину-арбитра, те восторгаются и гордятся ей после игры; кто был против такого назначения — подмечают малейшие ошибки. На самом деле, трудно спорить с Сунессом и Аршавиным: назначение Стефани Фраппар и женской бригады арбитров на матч за Суперкубок УЕФА  — решение искусственное, популистское, принятое вопреки здоровой конкуренции среди лучших арбитров Европы. Для кого-то из планомерно строящих свою карьеру судей этот матч мог стать промежуточной вершиной, а Фраппар отсудила встречу только потому, что она женщина. Разве это не та самая дискриминация, с которой мы все хотим покончить?

Лично я не против женщин-арбитров в матчах мужских команд, их мотивация понятна: это во всех смыслах вершина футбола, к которой стремится каждый профессиональный рефери вне зависимости от пола, это возможность повысить свой профессионализм и, чего греха таить, заработать, ведь в женском футболе нет таких денег. Но если мы хотим, чтобы женщины-арбитры судили на равных с мужчинами, нам нужно забыть о гендерной принадлежности и одних, и вторых. Должны остаться просто судьи-профессионалы, которые в честной и равной борьбе будут вести конкуренцию за право считаться лучше всех в своем деле. Пол не должен давать никаких преимуществ — вот главный принцип. 

Допустим, громкое назначение Фраппар на матч за Суперкубок УЕФА было нужно, чтобы привлечь внимание к женщинам-арбитрам, дать понять национальным ассоциациям, что так можно, но в дальнейшем не должно быть никаких исключений, ведь объективно Стефани не заслужила такой матч, она получила эту работу авансом. К сожалению, дискриминируемые  или считающие себя дискриминируемыми социальные группы очень часто подменяют понятия: говорят о равноправии, но в действительности им нужны привилегии. У всех арбитров-профессионалов вне зависимости от пола должны быть равные права, одинаковые пороги для перехода к высшим категориям, одинаковые фитнес-тесты, и одинаковые наказания. И пусть судят сильнейшие! 

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Все комментарии
trimetil
trimetil ответил cska1948
   464 / 945
вчера в 22:57
Ни кого не удивляет, что в суде мужчин судят женщины судьи. Пройдёт немного времени и перестанем удивляться тому, что мужской футбол судят женщины. Когда-то удивлялись, что женщины вообще играют в футбол, хоккей, занимаются борьбой, боксом. штангой. Помню своё личное удивление когда прочитал, что африканские страны допущены к участию в ЧМ по футболу.
Никого не удивляет, что женщинам не приходят путевки из военкоматов...
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   910 / 945
вчера в 22:23
Выставочный матч насудили на 4 с минусом, уберите вар и наушник у девочек - оценка 2. Если не брать гендерную принадлежность, уровень всей бригады позволяет лигу 2 во Франции судить, не более.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   441 / 945
вчера в 22:18
Я лично против.. Был момент, где Аспиликтуэта после назначения штрафного начал кричать на неё.. Был момент в перерыве при выходе на 2-й тайм, кое-какие игроки подкатывали в подтрибунном помещении к ним и даже за руку брали бокового лайнсмена... А те все трое улыбались..
Жизнь так устроена, что если тебе кто-то понравился, ты не можешь его адекватно расценивать. Что судье-мужику понравится игрок-мужик шансов всё же пока ещё меньше )))
Сп62
Сп62 ответил cska1948
   158 / 945
вчера в 21:48
Во всех спортивных играх женщины и мужчины соревнуются отдельно, т.к. имеют разные физические возможности. Судейство в футболе это судейство не в зале судебных заседаний и требует повышенных физических нагрузок. Поэтому богу богово, а кесарю кесарево.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   157 / 945
вчера в 21:06
Ну пеньку левую вчера поставили
CSKA2012
CSKA2012
   325 / 945
вчера в 20:11
Давайте ставить трансгендеров судьями , тогда судья - тридварас будет актуальным ))
Литейный 4
Литейный 4
   27 / 945
вчера в 19:42
Интересный эксперимент на статусный суперматч.
Bastardo
Bastardo ответил cska1948
   203 / 945
вчера в 19:35
Ни кого не удивляет, что в суде мужчин судят женщины судьи. Пройдёт немного времени и перестанем удивляться тому, что мужской футбол судят женщины. Когда-то удивлялись, что женщины вообще играют в футбол, хоккей, занимаются борьбой, боксом. штангой. Помню своё личное удивление когда прочитал, что африканские страны допущены к участию в ЧМ по футболу.
Ну да, только теперь в 95% случаев развода ребёнок уходит жить к матери. А за уголовные преступления женчины получают меньший срок относительно мужчин с аналогичными преступлениями.
cska1948
cska1948
   79 / 945
вчера в 19:19
Ни кого не удивляет, что в суде мужчин судят женщины судьи. Пройдёт немного времени и перестанем удивляться тому, что мужской футбол судят женщины. Когда-то удивлялись, что женщины вообще играют в футбол, хоккей, занимаются борьбой, боксом. штангой. Помню своё личное удивление когда прочитал, что африканские страны допущены к участию в ЧМ по футболу.
Rattlehead
Rattlehead ответил AMaaa_777
   183 / 945
вчера в 19:19
Вуйй, братик что за советское мышление, меняйся 21й век на дворе) 😂😂
«что за советское мышление»

Вообще-то именно советская власть одной из первых в мире полностью уравняла женщину с мужчиной в трудовых, гражданских и семейно-брачных правах.
Twisted
Twisted
   191 / 945
вчера в 18:25
В мужском футболе должны судить мужчины, в женском соответственно женщины, зачем все перемешивать?Это не равноправие а глупость какая то
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   167 / 945
вчера в 18:03
Когда мужиков судят мужики а женщин - женщины это и есть равноправие, а не вот это вот. К тому же автор правильно подметил - она получила назначение на матч только потому, что она женщина, а это и есть та самая дискриминация, против которой борются
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   197 / 945
вчера в 18:02
Мне не нравится женский футбол, потому что он уступает. И а сейчас не об уровне игры, я о том, что женщины физически слабее. И это факт. Что касается судей так это супер. Вчера она справилась хорошо. Что касается равенства....согласна на счёт профессионализма, но после стольких лет дискриминации надо немного заплатить. Конечно в будущим лет через 10-15 во всём мире женщины арбитры будут получать назначения и никто не будет смотреть на пол...но для этого должно произойти многое. А пока так.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   94 / 945
вчера в 18:01
Эксперимент прошёл удачно, претензий от двух сторон нет.
Редкий случай, когда проигравшая сторона не кивает на ошибки арбитра.
Ждём продолжения и у нас.))).
AMaaa_777
AMaaa_777 ответил йинегве
   96 / 945
вчера в 17:45
Вуйй, братик что за советское мышление, меняйся 21й век на дворе) 😂😂
AMaaa_777
AMaaa_777
   96 / 945
вчера в 17:44
В любом случае, матч получился классный ребята))
йинегве
йинегве
   824 / 945
вчера в 17:44
В мужском футболе должны судить мужчины и точка!!! Я не против женщин, они готовят, убирают, в постели удовлетворяют, но в футболе им делать нечего, в мужском фотболе
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