Черчесов ответит

вчера, 10:00

Заявка сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном опубликована. «Соккер.ру» решил выбрать главные тезисы из речи Станислава Черчесова по ней.

О Чалове:

И по Чалову, и по другим ребятам, которые себя проявляют в чемпионате. Да, есть игроки, которые себя показывают с хорошей стороны, но есть другие футболисты иного плана, которые уже были у нас и имеют определенный опыт. Безусловно, мы доверяем им. Это не значит, что кто-то из невызванных хуже. Но команда создается из определенных вещей, нужно это понимать. Дзюба — наш капитан, он лучше чем Чалов для нас. Зачем расшифровывать? У вас есть вопрос, я ответил. Всему свое время.

О Головине:

Мы видели обе встречи «Монако», и я с Сашей разговаривал после них. Первую он провел на одной позиции, второй — на другой. Думаю, вторая ему ближе, это та позиция, на которой он выходит у нас. Про прогресс не стоит говорить, потому что клуб только-только стартовал. В «Монако» собирается новая команда. То, что мы видели, нас устроило.

О Черышеве:

Черышев в хорошем психологическом и эмоциональном состоянии. К сожалению, в последнем матче он не играл, до этого он и на сборе выходил и забивал. В предпоследнем матче появился на замену и сделал пенальти. Он снова в хорошем состоянии. Чемпионат только стартовал, пока нельзя понять, сколько времени он будет проводить на поле в «Валенсии».

О вызове Комличенко:

Объясню почему: он уже 7 голов забил, в том числе в еврокубках. Покер — лишний бонус, он сыграл только в плюс. Дело в том, что Комличенко уже приезжал к нам на сбор, мы стараемся быть последовательными. Вызвали его на этот раз, чтобы посмотреть, как он проанализировал информацию, полученную на предыдущем сборе, впитал ее или нет. Сейчас посмотрим, этот отрезок будет для него своего рода определяющим. Когда человек приезжает в сборную, часто бывает, что он не может с первой секунды влиться и себя проявлять. Нужно иметь определенное терпение, чтобы с футболистами чуть-чуть правильнее работать и не принимать резких движений в сторону того или иного игрока. Я думаю, что это правильно.

О невызове Соболева:

Человек только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, что это продолжится. Выше уже объяснил, почему вызван Комличенко: для того, чтобы показать определенную значимость для нас. Посмотрим, как он себя проявит в этот раз.

О вызове трех правых защитников:

Немного поделюсь нашими соображениями. Слева у нас два игрока, справа — три. Так как у Кудряшова есть желтая карточка, значит, нам нужно страховаться, чтобы не вызывать еще одного левого защитника. Мы пригласили Петрова, который может сыграть и там, и там. Вызов Караваева — из той же серии, что и Комличенко. Потому что в стартовавшем чемпионате он и передачи раздает, и гол забил. Наша задача — видеть этот прогресс. Хочется посмотреть на человека в его новом психологическом состоянии. Тем более, предыдущий сбор он пропустил из-за свадьбы. Сейчас — в очень хорошем состоянии. Хотим дать ему лишний шанс и показать, что мы на него рассчитываем, сейчас все в его руках.

О Нойштедтере:

Самое главное, что он имеет команду, участвует в тренировочном процессе, сыграл два матча по 90 минут. Вышел на той позиции, где мы его не будем использовать: видим Нойштедтера в качестве центрального защитника. Другое дело, что для нас это — бонус, сейчас он может играть и центрального защитника, и, при необходимости, перейти в опорную зону. Возможно, это имело определенную роль — из-за этого Сорокина в сборной нет, а Нойштедтер есть.

О Кудряшове в «Сочи»:

После недели его пребывания в этом клубе мы подсказали, что нужно делать. Он сделал для себя выводы, и уже в следующем матче был лучшим игроком признан. Выходит на двух позициях. Джанаев тоже там выступает на высоком уровне. Можем только поддержать такие решения и смотреть, как люди себя проявляют.

О выборе Джанаева третьим вратарем:

Сомнений никаких не было. Беленов — в расширенном списке. Он пропустил два тура, но в последних матчах продемонстрировал хорошее состояние. Если Шунин не получил бы травму, то не знаю, на ком бы мы остановились. Ситуация подсказывает так. Значит, будет так.

О том, что в центре защиты можно рассчитывать не только на Джикию:

Нет, почему? Что, Джикия один играл до сих пор? У нас нет никаких вопросов. У нас есть определенная обойма. Да, у кого-то состояние получше, у кого-то — похуже. И молодежь подрастает, мы на них тоже посматриваем. Другое дело, повторю, всему свое время. Нам нужно подготовиться к матчам.

О том, что в РПЛ лидируют сразу пять клубов: