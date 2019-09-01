«Наполи» испугал «Ювентус», но сам не сдюжил

вчера, 11:30

Чемпионат Италии только стартовал, а уже радует драмами. «Соккер.ру» - о яростной битве «Ювентуса» и «Наполи».

Статус вечного претендента в последние годы значительно приелся неаполитанцам, однако «Ювентус» показывает всеми возможными способами, что избавиться от этого проклятия «Наполи» сможет не так скоро. Вот был прекрасный шанс доказать обратное – встреча уже во втором туре. Чем это хорошо для «Наполи»?

У «Ювентуса», который сменил главного тренера и меняет парадигму игры, было не так много времени, чтобы эту самую новую манеру отточить. Плюс на старте сезона вкатка всегда непредсказуемая. Этим можно пользоваться, подлавливать противника. К тому же «Ювентус» был без главного тренера и без харизматичного Джорджо Кьеллини, который ко всему прочему и надежность в обороне олицетворяет. Матч же показал, что даже и без такой надежности «Ювентус» способен добывать результат.

Туринцы словно хвастаются способностью разнообразно делать игру. В первом туре с «Пармой» сыграли в своем привычном прагматичном стиле, победив с минимальной разницей и не особо заморачиваясь. А теперь учинили настоящую драму с перестрелкой, камбэком и спасением. Делают все, чтобы про «Ювентус» перестали говорить как про однообразную и скучную команду.

Во встрече с «Наполи» был показан полный набор зрелищного футбола. Хотя началось все не самым лучшим образом для туринцев – они оказались под давлением, которое смогли снять достаточно быстро и эффективно – в своем стиле. Причем помогло несчастье. Травму получил Де Шильо, его пришлось менять на Данило, а тому потребовалось 30 секунд, чтобы вывести «Ювентус» вперед. От неожиданности «Наполи» пропустил тут же второй мяч от Игуаина и был деморализован до конца тайма, подставляясь под новые опасные набеги туринцев.

О том, как зол был Карло Анчелотти, можно судить по решительным действиям в перерыве. Он убрал с поля Лоренцо Инсинье, что можно назвать крайней мерой, а также Гуляма, выпустив Марио Руя и Ирвинга Лосано. Сама по себе двойная замена в начале второго тайма – мощный сигнал. Чтобы команда стала его воспринимать, потребовалось время. И достижение дна.

Таковым можно было назвать счет 0:3 для «Наполи», который установился после первого гола Криштиану Роналду в сезоне. Учинив разгром, туринцы чуть успокоились, а «Наполи» включил режим героизма и решил не сдаваться, хотя девять из десяти команд на месте неаполитанцев в игре с «Ювентусом» при таком счете в середине второго тайма бросили бы борьбу. А «Наполи» ответил зеркально, забив дважды в течение пары минут.

Причем сработали именно замены Анчелотти. Руй в первом случае сделал голевой пас на Маноласа, а Лосано сам забил на 68-й минуте. «Ювентус», не ожидая такой дерзости, огрызнулся и попытался поставить зарвавшегося противника на место. Но неаполитанцы ощущали близость сенсации и счастья. Пощупать его получилось уже на 81-й минуте, когда Ди Лоренцо показал, что «Наполи» на трансферном рынке не сплоховал. Во всех трех голах неаполитанцев были задействованы новички клуба.

Но этот турнир не был бы чемпионатом Италии, если бы снова не выиграл «Ювентус». Когда кто-то обвиняет туринцев в «работе с арбитрами», то стоит задуматься, а не работает ли «Ювентус» с самой Фортуной. Потому что чем еще объяснить идеальный удар Кулибали в девятку собственных ворот в компенсированное время в безобидной ситуации.

Второй матч подряд игра с участием «Наполи» заканчивается с безумным счетом 4:3. Только если с «Фиорентиной» исход был в пользу неаполитанцев, то теперь – в другую сторону. По статистическим показателям встреча была равной. «Наполи» чуть чаще бил по воротам: 15 раз против 12, но по точным попыткам – паритет: 7 – 7. Точность передач одинаково высокая – по 86 процентов, а владели мячом чуть больше гости (55%), что в принципе нормально, учитывая, как «Ювентус» вел в счете на протяжении большей части игры.

Карло Анчелотти (главный тренер «Наполи»):

Это не было положительным тестом, так как мы плохо играли в течение часа. Казалось, что все закончилось, но мы вернули игру в нужное русло. Матч мог закончиться со счетом 3:3 или 4:3, но это не изменило бы того факта, что наша производительность была недостаточной. Защита — это не отдельная проблема. Мы пропустили семь мячей в двух турах, потому что вся команда не жертвует достаточно собой. У «Юве» же сильный характер, туринцы всегда выходят из критических моментов в сезоне. Мы можем бороться с ними за первое место, но упустили возможность сегодня, так как целый час просто не играли. Это действительно разочаровывает. Я был бы разочарован, даже если бы сыграли со счетом 3:3, потому что производительность осталась прежней. Кулибали не поедет в сборную, поэтому у него есть возможность потренироваться и сосредоточиться на поиске формы в течение следующих нескольких недель.

Джованни Мартушьелло (помощник главного тренера «Ювентуса»):

Мы увидели физический спад после часа игра, и это было ошибкой против такой команды, как «Наполи». Вы можете пропустить гол, но не три за 16 минут. Возможно, мы чувствовали себя довольными, поведя 3:0, и позволили «Наполи» отыграться. Честно сказать, появился некоторый страх. Однако эта команда не сдается.

Матч все-таки дает надежду на то, что интрига в чемпионате Италии еще возможна. Да, «Ювентус» снова поставил «Наполи» на место, но показал свою уязвимость и в некотором роде сыроватость. Тот же Матийс де Лигт совершил достаточно ошибок, чтобы образовались вопросы. А новички «Наполи», напротив, сработали отменно. Автогол же Кулибали стал своеобразной насмешкой судьбы в адрес Аурелио Де Лаурентиса, который летом развлекался тем, что отказывал всем претендентам на его покупку, насмехаясь над баснословными суммами и подчеркивая, что Калиду не продается, ведь он идеален. Кто хотел веселую Серию А и надеялся, что с появлением Маурицио Сарри в «Ювентусе» появится интрига и атакующая взбалмошность, может быть доволен.