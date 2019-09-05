Шотландия - Россия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:49

Шотландия

Сборная Шотландии провалилась в отборе, уступив Казахстану 0:3. После этого удалось реабилитироваться в противостоянии с Сан-Марино 2:0. Далее подопечные Стива Кларка противостоял Кипр, здесь победа 2:1 была добыта с большим скрипом. Далее Бельгия показала реальный уровень шотландцев, обыграв их со счетом 0:3.

Пока совершенно ничего не получается у сборной Шотландии.

Россия

Подопечные Станислава Черчесова после обидного поражения от бельгийцев 1:3 сумели собраться и не оставили никаких шансов Сан-Марино, Казахстану и Кипру. Россия находится на второй позиции в отборе.

В нашей сборной ожидается дебют, следующий футболистов – Николай Комличенко, Максим Беляев, Зелимхан Бакаев и Вячеслав Караваев.

Мощно выглядят наши ребята в атаке, но крайне важно постараться улучшать процент реализации.

Котировки БК Pinnacle на матч Шотландия – Россия:

Победа Шотландии – 2,90

Ничья – 3,20

Победа России – 2,70

Интересные факты об игре:

Дважды между собой команды встречались и оба поединка завершилиь вничью

Больше двух голов команды друг другу не забивали

Россия только один раз пропускал в четырех последних играх

Шотландия проиграла 2 из 4 поединков

Прогноз

Объективно, шотландцы играют очень слабо. Команда допускает целую массу неточностей при переходе из обороны в атаку. Подопечные Кларка рассчитывают в основном на стандартные положения. Мы считаем, что в гораздо лучшей форме сейчас находится коллектив из России. Все это должно помочь команде набрать заветные три пункта. Немного подстрахуем свой выбор нейтральной форой 0. Такой исход можно сыграть с коэффициентом 1,85 в букмекерской конторе Pinnacle.