«Окружение Карреры хотело избавиться от меня». Откровения Дениса Глушакова

Великий немой заговорил! Денис Глушаков рассказал об отношениях с Каррерой, разрушении чемпионского «Спартака» и о многом другом. «Соккер.ру» отобрал самое интересное.
О том, как Каррера стал главным тренером «Спартака»:
После увольнения Аленичева решался вопрос, придёт ли в команду Бердыев. Что-то не получилось. В то же время на базу приехали Жирков, Измайлов и руководство. Собрали костяк команды для совещания. Наше коллективное мнение было такое: «Сезон начинается, если сейчас трудно определиться, кто будет тренером, назначайте Карреру. Мы готовы взять ответственность на себя, лишь бы никто не лез в команду и не мешал». Тогда у нас был хороший коллектив, Массимо классно настраивал, Пилипчук – очень крут в тактике. Ещё мы просили оставить Хавьера и Джанлуку. Полгода улыбались, работали с удовольствием, тренер советовался с игроками. Нам было приятно, что спрашивают наше мнение.
Как из «Спартака» уходил Паршивлюк:
Сергею транслировали, будто мы его «слили». Это не так. Каррера вскоре после своего назначения в самолете собрал костяк и сказал: «У нас есть Гранат и Паршивлюк во второй команде, одного нужно оставить. Решать вам». Я проголосовал за Паршивлюка, потому что нам нужен был правый защитник, а в центр уже пришел Маурисио. Эту информацию слили Гранату, он с тех пор на меня обижен. Не понимаю почему, но убрали обоих. Кто это сделал — Каррера или руководство — не знаю.
О том, с чего начались проблемы Глушакова:
У меня нет постоянного представителя, но когда приходилось прибегать к услугам посредников, всегда с ними рассчитывался — при переходе из «Локомотива» в «Спартак», при первом продлении контракта в «Спартаке». После чемпионского сезона агентская сторона изъявила желание поучаствовать в подписании нового контракта. Я согласился и назвал свои условия, они за три месяца не смогли договориться о том, чего я просил, после чего в грубой форме послали меня — мол, договаривайся сам, тебе таких условий никто не сделает. После этого я встретился с Федуном, и он сказал, какие условия на самом деле мне предлагает клуб. Мы тут же пожали руки, а он позвонил вице-президенту Измайлову и сказал: «К утру сделай контракт». Подписал — и после этого все началось. Влиятельные люди мне тогда сказали, что нормальной жизни в футболе после этого у меня не будет.
О своей репутации:
Я не считаю ее скандальной. Ее такой сделали. Знающие меня близко люди понимают, что все происходящее — следствие хитрых комбинаций третьих лиц. Я всю жизнь играл в футбол, но в какой-то момент, видимо, нарушил какую-то привычную цепочку чьих-то планов. После этого и поднялся шум, который долго не успокаивался.
О конфликте с Каррерой:
Конфликт был не с Каррерой, а с его окружением. У нас были чудесные отношения в команде по ходу первой половины чемпионского сезона, Массимо с нами общался, прислушивался, часто шел навстречу. Все было идеально, но в межсезонье появились Трабукки и Гурцкая. Они постоянно были рядом — на сборах, на тренировках, на командных ужинах. Сначала вышел какой-то скандал из-за перехода Саши Селихова, потом Гурцкая подошел ко мне и спросил: «Нужен ли нам Самедов?» Я сказал про то, как непросто уходил он из «Локомотива», спросил, где он будет играть, ведь у нас справа был Квинси, а слева Зобнин. Потом Саше преподнесли это так, будто я недоволен его приходом, за что он мне и предъявил. Это один из примеров стравливания людей окружением Карреры. Были и другие случаи. Они опасались, что я могу проявить недовольство или намекнуть Федуну, что вокруг команды происходит что-то неладное. Фактически я стоял у них на пути, поэтому им нужно было избавиться от меня любым способом.
Почему «Спартак» подписал Петковича, а не Шишкина:
Петкович оказался в «Спартаке» с большой выгодой для агентов, он сам рассказывал, кому и сколько отдавал, а ведь тогда был шанс подписать Шишкина, который был готов вернуться в родной клуб на мизерную зарплату, без подписного бонуса, да и «Локомотив» его отпускал бесплатно. Но это невыгодная сделка для агентов.
Об уходе Пилипчука:
Массимо был главным, но тренировочный процесс и разминки составлял Хави (Хавьер Сальсес — бывший тренер «Спартака» по физической подготовке) и его люди, а Пилипчук отвечал за тактику. Иногда Каррера и у нас спрашивал о том, как играть, и мы вчетвером-впятером общались. Пилипчук с Каррерой дополняли друг друга. Массимо мог кричать, давать эмоции, а Михалыч — спокойный, уравновешенный. Он очень мощно подкован тактически, знает все нюансы. Хороший был тандем, жаль, что агенты его развалили. В конце сезона 2017/18 Каррера отодвинул Пилипчука от тренировок, а тот не выдержал и сделал заявление об уходе за два тура до финиша.
О выборах капитана в «Спартаке»:
В конце сборов, накануне выборов капитана, многим ребятам позвонили агенты и сказали, что они должны голосовать против меня. Оказывается, Массимо пообещал повязку Квинси, ведь меня вообще хотели убрать из команды. Но я остался, получил 17 голосов, а Промеса он, получается, кинул. После этого началась новая волна пересудов, будто я подговаривал голосовать за себя.
О встрече с Измайловым:
Незадолго до увольнения Карреры действительно была встреча с Измайловым, но не только у меня. На ней было несколько футболистов — как россиян, так и иностранцев. Мы хотели донести до руководства, что не понимаем, кто нас тренирует — Каррера или Рианчо. У них постоянно были какие-то конфликты, они выдвигали противоречивые требования, а это все било по команде. Мы хотели донести эту ситуацию до менеджмента, тогда нужно было убирать одного из них.
О заслуге Карреры в чемпионстве:
Он, безусловно, внес огромный вклад. Но важна была и команда, костяк, у нас тогда реально была банда единомышленников. И этот коллектив мог жить дальше, продолжать выигрывать, если бы его не разрушали и не подтачивали изнутри. «Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить, потому что в нее залезли черви.
О ненависти фанатов:
Я их не виню, на самом деле, с ними хорошо поработали определенные люди. Наговорили чуши, натравили, слили всякую фигню, выдали им перечеркнутые «восьмерки». Сформировалось общественное мнение, что Глушаков — плохой, и это даже проверять уже никому было не интересно. Понимал, что все это театр, режиссура, но все равно кипел.
Кононов — нормальный тренер, у него свое видение футбола, тактики. Он не мямля, и вообще такие оскорбления не красят болельщиков, просто интеллигентный мужик, но может и закричать, взорваться. После поражения от «Вильярреала» вообще матом кричал, там безобразно сыграли. Надеюсь, его идеи в «Спартаке» воплотятся в реальность.
О том, пытался ли попасть в «Ростов»:
Ходят истории, будто я в «Ростов» пытался зайти через каких-то депутатов. Это абсолютно не соответствует действительности, это очередная ложь. Я общался с Мишей Осиновым, спрашивал у него, как ситуация в клубе. Это нормальный футбольный разговор. Созванивались с Карпиным, когда у меня еще не было предложения из «Ахмата», у нас с ним хорошие отношения. Но все это на уровне разговоров: они тогда решали, оставлять ли в команде Еременко. Оставили, и после этого стало понятно, что команда укомплектована.
О переходе в «Ахмат»:
Это лучший для меня вариант со всех сторон. «Сочи» делал предложение, были переговоры с «Рубином» и контакты с «Динамо», но в Москве началось бы противостояние болельщиков, и спокойно играть мне бы, скорее всего, не дали. Еще было хорошее предложение из Турции, мог улететь туда на хорошие условия, но у нас за их чемпионатом особо не следят, а мне не хотелось пропадать с радаров. Хочется доказать, что меня рано списывать со счетов. Рахимов дал мне путь в большой футбол, поверил в меня в «Локомотиве», это тоже сыграло свою роль. Мы сначала с ним связались, а потом и руководство клуба дало добро. Для меня главное было отойти от грязи и играть в футбол, в Грозном все к этому располагает.
Цитаты из интервью взяты с сайта Сhampionat.com.
Развод, раздел, одни трусы... Надо как-то зарабатывать;)
Развод, раздел, одни трусы... Надо как-то зарабатывать;)
А теперь мы видим регресс у Рассказова, Зобнина, непопадание в состав Игнатова, Умярова, Мельгарехо, да и новички подсдулись после первых неплохих игр... Дальше просвета не будет.
Ну и да, дальше защищайте Федуна и Ко в лице Измайлова, Родионова, №8 и иже с ними.
Каррера подарил нам 2 года праздника, отличных игр, где рвали прямых соперников, где здорово играли в ЛЧ, боролись на 3! мать его фронта одновременно, да еще и с травмами Зобнина, потом Джикии, потом Жиго; всегда была ротация, играли свои игры самые молодые игроки, Каррера всем ДОВЕРЯЛ и его доверие и сгубило; нас стали уважать фанаты других клубов, самого Карреру уважали фанаты других клубов, человек не бросал слов на ветер. При нем Спартак стал Чемпионом России, бронзовым призером, выиграл суперкубок России, дошел до 1/16 финала ЛЕ, где должны были проходить дальше.
А теперь хочу услышать от вас достижения Кононова в Спартаке.
(поставлю футбол за 4 месяца; готовность команды 50%; команда ещё строится; команда устала; виноват Максименко; я знаю как победить Брагу;)
А теперь мы видим регресс у Рассказова, Зобнина, непопадание в состав Игнатова, Умярова, Мельгарехо, да и новички подсдулись после первых неплохих игр... Дальше просвета не будет.
Ну и да, дальше защищайте Федуна и Ко в лице Измайлова, Родионова, №8 и иже с ними.
Каррера подарил нам 2 года праздника, отличных игр, где рвали прямых соперников, где здорово играли в ЛЧ, боролись на 3! мать его фронта одновременно, да еще и с травмами Зобнина, потом Джикии, потом Жиго; всегда была ротация, играли свои игры самые молодые игроки, Каррера всем ДОВЕРЯЛ и его доверие и сгубило; нас стали уважать фанаты других клубов, самого Карреру уважали фанаты других клубов, человек не бросал слов на ветер. При нем Спартак стал Чемпионом России, бронзовым призером, выиграл суперкубок России, дошел до 1/16 финала ЛЕ, где должны были проходить дальше.
А теперь хочу услышать от вас достижения Кононова в Спартаке.
(поставлю футбол за 4 месяца; готовность команды 50%; команда ещё строится; команда устала; виноват Максименко; я знаю как победить Брагу;)
Не мужик!!!
Не мужик!!!
у тренеров были конфликты между собой ? это било по команде ?...
надо рассказывать очень много, очень подробно ... а лучше - заткнуться и не позориться, бывший капитан !
у тренеров были конфликты между собой ? это било по команде ?...
надо рассказывать очень много, очень подробно ... а лучше - заткнуться и не позориться, бывший капитан !
Ты - вечный позор российского футбола. Никакой не капитан. А просто очередной российский футболист, загубивший способности ленью и дутыми интригами.
Ты - вечный позор российского футбола. Никакой не капитан. А просто очередной российский футболист, загубивший способности ленью и дутыми интригами.