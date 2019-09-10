«Реал» снова обломится. Ван Дейк не изменит «Ливерпулю»

10 сентября 2019, 17:43

Вирджил ван Дейк согласовывает контракт с «Ливерпулем», но «Реал» готов заплатить ему больше. «Соккер.ру» оценивает шансы на переход с приставкой «супер».

Что происходит?

Вирджил ван Дейк еще в начале календарного года уведомил «Ливерпуль» о желании продлить контракт с клубом. «Продлить» - это в данном случае намек на пересмотр условий соглашения, ведь голландец одновременно выразил лояльность «красным» и напомнил, что его статус сменился, и он рассчитывает, что это отразится на его заработке. В следующие несколько месяцев после этого захода Вирджила его статус вырос еще значительнее, ведь он выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, закрепился в статусе одного из лучших защитников планеты, получил приз самому ценному игроку прошлого сезона в Европе и претендует на «Золотой мяч».

При этом футболист и клуб не спешили в вопросе вывода отношений на новый этап по ряду объективных причин, тем более действующий контракт подписан до 2023 года. Но пока представители защитника и «Ливерпуля» вели вялотекущий разговор, поблизости рыскали акулы из Мадрида, говорят о неофициальных контактах между окружением футболиста и представителями «Реала», во время которых из рук в руки были переданы традиционные салфетки с восьмизначными цифрами. «Королевский клуб» готов предложить ван Дейку годовую зарплату в 12.5 млн евро и контракт до 2025 года плюс разнообразные бонусы за командные и личные достижения.

Возможно, у «Реала» и получилось бы качнуть лодку, если бы не позиция ван Дейка, который намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле», и адекватное предложение «красных», подчеркивающее важность голландца для клуба. В Англии пишут о том, что Вирджил уже согласовал с «Ливерпулем» новое шестилетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю. Это 224 тысячи евро в неделю и около 11.5 млн евро в год. Бонусы и премиальные тоже предполагаются. Знающие люди утверждают, что интерес со стороны «Реала» - это не шутки, однако Вирджил не намерен покидать «Энфилд Роуд».

Ливерпульские опасения

Казалось бы, в этой истории можно ставить точку, но в недавнем прошлом другой испанский гранд уже соблазнил «Ливерпуль» огромной суммой за Коутиньо, и «красные» решили взять деньги и реинвестировать их в команду. В зависимости от того, насколько серьезными будут намерения «Реала», и сколько предложат «сливочные», в Ливерпуле могут задуматься над тем, что ценность одного футболиста все-таки ниже будущего команды, которое может обеспечить его продажа.

С другой стороны, со времен продажи Коутиньо прошло не так много времени, но утекло немало воды. Во-первых, «Ливерпуль» из симпатичного лузера превратился в сильнейшую команду Европы и претендента на титул в АПЛ . Во-вторых, Коутиньо был, скажем так, ненадежным компонентом, в том смысле, что сам рвался уйти и видел себя в футболке «Барселоны». Ван Дейк всеми доступными способами демонстрирует свою верность «Ливерпулю». И наверняка продемонстрирует еще не раз.

«Реал» разучился удивлять

На самом деле, это история не о том, что готовится большущий трансфер, который порвет весь футбольный мир. Вовсе нет. Это разговор о том, что «Реал» больше не способен на такие сделки. Читаешь об интересе «Королевского клуба» к ван Дейку и понимаешь, что все так и останется на уровне слухов, потому что клыки затупились, хватка уже не та, провести по-настоящему потрясающую сделку Флорентино Пересу сейчас не под силу. Заметьте, не говорю о том, хорошо это или плохо, здесь подобные категории вообще не уместны. Просто факт: «Реал» забыл о супертрансферах.

Не считать же таковым приобретение Эдена Азара у «Челси» за 100 миллионов евро. Да, деньги огромные, но конкуренции у «Реала» не было, а бельгиец годами просился на «Сантьяго Бернабеу», будучи болельщиком «сливочных». За Гарета Бэйла дон Флорентино воевал только со своим коллегой Даниэлем Леви, и трудно сказать, причем по факту просто выполнил финансовые требования владельца «Тоттенхэма». Вот трансфер Криштиану Роналду — безусловно, топ-сделка во всех отношениях. Но уже 10 лет прошло, и португалец успел покинуть Мадрид.

За десять лет, прошедшие с приглашения Роналду, «Реал» собрал крутую команду в основном благодаря экономным и прозорливым вложениям, как в случае с Каземиро, Вараном, Навасом — всего 26 миллионов потрачено на приобретение этой троицы. В то же время, гигантские вложения скорее приносили разочарование, нежели радость: Бэйл отчасти оправдал 101 миллион евро голами в финалах, но своим парнем в «Реале» так и не стал, 75-миллионный Хамес Родригес тоже подвел, так что от Роналду и до наших дней топ-трансферы — это скорее Модрич за 35 и Кроос за 25. Вот здесь Перес попал в «яблочко».

При этом от «Реала» по-прежнему подсознательно ждешь какого-нибудь великого и отчасти скандального трансфера в стиле сделок по Фигу, Зидану, Бекхэму, Роналдо и Роналду, однако получаем в лучшем случае Азара. Инерция — страшная сила, и разговоры о большущих трансферах вокруг «Реала» ходят постоянно, вот только «Мадрид» то ли разучился, то ли не считает целесообразным рвать шаблоны и обкладывать себя новыми кредитами ради сделок, которые бы действительно потрясли весь мир. Вряд ли «Реал» в ближайшее время переоденет в «сливочное» Мбаппе, Погба или ван Дейка. Отчасти даже жаль, ведь в этом был какой-то шарм эпохи. Может быть, после реконструкции «Сантьяго Бернабеу» мадридцы вернутся к классической линии поведения?