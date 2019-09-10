ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

«Реал» снова обломится. Ван Дейк не изменит «Ливерпулю»

10 сентября 2019, 17:43

Вирджил ван Дейк согласовывает контракт с «Ливерпулем», но «Реал» готов заплатить ему больше. «Соккер.ру» оценивает шансы на переход с приставкой «супер».

Что происходит?

Вирджил ван Дейк еще в начале календарного года уведомил «Ливерпуль» о желании продлить контракт с клубом. «Продлить» - это в данном случае намек на пересмотр условий соглашения, ведь голландец одновременно выразил лояльность «красным» и напомнил, что его статус сменился, и он рассчитывает, что это отразится на его заработке. В следующие несколько месяцев после этого захода Вирджила его статус вырос еще значительнее, ведь он выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, закрепился в статусе одного из лучших защитников планеты, получил приз самому ценному игроку прошлого сезона в Европе и претендует на «Золотой мяч». 

При этом футболист и клуб не спешили в вопросе вывода отношений на новый этап по ряду объективных причин, тем более действующий контракт подписан до 2023 года. Но пока представители защитника и «Ливерпуля» вели вялотекущий разговор, поблизости рыскали акулы из Мадрида, говорят о неофициальных контактах между окружением футболиста и представителями «Реала», во время которых из рук в руки были переданы традиционные салфетки с восьмизначными цифрами. «Королевский клуб» готов предложить ван Дейку годовую зарплату в 12.5 млн евро и контракт до 2025 года плюс разнообразные бонусы за командные и личные достижения. 

Возможно, у «Реала» и получилось бы качнуть лодку, если бы не позиция ван Дейка, который намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле», и адекватное предложение «красных», подчеркивающее важность голландца для клуба. В Англии пишут о том, что Вирджил уже согласовал с «Ливерпулем» новое шестилетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю. Это 224 тысячи евро в неделю и около 11.5 млн евро в год. Бонусы и премиальные тоже предполагаются. Знающие люди утверждают, что интерес со стороны «Реала» - это не шутки, однако Вирджил не намерен покидать «Энфилд Роуд». 

Ливерпульские опасения

Казалось бы, в этой истории можно ставить точку, но в недавнем прошлом другой испанский гранд уже соблазнил «Ливерпуль» огромной суммой за Коутиньо, и «красные» решили взять деньги и реинвестировать их в команду. В зависимости от того, насколько серьезными будут намерения «Реала», и сколько предложат «сливочные», в Ливерпуле могут задуматься над тем, что ценность одного футболиста все-таки ниже будущего команды, которое может обеспечить его продажа. 

С другой стороны, со времен продажи Коутиньо прошло не так много времени, но утекло немало воды. Во-первых, «Ливерпуль» из симпатичного лузера превратился в сильнейшую команду Европы и претендента на титул в АПЛ. Во-вторых, Коутиньо был, скажем так, ненадежным компонентом, в том смысле, что сам рвался уйти и видел себя в футболке «Барселоны». Ван Дейк всеми доступными способами демонстрирует свою верность «Ливерпулю». И наверняка продемонстрирует еще не раз. 

«Реал» разучился удивлять

На самом деле, это история не о том, что готовится большущий трансфер, который порвет весь футбольный мир. Вовсе нет. Это разговор о том, что «Реал» больше не способен на такие сделки. Читаешь об интересе «Королевского клуба» к ван Дейку и понимаешь, что все так и останется на уровне слухов, потому что клыки затупились, хватка уже не та, провести по-настоящему потрясающую сделку Флорентино Пересу сейчас не под силу. Заметьте, не говорю о том, хорошо это или плохо, здесь подобные категории вообще не уместны. Просто факт: «Реал» забыл о супертрансферах. 

Не считать же таковым приобретение Эдена Азара у «Челси» за 100 миллионов евро. Да, деньги огромные, но конкуренции у «Реала» не было, а бельгиец годами просился на «Сантьяго Бернабеу», будучи болельщиком «сливочных». За Гарета Бэйла дон Флорентино воевал только со своим коллегой Даниэлем Леви, и трудно сказать, причем по факту просто выполнил финансовые требования владельца «Тоттенхэма». Вот трансфер Криштиану Роналду — безусловно, топ-сделка во всех отношениях. Но уже 10 лет прошло, и португалец успел покинуть Мадрид.

За десять лет, прошедшие с приглашения Роналду, «Реал» собрал крутую команду в основном благодаря экономным и прозорливым вложениям, как в случае с Каземиро, Вараном, Навасом — всего 26 миллионов потрачено на приобретение этой троицы. В то же время, гигантские вложения скорее приносили разочарование, нежели радость: Бэйл отчасти оправдал 101 миллион евро голами в финалах, но своим парнем в «Реале» так и не стал, 75-миллионный Хамес Родригес тоже подвел, так что от Роналду и до наших дней топ-трансферы — это скорее Модрич за 35 и Кроос за 25. Вот здесь Перес попал в «яблочко». 

При этом от «Реала» по-прежнему подсознательно ждешь какого-нибудь великого и отчасти скандального трансфера в стиле сделок по Фигу, Зидану, Бекхэму, Роналдо и Роналду, однако получаем в лучшем случае Азара. Инерция — страшная сила, и разговоры о большущих трансферах вокруг «Реала» ходят постоянно, вот только «Мадрид» то ли разучился, то ли не считает целесообразным рвать шаблоны и обкладывать себя новыми кредитами ради сделок, которые бы действительно потрясли весь мир. Вряд ли «Реал» в ближайшее время переоденет в «сливочное» Мбаппе, Погба или ван Дейка. Отчасти даже жаль, ведь в этом был какой-то шарм эпохи. Может быть, после реконструкции «Сантьяго Бернабеу» мадридцы вернутся к классической линии поведения?

Поделиться
Другие материалы по теме
Перес: «Нам не продают Погба, тоже самое с Мбаппе»
Сегодня, 00:55 Комментарии4
СлухиКроос может перейти зимой в МЮ
Вчера, 22:00 Комментарии8
СлухиСанчо летом отверг предложение МЮ
Вчера, 17:43 Комментарии3
Слухи«Атлетико» собирается подписать сына Диего Симеоне
Вчера, 15:49 Комментарии2
СлухиБекхэм хочет видеть Месси в «Интер Майами»
Вчера, 09:23 Комментарии10
Слухи«Рома» расстанется с Сантоном в январе
Вчера, 00:29 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   329 / 744
вчера в 12:40
ВВД нужно будет приплатить.
Ptaha91
Ptaha91
   510 / 744
вчера в 09:18
Реал конечно клуб из высшей полки, но ВВД оказался в Ливерпуле в правильное время и он это понимает, как и каждый из главного состава и пока Клопп у руля, думаю никто никуда не уйдет. Разве что Салах, но думаю никто особо не огорчится, Клопп знает как находить замены.
YNWA
YNWA
   276 / 744
вчера в 06:11
Закатайте губу сливочные!
BenderBender
BenderBender
   153 / 744
10 сентября в 21:15
Чистяков, "обломается", а не "обломится"))) Дилетант)))
Ruslan3132
Ruslan3132
   123 / 744
10 сентября в 21:14
«Реал» собрал крутую команду в основном благодаря экономным и прозорливым вложениям

Мне кажется, это важнее чем:

Просто факт: «Реал» забыл о супертрансферах.
BenderBender
BenderBender ответил Gelious
   153 / 744
10 сентября в 20:18
Надо же что-то писать.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
10 сентября в 19:55
Вирджил останется в Ливерпуле, в команде которая стала ему родной, с которой он начал выигрывать титулы и в которой он себя прекрасно чувствует. сейчас перейти пока у руля Реала перес - было бы полным безумием! перес не раз показал , что он тот еще интриган и подлый чел, об этом прекрасно знают легенды Реала - Кас и Рауль!.
dilshod79
dilshod79
   645 / 744
10 сентября в 19:34
Всё просто, агент и представители голландца хотят выбит жирный контракт от скаузеров. А Реал главный раздражитель трансферном рынке. У Королей, другие цели.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   118 / 744
10 сентября в 19:16
На официальном сайте Ливерпуля нет не одного упоминания, о возможности такой сделки. Сам Ван Дейк четко указал свое желание остаться в клубе. Понятно, что работа прессы выжимать максимум из таких слухов, но в данном случаи скорее всего это только слухи.
Gelious
Gelious
   48 / 744
10 сентября в 19:07
Автор, что с тобой? Никаких серьезных источников по Мадриду не писало о том, что рассматривают такой вариант. Да и с чего взяться подобному? Зидан любит французов, места в составе пока нету (Рамос ведь капитан), деньги нужны на стадион и Погба с Мбаппе. Мадрид разучился проворачивать громкие и сложные сделки? Да ради него футболисты сами в интервью говорят прямо, что хотят туда. вот же нагородили статью без повода.
dzvinka
dzvinka
   68 / 744
10 сентября в 18:29
Вирджил не дурак, это очень важный момент которого как раз очень не хватило в ситуации с коутинье, так что после заслуженного нового контракта никуда он не пойдет.
Он открыто говорил, что не прочь и закончить карьеру в Ливерпуле и оставить после себя громкое имя, легендарное для фанатов и клуба - думаю это целиком говорит о его планах на будущее. Конечно случится может всякое, но я скорее поверю в то, что Салаха продадут/свалит куда нить, а не в то что ВВД решится на переезд. Он в Ливерпуле батя - зачем от хорошего искать лучше? коут не даст соврать)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   22 / 744
10 сентября в 17:55
Скамина сильнее голандца
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100