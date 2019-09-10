Черчесов говорит! О Миранчуках, Кокорине и Мамаеве, конфликте с «Рубином» 

10 сентября 2019, 22:05

Главный тренер сборной России взял слово после двух побед в сентябрьских матчах отбора Евро-2020. «Соккер.ру» заостряет внимание на самых важных высказываниях Черчесова.

Порадовало, что сборная России проявила характер, не остановилась и вырвала победу у Казахстана, тем не менее отсутствие качества игры на протяжении большей части матча было неудовлетворительным моментом. Первый вопрос Черчесову по матчу в Калининграде:

Знали, что будет непростой матч. И первый матч был сложный, несмотря на счет 4:0. Главное, что мы взяли 6 очков на этом сборе, оторвались от соперника. Ждем следующей игры. Кудряшов перешёл в другой клуб, мы его состояние знаем. Знаем состояние Ионова – у него в Шотландии икроножные начало сводить. Но мы знали, что плюс-минус они выйдут и помогут. Миранчук и Черышев – быстрые игроки, был расчёт, что они измотают соперника. Замена Ахметова уже из другой серии. Надо было забивать, но мы выпустили более оборонительного игрока Зобнина, чтобы опорники закрывали зоны, а края защиты выше поднимались. Но это такие нюансы, что можно тут до утра умничать. Сразу говорю, и им сказал: шанс даётся игрокам, они должны его использовать. По поводу того, что Фернандес получил повреждение, – Марио должен был продолжить игру, несмотря ни на что. Он это сделал. Нам нельзя было терять время. Игра подсказывала, что нужно было делать замены: Ахметов чуть подзадохнулся, начал контратаки пропускать.

Общая оценка сентябрьских матчей сборной России:

Против Казахстана мы играли даже на более высоких скоростях, чем с Шотландией. Оцениваю результат на пять баллов: взяли 6 очков из 6. Теперь время проанализировать эти игры, работа тренера сборной заключается в том числе и в этом.

На волне слухов о том, что Станислав Черчесов может сменить на тренерском мостике «Спартака» Олега Кононова, у рулевого национальной команды нельзя было не поинтересоваться, как он относится к совмещению постов в сборной и в клубе. Станислав Саламович отреагировал достаточно резко:

С чего кто-то взял про совмещение? Я когда-то об этом говорил? Нет. Оставьте этот вопрос и больше его не поднимайте.

И вдогонку о новом контракте с РФС :

Зачем мне новый контракт, если у меня контракт действующий? Сейчас надо давать результат, у нас задача выйти на чемпионат Европы, в контракте все прописано, бумага все терпит, надо выигрывать – и все.

В конце лета ходили слухи о том, что у Черчесова конфликт с руководством «Рубина», именно поэтому футболистов казанского клуба в сборной России нет и быть не может. Тренер все отрицает:

По-моему, мы дружим с генеральным директором «Рубина». Позвоните Рустему Сайманову, он скажет.

Серьезный диссонанс вызывает тот факт, что братья Миранчуки шикарно проявляют себя в «Локомотиве», а в матчах за сборную России постоянно теряются и выглядят неуверенно, как произошло с Антоном в игре против Казахстана. Черчесов прокомментировал эти метаморфозы:

Меня часто спрашивают про Миранчуков. Клуб одна история, сборная – другая. Я уже сказал про шанс, который надо использовать. Ну а когда они вместе, we will see. Миранчуку шанс дается, и его нужно использовать — тогда он закрепится в основе. В «Локо» они с братом играют постоянно, и как мне кажется, чувствуют там себя более свободно, чем в сборной. Хотя я их не закрепощаю. Давайте потерпим, другое дело, что говорят про суммы в 84 миллиона евро, и ей надо соответствовать. Скоро начинается Лига чемпионов, для нас и для него это лакмусовая бумажка. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать.

Осенью у российских клубов, выступающих в еврокубках, будет насыщенный график — по два матча в неделю. В связи с этим часто слышатся жалобы, клубы недовольны календарем. Что думает Черчесов о матчах раз в три дня? А вот что:

Осень – по традиции самый насыщенный период для футболистов, выступающих в ведущих европейских клубах и вызывающихся в национальные сборные. Как правило, они задействованы в играх нескольких турниров — национальных чемпионатов и Кубков, еврокубков, а также матчах за сборные страны. График непростой, но я знаю, что в целях грамотной ротации при комплектовании клубами этот вопрос учитывался. В европейских чемпионатах играть через два дня на третий – норма, там эта тема даже не обсуждается, а тренеры и руководители не называют её причиной, влияющей на качество игры. Я сам работал в Польше и сталкивался с подобной ситуацией, где выдерживать недельный цикл не представляется возможным. Кстати, сборные во все международные окна также проводят матчи именно по такому графику. Безусловно, важнейшим фактором здесь является восстановление футболистов, чему мы, например, в национальной команде уделяем огромное внимание, подробно анализируя состояние каждого игрока.

Как известно, через несколько дней Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу по УДО. Станислав Черчесов рассказал о перспективах этих футболистов в сборной России:

Я не юрист по образованию, и, наверное, решение по ним было жёстким. Но, раз решили, значит решили. Сейчас они выйдут и будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, он пропускает две игры, после двух игр он может опять играть. Здесь то же самое. Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны выйти и проявлять свои лучшие качества, а там всё в их руках. Пусть убеждают игрой. Для меня ничего не меняется. Другое дело, что это такой момент, когда они должны реально доказать, и не только мне, но и общественности. Потому что мы сборная России. Если стадион реагирует неправильно [на того или иного футболиста], нужно 100 раз подумать [выпускать ли его на поле].

В сентябрьских матчах всех впечатлил Жирков, сыгравший важную роль в победах над Шотландией и Казахстаном. А ведь Юрий завершал международную карьеру, но вернулся, когда его попросили вернуться в сборную. Есть ли шанс, что еще кто-нибудь вернется? Акинфеев, например. Отвечает, как вы догадались, Черчесов: