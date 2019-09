Черчесов говорит! О Миранчуках, Кокорине и Мамаеве, конфликте с «Рубином» 

Главный тренер сборной России взял слово после двух побед в сентябрьских матчах отбора Евро-2020. «Соккер.ру» заостряет внимание на самых важных высказываниях Черчесова.

Порадовало, что сборная России проявила характер, не остановилась и вырвала победу у Казахстана, тем не менее отсутствие качества игры на протяжении большей части матча было неудовлетворительным моментом. Первый вопрос Черчесову по матчу в Калининграде:

Общая оценка сентябрьских матчей сборной России:

На волне слухов о том, что Станислав Черчесов может сменить на тренерском мостике «Спартака» Олега Кононова, у рулевого национальной команды нельзя было не поинтересоваться, как он относится к совмещению постов в сборной и в клубе. Станислав Саламович отреагировал достаточно резко:

И вдогонку о новом контракте с РФС :

В конце лета ходили слухи о том, что у Черчесова конфликт с руководством «Рубина», именно поэтому футболистов казанского клуба в сборной России нет и быть не может. Тренер все отрицает:

Серьезный диссонанс вызывает тот факт, что братья Миранчуки шикарно проявляют себя в «Локомотиве», а в матчах за сборную России постоянно теряются и выглядят неуверенно, как произошло с Антоном в игре против Казахстана. Черчесов прокомментировал эти метаморфозы:

Меня часто спрашивают про Миранчуков. Клуб одна история, сборная – другая. Я уже сказал про шанс, который надо использовать. Ну а когда они вместе, we will see. Миранчуку шанс дается, и его нужно использовать — тогда он закрепится в основе. В «Локо» они с братом играют постоянно, и как мне кажется, чувствуют там себя более свободно, чем в сборной. Хотя я их не закрепощаю. Давайте потерпим, другое дело, что говорят про суммы в 84 миллиона евро, и ей надо соответствовать. Скоро начинается Лига чемпионов, для нас и для него это лакмусовая бумажка. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать.