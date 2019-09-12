ТОП 10 предательств в АПЛ

12 сентября 2019, 14:09

Давайте сегодня поговорим о футболистах, которые решили перейти из одного клуба в другой, чем вызвали ненависть болельщиков их бывших команд. В этом сезоне состоялся один из подобных трансферов, Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал», понятно, что главным соперником по Лондону у «пушкарей» считается «Тоттенхэм», однако и другой коллектив, который обзавелся финансовой мощью в начале 2000-х годов, стал также принципиальным соперником, который начал побеждать в чемпионате, и отодвигать их в тень. Да еще и со времен тренерства Арсена Венгера и Жозе Моуриньо матчи между клубами стали принципиальным, хотя сегодня двух тренеров нету, но это не исключает свою нелюбовь друг к другу. Да, и как отметил сам Луис «вряд ли найдутся футболисты, которые решатся на переход между этими двумя клубами напрямую». Но давайте посмотрим на подобные переходы между соперниками в чемпионате АПЛ , которые стали в итоге предателями, и я подготовил свой ТОП.

10. Сеск Фабрегас переход «Арсенал» в «Челси».

Сеск был талантливым молодым игроком, который начал свой путь в АПЛ в составе «пушкарей», пришел в академию клуба из академии «Барселоны», и был частью команды на протяжении восьми лет. Однако больших побед он не добился с клубом, и хоть начал играть практически сразу не был частью непобедимой команды Венгера в 2004 году. Молодой футболист отличался хорошими пасами и забитыми голами, но вскоре решил, что ему нужно двигаться дальше, и он вернулся в Барсу. Но и после трех лет прибывания в составе «сине-гранатовых», вернулся обратно в АПЛ , где у него игра шла куда лучше, и его возвращение совпало с переходом в «Челси», чем расстроил многих фанатов «пушкарей», ведь он был их любимцем, и как бы предал команду. Ведь уже в составе «синих» он вскоре оформил титул третий для клуба и первый в АПЛ для себя, став лучшим при этом ассистентом чемпионата с 18 точными пассами, чего не смог добиться с «Арсеналом». Хоть этот трансфер не был на прямую, но носит принципиальный характер.



9. Робин Ван Перси переход «Арсенал» в «Манчестер Юнайтед».

Понятно, что нету никакого дерби между этими двумя клубами, однако в конце девяностых в начале двухтысячных годов матчи между «канонирами» и «красными дьяволами» стали принципиальными, так как Арсен Венгер и сэр Алекс Фергюсон стали оспаривать титул. По этому для многих стало неожиданностью уход ван Перси, и переход его в стан МЮ в 2012 году, с «Арсеналом» голландцу не удалось выиграть главный трофей лиги, а как только одел майку другого клуба обзавелся долгожданной наградой, чем вызвал недовольство многих фанатов лондонской команды.

8. Майкл Оуэн переход «Ливерпуль» в «Манчестер Юнайтед».

Да это трансфер не случился на прямую, а был осуществлен через «Ньюкасл». Однако талантливый и любимый футболист, обладатель золотого мяч в 2001 году, который является еще и воспитанником клуба, предал команду, когда согласился на подписание контракта с МЮ Фергюсона. А после еще выиграл и титул АПЛ вместе с главным врагом в 2011 году, еще больше огорчил и ополчил против себя многих фанатов клуба, ведь «Ливерпуль» не может никак выиграть главный трофей с 90-го года, да еще и слова Фергюсона о его желании скинуть их с их гребанного насеста, также подливали масла в огонь, и до сих пор свежи в памяти, послужили фактом ненависти болельщиков к нему, да и переход Оуэна в «Реал», тоже могли припомнить.

7. Эшли Коул переход «Арсенал» в «Челси».

Коул воспитанник клуба, который считается один из лучших левых защитников Англии в свое время, а вместе с «Арсеналом» добился побед и в чемпионате, и в кубках став одним из участников непобедимой команды Венгера 2004 года, однако любимец публики решил покинуть клуб. Поговаривают он вел переговоры с представителями «Челси» не ставя в известность свою нынешнюю команду, еще в 2005 году, а основной причиной стало продление контракта. В стане «канониров» не смогли удовлетворить аппетиты футболиста по новому контракту, а вот «аристократы» сумели ему предложить более райские условия с более круглой суммой. И на первой игре между ними болельщики «канониров» пришли с фальшивыми купюрами с изображением футболиста, разбрасывая и поджигая их, показывая свое отношение к футболисту, и намекая на его жадность.

6. Эммануэль Адебайор переход «Арсенал» в «Манчестер Сити» в «Тоттенхэм».

Конечно, это не принципиальный соперник, однако МС стал денежным мешком, который стал скупать у соперников игроков, и Адебайор стал одним из их числа. Из Арсенал в МС перешло еще несколько футболистов это Самир Насри, Бакари Санья, Гаэль Клиши. Ну ладно полбеды его уход, но тот случай, когда тоголезис в матче уже в составе МС забив гол своей бывшей команде, празднуя мяч, пробежав через все поле к сектору болельщиков «канониров» стал в издевательской форме праздновать данное событие, чем вызвал недовольство публики. Но это еще полдела, дальше он перейдет в «Тоттенхэм», и уже в стане соперника проделает тоже самое. В одном из матчей северолондонского дерби Адебайор отметил это событие жаркими 18-ти минутами в новейшей истории Премьер-лиги: на 10-й минуте он забил «Арсеналу» гол, поиздевавшись в очередной раз над фанами «канониров», а через 7 минут прямой ногой влетел в Санти Касорлу, и начал драку. Которая закончилась только после того, как Адебайора удалили.

5. Карлос Тевес переход «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити».

Играя за МЮ футболист прекрасно показывал свои бомбардирские способности, и вместе с клубом завоевал несколько титулов лиги, а также Лигу Чемпионов 2008. Однако для многих стало неожиданностью, когда аргентинец решил не продлевать контракт с клубом, а предпочел уйти никуда-нибудь, а к главным соперникам по городу, одной из причин стало контракт, «горожане» предоставили более выгодные условия. После своего переход в стан злейшего врага, Тевес стал наглядно показывать неуважение к своей бывшей команде, а также к главному тренеру МЮ сэру Алексу. Выиграв один из трофеев уже в стане МС он наглядно показал свою натуру, подняв плакат с надписью «Конец Фергюсона», чем вызвал и без того гнев со стороны фанов МЮ к своей персоне.

4. Алан Смит переход «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Юнайтед».

Сегодня в АПЛ главными соперниками МЮ является «Ливерпуль» и «Ман Сити», однако еще лет 15 назад, когда «павлины» выступали в элите были заклятыми врагами, также это являлось" дерби белой и алой розы", сам трансфер получился и без того трудным, «белые» вылетели из элиты, и испытывали проблемы с финансами, по этому и решились на продажу одного из своих лидеров и любимцев с «элланд роуд», который является воспитанником, и всегда своей игрой отражал тот дерзкий «Лидс», который удалось собрать Дэвиду О'Лири. Но многих удивил переход в стан именно МЮ , болельщики сразу возненавидели игрока, назвали его крысой, припомнили ему слова «Я никогда не перейду в МЮ ». Сам футболист отвечал на нападки тем, что он общался с самим Фергюсоном, и этот выбор был не простой, и то что Алан просто хотел играть за команду, которая реально выигрывает, и берет трофеи, а не делает видимость этой борьбы, просто претендуя. А по завершению своей карьеры еще раз ответил на критику фанов «Лидса» такими словами «Фанаты „Лидса“ должны гордиться, не так уж часто за историю клуба его игроки переходили в лучшие команды мира».

3. Рахим Стерлинг переход «Ливерпуль» в «Манчестер Сити».

Стерлинг вместе с «Ливерпулем» боролся с «Горожанами» в 2014 году за титул АПЛ , и был близок к успеху, заняв в итоге второе место. Понятно, для них МЮ был главным соперником в чемпионате, и переход к ним вызывал бы бурю не самых лучших эмоций со стороны фанатов в свою строну, но постепенно «дьяволы» сдали позиции, и отошли на второй план. Это сейчас многие считают команду Клоппа и Гвардиолы принципиальными соперниками за борьбу за корону, однако на место МЮ новым соперником с того времени для «мерсисайдцев» стал «Манчестер Сити», который за счет денег стал переманивать к себе многих игроков внутри чемпионата. Однако сам футболист говорит, что не финансовая составляющая стала его выбором перехода к ним, но и тот факт, что «горожане» выигрывают трофеи. В прошлом сезоне например после победы в чемпионате, он еще раз акцентировал свои слова, когда МС боролся с «Ливерпулем» за титул и выиграл очередной кубок - «Я рад, что играю в прекрасной команде, под руководством лучшего тренера мира Гвардиолы, наша команда берет трофеи, а не претендует на них, для меня это уже второй титул в составе Сити». Да и болельщики «красных» не слишком хорошо, относятся к нему, который убежал к сопернику и предал их, выбрав легкий путь к трофеям и набить карманы.

2. Сол Кэмпбелл переход «Тоттенхэм» в «Арсенал».

Сол попал в команду в юном возрасте являясь воспитанником «шпор», в 92-м он дебютировал в матче с «Челси» и даже забил гол, он был прекрасным защитником, и считался лучшим на своей позиции, и был очень любим болельщиками и внутри клуба, удостоился даже ношения капитанской повязки. Но затем произошел его переход в «Арсенал», в команду Венгера, а ведь «канониры» принципиальные соперники «в северолондонском дерби» для «Тоттенхэма», да и сам футболист до этого говорил, что никогда не перейдет в стан «пушкарей» и всегда верен только одному коллективу из Лондона. В итоге его слова разошлись с делом и летом 2001 он перешел в «Арсенал», и не смотря на то, что «шпоры» ему предлагали более выгодный контракт покинул их, за это болельщики его стали ненавидеть, а сам игрок удостоился прозвища «Иуда», также его оскорбляли и даже говорили, что его за это проучат. А еще в 2004 году Кэмпбелл вместе с «Арсеналом» отпраздновал свой титул на «Уайт Харт Лейне», став частью непобедимой команды, которая оформила титул в логове главного врага.

1. Эрик Кантона переход «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Юнайтед» .

Француз в оказался в Англии благодаря его переходу в «Лидс» под руководством Говарда Уилкинсона, и помог в сезоне 1991/1992 выиграть им третий титул в чемпионате, а заодно клуб стал последним, кто выиграл главный титул страны в первом дивизионе, так как с 92-го года стартовала АПЛ . Болельщики думали, что Эрик сними будет до конца, и не хотели чтобы тот уходил, однако Эрик всегда славился не самым лучшим характером не только на поле, но и вне, и решил покинуть команду, сказав что не смог найти общего языка с главным тренером «павлинов», да еще перебрался в стан злейшего врага с «Олд Траффорд» Если для «Лидса» его уход стал болезненным, заняв в первом сезоне новообразованного чемпионата 17 строчку, то для МЮ стал новым стартом побед в чемпионате, выиграв вместе с ними титул впервые за 26 лет, а дальше было больше.

Предлагаю вам вспомнить подобные переходы, которые по вашему мнению были самыми шокирующими, и вызвали бурю эмоций. В комментариях можно указать не только из истории АПЛ , но и других чемпионатов. Можете себе представить в будущем в МЮ сегодня критикуют Поля Погба, и желают чтобы он ушел из команды, сколько будет разных эмоций если он вдруг перейдет не в «Реал», а в «Ман Сити» и будет глумится над ними со счетом 1:6, ну или в другую команду соперников по чемпионату и брать трофеи и титулы.

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