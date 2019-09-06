100 самых дорогих трансферов всех времен

вчера, 15:00

Завершилось очередное трансферное окно, подарившее футбольному миру немало дорогостоящих сделок, и «Соккер.ру» предлагает зафиксировать сотню самых дорогих трансферов.

В этом списке нет и, похоже, никогда не будет Лионеля Месси, который вряд ли сыграет в Европе за кого-то еще, кроме «Барселоны». Каталонцы не держат пистолет у виска аргентинца, и он после каждого сезона может подавать на полюбовное расторжение контракта. Впрочем, у Лео нет причин для ухода из «Барсы», да и, прямо скажем, нужно иметь очень и очень альтернативное мышление, чтобы добровольно отказаться от таких условий, какие Месси обеспечивает «Барса». По большому счету, эта опция — просто упражнение на доверие, но факт остается фактом: за одного из величайших футболистов в истории Игры вряд ли кто-то и когда-то заплатит хоть какую-нибудь сумму. Это ремарка для того, чтобы вы понимали: наличие футболистов в рейтинге ниже, их места и суммы напротив — это не абсолютный показатель крутости. Это всего лишь история о деньгах и о том, как, на кого и в каком количестве они тратятся в футбольном мире.

### Кто? Откуда? Куда? Год Сумма 94-101 Руй Кошта «Фиорентина» «Милан» 2001 42 Хавьер Пасторе «Палермо» ПСЖ 2011 42 Джексон Мартинес «Атлетико» «Гуанчжоу Эв» 2016 42 Тиаго Силва «Милан» ПСЖ 2012 42 Генрих Мхитарян «Боруссия Д» МЮ 2016 42 Мохамед Салах «Рома» «Ливерпуль» 2017 42 Леонардо Бонуччи «Ювентус» «Милан» 2017 42 Паулиньо «Барселона» «Гуанчжоу Эв» 2019 42 93 Алексис Санчес «Барселона» «Арсенал» 2014 42.5 92 Хуан Себастьян Верон «Лацио» МЮ 2001 42.6

Помните, какой ответ дал суперкомпьютер из «Автостопом по галактике» на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Правильно, 42. Именно с этой цифры начинается наш рейтинг. Снизу первую сотню самых дорогих футболистов в истории подпирают восемь трансферов за 42 миллиона евро. Здесь есть и переходы Руя Кошты и Хуана Верона из начала века, и сделка по Мохамеду Салаху, которая стала образцом соотношения цены и качества на топ-уровне за последние годы.

89-91 Робиньо «Реал» «Манчестер Сити» 2008 43 Радамель Фалькао «Атлетико» «Монако» 2013 43 Юлиан Дракслер «Вольфсбург» ПСЖ 2016 43 88 Андрей Шевченко «Милан» «Челси» 2007 43.88 87 Жоэлинтон «Хоффенхайм» «Ньюкасл» 2019 44 86 Николас Отаменди «Валенсия» «Манчестер Сити» 2015 44.6 85 Неманья Матич «Челси» МЮ 2017 44.7 84 Хуан Мата «Валенсия» МЮ 2013 44.73

Контраст этого блока — нахождение на соседних позициях Андрея Шевченко и Жоэлинтона. Оба переехали в АПЛ почти за одинаковые деньги с разницей в 12 лет, но какого же разного масштаба это футболисты, и какие разные это трансферы! Впрочем, бразилец может оказаться успешнее украинца в АПЛ , ведь у Шевы не пошло в «Челси».

74 - 85 Роналдо «Интер» «Реал» 2002 45 Килиан Мбаппе «Монако» ПСЖ 2017 45* Хамес Родригес «Порту» «Монако» 2013 45 Эльяким Мангала «Порту» «Манчестер Сити» 2014 45 Гранит Джака «Боруссия М» «Арсенал» 2016 45 Винисиус Жуниор «Фламенго» «Реал» 2018 45 Фабиньо «Монако» «Ливерпуль» 2018 45 Матео Ковавич «Реал» «Челси» 2019 45 Родриго «Сантос» «Реал» 2019 45 Юри Тилеманс «Монако» «Лестер» 2019 45

*плата за годичную аренду.

В 2002-м «Реал» за 45 миллионов купил лучшего форварда планеты и будущего обладателя «Золотого мяча», забившего 8 голов на чемпионате мира, а сейчас этой суммы хватает только на приобретение бразильских юнцов, из которых еще не ясно, что вырастет. Футболист сопоставимого уровня с Феноменом Роналдо, Килиан Мбаппе, обошелся ПСЖ в 45 млн за год аренды, а в общей сложности его трансфер стоил 180.

73 Рио Фердинанд «Лидс» МЮ 2002 46 72 Кристиан Вьери «Лацио» «Интер» 1999 46.48 71 Кристиан Бентеке «Астон Вилла» «Ливерпуль» 2015 46.5 70 Месут Озил «Реал» «Арсенал» 2013 47 68 - 69 Гаиска Мендьета «Валенсия» «Лацио» 2001 48 Ферлан Менди «Лион» «Реал» 2019 48 67 Гильфи Сигурдссон «Суонси Сити» «Эвертон» 2017 49.4 66 Давид Луис «Челси» ПСЖ 2014 49.5 63 - 65 Алекс Тейшейра «Шахтер» «Цзянсу Сунин» 2016 50 Бернардо Силва «Монако» «Манчестер Сити» 2017 50 Эдер Милитао «Порту» «Реал» 2019 50 62 Лерой Сане «Шальке» «Манчестер Сити» 2016 50.5 61 Кайл Уокер «Тоттенхэм» «Манчестер Сити» 2017 52.7

Кристиан Вьери — редчайший зверь в сотне самых дорогих трансферов в истории футбола, ведь он переходил из «Лацио» в «Интер» еще в прошлом веке. Любопытно, что рядом с ним тезка Бентеке, обошедшийся в аналогичную сумму «Ливерпулю» 16 лет спустя. Почувствуйте разницу.

60 Джанлуиджи Буффон «Парма» «Ювентус» 2001 52.88 59 Александр Ляказетт «Лион» «Арсенал» 2017 53 58 Антуан Гризманн «Реал Сосьедад» «Атлетико» 2014 54 57 Аарон Ван-Биссака «Кристал Пэлас» МЮ 2019 55 56 Джон Стоунз «Эвертон» «Манчестер Сити» 2016 55.6 55 Халк «Зенит» «Шанхай СИПГ» 2016 55.8 54 Альваро Мората «Челси» «Атлетико» 2019 56 53 Эрнан Креспо «Парма» «Лацио» 2000 56.81 52 Жоржиньо «Наполи» «Челси» 2018 57 51 Бенджамен Менди «Монако» «Манчестер Сити» 2017 57.5

На 55-м месте единственный в топ-100 мирового футбола трансфер с участием российского клуба: «Зенит» продал Халка в Китай за большие деньги.

50 Фернандо Торрес «Ливерпуль» «Челси» 2011 58.5 49 Фред «Шахтер» МЮ 2018 59 43 - 48 Луиш Фигу «Барселона» «Реал» 2000 60 Антони Марсьяль «Монако» МЮ 2015 60 Оскар «Челси» «Шанхай СИПГ» 2017 60 Наби Кейта «РБ Лейпциг» «Ливерпуль» 2018 60 Лука Йович «Айнтрахт Ф» «Реал» 2019 60 Тангай Н`Домбеле «Лион» «Тоттенхэм» 2019 60 42 Алиссон «Рома» «Ливерпуль» 2018 62.5 41 Анхель Ди Мария МЮ ПСЖ 2015 63

В 2000-м за 60 миллионов евро «Реал» сумел увести у «Барселоны» лидера и капитана, а в 2019-м те же деньги отдал за парня, добротно сыгравшего один сезон в Бундеслиге.

40 Рахим Стерлинг «Ливерпуль» «Манчестер Сити» 2015 63.7 39 Пьер-Эм. Обамеянг «Боруссия Д» «Арсенал» 2018 65.75 38 Кристиан Пулишич «Боруссия Д» «Челси» 2019 64 37 Эдинсон Кавани «Наполи» ПСЖ 2013 64.5 34 - 36 Эмерик Ляпорт «Атлетик Бильбао» «Манчестер Сити» 2017 65 Жоау Канселу «Ювентус» «Манчестер Сити» 2019 65 Ромелу Лукаку МЮ «Интер» 2019 65 33 - 32 Альваро Мората «Реал» «Челси» 2017 66 Диего Коста «Челси» «Атлетико» 2018 66 31 Кака «Милан» «Реал» 2009 67

Три трансфера от «Манчестер Сити» и второе появление в топ-100 Альваро Мораты. С Ромелу Лукаку тоже не прощаемся, ведь МЮ продал его дешевле, чем купил.

30 Рияд Марез «Лестер» «Манчестер Сити» 2018 67.8 29 Златан Ибрагимович «Интер» «Барселона» 2009 69.5 27 - 28 Тома Лемар «Лион» «Атлетико» 2018 70 Родри «Атлетико» «Манчестер Сити» 2019 70 26 Анхель Ди Мария «Реал» МЮ 2014 75 25 Хамес Родригес «Монако» «Реал» 2014 75 24 Френки де Йонг «Аякс» «Барселона» 2019 75 23 Кевин Де Брюйне «Вольфсбург» «Манчестер Сити» 2015 76 22 Зинедин Зидан «Ювентус» «Реал» 20 77.5

Трансфер Зинедина Зидана на протяжении восьми лет был рекордным в мировом футболе. Как многое изменилось с тех пор, ведь сейчас эта сделка не попадает даже в десятку. Зато у нас еще три современных трансфера от «Ман Сити» в этой десятке.

19 - 22 Кепа Аррисабалага «Атлетик Бильбао» «Челси» 2018 80 Николя Пепе «Лилль» «Арсенал» 2019 80 Люка Эрнандес «Атлетико» «Бавария» 2019 80 18 Луис Суарес «Ливерпуль» «Барселона» 2014 81.72 17 Вирджил ван Дейк «Саутгемптон» «Ливерпуль» 2018 84.65 16 Ромелу Лукаку «Эвертон» МЮ 2017 84.7 15 Матийс де Лигт «Аякс» «Ювентус» 2019 85.5 14 Харри Магуйар «Лестер» МЮ 2019 87 13 Неймар «Сантос» «Барселона» 2013 88.2 12 Гонсало Игуаин «Наполи» «Ювентус» 2016 90 11 Криштиану Роналду МЮ «Реал» 2009 94

Во второй десятке притаились сразу три самых дорогих защитника планеты: Харри Магуайр, Матийс де Лигт и Вирджил ван Дейк. Также здесь видим Неймара и Криштиану Роналду, которые появятся с другими трансферами в топ-10.

10 Эден Азар «Челси» «Реал» 2019 100 9 Гарет Бэйл «Тоттенхэм» «Реал» 2013 101 8 Поль Погба «Ювентус» МЮ 2016 105 7 Криштиану Роналду «Реал» «Ювентус» 2018 117 6 Антуан Гризманн «Атлетико» «Барселона» 2019 120 5 Усман Дембеле «Боруссия Д» «Барселона» 2017 125 4 Жоау Фелиш «Бенфика» «Атлетико» 2019 126 3 Килиан Мбаппе «Монако» ПСЖ 2018 135 2 Коутиньо «Ливерпуль» «Барселона» 2018 145 1 Неймар «Барселона» ПСЖ 2017 222