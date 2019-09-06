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100 самых дорогих трансферов всех времен

вчера, 15:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник

Завершилось очередное трансферное окно, подарившее футбольному миру немало дорогостоящих сделок, и «Соккер.ру» предлагает зафиксировать сотню самых дорогих трансферов.

В этом списке нет и, похоже, никогда не будет Лионеля Месси, который вряд ли сыграет в Европе за кого-то еще, кроме «Барселоны». Каталонцы не держат пистолет у виска аргентинца, и он после каждого сезона может подавать на полюбовное расторжение контракта. Впрочем, у Лео нет причин для ухода из «Барсы», да и, прямо скажем, нужно иметь очень и очень альтернативное мышление, чтобы добровольно отказаться от таких условий, какие Месси обеспечивает «Барса». По большому счету, эта опция — просто упражнение на доверие, но факт остается фактом: за одного из величайших футболистов в истории Игры вряд ли кто-то и когда-то заплатит хоть какую-нибудь сумму. Это ремарка для того, чтобы вы понимали: наличие футболистов в рейтинге ниже, их места и суммы напротив — это не абсолютный показатель крутости. Это всего лишь история о деньгах и о том, как, на кого и в каком количестве они тратятся в футбольном мире. 

###

Кто?

Откуда?

Куда?

Год

Сумма

94-101

Руй Кошта

«Фиорентина»

«Милан»

2001

42

Хавьер Пасторе

«Палермо»

ПСЖ

2011

42

Джексон Мартинес

«Атлетико»

«Гуанчжоу Эв»

2016

42

Тиаго Силва

«Милан»

ПСЖ

2012

42

Генрих Мхитарян

«Боруссия Д»

МЮ

2016

42

Мохамед Салах

«Рома»

«Ливерпуль»

2017

42

Леонардо Бонуччи

«Ювентус»

«Милан»

2017

42

Паулиньо

«Барселона»

«Гуанчжоу Эв»

2019

42

93

Алексис Санчес

«Барселона»

«Арсенал»

2014

42.5

92

Хуан Себастьян Верон

«Лацио»

МЮ

2001

42.6

Помните, какой ответ дал суперкомпьютер из «Автостопом по галактике» на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Правильно, 42. Именно с этой цифры начинается наш рейтинг. Снизу первую сотню самых дорогих футболистов в истории подпирают восемь трансферов за 42 миллиона евро. Здесь есть и переходы Руя Кошты и Хуана Верона из начала века, и сделка по Мохамеду Салаху, которая стала образцом соотношения цены и качества на топ-уровне за последние годы.

89-91

Робиньо

«Реал»

«Манчестер Сити»

2008

43

Радамель Фалькао

«Атлетико»

«Монако»

2013

43

Юлиан Дракслер

«Вольфсбург»

ПСЖ

2016

43

88

Андрей Шевченко

«Милан»

«Челси»

2007

43.88

87

Жоэлинтон

«Хоффенхайм»

«Ньюкасл»

2019

44

86

Николас Отаменди

«Валенсия»

«Манчестер Сити»

2015

44.6

85

Неманья Матич

«Челси»

МЮ

2017

44.7

84

Хуан Мата

«Валенсия»

МЮ

2013

44.73

Контраст этого блока — нахождение на соседних позициях Андрея Шевченко и Жоэлинтона. Оба переехали в АПЛ почти за одинаковые деньги с разницей в 12 лет, но какого же разного масштаба это футболисты, и какие разные это трансферы! Впрочем, бразилец может оказаться успешнее украинца в АПЛ, ведь у Шевы не пошло в «Челси».

74 - 85

 

Роналдо

«Интер»

«Реал»

2002

45

Килиан Мбаппе

«Монако»

ПСЖ

2017

45*

Хамес Родригес

«Порту»

«Монако»

2013

45

Эльяким Мангала

«Порту»

«Манчестер Сити»

2014

45

Гранит Джака

«Боруссия М»

«Арсенал»

2016

45

Винисиус Жуниор

«Фламенго»

«Реал»

2018

45

Фабиньо

«Монако»

«Ливерпуль»

2018

45

Матео Ковавич

«Реал»

«Челси»

2019

45

Родриго

«Сантос»

«Реал»

2019

45

Юри Тилеманс

«Монако»

«Лестер»

2019

45

*плата за годичную аренду.

В 2002-м «Реал» за 45 миллионов купил лучшего форварда планеты и будущего обладателя «Золотого мяча», забившего 8 голов на чемпионате мира, а сейчас этой суммы хватает только на приобретение бразильских юнцов, из которых еще не ясно, что вырастет. Футболист сопоставимого уровня с Феноменом Роналдо, Килиан Мбаппе, обошелся ПСЖ в 45 млн за год аренды, а в общей сложности его трансфер стоил 180.

73

Рио Фердинанд

«Лидс»

МЮ

2002

46

72

Кристиан Вьери

«Лацио»

«Интер»

1999

46.48

71

Кристиан Бентеке

«Астон Вилла»

«Ливерпуль»

2015

46.5

70

Месут Озил

«Реал»

«Арсенал»

2013

47

68 - 69

Гаиска Мендьета

«Валенсия»

«Лацио»

2001

48

Ферлан Менди

«Лион»

«Реал»

2019

48

67

Гильфи Сигурдссон

«Суонси Сити»

«Эвертон»

2017

49.4

66

Давид Луис

«Челси»

ПСЖ

2014

49.5

 

63 - 65

Алекс Тейшейра

«Шахтер»

«Цзянсу Сунин»

2016

50

Бернардо Силва

«Монако»

«Манчестер Сити»

2017

50

Эдер Милитао

«Порту»

«Реал»

2019

50

62

Лерой Сане

«Шальке»

«Манчестер Сити»

2016

50.5

61

Кайл Уокер

«Тоттенхэм»

«Манчестер Сити»

2017

52.7

Кристиан Вьери — редчайший зверь в сотне самых дорогих трансферов в истории футбола, ведь он переходил из «Лацио» в «Интер» еще в прошлом веке. Любопытно, что рядом с ним тезка Бентеке, обошедшийся в аналогичную сумму «Ливерпулю» 16 лет спустя. Почувствуйте разницу.

60

Джанлуиджи Буффон

«Парма»

«Ювентус»

2001

52.88

59

Александр Ляказетт

«Лион»

«Арсенал»

2017

53

58

Антуан Гризманн

«Реал Сосьедад»

«Атлетико»

2014

54

57

Аарон Ван-Биссака

«Кристал Пэлас»

МЮ

2019

55

56

Джон Стоунз

«Эвертон»

«Манчестер Сити»

2016

55.6

55

Халк

«Зенит»

«Шанхай СИПГ»

2016

55.8

54

Альваро Мората

«Челси»

«Атлетико»

2019

56

53

Эрнан Креспо

«Парма»

«Лацио»

2000

56.81

52

Жоржиньо

«Наполи»

«Челси»

2018

57

51

Бенджамен Менди

«Монако»

«Манчестер Сити»

2017

57.5

На 55-м месте единственный в топ-100 мирового футбола трансфер с участием российского клуба: «Зенит» продал Халка в Китай за большие деньги.

50

Фернандо Торрес

«Ливерпуль»

«Челси»

2011

58.5

49

Фред

«Шахтер»

МЮ

2018

59

 

43 - 48

Луиш Фигу

«Барселона»

«Реал»

2000

60

Антони Марсьяль

«Монако»

МЮ

2015

60

Оскар

«Челси»

«Шанхай СИПГ»

2017

60

Наби Кейта

«РБ Лейпциг»

«Ливерпуль»

2018

60

Лука Йович

«Айнтрахт Ф»

«Реал»

2019

60

Тангай Н`Домбеле

«Лион»

«Тоттенхэм»

2019

60

42

Алиссон

«Рома»

«Ливерпуль»

2018

62.5

41

Анхель Ди Мария

МЮ

ПСЖ

2015

63

В 2000-м за 60 миллионов евро «Реал» сумел увести у «Барселоны» лидера и капитана, а в 2019-м те же деньги отдал за парня, добротно сыгравшего один сезон в Бундеслиге.

40

Рахим Стерлинг

«Ливерпуль»

«Манчестер Сити»

2015

63.7

39

Пьер-Эм. Обамеянг

«Боруссия Д»

«Арсенал»

2018

65.75

38

Кристиан Пулишич

«Боруссия Д»

«Челси»

2019

64

37

Эдинсон Кавани

«Наполи»

ПСЖ

2013

64.5

34 - 36

Эмерик Ляпорт

«Атлетик Бильбао»

«Манчестер Сити»

2017

65

Жоау Канселу

«Ювентус»

«Манчестер Сити»

2019

65

Ромелу Лукаку

МЮ

«Интер»

2019

65

33 - 32

Альваро Мората

«Реал»

«Челси»

2017

66

Диего Коста

«Челси»

«Атлетико»

2018

66

31

Кака

«Милан»

«Реал»

2009

67

Три трансфера от «Манчестер Сити» и второе появление в топ-100 Альваро Мораты. С Ромелу Лукаку тоже не прощаемся, ведь МЮ продал его дешевле, чем купил.

30

Рияд Марез

«Лестер»

«Манчестер Сити»

2018

67.8

29

Златан Ибрагимович

«Интер»

«Барселона»

2009

69.5

27 - 28

Тома Лемар

«Лион»

«Атлетико»

2018

70

Родри

«Атлетико»

«Манчестер Сити»

2019

70

26

Анхель Ди Мария

«Реал»

МЮ

2014

75

25

Хамес Родригес

«Монако»

«Реал»

2014

75

24

Френки де Йонг

«Аякс»

«Барселона»

2019

75

23

Кевин Де Брюйне

«Вольфсбург»

«Манчестер Сити»

2015

76

22

Зинедин Зидан

«Ювентус»

«Реал»

20

77.5

Трансфер Зинедина Зидана на протяжении восьми лет был рекордным в мировом футболе. Как многое изменилось с тех пор, ведь сейчас эта сделка не попадает даже в десятку. Зато у нас еще три современных трансфера от «Ман Сити» в этой десятке.

19 - 22

Кепа Аррисабалага

«Атлетик Бильбао»

«Челси»

2018

80

Николя Пепе

«Лилль»

«Арсенал»

2019

80

Люка Эрнандес

«Атлетико»

«Бавария»

2019

80

18

Луис Суарес

«Ливерпуль»

«Барселона»

2014

81.72

17

Вирджил ван Дейк

«Саутгемптон»

«Ливерпуль»

2018

84.65

16

Ромелу Лукаку

«Эвертон»

МЮ

2017

84.7

15

Матийс де Лигт

«Аякс»

«Ювентус»

2019

85.5

14

Харри Магуйар

«Лестер»

МЮ

2019

87

13

Неймар

«Сантос»

«Барселона»

2013

88.2

12

Гонсало Игуаин

«Наполи»

«Ювентус»

2016

90

11

Криштиану Роналду

МЮ

«Реал»

2009

94

Во второй десятке притаились сразу три самых дорогих защитника планеты: Харри Магуайр, Матийс де Лигт и Вирджил ван Дейк. Также здесь видим Неймара и Криштиану Роналду, которые появятся с другими трансферами в топ-10.

10

Эден Азар

«Челси»

«Реал»

2019

100

9

Гарет Бэйл

«Тоттенхэм»

«Реал»

2013

101

8

Поль Погба

«Ювентус»

МЮ

2016

105

7

Криштиану Роналду

«Реал»

«Ювентус»

2018

117

6

Антуан Гризманн

«Атлетико»

«Барселона»

2019

120

5

Усман Дембеле

«Боруссия Д»

«Барселона»

2017

125

4

Жоау Фелиш

«Бенфика»

«Атлетико»

2019

126

3

Килиан Мбаппе

«Монако»

ПСЖ

2018

135

2

Коутиньо

«Ливерпуль»

«Барселона»

2018

145

1

Неймар

«Барселона»

ПСЖ

2017

222

Прошедшее лето внесло коррективы в первую десятку. Трансферы Жоау Фелиша в «Атлетико», Антуана Гризманна в «Барселону» и Эдена Азара в «Реал» дополнили список. Тройничок от испанских грандов. Заметим, что из шести самых дорогих сделок половина «на совести» «Барселоны», еще две оплачены ПСЖ. Если же говорить о топ-100, то за 14 сделок платил «Манчестер Сити», при этом сами «горожане» не сделали ни одной кассовой продажи.

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СаняШумок
СаняШумок ответил 25процентный клоун
   163 / 903
вчера в 23:46
Да смейся сколько хочешь. Я не говорю, что так на самом деле. Я говорю про те цифры, которые прописаны в документах и выставлены на общее обозрение. Как Сутормин за 50к деревянных, как Шюррле за 1 млн евро на год
25процентный клоун
25процентный клоун ответил СаняШумок
   46 / 903
вчера в 23:08
Смеюсь в лицо
СаняШумок
СаняШумок ответил 25процентный клоун
   163 / 903
вчера в 19:59
Официальные данные 40 лямов. Все остальное, будь то бонусы или ваши домыслы в зачет не идет.
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил dimagas1
   688 / 903
вчера в 17:46
Мбаппе разве 135? А не 180?
Годичная аренда за 45 + выкуп за 135 = как раз 180
Igo0rek
Igo0rek
   118 / 903
вчера в 17:33
Самый дорогой трансфер Манчестер Сити на 23 месте, тогда как у МЮ в топ-20 аж три трансфера. Но мешки по мнению болел МЮ, все равно мы xD
dimagas1
dimagas1
   178 / 903
вчера в 17:00
Мбаппе разве 135? А не 180?
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 16:59
Спасибо муму за старт переплат за средних футболистов.Что погба за 150, что марсиаль за 70-это много.
25процентный клоун
25процентный клоун
   46 / 903
вчера в 16:51
А где трансфер хулька в зенит?))) что за уг?
andreika20133
andreika20133 ответил d_fincher
   284 / 903
вчера в 16:04
Ты вообще необычный. Я мог бы расширить объяснения но боюсь тебе это не понравится. Спрошу ---тебя только Неймар раздражает. А Коутиньо с Гризманом как не потряхивает????
Байкал-38
Байкал-38 ответил d_fincher
   51 / 903
вчера в 15:42
Ты сам то понимаешь, что ты пишешь? По твоему из-за Неймара надо вообще весь футбол запретить и под страхом смертной казни не упоминать это слово?! Запомни Неймар какой бы то не был это часть футбола и от этого никуда не деться.
Ответное предложение, давай так же о Спартаке!
Мне до Неймара вообще фиолетово и я сам его осуждаю, а Спартак я не люблю, но понимаю, что от новостей про него никуда не деться, но у меня ума не хватит запрещать про него писать.
Хотя новости про Спартак всегда прикольные!!!
allemz II
allemz II
   238 / 903
вчера в 15:33
Теперь думайте, кто переплачивает за игроков, что приводит к появлению безумных цен на игроков.
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