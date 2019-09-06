100 самых дорогих трансферов всех времен

Завершилось очередное трансферное окно, подарившее футбольному миру немало дорогостоящих сделок, и «Соккер.ру» предлагает зафиксировать сотню самых дорогих трансферов.
В этом списке нет и, похоже, никогда не будет Лионеля Месси, который вряд ли сыграет в Европе за кого-то еще, кроме «Барселоны». Каталонцы не держат пистолет у виска аргентинца, и он после каждого сезона может подавать на полюбовное расторжение контракта. Впрочем, у Лео нет причин для ухода из «Барсы», да и, прямо скажем, нужно иметь очень и очень альтернативное мышление, чтобы добровольно отказаться от таких условий, какие Месси обеспечивает «Барса». По большому счету, эта опция — просто упражнение на доверие, но факт остается фактом: за одного из величайших футболистов в истории Игры вряд ли кто-то и когда-то заплатит хоть какую-нибудь сумму. Это ремарка для того, чтобы вы понимали: наличие футболистов в рейтинге ниже, их места и суммы напротив — это не абсолютный показатель крутости. Это всего лишь история о деньгах и о том, как, на кого и в каком количестве они тратятся в футбольном мире.
|
###
|
Кто?
|
Откуда?
|
Куда?
|
Год
|
Сумма
|
94-101
|
Руй Кошта
|
«Фиорентина»
|
«Милан»
|
2001
|
42
|
Хавьер Пасторе
|
«Палермо»
|
ПСЖ
|
2011
|
42
|
Джексон Мартинес
|
«Атлетико»
|
«Гуанчжоу Эв»
|
2016
|
42
|
Тиаго Силва
|
«Милан»
|
ПСЖ
|
2012
|
42
|
Генрих Мхитарян
|
«Боруссия Д»
|
МЮ
|
2016
|
42
|
Мохамед Салах
|
«Рома»
|
«Ливерпуль»
|
2017
|
42
|
Леонардо Бонуччи
|
«Ювентус»
|
«Милан»
|
2017
|
42
|
Паулиньо
|
«Барселона»
|
«Гуанчжоу Эв»
|
2019
|
42
|
93
|
Алексис Санчес
|
«Барселона»
|
«Арсенал»
|
2014
|
42.5
|
92
|
Хуан Себастьян Верон
|
«Лацио»
|
МЮ
|
2001
|
42.6
Помните, какой ответ дал суперкомпьютер из «Автостопом по галактике» на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Правильно, 42. Именно с этой цифры начинается наш рейтинг. Снизу первую сотню самых дорогих футболистов в истории подпирают восемь трансферов за 42 миллиона евро. Здесь есть и переходы Руя Кошты и Хуана Верона из начала века, и сделка по Мохамеду Салаху, которая стала образцом соотношения цены и качества на топ-уровне за последние годы.
|
89-91
|
Робиньо
|
«Реал»
|
«Манчестер Сити»
|
2008
|
43
|
Радамель Фалькао
|
«Атлетико»
|
«Монако»
|
2013
|
43
|
Юлиан Дракслер
|
«Вольфсбург»
|
ПСЖ
|
2016
|
43
|
88
|
Андрей Шевченко
|
«Милан»
|
«Челси»
|
2007
|
43.88
|
87
|
Жоэлинтон
|
«Хоффенхайм»
|
«Ньюкасл»
|
2019
|
44
|
86
|
Николас Отаменди
|
«Валенсия»
|
«Манчестер Сити»
|
2015
|
44.6
|
85
|
Неманья Матич
|
«Челси»
|
МЮ
|
2017
|
44.7
|
84
|
Хуан Мата
|
«Валенсия»
|
МЮ
|
2013
|
44.73
Контраст этого блока — нахождение на соседних позициях Андрея Шевченко и Жоэлинтона. Оба переехали в АПЛ почти за одинаковые деньги с разницей в 12 лет, но какого же разного масштаба это футболисты, и какие разные это трансферы! Впрочем, бразилец может оказаться успешнее украинца в АПЛ, ведь у Шевы не пошло в «Челси».
|
74 - 85
|
Роналдо
|
«Интер»
|
«Реал»
|
2002
|
45
|
Килиан Мбаппе
|
«Монако»
|
ПСЖ
|
2017
|
45*
|
Хамес Родригес
|
«Порту»
|
«Монако»
|
2013
|
45
|
Эльяким Мангала
|
«Порту»
|
«Манчестер Сити»
|
2014
|
45
|
Гранит Джака
|
«Боруссия М»
|
«Арсенал»
|
2016
|
45
|
Винисиус Жуниор
|
«Фламенго»
|
«Реал»
|
2018
|
45
|
Фабиньо
|
«Монако»
|
«Ливерпуль»
|
2018
|
45
|
Матео Ковавич
|
«Реал»
|
«Челси»
|
2019
|
45
|
Родриго
|
«Сантос»
|
«Реал»
|
2019
|
45
|
Юри Тилеманс
|
«Монако»
|
«Лестер»
|
2019
|
45
*плата за годичную аренду.
В 2002-м «Реал» за 45 миллионов купил лучшего форварда планеты и будущего обладателя «Золотого мяча», забившего 8 голов на чемпионате мира, а сейчас этой суммы хватает только на приобретение бразильских юнцов, из которых еще не ясно, что вырастет. Футболист сопоставимого уровня с Феноменом Роналдо, Килиан Мбаппе, обошелся ПСЖ в 45 млн за год аренды, а в общей сложности его трансфер стоил 180.
|
73
|
Рио Фердинанд
|
«Лидс»
|
МЮ
|
2002
|
46
|
72
|
Кристиан Вьери
|
«Лацио»
|
«Интер»
|
1999
|
46.48
|
71
|
Кристиан Бентеке
|
«Астон Вилла»
|
«Ливерпуль»
|
2015
|
46.5
|
70
|
Месут Озил
|
«Реал»
|
«Арсенал»
|
2013
|
47
|
68 - 69
|
Гаиска Мендьета
|
«Валенсия»
|
«Лацио»
|
2001
|
48
|
Ферлан Менди
|
«Лион»
|
«Реал»
|
2019
|
48
|
67
|
Гильфи Сигурдссон
|
«Суонси Сити»
|
«Эвертон»
|
2017
|
49.4
|
66
|
Давид Луис
|
«Челси»
|
ПСЖ
|
2014
|
49.5
|
63 - 65
|
Алекс Тейшейра
|
«Шахтер»
|
«Цзянсу Сунин»
|
2016
|
50
|
Бернардо Силва
|
«Монако»
|
«Манчестер Сити»
|
2017
|
50
|
Эдер Милитао
|
«Порту»
|
«Реал»
|
2019
|
50
|
62
|
Лерой Сане
|
«Шальке»
|
«Манчестер Сити»
|
2016
|
50.5
|
61
|
Кайл Уокер
|
«Тоттенхэм»
|
«Манчестер Сити»
|
2017
|
52.7
Кристиан Вьери — редчайший зверь в сотне самых дорогих трансферов в истории футбола, ведь он переходил из «Лацио» в «Интер» еще в прошлом веке. Любопытно, что рядом с ним тезка Бентеке, обошедшийся в аналогичную сумму «Ливерпулю» 16 лет спустя. Почувствуйте разницу.
|
60
|
Джанлуиджи Буффон
|
«Парма»
|
«Ювентус»
|
2001
|
52.88
|
59
|
Александр Ляказетт
|
«Лион»
|
«Арсенал»
|
2017
|
53
|
58
|
Антуан Гризманн
|
«Реал Сосьедад»
|
«Атлетико»
|
2014
|
54
|
57
|
Аарон Ван-Биссака
|
«Кристал Пэлас»
|
МЮ
|
2019
|
55
|
56
|
Джон Стоунз
|
«Эвертон»
|
«Манчестер Сити»
|
2016
|
55.6
|
55
|
Халк
|
«Зенит»
|
«Шанхай СИПГ»
|
2016
|
55.8
|
54
|
Альваро Мората
|
«Челси»
|
«Атлетико»
|
2019
|
56
|
53
|
Эрнан Креспо
|
«Парма»
|
«Лацио»
|
2000
|
56.81
|
52
|
Жоржиньо
|
«Наполи»
|
«Челси»
|
2018
|
57
|
51
|
Бенджамен Менди
|
«Монако»
|
«Манчестер Сити»
|
2017
|
57.5
На 55-м месте единственный в топ-100 мирового футбола трансфер с участием российского клуба: «Зенит» продал Халка в Китай за большие деньги.
|
50
|
Фернандо Торрес
|
«Ливерпуль»
|
«Челси»
|
2011
|
58.5
|
49
|
Фред
|
«Шахтер»
|
МЮ
|
2018
|
59
|
43 - 48
|
Луиш Фигу
|
«Барселона»
|
«Реал»
|
2000
|
60
|
Антони Марсьяль
|
«Монако»
|
МЮ
|
2015
|
60
|
Оскар
|
«Челси»
|
«Шанхай СИПГ»
|
2017
|
60
|
Наби Кейта
|
«РБ Лейпциг»
|
«Ливерпуль»
|
2018
|
60
|
Лука Йович
|
«Айнтрахт Ф»
|
«Реал»
|
2019
|
60
|
Тангай Н`Домбеле
|
«Лион»
|
«Тоттенхэм»
|
2019
|
60
|
42
|
Алиссон
|
«Рома»
|
«Ливерпуль»
|
2018
|
62.5
|
41
|
Анхель Ди Мария
|
МЮ
|
ПСЖ
|
2015
|
63
В 2000-м за 60 миллионов евро «Реал» сумел увести у «Барселоны» лидера и капитана, а в 2019-м те же деньги отдал за парня, добротно сыгравшего один сезон в Бундеслиге.
|
40
|
Рахим Стерлинг
|
«Ливерпуль»
|
«Манчестер Сити»
|
2015
|
63.7
|
39
|
Пьер-Эм. Обамеянг
|
«Боруссия Д»
|
«Арсенал»
|
2018
|
65.75
|
38
|
Кристиан Пулишич
|
«Боруссия Д»
|
«Челси»
|
2019
|
64
|
37
|
Эдинсон Кавани
|
«Наполи»
|
ПСЖ
|
2013
|
64.5
|
34 - 36
|
Эмерик Ляпорт
|
«Атлетик Бильбао»
|
«Манчестер Сити»
|
2017
|
65
|
Жоау Канселу
|
«Ювентус»
|
«Манчестер Сити»
|
2019
|
65
|
Ромелу Лукаку
|
МЮ
|
«Интер»
|
2019
|
65
|
33 - 32
|
Альваро Мората
|
«Реал»
|
«Челси»
|
2017
|
66
|
Диего Коста
|
«Челси»
|
«Атлетико»
|
2018
|
66
|
31
|
Кака
|
«Милан»
|
«Реал»
|
2009
|
67
Три трансфера от «Манчестер Сити» и второе появление в топ-100 Альваро Мораты. С Ромелу Лукаку тоже не прощаемся, ведь МЮ продал его дешевле, чем купил.
|
30
|
Рияд Марез
|
«Лестер»
|
«Манчестер Сити»
|
2018
|
67.8
|
29
|
Златан Ибрагимович
|
«Интер»
|
«Барселона»
|
2009
|
69.5
|
27 - 28
|
Тома Лемар
|
«Лион»
|
«Атлетико»
|
2018
|
70
|
Родри
|
«Атлетико»
|
«Манчестер Сити»
|
2019
|
70
|
26
|
Анхель Ди Мария
|
«Реал»
|
МЮ
|
2014
|
75
|
25
|
Хамес Родригес
|
«Монако»
|
«Реал»
|
2014
|
75
|
24
|
Френки де Йонг
|
«Аякс»
|
«Барселона»
|
2019
|
75
|
23
|
Кевин Де Брюйне
|
«Вольфсбург»
|
«Манчестер Сити»
|
2015
|
76
|
22
|
Зинедин Зидан
|
«Ювентус»
|
«Реал»
|
20
|
77.5
Трансфер Зинедина Зидана на протяжении восьми лет был рекордным в мировом футболе. Как многое изменилось с тех пор, ведь сейчас эта сделка не попадает даже в десятку. Зато у нас еще три современных трансфера от «Ман Сити» в этой десятке.
|
19 - 22
|
Кепа Аррисабалага
|
«Атлетик Бильбао»
|
«Челси»
|
2018
|
80
|
Николя Пепе
|
«Лилль»
|
«Арсенал»
|
2019
|
80
|
Люка Эрнандес
|
«Атлетико»
|
«Бавария»
|
2019
|
80
|
18
|
Луис Суарес
|
«Ливерпуль»
|
«Барселона»
|
2014
|
81.72
|
17
|
Вирджил ван Дейк
|
«Саутгемптон»
|
«Ливерпуль»
|
2018
|
84.65
|
16
|
Ромелу Лукаку
|
«Эвертон»
|
МЮ
|
2017
|
84.7
|
15
|
Матийс де Лигт
|
«Аякс»
|
«Ювентус»
|
2019
|
85.5
|
14
|
Харри Магуйар
|
«Лестер»
|
МЮ
|
2019
|
87
|
13
|
Неймар
|
«Сантос»
|
«Барселона»
|
2013
|
88.2
|
12
|
Гонсало Игуаин
|
«Наполи»
|
«Ювентус»
|
2016
|
90
|
11
|
Криштиану Роналду
|
МЮ
|
«Реал»
|
2009
|
94
Во второй десятке притаились сразу три самых дорогих защитника планеты: Харри Магуайр, Матийс де Лигт и Вирджил ван Дейк. Также здесь видим Неймара и Криштиану Роналду, которые появятся с другими трансферами в топ-10.
|
10
|
Эден Азар
|
«Челси»
|
«Реал»
|
2019
|
100
|
9
|
Гарет Бэйл
|
«Тоттенхэм»
|
«Реал»
|
2013
|
101
|
8
|
Поль Погба
|
«Ювентус»
|
МЮ
|
2016
|
105
|
7
|
Криштиану Роналду
|
«Реал»
|
«Ювентус»
|
2018
|
117
|
6
|
Антуан Гризманн
|
«Атлетико»
|
«Барселона»
|
2019
|
120
|
5
|
Усман Дембеле
|
«Боруссия Д»
|
«Барселона»
|
2017
|
125
|
4
|
Жоау Фелиш
|
«Бенфика»
|
«Атлетико»
|
2019
|
126
|
3
|
Килиан Мбаппе
|
«Монако»
|
ПСЖ
|
2018
|
135
|
2
|
Коутиньо
|
«Ливерпуль»
|
«Барселона»
|
2018
|
145
|
1
|
Неймар
|
«Барселона»
|
ПСЖ
|
2017
|
222
Прошедшее лето внесло коррективы в первую десятку. Трансферы Жоау Фелиша в «Атлетико», Антуана Гризманна в «Барселону» и Эдена Азара в «Реал» дополнили список. Тройничок от испанских грандов. Заметим, что из шести самых дорогих сделок половина «на совести» «Барселоны», еще две оплачены ПСЖ. Если же говорить о топ-100, то за 14 сделок платил «Манчестер Сити», при этом сами «горожане» не сделали ни одной кассовой продажи.
Ответное предложение, давай так же о Спартаке!
Мне до Неймара вообще фиолетово и я сам его осуждаю, а Спартак я не люблю, но понимаю, что от новостей про него никуда не деться, но у меня ума не хватит запрещать про него писать.
Хотя новости про Спартак всегда прикольные!!!
Ответное предложение, давай так же о Спартаке!
Мне до Неймара вообще фиолетово и я сам его осуждаю, а Спартак я не люблю, но понимаю, что от новостей про него никуда не деться, но у меня ума не хватит запрещать про него писать.
Хотя новости про Спартак всегда прикольные!!!