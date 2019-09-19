Бремя неудачников. ЦСКА не нужна Лига Европы?

вчера, 12:30

«Соккер.ру» не видит для команды Ганчаренко существенных плюсов в ЛЕ , тогда как в старшем турнире они были.

В Лиге Европы нет больших денег

В УЕФА увеличили призовые в ЛЕ , но там нет денег, которые взбудоражат кровь Гинеру, вынуждая открыть коробку с сигарами и отпраздновать вливание в бюджет ЦСКА минимум трети от нужных на год денег. Или половины! В Лиге Европы много, как в старшем турнире, не заработать. Например, ЦСКА получит 2.92 млн евро за участие в группе, как все остальные участники раунда, а еще примерно столько же капнет согласно пункту об «историческом бонусе».

Вот только «Локомотив», чья еврокубковая история не включает четвертьфинал ЛЧ и победу в Кубке УЕФА , заработает в Лиге чемпионов суммарно в три раза больше, и это без учета бонуса за саму игру. «Зенит» поднял почти 33 миллиона евро еще до выхода на поле в Лионе. Сравните с гарантированной выплатой ЦСКА – 5.71 млн евро, и поймете, что даже если «армейцы» выйдут в плей-офф, суммарно получат куда меньше, чем им нужно. За полуфинал ЛЕ дают 2.4 миллиона евро, а после четвертого места в группе ЛЧ «армейцы» собрали под 40 млн евро с учетом выручки в «Лужниках».

Второй еврокубок не интересен

Лига Европы может быть интересна тем, кто играет в «Соккер-манию». Приятно угадать результаты, еще приятнее - получить призы. Но никто не будет арендовать «Лужники» для матчей с «Ференцварошем», «Лудогорцем» и «Эспаньолом». Конечно, верные поклонники отправятся в Барселону, Будапешт и Разград, не худшая география путешествий, но привычные выезды могут быть исключены. Например, у болгар стадион на 8 000 человек, какую там квоту можно выжать от УЕФА для гостевых фанатов? В домашних играх, особенно если не пойдет серия побед, тоже можем увидеть пустые места, особенно если будет прокол с продажей билетов или погода подведет.

В ЦСКА прекрасно понимают, что любовь – любовью, патриотизм – патриотизмом, а в России ходили и продолжат ходить, смотрели и продолжат смотреть на матчи с теми, кто «Реал» и «Манчестер Сити». Никто не будет считать рейтинг трансляций матчей против «Ференцвароша», поскольку окажется мизерным, если сравнивать с показателями в дни побед над «сливочными». А у команды, которая не может в стране внутри страны под названием Москва – где денег больше, чем в провинции, и создали свой восточный Берлин, собрать полную новую арену, будут проблемы с привлечением внимания к проходным матчам группы ЛЕ . При этом нагрузка останется высокой…

Середнякам очень стыдно сливать

«Баварии» и МС уступать не стыдно, это сразу урок. А «Ференцварошу» - да. ЦСКА должен переиграть венгров, но кто сказал, что Сергей Ребров – бездарный тренер? А вдруг окажется, что украинский наставник подставит подножку ЦСКА ? Венграм, болгарам и даже «Эспаньолу» проигрывать всегда стыдно, если у тебя за плечами много лет подряд в ЛЧ . Лига Европы опасна для российских клубов как раз тем, что все думают, что «Рапид» - дно дна, а потом пробивают собственное, как «Спартак». Причем по морали такие влеты бьют сильно.

Победы над «Реалом» «армейцы» помножили на ноль, поскольку оказались ниже «Виктории» из Чехии. А сейчас ЦСКА вправду рискует неприятно удивить в группе ЛЕ , где в теории должны доминировать, поскольку кивать на молодость, когда располагаешь самым интересным составом в квартете, смешно. «Эспаньол» не безнадежный, конечно, но это не «Реал» или «Атлетико» по набору исполнителей. Следовательно, если придется им проигрывать, причем показательно, то это будет удар по амбициям. О каком возвращении в ЛЧ речь, если уступаешь командам уровня ЛЕ ?

Лига Европы заберет последние силы

Переходим от вопросов финансов и популяризации бренда к моментам чисто игровым, физиологическим и энергетическим. Кто помнит, какой состав Ганчаренко поставил в прошлом году в Кубке России, тот понимает – традиционный кубковый боец, изменив в составе футболистов поколения Вернблума на людей поколения Влашича, проигнорировал Кубок России. Сейчас можем увидеть ту же картину?

Предпосылки есть, поскольку травм у ЦСКА больше, чем хотелось бы. И куда больше, чем можно ожидать в сентябре месяце. Лига Европы отберет силы, не давая ничего существенного взамен. Никто не простит безвольную игру или дикие эксперименты в составе, но все идет к тому, что нужно расставить приоритеты. Нужен ли ЦСКА плей-офф Лиги Европы по цене, например, пятого места в РПЛ ? Замкнутый круг получается, стараешься в ЛЕ , чтобы… попасть в ЛЕ .

Еврокубок сильно отвлекает от РПЛ

Шесть матчей – треть нагрузки наверх к играм чемпионата осенью. А какая у «армейцев» задача на сезон? Вернуться в Лигу чемпионов. Но ЦСКА не фаворит в борьбе за третье место, которое пока еще пускает хотя бы в квалификацию элитного турнира. И уж точно пока не читается в действиях «армейцев» чемпионская борьба с «утешительным» призом – второй прямой путевкой в ЛЧ . Следовательно, можно смело констатировать, что шесть матчей в ЛЕ , где нет денег, престижа и мотивацию найти труднее - обуза.

Конечно, только трус откажется от серьезной игры в Лиге Европы, если «Спартак» подарил путевку в групповой этап. И деньги от УЕФА в итоге «армейцы» какие-то соберут, и в плей-офф из такой группы нужно выходить без вариантов, невзирая на все опасения и кадровые проблемы у команды Ганчаренко. Но «армейцы» привыкли к другому турниру, где была цель – заработать неприлично много. Критики скажут, что ЦСКА сейчас не готов к Лиге чемпионов? Разумеется, будут правы, ведь последними в группе бывали не раз. Вот только получали опыт матчей с лучшими из лучших, а заодно мешки денег от УЕФА .

В Лиге Европы ни диких премиальных, ни «Манчестер Сити» и «Реала», но при этом с короткой скамейкой и молодым составом Ганчаренко надо рисковать нагулять себе проблемы в следующем туре РПЛ из-за усталости или морального удара от поражения. Лига Европы будет для ЦСКА успешной во всех смыслах, только если вдруг окажется, что им нужны стилистически незнакомые соперники, чтобы сыграться и прибавлять. Новая перспективная команда в наличии, а вот чемпионской мощи, которая гарантировала 1-2 места в РПЛ , больше нет.

Нужно, чтобы вечные эксперименты в обороне вернули осень 2018 с Бекао в РПЛ – с «сухарями» на любой вкус. Чтобы Влашич забегал именно в матчах с «Лудогорцем». Чтобы Чалов отодвинул на время мечты о АПЛ и пошел набивать голы в еврокубках. Или чтобы Фернандес увидет в левом фланге «Эспаньола» самых полезных соперников сезона. Чтобы Ганчаренко выдохнул, расслабился и предложил футбол, который публика полюбит. ЦСКА не проснулся, а поскольку объективно много потерь, то Лига Европы в день старта кажется скорее бременем, чем наградой.

Хотелось бы ошибиться, хотелось бы, чтобы матч против «Лудогорца» с интересом посмотрели миллионы людей, чтобы у ЦСКА остались силы на крутую игру против «Краснодара» в воскресенье, но чтобы «армейцы» не разочаровали сегодня. Но говорим в целом о втором по статусу турнире в жизни московского клуба. Одно дело попасть туда из ЛЧ уже с деньгами, пройти сильных соперников и встретить «Арсенал». Но велик риск, что на ближайшие годы возня в группах ЛЕ и вылеты не от «канониров» – потолок команды Ганчаренко.