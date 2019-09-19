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Бремя неудачников. ЦСКА не нужна Лига Европы?

вчера, 12:30

«Соккер.ру» не видит для команды Ганчаренко существенных плюсов в ЛЕ, тогда как в старшем турнире они были.

В Лиге Европы нет больших денег

В УЕФА увеличили призовые в ЛЕ, но там нет денег, которые взбудоражат кровь Гинеру, вынуждая открыть коробку с сигарами и отпраздновать вливание в бюджет ЦСКА минимум трети от нужных на год денег. Или половины! В Лиге Европы много, как в старшем турнире, не заработать. Например, ЦСКА получит 2.92 млн евро за участие в группе, как все остальные участники раунда, а еще примерно столько же капнет согласно пункту об «историческом бонусе».

Вот только «Локомотив», чья еврокубковая история не включает четвертьфинал ЛЧ и победу в Кубке УЕФА, заработает в Лиге чемпионов суммарно в три раза больше, и это без учета бонуса за саму игру. «Зенит» поднял почти 33 миллиона евро  еще до выхода на поле в Лионе. Сравните с гарантированной выплатой ЦСКА – 5.71 млн евро, и поймете, что даже если «армейцы» выйдут в плей-офф, суммарно получат куда меньше, чем им нужно. За полуфинал ЛЕ дают 2.4 миллиона евро, а после четвертого места в группе ЛЧ «армейцы» собрали под 40 млн евро с учетом выручки в «Лужниках».

Второй еврокубок не интересен

Лига Европы может быть интересна тем, кто играет в «Соккер-манию». Приятно угадать результаты, еще приятнее - получить призы. Но никто не будет арендовать «Лужники» для матчей с «Ференцварошем», «Лудогорцем» и «Эспаньолом». Конечно, верные поклонники отправятся в Барселону, Будапешт и Разград, не худшая география путешествий, но привычные выезды могут быть исключены. Например, у болгар стадион на 8 000 человек, какую там квоту можно выжать от УЕФА для гостевых фанатов? В домашних играх, особенно если не пойдет серия побед, тоже можем увидеть пустые места, особенно если будет прокол с продажей билетов или погода подведет.

В ЦСКА прекрасно понимают, что любовь – любовью, патриотизм – патриотизмом, а в России ходили и продолжат ходить, смотрели и продолжат смотреть на матчи с теми, кто «Реал» и «Манчестер Сити». Никто не будет считать рейтинг трансляций матчей против «Ференцвароша», поскольку окажется мизерным, если сравнивать с показателями в дни побед над «сливочными». А у команды, которая не может в стране внутри страны под названием Москва – где денег больше, чем в провинции, и создали свой восточный Берлин, собрать полную новую арену, будут проблемы с привлечением внимания к проходным матчам группы ЛЕ. При этом нагрузка останется высокой…

Середнякам очень стыдно сливать

«Баварии» и МС уступать не стыдно, это сразу урок. А «Ференцварошу» - да. ЦСКА должен переиграть венгров, но кто сказал, что Сергей Ребров – бездарный тренер? А вдруг окажется, что украинский наставник подставит подножку ЦСКА? Венграм, болгарам и даже «Эспаньолу» проигрывать всегда стыдно, если у тебя за плечами много лет подряд в ЛЧ. Лига Европы опасна для российских клубов как раз тем, что все думают, что «Рапид» - дно дна, а потом пробивают собственное, как «Спартак». Причем по морали такие влеты бьют сильно.

Победы над «Реалом» «армейцы» помножили на ноль, поскольку оказались ниже «Виктории» из Чехии. А сейчас ЦСКА вправду рискует неприятно удивить в группе ЛЕ, где в теории должны доминировать, поскольку кивать на молодость, когда располагаешь самым интересным составом в квартете, смешно. «Эспаньол» не безнадежный, конечно, но это не «Реал» или «Атлетико» по набору исполнителей. Следовательно, если придется им проигрывать, причем показательно, то это будет удар по амбициям. О каком возвращении в ЛЧ речь, если уступаешь командам уровня ЛЕ?

Лига Европы заберет последние силы

Переходим от вопросов финансов и популяризации бренда к моментам чисто игровым, физиологическим и энергетическим. Кто помнит, какой состав Ганчаренко поставил в прошлом году в Кубке России, тот понимает – традиционный кубковый боец, изменив в составе футболистов поколения Вернблума на людей поколения Влашича, проигнорировал Кубок России. Сейчас  можем увидеть ту же картину?

Предпосылки есть, поскольку травм у ЦСКА больше, чем хотелось бы. И куда больше, чем можно ожидать в сентябре месяце. Лига Европы отберет силы, не давая ничего существенного взамен. Никто не простит безвольную игру или дикие эксперименты в составе, но все идет к тому, что нужно расставить приоритеты. Нужен ли ЦСКА плей-офф Лиги Европы по цене, например, пятого места в РПЛ? Замкнутый круг получается, стараешься в ЛЕ, чтобы… попасть в ЛЕ.

Еврокубок сильно отвлекает от РПЛ

Шесть матчей – треть нагрузки наверх к играм чемпионата осенью. А какая у «армейцев» задача на сезон? Вернуться в Лигу чемпионов. Но ЦСКА не фаворит в борьбе за третье место, которое пока еще пускает хотя бы в квалификацию элитного турнира. И уж точно пока не читается в действиях «армейцев» чемпионская борьба с «утешительным» призом – второй прямой путевкой в ЛЧ. Следовательно, можно смело констатировать, что шесть матчей в ЛЕ, где нет денег, престижа и мотивацию найти труднее - обуза.

Конечно, только трус откажется от серьезной игры в Лиге Европы, если «Спартак» подарил путевку в групповой этап. И деньги от УЕФА в итоге «армейцы» какие-то соберут, и в плей-офф из такой группы нужно выходить без вариантов, невзирая на все опасения и кадровые проблемы у команды Ганчаренко. Но «армейцы» привыкли к другому турниру, где была цель – заработать неприлично много. Критики скажут, что ЦСКА сейчас не готов к Лиге чемпионов? Разумеется, будут правы, ведь последними в группе бывали не раз. Вот только получали опыт матчей с лучшими из лучших, а заодно мешки денег от УЕФА.

В Лиге Европы ни диких премиальных, ни «Манчестер Сити» и «Реала», но при этом с короткой скамейкой и молодым составом Ганчаренко надо рисковать нагулять себе проблемы в следующем туре РПЛ из-за усталости или морального удара от поражения. Лига Европы будет для ЦСКА успешной во всех смыслах, только если вдруг окажется, что им нужны стилистически незнакомые соперники, чтобы сыграться и прибавлять. Новая перспективная команда в наличии, а вот чемпионской мощи, которая гарантировала 1-2 места в РПЛ, больше нет.

Нужно, чтобы вечные эксперименты в обороне вернули осень 2018 с Бекао в РПЛ – с «сухарями» на любой вкус. Чтобы Влашич забегал именно в матчах с «Лудогорцем». Чтобы Чалов отодвинул на время мечты о АПЛ и пошел набивать голы в еврокубках. Или чтобы Фернандес увидет в левом фланге  «Эспаньола» самых полезных соперников сезона. Чтобы Ганчаренко выдохнул, расслабился и предложил футбол, который публика полюбит. ЦСКА не проснулся, а поскольку объективно много потерь, то Лига Европы в день старта кажется скорее бременем, чем наградой.

Хотелось бы ошибиться, хотелось бы, чтобы матч против «Лудогорца» с интересом посмотрели миллионы людей, чтобы у ЦСКА остались силы на крутую игру против «Краснодара» в воскресенье, но чтобы «армейцы» не разочаровали сегодня. Но говорим в целом о втором по статусу турнире в жизни московского клуба. Одно дело попасть туда из ЛЧ уже с деньгами, пройти сильных соперников и встретить «Арсенал». Но велик риск, что на ближайшие годы возня в группах ЛЕ и вылеты не от «канониров» – потолок команды Ганчаренко.

Если так, то удержать надолго самых талантливых исполнителей в ЦСКА не смогут. «Армейцы» застряли между этажами, в ЛЧ вернуться через РПЛ невероятно сложно, а ЛЕ отвлекает от этой задачи.  

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
   775 / 965
сегодня в 07:41
О каком тогда вообще развитии русского футбола может идти речь, когда российские клубы то в массовом порядке Кубок России сливают, то теперь уже и от "второсортного" еврокубка нос воротят, который даже выиграть и не мечтают (играть в ЛЕ, чтобы опять играть в ЛЕ). А ведь сколько ЕвроГРАНДОВ рассматривают Лигу Европы как шанс попасть в Лигу Чемпионов!!
Не говоря уж о том, сколько клубов ставят перед началом сезона целью победить во ВСЕХ турнирах, в которых принимают участие! Относительно недавние трэблы международные Барселоны, Баварии, Интера, в этом году Сити победил во всех трёх английских турнирах. И это при том, что сами внутренние чемпионаты там длиннее, да и соперники сложнее и злее.
А с российским чемпионатом всего-лишь в 30 туров и с огромными зимними каникулами, нормальные команды наоборот, должны радоваться любому поводу выйти на поле, а не беречь себя как хрустальных!!
Тем более КАКОЙ клуб тут ноет? Центральный Спортивный Клуб АРМИИ!? И такие нежные настроения у российских армейцев!? Неудивительно после такого, что российские войска везде где можно люлей отгребают. А с Китаем не дай бог война начнётся? Китайцы же руськую армию тупо пиписьками по лбу перебьют насмерть!!
Конь 666
Конь 666
   420 / 965
вчера в 19:33
Статьи ради галочки? не по мне
serh62
serh62
   163 / 965
вчера в 19:19
горин НЕ ИНТЕРЕСЕН НИКОМУ
Rossa.de.Bianko
Rossa.de.Bianko ответил Beekeeper
   847 / 965
вчера в 18:35
Что за бред школьника я щас прочитал?
очередной бред школьников писателей )) они даже не знают что такое рейтинг клубов и за счет чего клуб зарабатывает...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   187 / 965
вчера в 17:50
Негоже ни ЦСКА, ни Краснодару, ни другим клубам РПЛ воротить нос от Лиги Европы - дескать, неинтересно, ненужно, лишние матчи в сезоне и т.п.... Не того калибра наши команды, к сожалению, чтобы гнушаться хотя бы малейшей возможностью засветиться в Европе. Имхо.
Bullкин
Bullкин
   774 / 965
вчера в 17:36
Автор, ты Русский вообще?Со склонениями, предлогами, спряжениями дикая проблема！Безграмотность зашкаливает！
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Hypnoz
   386 / 965
вчера в 16:59
Это уровень гинеровцев ! В ЛЧ они смотрятся смешно и нелепо !
А как спартак смотрится? Ах да - либо хорошее, либо ничего
Hypnoz
Hypnoz
   304 / 965
вчера в 16:29
Это уровень гинеровцев ! В ЛЧ они смотрятся смешно и нелепо !
Roger Young
Roger Young
   384 / 965
вчера в 15:43
да уж. Похоже что так и есть.
atur72
atur72
   800 / 965
вчера в 15:37
Из года в год одно и то же нытьё !!!
Нужен еврокубок - не нужен ?!
Нужно штрафовать команды за слив еврокубков !!!
Может тогда возмутся за ум ?!
BenderBender
BenderBender
   257 / 965
вчера в 15:26
Цска мальчики для бритья.
Beekeeper
Beekeeper
   504 / 965
вчера в 15:23
Что за бред школьника я щас прочитал?
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   295 / 965
вчера в 15:09
Какая разница? Это все равно деньги
Bolshoy
Bolshoy
   391 / 965
вчера в 15:00
По мимо денег Горин , видимо, о чести клуба забыл... Одно бабло в голове... Позор...
nubom
nubom
   259 / 965
вчера в 14:49
"в России ходили и продолжат ходить, смотрели и продолжат смотреть на матчи с теми, кто «Реал» и «Манчестер Сити.».
-Неужели?...
GKN
GKN
   635 / 965
вчера в 14:34
Удачи всем нашим клубам в еврокубках! И казахам тоже удачи!
Беланов
Беланов ответил инштандзетцунг
   712 / 965
вчера в 14:23
поиграйте просто во дворе
Спартак этим и будет заниматься в этом еврокубковом сезоне
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   627 / 965
вчера в 14:20
поиграйте просто во дворе
Беланов
Беланов
   712 / 965
вчера в 14:01
Бремя спартаковских заголовков. Доколе?
cska59
cska59
   206 / 965
вчера в 13:56
Бред сивой кобылы .
spartach n1
spartach n1
   7 / 965
вчера в 13:49
Да надо лошадям на технари соглашаться,один хрен четвёртое место неизбежно ))
steelhead
steelhead
   370 / 965
вчера в 13:46
Ну, конкуренты ЦСКА в борьбе за попадание в тройку в ПЛ - тоже будут играть в еврокубках, Ростову же все-таки вряд ли хватит глубины состава и качества игроков, чтобы продолжить быть в лидерах чемпионата. А вот одно огромное преимущество у ЦСКА есть - это перспективная команда, молодая.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   187 / 965
вчера в 13:29
Я так понимаю, автор заранее постелил ЦСКА соломку, оправдывая возможный позор в Лиге Европы ненужностью этого турнира для ЦСКА? )) Мол, не судите строго, господа, за влёт болгарам и венграм?)) Смешно, конечно...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   63 / 965
вчера в 13:18
Неудачники сидят в тарасовке, а ЦСКА может принести немало очков для РПЛ
Союзник противников
Союзник противников
   11 / 965
вчера в 13:08
Я только заголовок осилил,и подумал ,что этот риторический вопрос адресован клубам,не попавшим никуда.Или вылетевшим сходу,не будем перстом указывать,они скоро все сами здесь отметятся ,с язвительными филиппиками в адрес ЦСКА.
Nick Ch
Nick Ch
   429 / 965
вчера в 12:41
Что за бред... Так может вообще тогда на поле не выходить ни в чемпе, ни в ЛЕ раз в ЛЧ не попасть?! В ЛЕ хоть какие-нибудь деньги...
sihafazatron
sihafazatron
   18 / 965
вчера в 12:33
ЦСКА не спартак и будет бороться за выход из группы, удачи в этом!
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