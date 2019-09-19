Полный провал. «Краснодар» уничтожили в Швейцарии

вчера, 22:32

Не верьте глупостям, «быки» разгромно проиграли не потому, что на выходных матч против ЦСКА . О позорном футболе – на «Соккер.ру».

Когда показал, что мог, но соперник оказался сильнее, то это поражение. А если не изучил оппонента, мог получить 6-7 мячей, то это безволье и позор. Пусть сам едва не забил, должен понимать – оппонент играл с таким перевесом, что особо и не защищался.

Когда ты богаче, когда у тебя круче условия, когда ты перспективнее, когда у тебя интереснее лига – чемпионство в РПЛ как задача котируется выше, чем в Швейцарии, то не имеешь права дважды подряд на выезде выходить на поле, не имея зеленого понятия о соперниках.

«Базель» унизил безвольный «Краснодар». Ни для кого не секрет, что у «быков» в команде мало бескомпромиссных мужиков. И бешеных, как Мамаев, мало. На поле желание не быть неудачником демонстрировал порой Классон – травмирован, неуступчивость есть у Газинского – тоже не мог играть, но остальные за что деньги получают?

Дважды в неделю два часа сложной работы не самая большая нагрузка на психику в мире взрослых мужчин. Но сегодня «Краснодар» не уважал тех фанатов, что поддерживали его в гостях – а их было слышно, не уважал зрителей матча, не уважал «Базель». С этого можно начинать, хотя российская команда не уважала даже азы футбола.

Центральные защитники узнают о правиле, что на своей половине поля при прессинге соперника нельзя катить мяч поперек поля до того, как учатся читать не по слогам. Мартынович вроде бы взрослый дядька, капитан «Краснодара», но они со Спайичем часто на своей волне. Может, просто средние защитники, не для элитных игр?

То действуют так, что Гранквист, если следит за матчами «Краснодара», полностью доволен «наследниками», а то подставляют Сафонова и заставляют Матвея пропускать дешевые мячи. Мартынович вывел соперника один на один с голкипером, и Кевин Буа – резервный форвард «Базеля», ведь основные сыграть не могли, не промахнулся.

«Краснодар» полностью провалил старт матча, и швейцарцам не повезло, что вели только в один мяч. Темп российский клуб не держал, только успевали друг другу претензии высказывать, махая руками. Без Мусаева на бровке – наказали за работу главным тренером без нужной лицензии, «быкам» сложнее собраться. Приказы поступают через посредников, это как игра в меньшинстве.

Плюс сам «Базель» - очень толковая команда. Хотя не говорите, что «быков» не предупреждали. Если «Локомотив» знал, что делать против «Байера», то «Краснодар» словно вернулся в Пирей, где скушал четыре мяча. «Быки» не освоились и не комбинировали так, как умеют. В результате швейцарцы забили четыре мяча до истечения первого часа игры. Все, что было дальше, значения уже не имело, разве что антирекорд поймали в итоге…

Цифровое измерение провала

- пропустили 9 мячей в двух выездных матчах. Обновили антирекорд клуба в еврокубках – крупнейшее поражение. Поскольку в РПЛ от середняков пускали по два, то пора делать выводы по игре в обороне. И в опорной зоне, и в центре защиты – печаль печальная;

- 9 точных ударов нанесли швейцарцы, но всего им позволили довести 26 атак до ударов. «Краснодар» бил прямо во вратаря соперника, а вот футболисты «Базеля» частенько отправляли мяч мимо Сафонова. Матвей и так парочку раз выручил, мог пропустить еще больше;

- у «Базеля» лишь 7 ударов были из-за пределов штрафной площади. Остальные почти два десятка – из близкого и опасного для Сафонова расстояния. Высокая линия обороны «Краснодара» уместна, если соперник или слабый, или трусливый, а «Базель» такой же атакующий;

- 3 перехвата на двоих совершили Вильена и Камболов в игре. Пусть Руслан играл лишь тайм, но этих минут хватило «Базелю», чтобы полностью получить под контроль центр поля, где было полно свободного места. Добавьте обрезы игроков «Краснодара» - получите путь к голам «Базеля». Все было настолько плохо, что не требует объяснений.

Антигерой матча. Мурад Мусаев

Футболисты не лучше, но это тренерское поражение. Неужели «звезду» поймал после «Порту»? Мурад Олегович не гений, Мурад Олегович пока даже не тренер уровня группы Лиги чемпионов. Очень молодой, с невероятными возможностями и поддержкой, но не понимает, что нужно развиваться самому, чтобы росла команда. Где профессионализм, где амбиции?

Мусаев не изучил ни «Олимпиакос», ни «Базель», если судить по ходу выездных матчей. Плевал на соперников. А если изучил – не смог объяснить команде, как играть. Без тренера футболисты любого уровня выглядят так, как сегодня «Краснодар». Должно быть стыдно, в матче с ЦСКА надо исправиться, а сегодня – «кол» по системе Бубнова. Или даже «ноль», если такая оценка существует.

«Быки» опозорились не из-за матча против ЦСКА

Разговоры, что «Краснодар» развалился в Швейцарии во имя победы над ЦСКА на выходных – бред сивой кобылы. Нет у футболистов тумблера, который позволяет переключаться с легкостью и скручивать мощность. Просто у «быков» иногда ни черта не получается, и такие матчи не запланированы, а случайны.

«Краснодар», как команда атакующая и темпераментная, очень плоха в дни, когда не работает изначальный план на игру. Например, так было в гостях против «Локомотива» весной (пусть проиграли из-за арбитра, футбол не показали). Или против «Зенита» недавно – вот тут уже повезло. А когда решили против «Байера» и «Порту» играть вторым номером, то все контролировали.

Сегодня против «Базеля» не вошли в игру, подарили сопернику быстрый гол, явно мечтали работать иначе и никакой матч в воскресенье их не отвлекал. Беречь силы можно, когда игра сделана, а в обороне наоборот тратишь еще больше сил и нервов, так что провал «Краснодара» - заслуга «Базеля» и недоработка «быков», ничего более.

Швейцарский клуб в очередной раз показал, что умеет играть против российских команд, независимо от их стиля и тактики. А «Краснодар», к сожалению, не посчитал должным отплатить фанатам после двойного поражения от «Олимпиакоса». Нельзя устать в сентябре месяцев до выхода на поле, поэтому не ищите странные оправдания о попытке сберечь силы.

Приходится признать, что третья команда РПЛ оказалась в гостях на голову слабее, чем вторая команда из швейцарской лиги. Дома у «Краснодара» будут шансы, чтобы сыграть иначе, а пока речь о позорном влете, который уже нельзя отыграть назад и забыть. А ведь «Базель» добрый, стабильно унижает российские клубы, чтобы они сделали выводы!

У «Зенита», «Спартака» и ЦСКА не получилось стать умнее в еврокубках – каждый после встреч с швейцарцами не уважал «каких-то» португальцев, австрийцев, бельгийцев или чехов. Надеемся, «Краснодар» урок со второго раза усвоит. В Европе соперник становится проходным, когда ты его оставил позади, не раньше!

Нельзя сначала не ценить оппонента уровня «Олимпиакоса», а потом так бесстыдно влетать «Базелю». Сыграли в лучших традициях худших матчей российских клубов в международных турнирах. Стыдно, и должны разозлиться на себя, ведь греки четко показали, как играть нельзя, а против швейцарцев наплевали на тот опыт и усугубили положение.

«Краснодар» сегодня был очень плох, и хотя «Базель» - приличная команда, им стыдно уступать 5:0, даже в гостях. Хорошо лишь то, что это первый тур ЛЕ и есть пять матчей, чтобы показать другое отношение к еврокубкам и свой футбол. Но «Краснодар» нужно ругать, они и так самые обласканные комплиментами из всех фаворитов РПЛ , поскольку редко подставляются.

Но когда по делу влетают, какой смысл дозировать негодование? Мусаев, его штаб, оборона, хавбеки и форварды заслужили критику после двух подряд выездов, где «Краснодар» предал футбол. Они не ценили соперников, хотя пока без статуса в спорте – не имеют ни единого трофея. С таким отношением к важным матчам будет трудно разжиться большой победой в решающей игре.