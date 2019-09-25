Лига Конференций Европы. Что это за турнир и кому он нужен?

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В УЕФА утвердили название третьего еврокубка, но это не возрождение Кубка Кубков. Объясняем детали на «Соккер.ру».

Когда появится третий еврокубок?

Вчера не только выбрали хозяев финалов еврокубков ближайших лет, но и подтвердили официально название нового соревнования под эгидой УЕФА – Лига Конференций Европы, хотя грамотнее, пожалуй, перевести как Лига Европейских Конференций, хотя первый вариант привычнее из-за аналогии с ЛЧ и ЛЕ .

Задача УЕФА – зарабатывать деньги, много денег. Чтобы завлечь больше клубов из большего количества стран к международным матчам, изначально планировали увеличить Лигу Европы с 48 участников на групповом раунде до 64. Но потом наняли аналитиков, а те подсчитали, что финансово выгоднее создать третий турнир, урезав Лигу Европы.

С лета 2021 года в зоне УЕФА будет три еврокубка по 32 участника – 96 команд сыграют осенью в групповых раундах ЛЧ , ЛЕ и ЛК – новой Лиге Конференций. Стало быть, вовлеченность увеличится с 80 до 96 клубов, не так уж сильно, но заметно для этих шестнадцати клубов, что получат путевки в новый турнир или пройдут в него через квалификацию.

Каким будет формат турнира?

Это не новый Кубок Кубков. Невозможно собрать победителей национальных кубков, поскольку нередко добывают путевки в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Какой смысл награждать финалистов или даже полуфиналистов кубков, на которые во многих странах махнули рукой? Вот поэтому идея с Кубком Кубков 2.0 – мертворожденная.

Официально формат пока не утверждали, но слабо верится, что Аньелли протащит свою идею с 4 группами по 8 клубов. Так итальянец хочет играть Лигу чемпионов, сократив количество клубов в топ-5 до 16, как в РПЛ , чтобы оставшиеся матчи его «Ювентус» по кругу гонял с «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Баварией», а не с аутсайдерами Серии А.

Причина все та же, что у чиновников УЕФА – зарабатывать больше. Но в Лиге Конференций и других кубках до лета 2024 года вряд ли пойдут на заметные эксперименты, ведь пока сильно лобби АПЛ – там 20 клубов, каждый из которых зарабатывает невероятно много, и никто в Англии, особенно на фоне «успешности» их обычных властей не решится трогать футбольную культуру высшего дивизиона.

Так что в Лиге Конференций ждите 32 клуба, 8 групп по 4 команды, как обычно. Также, по слухам, в плей-офф выйдут только победители каждого квартета, а вот еще восемь участников получите после матчей команд, которые заняли вторые места с клубами из Лиги Европы – третьими в своих группах. Интересная идея, и реализовать ее не сложно.

Лига Конференций нужна Европе?

Будут национальные лиги, которые сразу получат прямые путевки в групповой турнир нового еврокубка – возможно, речь о не самых рейтинговых, чтобы помочь им развиваться и подтягиваться до международного уровня. Тогда идея неплохая, поскольку открыв топ-5 по деньгам и всему остальному огромный.



А вот в середине таблицы коэффициентов УЕФА есть страны, которым в Лиге чемпионов не пробиться – особенно с новыми правилами, в Лиге Европы они не получают должного внимания, а вот в турнире, который смогут выиграть – получат. Впрочем, поначалу Лига Конференций может оказаться локальным зрелищем.

Будет посещаемость, будет внимание в странах, чьи клубы покажут лучшие результаты, но при этом вся Европа, как и раньше, будет смотреть Лиги чемпионов, по остаточному принципу – Лигу Европы, и лишь затем матчи Лиги Конференций. Тем более, еще нужно придумать, когда именно играть эти матчи?

Если на неделях, когда нет игр Лиг чемпионов и Европы, как на этой, но тогда возникает вопрос: когда клубы сыграют кубковые матчи, или как вместить туры топ-5, где от 18 до 20 участников? Хотя если финансовые аналитики уверены, что турнир будет прибыльным, как и Лига Европы, то вперед и с песней, ведь третий еврокубок может повлиять также на второй.

Кто будет играть в новом турнире?

Можем смоделировать ситуацию, убрав из Лиги Европы 16 участников – именно настолько планируют сократить групповой этап. Давайте перечислим клубы, которые сейчас занимают последние места в своих группах. Это «Астана», «Бешикташ», «Истанбул», «Александрия», ЦСКА , «Фейеноорд», «Айнтрахт», «Лацио», «Русенборг» и «Краснодар».

Не получается назвать этот набор «слабым», правда? А все могут в будущем оказаться не в Лиге Европы, а именно в Лиге Конференций, ведь отбор в ЛЕ будет жестче, хотя физически проще, если сократится квалификация и будут прямые путевки в ЛК из национальных лиг. Кроме шестнадцати клубов, которые пока в Лиге Европы, шанс получат еще столько же неудачников квалификации.

Если взять этот сезон, то вылетели АИК , «Арарат-Армения», «Марибор», ПАОК , БАТЭ , «Легия», «Торино», АЕК , «Зоря» и «Спартак» - уже 10 кандидатов для Лиги Конференций. Путевки в турнир также могут получить представители топ-5, где в еврокубки не попадает, например, «Фиорентина». Или кто-то из Лиги чемпионов. Например, чешская «Виктория» никуда не вышла.

Заявления о нехватке команд для третьего еврокубка кажется голословным, если в турнире окажутся, например, «Краснодар», «Спартак», «Легия», «Лацио», «Торино», «Фиорентина», «Фейеноорд», «Бешикташ», «Виктория», «Русенборг», или клубы из Германии, Франции и Англии. Уверены, что «Лестер» и «Эвертон» с их бюджетами и возможностями будут слабыми соперниками для клубов из Украины, Турции или России?

Уже сейчас ясно, что у испанцев и англичан получилось оккупировать пьедестал в Лиге Европы. Шансы «Зенита», ЦСКА , «Шахтера» или «Галатасарая» на финал подобного уровня, хотя тут все – победители Кубка УЕФА , упали. И пока «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» будут драться с «Севильей» и вылетевшими из Лиги чемпионов за победу в Лиге Европы, остальные получат шанс на победу в Лиге Конференций.

Поначалу турнир не будет сверхпопулярным, но хватает и достойный участников, и мотивации, если премиальные будут хорошими, а среди соперников еще до 1/16 финала будут третьи в своих группах Лиги Европы. Чтобы вы понимали, этими «третьими» станут нынешние вторые – клубы уровня «Браги», «Вулверхэмптона», АЗ или «Селтика». Не такие уж простые соперники, если не закидывать их шапками, как «Лудогорец» и «Базель».

В плей-офф Лиги Конференций легко могут сойтись клубы из Англии и Германии, и на самом деле никакого «расширения» не будет. Просто те шестнадцать клубов, что остановились в шаге от захода в группу Лиги Европы – а это, в том числе, «Спартак», получат полноценный групповой этап, чтобы себя показать, в турнире с шестнадцатью клубами из группового этапа ЛЕ .

Для российских команд это хорошая новость – упростится квалификация и будет новый кубок. Соперников, которым легко могут проиграть, меньше не станет, но шанс выиграть что-то стоящее, если оставите главных фаворитов в Лиге Европы, заметно вырастет. И не говорите, что в Санкт-Петербурге или Москве не придут на полуфинал еврокубка, пускай и третьего, если «Зенит» или «Спартак» в нем сыграют против «Лацио» или «Эвертона».

Маленькое расширение на шестнадцать клубов, если Лига Европы при этом повторит формат Лиги чемпионов – 32 участника органичнее смотрятся, чем 48, лишь поможет сделать турнир более представительным. Не исключено ведь, что и во втором еврокубке поменяют правила выхода в плей-офф – прямые путевки получат первые в группах, а вторые, среди которых могут быть многие клубы топ-5, сразятся с вылетевшими командами из групп ЛЧ .