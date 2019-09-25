Прерванный полет в Набережных Челнах

вчера, 22:30

«Спартак» прорвался в 1/8 финала Кубка России, преодолев сопротивление «КАМАЗа». «Соккер.ру» - о непростом испытании клуба Премьер-Лиги.

К внутренним кубковым соревнованиям у команд элитных дивизионов практически всех стран отношение двоякое. На ранних стадиях многие клубы, которым еще есть что решать в других турнирах, а в соперники пока попадаются скромные коллективы, относятся к кубкам снисходительно, если не сказать наплевательски.

Впереди длинный путь, потенциальных соперников много, призрак триумфа виднеется где-то вдалеке и не вполне конкретен. Другое дело, когда ты уже доходишь до поздних стадий и можешь «прощупать» путь к победе в турнире, увидеть будущих соперников и ощутить близость успеха. Да и в других соревнованиях расклад уже более-менее ясен. Но все это не касается «Спартака».

«Красно-белые» успели покинуть еврокубки, так что сняли с себя дополнительный груз, сами того не желая. К тому же на «Спартак» всегда оказывается особое давление и от него всегда многого требуют. Так что и по этой причине расслабиться не получится. А главное – «Спартак» именно сейчас под мощным гнетом критики, потому что показывает удручающие результаты и вывалился из плотной группы лидеров в чемпионате России.

Критиков можно понять, ведь спартаковцы проиграли четыре последних матча. Три из них – дома. И все поражения очень чувствительны. Одно привело к вылету из Лиги Европы от «Браги», другое пришло от «Зенита», третье и четвертое – от скромных по меркам «Спартака» «Урала» и «Уфы».

После такого для «красно-белых» было бы самоубийством не победить в Набережных Челнах местный « КАМАЗ ». Кажется, Олегу Кононову тогда вообще было бы лучше не возвращаться в Москву, где его готова растерзать армия фанатов. Да и футболистам с руководством было бы не легче. И попробуй потом объясни, что проиграл-то лидеру своего турнира, правда, турнир этот – группа «Урал-Поволжье» третьего по значимости дивизиона страны.

Но казнь, видимо, откладывается. Потому что аргентинец Эсекиэль Понсе сегодня был в настроении и позволил «Спартаку» одержать выездную победу. Кононов сделал все, чтобы максимальными силами раздавить скромного соперника – бросил в бой самый оптимальный состав в страхе опростоволоситься, заигравшись ротацией. Гости открыли счет в середине тайма, но тут же пропустили ответный – с пенальти отличился Давид Караев.

Угроза позора над «Спартаком» висела долго. А первый тайм вообще получился равным не только по счету, но и по сути. Что воспринимается довольно странно и даже дико – речь о клубах, чьи оценки составов расходятся на порядки. Только после перерыва «Спартак» начал по-настоящему оказывать давление и на 76-й минуте Понсе забил второй гол.

На нервах москвичи увезли победу. В целом статистика, конечно, убедительная, если посмотреть со стороны и не держать в голове, против кого играл «Спартак». «Красно-белые» нанесли 18 ударов по воротам против десяти. Попали в створ десять раз против четырех. И 56 процентов времени владели мячом. Но в основном все это преимущество было наработано за второй тайм, когда у игроков «КАМАЗа» все-таки стало не хватать сил и энергии на интенсивное движение.

До перерыва « КАМАЗ » ни в чем «Спартаку» практически не уступал. Так что это еще вопрос, прав ли был Кононов, выпустив основной состав полностью. Так-то была бы возможность свалить все на то, что ротация и все такое, а в данном случае неважный футбол не оправдать – играли-то лучшие, отборные, свежеприобретенные. Разве что за исключением Андре Шюррле, который остался в Москве. Кононов объяснил, что немец заболел. А заодно ответил на едкие вопросы журналистов, например, спрашивали с учетом уровня игры, стоит ли «Спартак» нынешний сравнивать с клубом ПФЛ . Вот ответ:

Если мы сейчас будем говорить про другие клубы, с кем играли другие соперники, сравнивать — это неправильно. Мы были сильнее соперника, как по счету, так и по всем статистическим данным. Это команда Премьер-Лиги, на всякий случай, насчет «Спартака». Историю «КАМАЗа», конечно, знали, как команда играет сейчас — занимает лидирующую позицию в своей лиге. По игре и результатам нам сегодня противостоял серьезный соперник. Желаем «КАМАЗу» попасть в ФНЛ . Они будут достойно представлять Набережные Челны. Что касается нашей игры. Да, мы владели мячом, создали достаточно моментов, которые надо было реализовывать, чтобы спокойно играть. Но, к сожалению, не реализовали. Пошла спешка, чтобы как можно быстрее забить гол. Тем не менее, мы забили. Достаточно уверенно и хорошо. В концовке игра была нервная. « КАМАЗ » хотел сравнять счет. Но мы выиграли — и это самое главное. Команда молодая, строится. Идет притирка. Но мне нравится реакция футболистов после игры. Самое главное — что мы победили. Команда у нас волевая, и она хочет побеждать. И она будет побеждать.

Итак, команда, оказывается, волевая. А о желании побеждать даже странно говорить. Словно есть где-то какая-то команда, которая не испытывает такого желания. Но теперь «Спартаку» придется доказывать состоятельность перед родными трибунами, которые пока видели серию из трех поражений подряд. Впереди матч с «Оренбургом».