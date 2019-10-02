Народный обозреватель. Неуязвимый Кононов и тоннель в Сочи

«Спартак» и все, что с ним связано, было в центре вашего внимания в сентябре. Но «Соккер.ру» находит шутки и на другие темы!
Спасибо всем, кто помогает создавать ваш «Народный обозреватель» - юморит, отмечает понравившиеся или свои шутки одноименным хэштегом, или использует другой для рифмованного творчества - #стихи. Сентябрь – месяц футбольный, самое время оценить, по каким поводам шутили?
17 место. Сама новость звучит как шутка. Французы включили вместо гимна Албании музыкальный символ Андорры, а диктор извинился… перед армянами.
Duda Gigolaev Osetin: Албанцам включили чужой гимн… но они его всё равно спели)
Wiamdex: Интересно, Федерация Футбола Армении приняла извинения?
16 место. После победы над «Динамо» и красивого гола Антон Заболотный поделился эмоциями, а вы оценили его в футбол.
LiveAdamsonM: Эпоха Месси и Роналду постепенно сменяется на эпоху Заболотного и Мелкадзе.
15 место. Юрий Жирков в 36 лет помогает сборной России, а вы подшучиваете на тему того, сколько еще лет Станислав Черчесов будет ставить на юное дарование из «Зенита»:
spartach n1
14 место. Вспомним те древние времена – 14 сентября, когда после поражения от «Урала» в «Спартаке» не рассматривали возможность отставки Олега Кононова, а вы делились сарказмом:
Jeck Denielse: Это всего лишь 4-е поражение за 5 последних игр...
Никаких предпосылок для отставки тренера нет... Немного невезёт...
d_fincher: «Неуязвимый-2». В ролях: Брюс Уиллис, Олег Кононов.
13 место. Ироничные впечатления после очень стабильной игры «Спартака» от поклонника москвичей:
rawer: Ровно год назад проигрывали «Уралу» и «Уфе» при Рауле Рианчо, и теперь проигрываем. Наконец-то появилась стабильность, которой не было при Массимо Каррере.
12 место. Итальянцы наняли мощных мастеров ремонтировать раздевалку на арене «Сан-Паоло» – Карло Анчелотти был в бешенстве, когда увидел результаты работ за 70 часов до следующего матча:
Байкал-38: - Надо было звать профессионалов!
gentlewolf: – Так они, похоже, и работали.
11 место. Есть категория фанатов, которым не по душе отставка Кононова. Легко догадаться, за какие клубы в РПЛ болеют.
Lucho Gonzalez: Жаль пиджака, так уверенно шел в ФНЛ, но Леонид Федун опять все испортил.
10 место. Литературная отсылка после победы «Локомотива» над «Зенитом»:
Footbolista: «Зенит» сегодня в роли Анны Карениной)...
9 место. Денис Глушаков однажды в пятницу встретил Хави, а вы заметили, что Денис является фанатом одного из наших конкурсов:
Foxes: Глушаков в белой футболке, на «Соккере» выиграл, в конкурсе прогнозов))
8 место. Черчесов посетил тренировку женской сборной России, и это событие вы не обошли вниманием в комментариях.
Tostao:
«Есть женщины в русских селеньях,» -
Черчесов прочёл, обомлел.
«Так вот где искать усиленья!
Куда же я раньше глядел?!
В игре ее Рамос не словит,
В штрафной не сробеет, забьет;
Погба на бегу остановит,
И водку с Мамаем не пьёт!»
7 место. Валерий Карпин заявил, что Павел Мамаев может стать очередным реанимированным «Ростовом» игроком. Вы заметили любовь к парням с непростым прошлым, вроде Ионова, Еременко или Павла:
Брулин: Карпин перед тренировкой: «Ну что, товарищи алкоголики, наркоманы, хулиганы, начнем!»
6 место. Кевин Кураньи обещает рассказать вероятному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско о тонкостях русской души, а вы вспоминаете классику – Владимира Семеновича:
Tostao:
Ну да...)
«Там у них уклад особый, нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй там в Москве тренировать.
Будут с водкою дебаты, отвечай:
Нет, ребята-федунята, только чай.»
5 место. В сентябре Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли по УДО из тюрьмы, Желаем парням адекватности на свободе и удачного возвращения в футбол, пока вы напоминаете, из-за какого поведения они оказались за решеткой:
spartach n1
И еще парочка панчей по поводу:
Саня Локомотив: Теперь можно в депутаты!!!
Ruslik1982: Из раздевалки «Зенита» уже доносится: «Владимирский централ, ветер северный... Но не футбол обычно губит, а к одиннадцати Пак»)
4 место. Экспромт на тему веры нового руководства «Динамо» в тренерские таланты Дмитрия Хохлова после поражений и невнятных игр.
Tostao:
Вы верите в Бога? А эти - в Хохлова!
Не надо другого: Димон до конца!
Прямою дорогой, с игрою убогой,
В пердив хромоного, направят тельца.
Вливали мульоны, как в тело гармоны,
И шлак золочёный, пополнил ряды.
Фанат возмущённый глядит изумлённо,
Как банк изощрённо довёл до беды...
3 место. У «Зенита» есть традициях – устраивать тоннель с пинками для новичков, вроде Йордана Осорио. Вы подозреваете, что в будущем будут принимать гостей иначе:
RussianMango: Устроили тоннель куда? В Сочи?
RomzesRZN: Когда откинется авторитетный Саша Кокорин, то видоизменит данную забаву - будут стульями новичков бить)))
2 место. Конечно же, как без мемов после того, как Кононов тоже вышел на свободу?
spartach n1:
1 место. Классики рифмы на «Соккер.ру» придумали двустишья после отставки Кононова из «Спартака». Не сыграли у Олега Георгиевича летние ставки, крепкого ему психического здоровья!
Tostao:
Пиджак отправлен был в утиль,
Не помогли ни Шурль, ни Тиль.
Сергей Саныч
На Резиуана была ставка
Но помешала, блин, отставка.