Народный обозреватель. Неуязвимый Кононов и тоннель в Сочи

сегодня, 18:00

«Спартак» и все, что с ним связано, было в центре вашего внимания в сентябре. Но «Соккер.ру» находит шутки и на другие темы!

Спасибо всем, кто помогает создавать ваш «Народный обозреватель» - юморит, отмечает понравившиеся или свои шутки одноименным хэштегом, или использует другой для рифмованного творчества - #стихи. Сентябрь – месяц футбольный, самое время оценить, по каким поводам шутили?

17 место. Сама новость звучит как шутка. Французы включили вместо гимна Албании музыкальный символ Андорры, а диктор извинился… перед армянами.

Duda Gigolaev Osetin: Албанцам включили чужой гимн… но они его всё равно спели)

Wiamdex: Интересно, Федерация Футбола Армении приняла извинения?

16 место. После победы над «Динамо» и красивого гола поделился эмоциями, а вы оценили его в футбол.

LiveAdamsonM: Эпоха Месси и Роналду постепенно сменяется на эпоху Заболотного и Мелкадзе.

15 место. в 36 лет помогает сборной России, а вы подшучиваете на тему того, сколько еще лет будет ставить на юное дарование из «Зенита»:

spartach n1

14 место. Вспомним те древние времена – 14 сентября, когда после поражения от «Урала» в «Спартаке» не рассматривали возможность отставки , а вы делились сарказмом:

Jeck Denielse: Это всего лишь 4-е поражение за 5 последних игр...

Никаких предпосылок для отставки тренера нет... Немного невезёт...

d_fincher: «Неуязвимый-2». В ролях: Брюс Уиллис, Олег Кононов.

13 место. Ироничные впечатления после очень стабильной игры «Спартака» от поклонника москвичей:

rawer: Ровно год назад проигрывали «Уралу» и «Уфе» при , и теперь проигрываем. Наконец-то появилась стабильность, которой не было при .

12 место. Итальянцы наняли мощных мастеров ремонтировать раздевалку на арене «Сан-Паоло» – Карло Анчелотти был в бешенстве, когда увидел результаты работ за 70 часов до следующего матча:

Байкал-38: - Надо было звать профессионалов!

gentlewolf: – Так они, похоже, и работали.

11 место. Есть категория фанатов, которым не по душе отставка Кононова. Легко догадаться, за какие клубы в РПЛ болеют.

Lucho Gonzalez: Жаль пиджака, так уверенно шел в ФНЛ , но Леонид Федун опять все испортил.

10 место. Литературная отсылка после победы «Локомотива» над «Зенитом»:

Footbolista: «Зенит» сегодня в роли Анны Карениной)...

9 место. Денис Глушаков однажды в пятницу встретил Хави, а вы заметили, что Денис является фанатом одного из наших конкурсов:

Foxes: Глушаков в белой футболке, на «Соккере» выиграл, в конкурсе прогнозов))

8 место. Черчесов посетил тренировку женской сборной России, и это событие вы не обошли вниманием в комментариях.

Tostao:

«Есть женщины в русских селеньях,» -

Черчесов прочёл, обомлел.

«Так вот где искать усиленья!

Куда же я раньше глядел?!

В игре ее Рамос не словит,

В штрафной не сробеет, забьет;

Погба на бегу остановит,

И водку с Мамаем не пьёт!»

7 место. заявил, что может стать очередным реанимированным «Ростовом» игроком. Вы заметили любовь к парням с непростым прошлым, вроде Ионова, Еременко или Павла:

Брулин: Карпин перед тренировкой: «Ну что, товарищи алкоголики, наркоманы, хулиганы, начнем!»

6 место. обещает рассказать вероятному тренеру «Спартака» о тонкостях русской души, а вы вспоминаете классику – Владимира Семеновича:

Tostao:

Ну да...)

«Там у них уклад особый, нам так сразу не понять,

Ты уж их, браток, попробуй там в Москве тренировать.

Будут с водкою дебаты, отвечай:

Нет, ребята-федунята, только чай.»

5 место. В сентябре и Павел Мамаев вышли по УДО из тюрьмы, Желаем парням адекватности на свободе и удачного возвращения в футбол, пока вы напоминаете, из-за какого поведения они оказались за решеткой:

spartach n1

И еще парочка панчей по поводу:

Саня Локомотив: Теперь можно в депутаты!!!

Ruslik1982: Из раздевалки «Зенита» уже доносится: «Владимирский централ, ветер северный... Но не футбол обычно губит, а к одиннадцати Пак»)

4 место. Экспромт на тему веры нового руководства «Динамо» в тренерские таланты после поражений и невнятных игр.

Tostao:

Вы верите в Бога? А эти - в Хохлова!

Не надо другого: Димон до конца!

Прямою дорогой, с игрою убогой,

В пердив хромоного, направят тельца.

Вливали мульоны, как в тело гармоны,

И шлак золочёный, пополнил ряды.

Фанат возмущённый глядит изумлённо,

Как банк изощрённо довёл до беды...

3 место. У «Зенита» есть традициях – устраивать тоннель с пинками для новичков, вроде . Вы подозреваете, что в будущем будут принимать гостей иначе:

RussianMango: Устроили тоннель куда? В Сочи?

RomzesRZN: Когда откинется авторитетный Саша Кокорин, то видоизменит данную забаву - будут стульями новичков бить)))

2 место. Конечно же, как без мемов после того, как Кононов тоже вышел на свободу?

spartach n1:

1 место. Классики рифмы на «Соккер.ру» придумали двустишья после отставки Кононова из «Спартака». Не сыграли у Олега Георгиевича летние ставки, крепкого ему психического здоровья!

Tostao:

Пиджак отправлен был в утиль,

Не помогли ни Шурль, ни Тиль.

Сергей Саныч

На Резиуана была ставка

Но помешала, блин, отставка.