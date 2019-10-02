Сергей Богданович, ваш выход!

сегодня, 20:00

У «Зенита» непростая группа, но без «Атлетико» с «Ювентусом». «Соккер.ру» предлагает тренеру северян помочь своим футболистам.

При всем уважении к тем, чей бюджет в десять раз ниже, чем у «Зенита», есть ряд матчей РПЛ , которые для чемпиона можно назвать проходными. Вот когда «Сочи» и «Оренбург» смогут отобрать очки у петербуржцев – тогда и назовем все поединки сложными.

Часть игр для Семака – легкая прогулка, особенно когда оппонент валится так, как «Рубин». Или жестко недорабатывает, как «Краснодар» - «быки» отскочили, «Зенит» сам себе забил в поисках чемпионской интриги и сравнял счет. Магия трибун зачастую работает, но когда в гостях «Бенфика», то нужен тренер.

А пока Сергей Богданович чаще проваливает сложные тренерские экзамены, чем их успешно сдает. Например, «Локомотив» переиграл «Зенит» дважды. Первый раз – за счет вспышки праведной футбольной ярости от Алексея Миранчука, которую поддержали напарники, второй – из-за Сёмина, эмоциональная, но тренерская победа.

Семака сломили, «Локомотив» оказался солидным, а футболисты «Зенита» сами по себе ничью не выгрызли, хотя пытались. Как пытались победить «Ахмат» или «Уфу», и не сумели без подсказок наставника. Так что задачи у Сергея Богдановича сегодня в ЛЧ определенно непростые, и от качества выполнения зависит результат.

Семак привел в чувство голкипера Лунёва?

Чтобы не менять голкипера в перерыве, как сделал Зидан против «Брюгге» - по официальной версии, Куртуа стало плохо, Сергею Богдановичу нужно работать с Лунёвым персонально. У Андрея, который каким-то чудом остается голкипером из заявки первой сборной – хотя ошибался и в прошлом сезоне, и в этом, не идет игра так, как по ходу самого успешного отрезка в «Зените».

При этом конкурентов у него де-факто нет, только де-юре. Положение дополнительно расслабляет голкипера, как и опыт защитников. Лунёв пропускает дальние удары, которые вратарь его квалификации мог бы брать. Не раз и не два неудачно играл на выходах – и не всегда голы отменяют арбитры, спасая от еще одной ошибки в послужной список. Лунёв не в порядке, и Семаку важно исправить положение за счет личных бесед и анализа действий.

Тренер полностью уверен в опорной зоне?

Сегодня имеет смысл сыграть с тремя хавбеками в центре? Сантос готов выйти в середине поля. Оздоев заслуживает место в основе, но не всегда крут. Зато оборонительное естество Барриоса позволяет ставить в центре и Кузяева, и Ерохина в части матчей, не обязательно Магомеда. Но у этого полузащитника бывали светлые отрезки, а Семак по чемпионской памяти ставит Оздоева с первых минут. Вот только после того, как прошел «медовый месяц» Барриоса, а дополнительно начал недорабатывать в обороне Магомед – возникают проблемы.

«Зенит» пропускает мало, но только «Тамбову» и «Арсеналу» не хватило одного гола в ворота Лунёва, чтобы отобрать у петербуржцев очки. Часто достаточно единственной результативной ошибки, что огорчает. Этот факт вместе с успешными атаками соперника через зону перед штрафной площадью выводит на мысль, что цепкость Оздоева работает только против слабых. Все сильные соперники находят повод не заметить, что лучше Барриоса никто в «Зените» в прессинге не играет – по перехватам колумбиец вне конкуренции. Но сильные игроки тоже «привозят» без подстраховки, особенно когда речь о ЛЧ .

Кто из вингеров сегодня готов к подвигам?

Семак отвечает за готовность здоровых игроков. На Малкома повлиять не может – травма выбила бразильца из игры, провел на поле считанные минуты в сезоне, но Мак, Шатов, Дриусси, Ерохин, Кузяев, Сутормин и Жирков, если появляются на краях поля в атаке, должны показывать футбол уровня основы «Зенита». И пока получается далеко не у всех и не всегда. Кузяев универсален, но медленно становится Зобниным из Санкт-Петербурга после травмы – не порадовал, хотя на замену выходит, практику получает.

Когда здоров, то всегда играет Дриусси. Но Себастьян не избавился от перепадов формы. Тут как раз работа тренера важна, ведь у Семака лучшую готовность на фланге неожиданно показал человек, который серьезно думал завершить карьеру или доигрывать в «Тамбове» - Юрий Жирков. Еще может показать себя Мак, судя по рвению, но ему выделили 34 минуты в РПЛ . А Шатов, сыгравший куда больше, хотя забил в лиге, как и Сутормин, в ЛЧ может разочаровать вместе с Алексеем. Будь на флангах Малком и Дриусси на пике формы, то Семак мог бы расслабиться. Но сейчас нужно задуматься, как грамотнее доставлять мяч на Дзюбу?

«Зенит» переучится атаковать позиционно?

Не исключено, что не совпали время и место. Четверка Малкома, Дриусси, Дзюбы и Азмуна могла устроить кружева, а пока у петербуржцев проблемы с результативной позиционной игрой, и по центру, и флангами. Получая мяч и против «Краснодара», и против «Локомотива», команда Семака не разыгрывала верные атаки. А если смотреть на голы в РПЛ , то 6 забили со штрафных и пенальти, и всего вдвое больше благодаря открытой игре первым номером. С учетом факта, что сейчас «Зенит» ужасно контратакует – нет больше Данни слева, проблема налицо.

Особенно если «Бенфика» заведется флангами, как умеет. У команды Семака в арсенале длинный пас Ракицкого на Дзюбу – чтобы Артем боролся наверху, или принял мяч внизу и отдал на Азмуна. Но такой ход соперники читают, в результате чего у «Зенита» не клеится играть в умный разрезающий пас. Когда все получается, то комбинации с ударами видим стабильно. Но есть матчи, где у российской команды ничего не клеится. Самое время вступить главному тренеру, но Семак нервно ходит по бровке поля, а качественно изменить ситуацию в его пределах не может. Или не умеет, ведь наставник не самый опытный. Может, не успел придумать новую командную модель, а ждет подвигов индивидуалистов, как весной? Отчасти ответ узнаем уже сегодня.

У Семака очень грамотная линия обороны?

Никак нет, но при этом успешная в РПЛ , что порой сбивает с толку при анализе. С мячом Иванович, Ракицкий, Смольников и Жирков работают роскошно. И опыт помогает, и понимание, что Игоря и Юрия могут заменить в основе, заставляет работать четко. По точности передач «Зенит» - первая команда чемпионата России. Вот только когда Бранислав и Ярослав без мяча, то бачок течет часто, особенно с учетом, что по воротам Лунёва в РПЛ бьют реже всего. Но ведь пропускает мало, да и качество моментов у соперников хромает – скажут фанаты клуба.

Будут правы, оборона Семака надежнее, чем была при Манчини, например. Но важнее напомнить разницу между РПЛ , где все схвачено, и ЛЧ , где между «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом» мало разницы, все соперники солидные, опасные. Зато не самые грозные, если грамотно выстроить свою игру. И слева, и справа в обороне есть варианты, в центре треугольник наоборот по составу стабильный. Иногда Иванович и Ракицкий играют так, словно устали от футбола, но в другие дни – надежные. Остается верить, что сегодня удачный вечер, а не как у «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ .

Наставник настроит Азмуна на новые голы?

Оставят иранца на лавке? Тоже опасно, Дзюба с ним живее и разнообразнее. Плюс в матчах ЛЧ Азмун себя рекламирует. Не сказать, что в чемпионате бережет силы, но энергии, судя по движениям нападающего, не так много. А в команде всего два форварда – Дзюба и Азмун, Джорджевича отпустили в «Локомотив», и Кокорина заявить не сумели. Семаку важно, чтобы работал основной сценарий, поскольку один Дзюба на острие не справляется.

И Бранислава Ивановича в качестве форварда последних минут не предлагать – крайняя мера. Лучше привести в чувство иранца. По качеству моментов Азмун опережает даже Дзюбу, а по реализации шансов хуже в несколько раз на отрезке в 11 туров РПЛ . У Сердара было время, чтобы адаптироваться, мотивацию получил бешеную – дебютировал, выиграл чемпионское звание, которое в Казани не светило.

Дзюба сам по себе – лидер команды, ее лучший футболист на старте сезона, который и борьбу ведет, и морально настраивает, и пасы раздает лучше, чем это делал Маркизио (кстати, диспетчера у Семака другого нет, что тоже – вопрос к наставнику), и забивает мячи. Но на одном Артеме далеко не заедешь, вряд ли «Бенфика», огорченная поражением от «Лейпцига» в первом туре, будет осторожничать на выезде. Следовательно, у ворот «Зенита» будут моменты, а впереди нужны усилия всех, не только Дзюбы.

Семак сегодня как тренер дебютирует в ЛЧ в максимально комфортных условиях – на арене в Санкт-Петербурге и не против «Манчестер Сити». Лионский выезд показал, что «Зенит» может подстраиваться под солидного соперника, но там было лишь начало. У Сергея Богдановича пока слишком мало однозначных тренерских побед в больших играх, чтобы доверять ему без перепроверок. У «Бенфики» не идеальная защита и проблемы в опорной зоне, но сильные фланги и много форвардов на выбор - достойный экзаменатор.

Но португальцев, учитывая варианты ведения игры самим «Зенитом», нужно обыгрывать, проведя грамотный поединок.