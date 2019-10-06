Решающий день в Серии А. Конте против «Ювентуса»

сегодня, 12:30

«Соккер.ру» в предвкушении! У «Интера» победный старт, но чемпионские амбиции проверяются лишь с помощью игры против команды Роналду.

«Сан-Сиро» надавит на «Ювентус»?

В пяти последних матчах на легендарном и доживающем свой футбольный век стадионе туринцы, когда играли именно против «Интера», выиграли всего дважды. Последняя победа датирована 2018 годом – 2:3, непростая, а в 2019 в апреле сыграли 1:1, хотя никакого Конте у «нерадзурри» не было.

Сегодня пройдет самый доходный матч в истории «Сан-Сиро» - продали билетов на 6.5 млн евро, что позволяет побить рекорд стадиона. Понятно, что из 75 тысяч фанатов часть поддерживает «Ювентус», но по антуражу и количеству зрителей этот поединок будет как полуфинал Лиги чемпионов на поле «Интера». Из-за лидерской позиции хозяев статус игры вырос.

Роналду сможет показать класс?

Криштиану берет паузы, после тридцати частенько дольше раскачивается, чем раньше, но пропустил лишь один матч. Привычно бомбардирует чужие ворота мячами – по среднему количеству ударов в Серии А круче всех (5.8 за игру), забил 3 мяча и отдал голевую передачу. Но на титул лучшего игрока сентября в Серии А не наработал, награда досталась другому ветерану – Рибери.

Роналду осваивается в тактической модели Сарри в «Ювентусе», а тренер ищет лучшую роль для форварда. Португалец оказывался и слева, и в паре форвардов – с Игуаином или Дибалой, поэтому проверить состояние Роналду против сложного соперника интересно. Сумеет ли Криштиану стать героем поединка против защиты, где есть его старый знакомый – Диего Годин? В ворота «Атлетико» забивал часто, а против «Интера» - дважды в четырех играх.

Оборона подведет «Ювентус»?

Без Кьеллини и с Де Лигтом, которому непросто дается адаптация в новом клубе, оборона не похожа на монолитную. Буффон или Щесны в воротах – без разницы, оба голкиперы сильные, а вот что на флангах обычно два бразильца (хотя у Данило повреждение, как у Де Шильо), которые любят атаковать, не добавляет защитной линии надежности.

«Ювентусу» на этом этапе сезона можно забивать, ведь по допущенным моментам чемпионы всего четвертые – уступают «Болонье», «Интеру» и «Удинезе». Пропустили пять раз, и хотя три мяча пришлись на огненный поединок с «Наполи», в последующих шести матчах разных турниров «сухари» у вратарей были только в трех случаях. «Интер», особенно с учетом, что бизон Лукаку готов играть, может надеяться на моменты.

Какая из команд лучше готова?

Казалось бы, ответ очевиден – «Интер», ведь стартовали с одних побед в Серии А, чего с командой давным-давно не случалось. Но «Ювентус» допустил оплошность против «Фиорентины», когда подписали мир без голов, а в остальных турах тоже побеждал. Если начать сравнивать показатели, то увидите, что «Ювентус» забил на два мяча меньше, пропустил – на три больше. По ударам разрыв минимальный, по владению соперники равны.

У футболистов «Интера» такой же точный пас, как у игроков чемпионов, а вот на втором этаже миланцы играют и охотнее, и успешнее. По количеству допущенных ударов разницы почти нет – Де Врей и Шкриньяр приспосабливаются к схеме Конте и игре с Годином, а вот по отборам и перехватам «Интер» ожидаемо намного выше, чем «Ювентус», который любит чистые мячи. Как видите, чемпион не отстал катастрофически, а поскольку обе команды привыкли владеть мячом, очень интересно, кто же сыграет первым номером?

Судьбу матча определят новички?

Важно учесть, что у «Ювентуса» была домашняя игра против «Байера» - относительно легкая победа, пределы Италии не покидали, от Турина до Милана – 141 километр. А «Интер» не просто летал в Барселону, но и провел крайне сложный матч против команды Месси. И физически, и морально, так что футболисты Конте точно отдохнули хуже, чем гости. С другой стороны, а зачем Лукаку, Сенси и Годин приехали?

Чтобы навязать борьбу «Ювентусу» в Серии А. Причем учтите, что у всех приличный старт, каждый показывал класс. У «Ювентуса» тоже новички могут стать важной частью представления. У Данило травма – хотя стартовал неплохо, но Де Лигта, Рэмзи и, быть может, даже Буффона, ждем с первых минут. От качества работы Матийса в защите, а Рэмзи – между линиями, счет будет зависеть не меньше, чем от надежности Година, шустрости Сенси или мощи Лукаку.

Конте обыграет Сарри тактически?

Будет сложнейший тактический бой, и если по схеме «Интера» секретов нет – «3-5-2», то от выбора Маурицио многое сегодня зависит. Переход на три центральных исключен, но если придется поставить Куадрадо на правый фланг защиты, то нужно выбрать схему, что разрешит грамотно работать и флангами, и по центру поля. Тем более, Дуглас Коста тоже в лазарете, «4-3-3» с классическим вингером не будет.

У «Интера» дисквалификацию схватил Алексис Санчес, но чилиец пока не основной, на модель игры точно не влияет. Лаутаро Мартинес по делу в связке с Лукаку. Если Сенси – один из главных футболистов старта сезона, хорошо сыграет в центре, где ему, Брозовичу и Весино (Барелле) нужно остановить Хедиру, Пьянича и Матюиди, то у «Интера» появится шанс на голы и успех. Но нужно помнить, что Рэмзи и Дибала могут друг друга подменить, а Игуаин – проверенный боец.

«Интер» сделает ставку на победу?

Тактически сложную ничью с выкрутасами от Конте и Сарри представить легко. Например, обмен голами – с учетом, что оборона «Ювентуса» допускала ошибки уже не раз, а на «Интер» будет давить вечный уверенный в себе чемпион. Но предстоящий матч станет значимым для турнирной таблицы и интриги сезона, только если миланцы попробуют сыграть на победу, и у них получится.

Если не обыгрывать дома «Ювентус», то нет реальных шансов навязать борьбу. «Интер» сыроватый – волевая победа «Барселоны» показала, что если у соперника есть сильный плеймейкер и мощный центральный форвард, то Ханданович пропустит. Однако если сравнивать тот «Интер», что был в последние годы с этим, то у Конте явно больше причин верить в новую победу над «Ювентусом».

Последний раз «нерадзурри» переиграли чемпионов три года назад. Так что десятки тысяч фанатов «Интера» придут сегодня на «Сан-Сиро», чтобы увидеть достойный бой со стороны своей команды. И смелость, которая отделяет претендента от будущего чемпиона. С «Ювентусом» нельзя шутить и пытаться обыграть их с позиции силы – может не хватить энергии на весь матч. Но сегодня точно определяющая для «Интера» и всей Серии А игра. С командой Месси в гостях миланцы не справились, а теперь второй экзамен – дома против Роналду.