Россия почти на Евро

сегодня, 01:13

Сборная России уверенно, солидно расправилась с Шотландией и оказалась в полушаге от выхода на Евро-2020. «Соккер.ру» - о приятном матче российской команды.

Наверное, таким образом и формируется восприятие класса команды. Давно не было такой уверенности и спокойствия за то, что сборная будет все делать грамотно, правильно и своевременно. Да, по старой памяти порой еще возникают какие-то сомнения, страх, что старая непредсказуемая в плохом смысле этого слова команда вернется и опростоволосится на ровном месте. Но эти сомнения и страхи с каждой игрой все более мимолетны.

А матч с Шотландией в «Лужниках» вовсе не вызвал их, хотя не все складывалось благоприятно для сборной с самого начала. Шотландцы удивлять не стали, а с первых минут окопались у своей штрафной и принялись даже не играть, а стоять на ничью. Россиянам потребовалось время, чтобы вкатиться, раскачаться. Это, кстати, отличительная особенность команды Станислава Черчесова.

В спаренных матчах как минимум начало первой игры получается непростым, тягучим. Словно сборная сыгрывается и обретает или вспоминает связи прямо по ходу отдельного матча. Поэтому первый тайм вышел напряженным. Хотя уже по ходу него счет мог быть открыт. В середине россияне выдали мощный отрезок, задушив буквально шотландцев, прижав их так, что те не могли вынести мяч метров на десять от своей штрафной.

Но на завершающей стадии розыгрышей россиянам еще не хватало резкости, чтобы протиснуться среди шотландских плотных рядов. Нулевая ничья после первого тайма некоторые вопросы вызывала, но не провоцировала панические настроения. Оставалось ощущение, что все еще под контролем хозяев. Разве что когда начался второй тайм, и Шотландия провела парочку затяжных розыгрышей, могло возникнуть желание начать перестраивать игру.

Однако Черчесов терпел и верил. И не прогадал. Намявший шотландским защитникам бока Артем Дзюба измотал соперника так, что смог выиграть позицию на угловом и вонзить мяч в ворота Дэвида Маршалла. Единственная надежда шотландцев пала, и они рассыпались, начав проигрывать все подборы и единоборства.

История мощного гола Магомеда Оздоева – это проблема центра поля у Шотландии, а третий и четвертый голы вообще получились унизительными для гостей. Дзюба обходился с несчастными британцами как Гулливер с лилипутами, а комбинации, которым еще в первом тайме мешала плотность рядов в обороне Шотландии, теперь проходили на раз-два. Тот матч, после которого особо и рассуждать не о чем.

Россия вышла на поле в хорошем настроении и спокойно взяла у соперника то, что ей причитается, то, чего заслужила, не разыграв при этом драму, не убив себя физически и эмоционально, не заставив болельщиков беспокоиться – а только наслаждаться превосходством. Когда оно демонстрируется вот так, солидно и без надрыва, это создает особое ощущение.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 18 (5) – 3 (1)

Гильерме почти не участвовал в этой игре. Все набеги Шотландии ликвидировались Георгием Джикией, который демонстрировал надежность по всей линии обороны и даже поднимался очень высоко, не теряя в эффективности. Первый удар в створ шотландцы исполнили на 74-й минуте. Он же стал единственным. Россияне стреляли гораздо чаще, смелее, раскрепощеннее. Чего стоит гол Оздоева и перекладина Дзюбы, в которую тот попал ударом наудачу с острого угла. Это характеризует азартную игривость команды, ее легкое настроение.

Владение мячом (точность передач): 62% (87%) – 38% (72%)

Россия доминировала по всем статистическим показателям. Обычно российская команда не слишком уверенно чувствует себя при контроле мяча против соперников закрытого типа. Но, кажется, она обучается ловкому вскрытию обороны. Тут не стеснялась гонять мяч, а точность передач получилась беспрецедентной. Даже в более качественных и ярких матчах такого процента не получалось набивать. 577 передач из 661 оказались точными. Шотландцы же всего пытались исполнить 395 пасов, а точными оказались 286.

Теперь сборной России достаточно набрать одно очко, чтобы выйти на Евро-2020. Это могло случиться сегодня, но Кипр обыграл Казахстан на выезде и стал единственным конкурентом российской команды в гонке за выход на чемпионат Европы. Бельгия-то уже гарантировала себе выход. Вряд ли кто-то всерьез считает, что в оставшихся матчах Россия не наберет это очко, а Кипр пройдет все игры безошибочно.

Так что команде Черчесова нужно лишь математически подтвердить то, что понятно всем и сейчас. А лучше всего это сделать уже в следующем матче – прямо на Кипре. Хотя первая игра с киприотами вышла не самой уверенной по счету. С большой долей вероятности может случиться и так, что Россия сможет выйти, даже не набрав ни одного очка (хотя впереди матч с Сан-Марино – что тут должно случиться?) Все говорит о том, что думать россиянам лучше уже даже о первом месте в группе и о шансе погоняться с самой Бельгией. Для этого надо обыгрывать Кипр и Сан-Марино на выезде, а также победить бельгийцев со счетом 2:0 или с разницей в три мяча. Сложно? Да. Но раз сборная фактически выполнила задачу-минимум, то пора переходить к следующему уровню сложности и к «боссу».