Чехия – Англия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:23

Чехия

Безусловным лидером чехов является Шик, который в пяти поединках отбора сумел отличиться в воротах соперника четыре раза. Сборная Чехии показала настоящую динамику, в своих поединках в квалификации к Евро-2020. У команды девять набранных очков в пяти проведенных встречах.

В последней игре «народная команда» сумела переиграть сборную Черногории 3:0.

Англия

«Три льва» очень здорово чувствуют себя в квалификации на Чемпионат Европы. В четырех встречах команда побеждала своих оппонентов при этом забивая не менее четырех голов в каждой встрече. Англичане в последнем поединке переиграло сборную Косово (5:3).

Сборная Англии пока является безоговорочным фаворитом своего квартета. Команде еще нужно немного времени, чтобы улучшить свою игру в обороне, но с атакой все очень здорово. Лидерами команды являются – Кейн и Стерлинг.

Котировки БК Pinnacle на матч Чехия - Англия:

Победа Чехии – 6,37

Ничья – 4,30

Победа Англии – 1,56

Интересные факты

Англичане выиграли 8 из 9 последних поединков

Чехи сумели добыть победу в 3 из 4 последних встречах

Сборная Англии в последней встрече переиграла чехов 5:0

Прогноз

Сомневаемся мы в перспективах чехов в грядущем противостоянии. Чувствуется, что команда пока идеальна от надежной игры в обороне. Молодые игроки сборной Чехии не смогут сдержать атакующий потенциал англичан. Интрига в этом поединке будет, но все же класс гостей скажется, и они увезут три очка. Играем победу сборной Англии с коэффициентом 1,56 в букмекерской конторе Pinnacle.