Чехия – Англия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Чехия
Безусловным лидером чехов является Шик, который в пяти поединках отбора сумел отличиться в воротах соперника четыре раза. Сборная Чехии показала настоящую динамику, в своих поединках в квалификации к Евро-2020. У команды девять набранных очков в пяти проведенных встречах.
В последней игре «народная команда» сумела переиграть сборную Черногории 3:0.
Англия
«Три льва» очень здорово чувствуют себя в квалификации на Чемпионат Европы. В четырех встречах команда побеждала своих оппонентов при этом забивая не менее четырех голов в каждой встрече. Англичане в последнем поединке переиграло сборную Косово (5:3).
Сборная Англии пока является безоговорочным фаворитом своего квартета. Команде еще нужно немного времени, чтобы улучшить свою игру в обороне, но с атакой все очень здорово. Лидерами команды являются – Кейн и Стерлинг.
Котировки БК Pinnacle на матч Чехия - Англия:
Победа Чехии – 6,37
Ничья – 4,30
Победа Англии – 1,56
Интересные факты
- Англичане выиграли 8 из 9 последних поединков
- Чехи сумели добыть победу в 3 из 4 последних встречах
- Сборная Англии в последней встрече переиграла чехов 5:0
Прогноз
Сомневаемся мы в перспективах чехов в грядущем противостоянии. Чувствуется, что команда пока идеальна от надежной игры в обороне. Молодые игроки сборной Чехии не смогут сдержать атакующий потенциал англичан. Интрига в этом поединке будет, но все же класс гостей скажется, и они увезут три очка. Играем победу сборной Англии с коэффициентом 1,56 в букмекерской конторе Pinnacle.