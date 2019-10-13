Россия – на Евро-2020!

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Сборная России по всем статьям переиграла Кипр и завоевала досрочно путевку на Евро-2020. «Соккер.ру» - об уверенной поступи российской команды.

Подтверждая ранее озвученный тезис о небывалом уровне уверенности и спокойствия сборной России, команда Станислава Черчесова добилась второй разгромной победы в двух матчах октября в рамках отбора на чемпионат Европы. Причем Кипр внезапно перед этой игрой оказался единственным, кто мог бы помешать чисто теоретически сборной России попасть на Евро.

Хотя все прекрасно понимали, что рано или поздно гипотетический выход станет реальным – настолько хорошо оторвались Россия и Бельгия от всех остальных. Матч на Кипре показал, что это было противостояние на разном уровне. Такое приятно говорить, потому что предыдущие версии сборной России могли оступиться где угодно и когда угодно.

Сейчас у команды есть класс. И пусть Кипр нынешней осенью смотрелся симпатично, это ему не помогло. А ведь в осенних матчах киприоты набрали четыре очка в противостоянии с Казахстаном (1:1 и 2:1), разгромили Сан-Марино (4:0), тоже получив определенную уверенность. Ее не хватило, чтобы навязать борьбу российской команде.

Ведь уже в первом тайме стало ясно, что Кипру будет несладко. Россияне с хорошим настроением и азартом устроили вал атак на ворота хозяев, создав серию опасных моментов и открыв счет быстрым голом Дениса Черышева. Продолжив растаскивать по частицам оборону Кипра, Россия забила второй усилиями Магомеда Оздоева, а потом еще и в большинстве осталась. Справедливо был удален Костас Лайфис, который нанес травму Сергею Петрову – последнего Черчесов вынужден был сменить на Вячеслава Караваева.

С другой стороны, у Кипра травму получил вратарь Костас Панайи, которого сменил ветеран Урко Пардо. Надо отдать ему должное – он смог на время предотвратить поток голов в ворота. Несколько раз Пардо натурально спасал киприотов в сложнейшей ситуации. А от России после всех этих потрясений в матче требовалось просто не утратить интерес к игре и не спустить все на тормозах. И это отличает нынешнюю команду – она не ослабляет хватку.

Опасные моменты создавались у ворот киприотов потоком, практически непрерывно, даже когда с результатом наступила полная ясность. Сборная России укатывала противника с удовольствием, со вкусом, не давая поднять голову. Поэтому неприступный вроде бы Пардо в конце дрогнул и пропустил трижды: от Артема Дзюбы, Александра Головина и Черышева. Счет мог быть и более унизительным для киприотов, которые так слабо не выглядели ни с одним из противников в нынешнем отборе.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 1 (0) – 20 (12)

Когда вы в последний раз видели такой разброс по статистике ударов? УЕФА не считает заблокированные попытки. Таковых у Кипра было две, у России – три. Даже без них статистика впечатляет. Всего один раз хозяева пробили по воротам россиян, причем неточно. А у России получалось не только часто бить, но и делать это с высокой точностью. Вот почему Пардо даже после стольких пропущенных мячей может считаться героем в своей команде. Счет мог быть совершенно неприличным. И эта эффективность России в атаке воодушевляет.

Владение мячом (точность передач): 36% (70%) – 64% (86%)

Тоже полное доминирование сборной России, которая просто не отдавала мяч, действуя весь матч первым номером и держа все нити игры под своим контролем. Высочайшая точность передач позволяла разыгрывать интересные комбинации, порой россияне даже заигрывались, начиная мельчить в чужой штрафной. Но и при таких потерях все равно процент крайне высок. Даже в абсолютном исчислении данные впечатляют. Сборная России совершила 525 удачных передач из 609, а Кипр – 183 точные из 261.

Впереди у России, пожалуй, ключевой матч отбора. Точнее, матч, который теперь стал ключевым. Ведь аппетит разыгрывается во время игры. Сначала осторожно говорилось о том, что россияне смогут побороться с самой Бельгией за первое место в группе. С каждым матчем слова становились все отчетливее. России удалось сделать главное – без осечек пройти дистанцию после первого матча с бельгийцами. Причем более чем достойно.

Да, Бельгия параллельным курсом тоже прошла катком по всем и имеет внушительную статистику 24 очка из 24-х возможных и разницу мячей 30:1. Причем единственный гол бельгийцам как раз в самом начале забила Россия. И у команды Черчесова хорошие показатели: 21 очко из 24-х возможных и разница мячей 27:4. Причем три из четырех мячей россияне пропустили как раз от Бельгии в первом туре. Можно считать предстоящую игру с бельгийцами встречей с большим боссом в крутой игре.

Допуск к этому боссу можно было получить только безупречно пройдя все предыдущие испытания. Россия справилась и теперь все в ее руках. При равенстве очков будут считаться личные встречи. Но приятно, что такая суперигра состоится в ситуации, когда обе команды решили свои главные задачи. Можно просто отстраниться, расслабиться и посмотреть на результат нового испытания.