«Марсель» - «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 19:56

«Марсель»

«Олимпийцы» выигрывали более месяца назад. Подопечные Андре Виллаша-Боаша сейчас борются за то, чтобы подняться выше девятой позиции в Лиге 1. «Марсель» должен сосредоточиться на том, чтобы реализовать свой потенциал уже в ближайших встречах, иначе отрыв от зоны Лиги Чемпионов будет стремительно увеличиваться.

Проблемы в обороне и не лучшая физическая готовность пока главные проблемы команды.

«Страсбур»

Подопечные Тьерри Лорея являются худшей команды Лиги 1 по игре на выезде. «Страсбур» находится на грани вылета. Сейчас команда расположилась на семнадцатом месте. Если, игру на выезде не удастся улучшить, то так и будет до конца сезона этот коллектив бороться за выживание.

Пытается надежно действовать в обороне «Страсбур», но не всегда получается избежать обилия технического брака.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа Марселя – 1,93

Ничья – 3,36

Победа Страсбура – 4,74

Интересные факты

«Марсель» не знает вкуса побед на протяжении четырех игр

«Страсбур» проиграл три последних поединка в гостях

«Страсбур» в 21 веке ни разу не обыгрывал «Марсель»

Прогноз

«Марсель» является фаворитом встречи, однако весьма непросто будет команде зацепиться за победу из-за нестабильности. Что касается «Страстбура», то команда наверняка будет пытаться действовать строго от обороны в надежде поймать своего соперника на контратаке. Уже сегодня вполне можно претендовать на победу хозяев за счет поддержки болельщиков и более техничных исполнителей в составе. Играем победу «Марселя» в букмекерской конторе Pinnacle с коэффициентом 1,93.