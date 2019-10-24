Шенол Гюнеш - вратарь, тренер, стадион

сегодня, 16:56

«Соккер.ру» знакомит читателей с человеком, выведшим турецкий футбол на новый уровень.

«Краснодар» проведет матч Лиги Европы с турецким «Трабзонспором» на стадионе « Арена». Новенькая арена, открывшаяся в декабре 2016 года, носит имя главного тренера сборной Турции. Когда же стадион в Трабзоне распахнул вои двери, Шенол Гюнеш тренировал «Бешикташ» - одного из соперников «Трабзонспора». Но это обстоятельство не смутило жителей черноморского города, ведь Шенол Гюнеш, в первую очередь, легенда «Трабзонспора», а во вторую - уже фигура всетурецкого масштаба.

Он не собирался становиться футболистом, а тем более вратарём. В детстве Шенол увлекался баскетболом, но баскетбольная секция находилась слишком далеко от дома. Помотавшись несколько недель, мальчик отправился в футбольную школу, находившуюся в квартале от дома. Начинал в нападении, но потом был определён в ворота. Тут-то пригодились баскетбольные прыгучесть и хватка. Он выделялся среди сверстником и уже будучи старшеклассником защищал ворота любительской команды. Потом был местный полулюбительский клуб «Шебат Гёнчлик», а оттуда и в «Трабзонспор» попал.

Надо сказать, что «Трабзонспор» тогда был отнюдь не четвёртым грандом турецкого футбола. Сам «черноморский шторм» возник только в 1967 году, когда четыре городских клуба решили слиться один. Но сильный клуб в Трабзоне появился только в начале 70-х, когда тренером команды стал Ахмед Суат Ёзьязыджи, который и доверил 20-летнему Шенолу место в воротах. И ни разу не пожалел - молодой вратарь показал себя хладнокровным, грамотным и умелым.

Через год «Трабзонспор» уже играл в высшем дивизионе, а ещё через год впервые выиграл чемпионат Турции. Тогда-то и появилось знаменитое прозвище «черноморский шторм». Команда Ёзьязыджи сметала всех на своём пути. Конечно, большой стамбульской тройке - «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» - не понравилось появление сильного соперника. Были попытки вытащить из Трабзона его лидеров - тот же Шенол Гюнеш неоднократно получал предложения с «чистым бланком». То есть вратарь мог сам вписать в договор свою зарплату. Но Шенол оставался в «Трабзонспоре», чем завоёвывал всю большую любовь болельщиков. «Наше солнце» - называли они вратаря. Игра слов, ведь «Гюнеш» по-турецки и есть солнце.

«Трабзонспор» выиграл ещё один чемпионат Турции. «Черноморский шторм» обыграл «Ливерпуль» в Кубке чемпионов, а турецкий вратарь не позволил забить сильнейшему клубу Европы. На «Энфилде» английский клуб всё же взял реванш - 3:0. Но сам факт, что команда из Турции не выглядела статистом, уже много стоил.

А потом ещё одно чемпионство. И, конечно же, вызов в сборную Турции. Тяжёлая это была работа и неблагодарная. Это сейчас с турками нужно считаться, даже когда они пролетают мимо крупных турниров. А в семидесятые годы сборная Турции была немногим сильнее команды Люксембурга или Мальты. Каждый гол рождался в муках, каждое очко добывалось с трудом. Миссия Шенола была в том, чтобы сделать частые поражения турок менее крупными, менее позорными и болезненными. И всё равно его команда проигрывала с разницей в три-четыре мяча. В отборочном цикле чемпионата мира 1982 пересеклись пути сборных СССР и Турции. Наши уверенно выиграли обе встречи - 4:0 в Москве и 3:0 в Измире. Но в обоих случаях вряд ли вратарь и капитан турецкой команды был в чём-то виноват.

В клубе наоборот всё шло отлично. «Трабзонспор» выигрывал то чемпионат, то Кубок страны, регулярно играл в еврокубках (правда, примерно с тем же успехом, что и сборная). Шенол выдал сухую серию в тысячу с лишним минут, до сих пор никем не превзойдённую. 15 лет Шенол Гюнеш отработал в воротах «черноморского шторма». В этот период «Трабзонспор» шесть раз становился чемпионом (он больше не занимал первые места ни до, ни после), трижды занимал второе место и завоевал три Кубка. Уже этих трофеев достаточно для того, чтоб стать легендой клуба.

Но Шенолу этого было мало. Завершив карьеру футболиста, он стал тренером, и сумел преодолеть распространённое и в Турции предубеждение против бывших вратарей. Начинал помощником в родном клубе, потом получил самостоятельную практику в «Болуспоре» и «Истанбулспоре», а уже в 1993 Трабзон приветствовал нового тренера. «Солнце» взошло.

Под руководством знаменитого вратаря «Трабзонспор» не смог стать чемпионом. Два раза черноморский клуб приходил на финиш вторым, брал Кубок, но чемпионством пока не клеилось. В 1997 году тренер почувствовал, что в его работе наступил какой-то застой. Он добровольно покинул «Трабзонспор», поработал в Анталье, потом с «Сакарьяспором». А потом Шенолу предложили возглавить сборную Турции.

К тому времени турецкая команда была уже не тем слабаком времён Шенола-футболиста. Турки уже заставили себя уважать. Пробились на чемпионат Европы 1996 под руководством . Они проиграли все матчи группового турнира, но выглядели вполне достойно. вывел команду в финальную стадию Евро-2000. Там турки вообще вышли из группы, поэтому Шенол Гюнеш получил приличное наследство от предшественников. Осталось только не разбазарить, а Шенол взял да и приумножил. Попавшая после длительного - 46-летнего перерыва на чемпионат мира сборная Турции заняла невиданное для себя третье место. Одного этого было бы достаточно, чтоб уйти великим и купаться в лучах славы, писать мемуары, выступать с важным видом в прессе.

Но Шенол Гюнеш остался в профессии. Через два года он потерпел неудачу - турки проиграли сборной Латвии в стыковых матчах и остались без чемпионата Европы. Он оставил сборную и сосредоточился на клубной карьере. Отработал пару сроков в «Трабзонспоре», возглавлял «Бурсаспор», ездил в Южную Корею, где его хорошо помнили по чемпионату мира. Три последних года трудился в «Бешикташе». Чемпионом так и не стал, ни с одними подопечными. Но брал Кубки, призовые места.

Весной Шенола назначили тренером сборной Турции вместо . Он мог спокойно приступить к обязанностям летом, но тренер впрягся в дела уже весной. И, возможно, благодаря ему турки хорошо проводят этот отборочный цикл. Скорее всего, они пробьются в финальную стадию чемпионата Европы, а стало быть черноморское «Солнце» по-прежнему будет в зените славы.