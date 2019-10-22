Вратарь двадцать первого века? Футболист Лев Яшин

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У легенд есть проблема – спустя десятилетия тяжело разделять мифы и факты. «Соккер.ру» оценивает футбол Льва Ивановича в день его рождения.

Внук Яшина прав. К девяностолетию со дня рождения Льва Ивановича о нем мало что знают. Перестал быть футболистом с реальными подвигами и стал частью мифа. Что неправильно, ведь если бы в России ценили игрока Льва Яшина, то всем голкиперам РПЛ сделали точные копии той самой чехословацкой удачливой кепки вратаря – одной на всю карьеру, а не позорились с бесформенным серым безразмерным нечто.

В таких мелочах отражается отношение к человеку. Белорус Климович нашел кепку по размеру, а в РПЛ не отыскали желание сделать 16 черных футболок с буквой «Д» и попросить у создателей фильма о Яшине головной убор для примера. Так что давайте не говорить о вратаре как легенде, о которой помнят лишь общее – единственный голкипер с «Золотым мячом», а относиться к юбиляру, как к человеку.

И как к спортсмену. Хорош ли был вратарь Яшин? Хочется ответить из 2019 года. А начинаем с поправки – дедам было сложнее. Когда Яшин получал травму, то его не могли поберечь – замен в футболе до 1968 года не было. Однажды Яшин плохо сыграл с сотрясением мозга – сразу обвинили, что был пьян. Представляете, как обидно? И нет интернета, чтобы рассказать правду, а в газетах писали, что прикажут.

Но если говорим о вратарях как мастерах, то у них уникальная позиция. или были бы важны для футбола 1930-го, 1960-го и 1990-го годов так же, как стали для футбола пересечения столетий. Так что на голкипера Яшина вполне можно смотреть, как на современного стража ворот. Следовательно, исторические факты позволяют проверить, опережал ли Лев Иванович время, и можно ли называть его уникальным?

А что натерпелся чужой глупости – понятно. Например, в 1960 году чиновники настаивали, чтобы Лев Иванович играл во всех матчах Евро, невзирая на серьезные проблемы с желудком. Вратарь в результате лечил язву «народным методом» - таблетку запивал стопкой и закуривал сигарету. А через тридцать лет умер от рака желудка…

Не берегли свое здоровье наши дедушки из поколения детей войны. Но различие стилей жизни и отсутствие поддержки от целой группы профессионалов – ошибки Буффона анализировали лучшие футбольные умы Италии, а Яшин свои ляпы разбирал без статистики, на интуиции, не мешают оценить именно футболиста.

«Сухари» и пропущенные

Существует клуб имени Яшина для вратарей, сыгравших 100 и более матчей без пропущенных мячей. Насчитали, что Лев Иванович в 204 из 432 матчей за «Динамо» и сборную не пропускал, то есть в 47.2% случаев. У , например, процент хуже – 42.5, как и у Буффона – 43.2 %. И оба чаще играли против слабых соперников, и матчей больше – вероятность «сухаря» выше.

Плюс учтите, что оборона «Динамо» не была аналогом защиты «Ювентуса», а сборная СССР плохо оборонялась – привозили дико и необъяснимо по современным меркам. Яшину было сложнее, чем Буффону и коллегам Джанлуиджи. Тут Льва Ивановича скорее с надо сравнить. Тот пахал и за «Реал», и за Испанию, но цифры у Икера тоже хуже, чем у Яшина.

Жаль, нет возможности узнать, какой процент ударов отражал Яшин. Учитывая, как играли в 50-х и 60-х – довольно результативно, невзирая на миф о футболе Эленио Эрреры, можно смело допускать, что молодой Лев, хотя и по общим показателям опережает коллег из 21 века, не одними «сухарями» удивлял, а и количеством сэйвов. А еще у него показатель в 0.8 гола за игру, аналогичный, как у Буффона. Впечатляет!

Игра на линии и ногами

Иностранные фанаты любили Яшина за то, что играл за штрафной во времена, когда голкиперам рекомендовали не покидать вратарскую. Никого не напоминает? был далеко не первым. Лев Иванович обижался, когда защитники не отдавали ему мяч, чтобы ввести его в игру длинным броском рукой или пасом ногой. Обижался так по-детски, что иногда тренер «Динамо» приказывал пасовать Яшину, хотя трибуны такие фокусы в 60-х оценивали свистом.

Лев вправду играл вдали от линии активнее, чем коллеги. Но у него была своеобразная техника – укрывал мяч корпусом, делая разворот спиной к полю. На выходы Яшина смотреть в 2019 непривычно – слишком смело врезается в форвардов. Сейчас тренеры не позволяют голкиперам так рисковать собой, но в те времена играли жестче. И против самих вратарей, и стражи ворот – тоже. Яшин был огромным, линию покидал легко, играл чаще всего по мячу.

Техника, конечно, не такая, как сейчас, но голова вперед – смелый голкипер. А вот ногами Лев Иванович играл по меркам Эдерсона плохо, но терпимо даже для вратарей 80-х. Голкиперы, которые шикарно пасуют, появились недавно, тут скорее опередил время. Зато любой голкипер, посмотрев игру Яшина, удивится – Лев концентрировался на мяче, а не на положении относительно линии ворот. Не резал углы, как Касильяс, даже сейчас так почти никто не умеет играть, разве что Алиссон или в отдельных матчах. Очень сложно играть по мячу, а не преграждать ему путь в ворота, но у Яшина получалось!

Отражение пенальти

Яшин верил, что все отраженные пенальти – результат ошибки бьющего. Если оценивать современную статистику, то знаем – был прав. Можно промазать мимо створа, пробить слабо, но если пальнул сильно и метко – у голкипера шансов нет. И забавно, что о голкипере с таким пониманием сочинили легенды о 100 или 150 отраженных пенальти.

А вот что байки пересказывают его напарники, вроде защитников «Динамо» - не удивляет. Например, Яшину приписали уход к левой штанге на ЧМ -58, когда австриец был пенальти. А на видео четко видно – стоял по центру, прочитал угол, отбил мяч, и потом зафиксировал корпусом. Габариты Яшину с пенальти помогали – был крупным вратарем для своих времен. И грозности хватало, чтобы испугать того же итальянца Маццолу.

Но что в сухом остатке? Из 49 пенальти, которые Яшин пережил за карьеру, сумел отразить 15 штук, 30.6 % - не треть, но близко. Достойный показатель. Впрочем, вратарь, хорошо берущий пенальти, не обязательно великий. Мастера побед над пенальтистами, вроде , или , легко опережают Яшина, ведь у них в районе 40 % отраженных пенальти.

А вот у Буффона или Нойера показатель примерно как у Льва Ивановича. К слову, юбиляр всегда пытался прочитать угол, куда будут бить, не рвался с места заранее. И хотя с такой тактикой спорят многие тренеры 21 века, результаты говорят в пользу Льва Ивановича. Кроме того, нет статистики, что в 50-60-х вратари умели брать пенальти так успешно, как Яшин. Поэтому удивлял всех, отражая «мертвые» мячи. Тут и вопрос психологии налицо: кого страшила «Черная пантера» - тот и мазал.

Современный вратарь из далекого прошлого?

С легендой по фамилии Яшин все понятно. В 2019 году на первой строчке в любом уважающем себя футбольном рейтинге. Но оказывается, что и с голкипером Яшиным полный порядок. Никто не приписал чужие заслуги. Об этом вратаре практически никогда не говорят языком фактов и цифр, и это несправедливо. Ведь Лев был классиком ремесла с отличными игровыми показателями.

Конечно, виртуальных легенд уважать проще, чем живых людей и профессионалов. Например, чиновники знали, что с 13 лет Яшин дымит, как паровоз. Было несколько собраний, на которых журили, что порочит образ открытого иностранцам «советского человека», ведь Льва Иванович продавали за рубеж, как пример идеального гражданина СССР , какой тут алкоголь с сигаретами?

Но в серьезную драку за здоровье с упрямым Яшиным никто не ввязался, а стоило. В 70-х и 80-х о нем подзабыли. В результате тромбоз, ампутация ноги, рак, ушел рано – в шестьдесят. Как видите, о Яшине важно говорить и как о человеке, чтобы каждый сопляк, который выкуривает пачку в день, понимал – точно будут плохие последствия. Будет больно.

У Яшина и в жизни, и на поле были ошибки, у всех они есть. На Льва Ивановича пару раз вешали чужие грехи, но умел возвращаться. У него были сильные конкуренты. А вот «Золотой мяч» Яшин получил по делу, лишь отчасти на контрасте и по совокупности заслуг. Отыгрался после неудачного ЧМ -62, параллельно мощно выступая за «Динамо» - 6 пропущенных в 27 играх!

Впрочем, Яшин ценен не только выигранными трофеями, а масштабом личности и стилем. Ни один голкипер до него – пусть простят Самора и компания, не значил в мировом футболе так много. И ни один голкипер после не смог превзойти Льва Ивановича по сравнению с полевыми. Признавая, что Касильяс и Буффон – легенды, мы не ставим их обязательно выше Хави и Пирло, не говоря о Месси и Роналду. Яшин не был главнее в мире футбола, чем Пеле, но считался равным.

Молодого Льва обожали еще и за общительность. У него была модная прическа, широко улыбался, встречая или Пеле. При этом слегка сутулый всегда стеснительно уводил взгляд, когда махал рукой десяткам тысяч людей на трибунах – посещаемости матчей чемпионата СССР в РПЛ могут завидовать. И отсутствию расстояния между игроками и зрителями - тоже.

Яшин не раз обсуждал игры «Динамо», когда шел домой в окружении фанатов клуба. У этой медали была и другая сторона – после ЧМ -62 разбивали окна камнями, но через год снова носили на руках. Жаль, конечно, что Лев не поиграл в Кубке чемпионов – чемпион СССР дебютировал в турнире, когда Яшину было 37, а лигу выигрывали «Торпедо» и киевское «Динамо», зато в сборной Лев раскрылся – чемпион Европы и полуфиналист ЧМ .

В отдельных странах принято переоценивать своих футболистов, это нормально. Вот только в этом случае эксперт Буффон лично смотрел матчи Яшина и говорит, что Лев – великий вратарь, а международные аналитики четырех поколений с Джанлуиджи согласны. Тут и игрок сильный, и личность яркая. Яшин обожал рыбалку. Яшин пил вермут и курил сигареты.

Яшин, не зная иностранных языков (пару слов по-немецки мог сказать), всегда находил друзей за рубежом. Яшин в начале карьеры пропускал дважды от вратарей соперника. Яшин недолюбливал дальние удары, как и . Поскольку в его времена выносы вратарей ногами были менее эффективными, чем сейчас, Яшин вводил мяч в игру руками – забросить мог дальше, чем коллеги. У Яшина была буква «Д» на свитере сборной, хотя у остальных - надпись СССР .

Яшин был масштабной личностью, сильным вратарем с невозможной сейчас техникой – тренеры не позволят голкиперам рисковать жизнью, так часто прыгая в гущу соперников вперед головой. И сами вратари боятся фиксировать мяч намертво двумя руками, опасаясь технической ошибки. Яшин был и «Черной пантерой», и «Черным пауком», и просто Левой, который на травлю огромной страны – по результатам глупого радиорепортажа дилетанта, ни о каком видео речь тогда не шла, ответил тем, что взял «Золотой мяч», сыграв кучу «сухих» матчей за год.

Величие Яшина также в том, что к чисто футбольному мастерству добавил обаяние. Пусть простит бешеный Кан, ранимый Касильяс, переживший ряд депрессий Буффон, но Яшин покорил весь мир тем, что для всех не казался, а был своим. Не просто сильнейшим вратарем, а еще и любимым. Отсюда уважительное отношение далеко за пределами России и до сих пор. Французы в 2019 за секунду решили, чье имя будет носить приз лучшему вратарю года, ведь других вариантов не было – Алиссону первому в истории вручат трофей имени Яшина спустя 90 лет после рождения главного вратаря в истории футбола.