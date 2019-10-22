Первое золото Льва Ивановича

вчера, 23:40

В день юбилея Льва Яшина «Соккер.ру» продолжает рассказ о выдающемся советском вратаре.

В предыдущей части рассказывалось, как Лев Яшин в 23 года стал основным вратарём московского «Динамо» и сделал окончательный выбор между футболом и хоккеем. Молодой динамовец запомнился своей смелой и уверенной игрой. Но до всенародного признания было ещё далеко. Нужно было подтверждать свою с таким трудом завоёванную репутацию.

Возвращение хитрого Михея

Михаил Иосифович Якушин, он же Хитрый Михей, вернувшийся на должность старшего тренера «Динамо», поставил перед собой цель – снова сделать «бело-голубых» чемпионами. Москвичи не были чемпионами с 1949 года. Казалось, прошла вечность. В предыдущем первенстве «Динамо», уже с Яшиным в воротах, заняло четвёртое место. Однако компенсацией за эту неудачу стал Кубок СССР , выигранный в октябре 1953 года. В финале москвичи со счётом 1:0 выиграли у куйбышевского «Зенита» (ныне самарские «Крылья Советов»). Единственный мяч на 7-й минуте забил Сергей Сальников. Лев Яшин получил в той встрече травму и был заменён на Владимира Беляева. Будучи человеком очень скромным, Лев Иванович считал, что главная заслуга в выигрыше хрустального трофея принадлежит напарнику.

В 1954 году Лев Яшин был твёрдым первым номером «Динамо». Владимир Беляев был всегда готов помочь своему товарищу. В обороне по-прежнему играли Анатолий Родионов, Константин Крижевский и Борис Кузнецов. Запасные – Иван Осусский, Андрей Юрченко и Иван Моргунов. Основная пара полузащитников – Владимир Савдунин и Евгений Байков. Атаку усилили бакинец Алекпер Мамедов и уроженец Абхазии Геннадий Бондаренко. Вспомним Сергея Сальникова, Владимира Ильина, Владимира Шальнова, Владимира Рыжкина, молодого Генриха Федосова, ветеранов Константина Бескова и Алексея Водягина, и убедимся что «бело-голубые» обладали одной из сильнейших атак класса А.

Жаркое лето пятьдесят четвёртого

«Динамо» начинало сезон матчем в Киеве с одноклубниками. Бондаренко отличился в этой встрече, сравняв счёт. Новичок москвичей ответил на гол Михаила Комана. Ничья 1:1. Потом унылые два нуля в Харькове. Первая победа пришла в третьем туре, приём тоже в Харькове. Там динамовцы принимали своих уже бывших одноклубников. Ленинградское «Динамо» было переименовано в «Трудовые резервы». Единственный гол со штрафного провёл Владимир Савдунин. Но героем встречи стал Яшин, не позволивший ленинградцам забить несколько верных мячей.

И в Тбилиси Лев сыграл великолепно, даром что пропустил в дебюте. Не позволил хозяевам развить успех, а потом после голов Савдунина и Сальникова сохранил победный счёт. Динамовцы задержались в столице Советской Грузии, обыграв там горьковское «Торпедо». Всё могло быть иначе, реализуй Хесус Варела выход один на один в начале матча. Но Лев Иванович не позволил забить ни волжскому испанцу, ни его товарищам.

1 мая «Динамо» наконец-то сыграло в Москве. Стадион «Динамо» не смог вместить всех желающих посмотреть на игру со «Спартаком». В тяжелейшей игре с чемпионом преуспели динамовцы. Сначала вратарь «красно-белых» Михаил Пираев выронил мяч в ворота после углового, поданного Сальниковым. Закрепил успех Шабров. «Динамо» вышло в лидеры. В восьми матчах Яшин пропустил лишь два мяча.

Мамедов принёс победу над «Крыльями» (недолго волжане были «Зенитом»). Потом последовали две нулевые ничьи – с «Локомотивом» и возрождённым ЦДСА. Динамовцы неважно выглядели в этих встречах, часто ошибались в обороне, и только мастерство вратаря сберегло их ворота. Затем со счётом 2:0 в Ленинграде был обыгран «Зенит». Сухая серия Яшина и беспроигрышная «Динамо» оборвались в Минске, где местный «Спартак» с Алексеем Хомичем в воротах добился победы 1:0.

Первый круг «Динамо» завершило победой над «Торпедо» 2:0. Команда Якушина набрала 18 очков. Столько же и у «Спартака». Второй круг, обещавший быть жарким, «Динамо» начало игрой с киевлянами. И проиграло 3:4. Редкий случай, когда Лев Яшин не выручил. После этого поражения в Петровском парке Михаил Якушин едва не лишился поста. Но руководство московского городского совета общества «Динамо» ограничилось строгим выговором. Неудачным оказался и второй выезд в Ленинград. Динамовцы вели 2:0 уже на 12-й минуте. Но «Трудовые резервы» в течение четырёх минут забили три мяча. На первое место вышло киевское «Динамо».

Михаил Иосифович, чья судьба висела на волоске, спросил Яшина. «Лёва, может, ты устал? Может, дать тебе передышку? Пусть Володя Беляев сыграет?» Но Лев Иванович ответил. «Если ошибусь в следующей игре, убирайте». Москвичи обыграли тбилисцев 2:0. По мячу в ворота Вальтера Саная положили Байков и Ильин, а их команда снова вернулась на первое место.

Матч с ЦДСА стал одним из лучших в том сезоне. Атака «бело-голубых» разрывала армейскую оборону. Брошенный на произвол судьбы вратарь Борис Разинский спасал-спасал, а потом и сам стал ошибаться. В итоге 5:1. Дубль Рыжкина, по голу провели Шабров, Бондаренко и Федосов. «Динамо» первое, но «Спартак» притаился рядышком. Чемпионская гонка продолжалась.

Харьковский «Локомотив» едва не доставил хлопот, выиграв первый тайм. Бывший динамовец Виталий Зуб постарался. Но после перерыва «бело-голубые» забили три мяча. Точнее два, третий харьковчане отправили в свои ворота. Наметился отрыв – четыре очка от минского «Спартака» и бывшего ленинградского «Динамо». «Зенит» команде Якушина не покорился. Ничья 1:1. Причём москвичи отыгрывались, да и играли большую часть матча в меньшинстве после удаления Кузнецова. Но потом «Динамо» оторвалось в Горьком на местном «Торпедо» 6:2.

Тот, кто не дрогнул

Матч с московским «Спартаком» можно было назвать центральным во втором круге, а то и во всём чемпионате. Отлично играли оба вратаря – Яшин и Пираев. И когда до конца встречи оставалось три минуты, Владимир Рыжкин всё же смог нанести решающий удар.

Но неожиданное поражение в игре с «Локомотивом» снова обострило ситуацию вверху. За три тура до финиша «Динамо» опережало минский «Спартак» на три очка, а московский «Спартак» – на пять. Но московские «красно-белые» сыграли на две встречи меньше. Поэтому было важно не терять очки. С «Крыльями Советов» разобрались 3:1, причём на волжских берегах. Но «Торпедо» дало отчаянный бой, даром что пропустило на первой минуте после удара Алекпера Мамедова. Юный Валентин Иванов и Юрий Золотов за каких-то две неполные минуты развернули ход встречи на 180 градусов. Но Владимир Ильин ещё до перерыва восстановил равновесие.

Игра шла словно на качелях. Кто первый забивал, тот и срывал банк. Владимир Шабров в середине первого тайма отправил мяч в ворота автозаводцев. А затем Лев Яшин сделал всё, чтоб счёт больше не изменился – 3:2. «Динамо» за тур до финиша стало чемпионом СССР .

С минским «Спартаком» можно было не напрягаться. Но Михаил Иосифович попросил футболистов сыграть по-чемпионски. Бились минчане, отчаянно крутился в воротах Хомич. Но «Динамо» выиграло. Как и просил Якушин. Лев Яшин, отработавший во всех матчах, получил свою первую золотую медаль.