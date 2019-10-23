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Шмаров поделился воспоминаниями о золотом голе 1989 года

сегодня, 08:12

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился воспоминаниями о победном голе со штрафного, который был забит на последней минуте матча в ворота киевского «Динамо» в предпоследнем туре чемпионата СССР 1989 года.

Обычно у нас Сергей Родионов исполнял все штрафные, а тут он спросил: «Ребята, кто может пробить? У меня уже сил нет».

Чуть-чуть обманули киевлян: Морозов ставил мяч, Поздняков стенку толкал – метров на шесть или семь только отодвинул, а я пробил. Удар получился хороший – не зря полгода в Тарасовке тренировал. Левши не было в команде – вот и занял эту нишу. Минут за 20 до тренировки выходил на поле, высыпал сетку мячей и приблизительно с этой точки лупил по пустым воротам. Отрепетировал практически до автоматизма: из десяти восемь попадал!

 Ранее известный журналист Василий Уткин обратился к спартаковским ветеранам.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил League1
   27 / 837
сегодня в 09:31
Не помню этого гола. Наверно некрасивый.
Раньше, во времена СССР, были очень хорошие учителя русского языка - ПРОФИ!!!
И судя по тому как ты написал слово "наверное", ты априори этого не должен помнить!)
ziborock
ziborock ответил STVA 1
   27 / 837
сегодня в 09:29
Помню этот гол. Красивый!
А какие имена были в одной игре! Черенков, Протасов, Михайличенко, Родионов, Кузнецов, Бессонов, Литовченко, Мостовой, Черчесов! 60000 зрителей это видели! И это вам не Крестовский с манекенами, бесплатными билетами и срочнаками всех военных частей Ленобласти!)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   202 / 837
сегодня в 09:24
30 годов прошло, а гол Шмарова перед глазами. Закрутил конечно здорово и под самый занавес. Такие моменты с золотой оправой не забываются.
League1
League1
   99 / 837
сегодня в 09:20
Не помню этого гола. Наверно некрасивый.
STVA 1
STVA 1
   49 / 837
сегодня в 08:33
Помню этот гол. Красивый!
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