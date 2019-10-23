Шмаров поделился воспоминаниями о золотом голе 1989 года

Бывший нападающий «Спартака» поделился воспоминаниями о победном голе со штрафного, который был забит на последней минуте матча в ворота киевского «Динамо» в предпоследнем туре чемпионата СССР 1989 года.

Обычно у нас исполнял все штрафные, а тут он спросил: «Ребята, кто может пробить? У меня уже сил нет».

Чуть-чуть обманули киевлян: Морозов ставил мяч, Поздняков стенку толкал – метров на шесть или семь только отодвинул, а я пробил. Удар получился хороший – не зря полгода в Тарасовке тренировал. Левши не было в команде – вот и занял эту нишу. Минут за 20 до тренировки выходил на поле, высыпал сетку мячей и приблизительно с этой точки лупил по пустым воротам. Отрепетировал практически до автоматизма: из десяти восемь попадал!