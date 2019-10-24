Восхождение «Фради»

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«Соккер.ру» рассказывает о том, как соперник ЦСКА в Лиге Европы однажды выиграл еврокубок.

«Ференцварош» или как часто говорят в Будапеште «Фради» – самый титулованный клуб Венгрии. 30 чемпионских титулов и 23 Кубка страны – пока непревзойдённый результат. И в Москву «Фради» приедет в ранге чемпиона. Кроме того, «Ференцварош» – единственный венгерский клуб, которому покорился европейский трофей. Еще дважды «зелёные» доходили до финала.

Вот о самом громком европейском успехе клуба с берегов Дуная мы и поговорим. Пусть Кубок Ярмарок, предок Лиги Европы, в 60-е годы ценился меньше, чем Кубок чемпионов и Кубок кубков. Но выбить по ходу розыгрыша «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед», а в финале обыграть «Ювентус» в Турине - дорогого стоит.

Шестидесятые – славный период в истории клуба. И связан он в первую очередь с появлением в команде нападающего Флориана Альберта. Он же «Венгерский Император». Флориан в силу возраста не застал «золотых мадьяров». Когда он заиграл в основе «Фради», от великой команды остались считанные бойцы – Дьюла Грошич, Йожеф Божик, Ласло Будай и всё. Ференц Пушкаш, Золтан Цибор и Шандор Кочиш вообще эмигрировали. Но Альберт, начинавший в юношеских командах, как защитник, добился перевода в атаку и оказался незаурядным бомбардиром. Уже в 18 лет он забил в 26 встречах 27 мячей. В 21 год Флориан стал вице-капитаном «Фради» и помог родному клубу выиграть чемпионский титул – первый поле 14-летнего перерыва. Но в середине 60-х венгерский чемпионат было решено перевести на систему весна-осень. В сентябре 1963 года «Ференцварош» стартовал в Кубке чемпионов и сразу же был выбит «Галатасараем» – 2:0 в Будапеште и 0:4 в Стамбуле. В том же 1963-м «Фради» финишировал третьим, а в 1964-м был вынужден довольствоваться участием в Кубке ярмарок.

Пришла пора представить партнёров Флориана Альберта. Ворота защищал Иштван Геци, который в свои 20 лет был не только основным вратарём «Ференцвароша», но и обосновался в воротах сборной Венгрии. В обороне Дёже Новак, капитан команды Шандор Матраи и Ласло Хорват. Пару опорных полузащитников составляли опытный Паль Орош и юный Иштван Юхаж. Ближе к линии атаки играли Дьюла Ракоши и Золтан Варга. И трое нападающих – Янош Караба, Флориан Альберт и Мате Феньвеши. В резерве вратарь Ласло Ацель, защитники Ено Дальноки и Шандор Хаваши, полузащитники Антал Галадаш и Ожкар Вилежал. И нападающие – Золтан Фридмански, Ласло Раткаи и младший брат Мате Феньвеши Йожеф. Командовал всей этой бригадой Йожеф Месарош.

В чемпионате Венгрии 1964 года «Фради» вернул себе чемпионский титул, опередив «Гонвед» и «Татабанью». А потом уже включился в розыгрыш Кубка ярмарок. Первым соперником оказался «Спартак». Не московский, а чехословацкий из города Брно. В Будапеште Варга и Альбер за 20 минут создали преимущество в два мяча. Счёт не изменился до финального свистка. В ответной игре «Спартак» забил один мяч, больше не позволил проведший отличный матч Геци.

Вторым соперником также оказался клуб из соседней страны – «Винер» из столицы Австрии. В Вене «Фради» проиграл 0:1, у себя взял реванш со счётом 2:1 за счет пенальти, реализованного Новаком и гола Варги. Гол, забитый в гостях, ещё не давал преимущества, поэтому пришлось играть третий матч. Снова в Будапеште. Тут уж постарался Альберт, забивший оба мяча.

Матчи 1/8 финала проводились уже весной 1965-го. Новому чемпиону Венгрии досталась «Рома». Встреча в столице Италии завершилась сенсационной победой гостей 2:1. И это без Альберта. Заменивший Флориана Ласло Раткаи забил первый мяч в ворота Фабио Кудичини. Во втором тайме римляне раскрылись и получили второй гол от Мате Феньвеши. Один мяч римляне отыграли, но фундамент победы был заложен. Альберт вышел в ответной встрече и забил единственный гол. Очередной барьер был покорён.

В четвертьфинале «Ференцварошу» достался «Атлетик» из Бильбао. Как ни старался в Будапеште Хосе Антонио Ирибара, а один мяч ему пришлось пропустить. От Юхажа. В ответной встрече Ирибара огорчил Варга. Однако Энеко Ариета забил один, забил другой. В итоге 2:1 и снова переигровка. Тут уж «Фради» разошёлся по полной. В воротах «Тополя» побывало три мяча. Могло и больше. Но не понадобилось. Победа с результатом 3:0 вывела венгров в полуфинал.

«Манчестер Юнайтед», возглавляемый Мэттом Басби, считался главным претендентом на победу в турнире. Только три имени – Бобби Чарльтон, Деннис Лоу, Джордж Бест. Но на «Олд Траффорд» первым получал поздравления Дёзе Новак. Конечно, хозяева не смирились с таким поворотом. Лоу с пенальти счёт сравнял, а во втором тайме Дэвид Хёрд забил сразу два мяча. «Красные дьяволы» устремились забивать четвёртый мяч, чтобы решить все вопросы в первом тайме. Но прозевали вылазку Дьюлы Ракоши, и вместо 4:1 получилось 3:2.

В ответной игре всё решил 11-метровый, назначенный в ворота манкунианцев. Вратарь Пэт Данн угадал направление мяча, но до круглого не дотянулся – 1:0. И снова переигровка. Уже третья в этом розыгрыше.

Третий матч также проходил в Будапеште. 72 тысячи зрителей заполнили трибуны «Непштадиона», чтобы поддержать «Фради». Как выяснилось, не зря. Янош Караба забил первый мяч, Мате Феньвеши - второй. Гостей хватило только на один ответный гол. «Ференцварош» впервые вышел в финал европейского Кубка.

Во втором полуфинале, где играли «Ювентус» и «Атлетико», все три матча (и там была переигровка) завершились с одинаковым результатом 3:1. Две встречи выиграли туринцы, которые и вышли в финал, проводившийся в Турине.

Преимущество «Ювентуса» было ощутимым. Иштван Геци то и дело выручал «Фради». Венгры же использовали едва ли не единственную возможность. Скидка Альберта и удар Феньвеши головой с метров семи. Вратарь «Юве» Роберто Андзолин по прозвищу «Комар» был бессилен.

Будапешт встречал футболистов как героев. На улицы вышли несколько сот тысяч человек. В Венгрии заговорили о ренессансе футбола. Похвалы заслужили все. Но особенно чествовали вратаря Геци и нападающего Альберта.

Через год сборная Венгрии, в состав которой вошли шесть игроков «Ференцвароша», - Геци, Матраи, Варга, Ракоши, М.Феньвеши и Альберт, обыграла в Англии двукратных чемпионов мира бразильцев, преградив им пусть к третьему чемпионскому титулу. Но в четвертьфинале венгры уступили дорогу нашей сборной. При этом Альберт почти вошел в символические сборные турнира. Англичане были очарованы игрой венгра.

В том же 1967 году Флориан Альберт получил «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы. Первым и пока последним из венгров. К концу шестидесятых венгерским футболистам разрешили выезжать за рубеж. Были предложения и у Флориана. Но он остался верен родному клубу, за который отыграл 17 лет.

«Фради» ещё два раза играл в финалах еврокубков, но обе попытки оказались неудачными. В 1968 году венгры уступили в борьбе за Кубок ярмарок английскому «Лидсу» - 0:0 и 0:1, а в 1975-м клуб из Будапешта был бит в финале Кубка Кубков киевским «Динамо» 0:3.

В 2007 году домашний стадион «Ференцвароша» был переименован в честь знаменитого футболиста и носил имя «Альберт Флориан», на венгерский манер, когда фамилия ставится впереди имени. Почему носил? В 2013 году стадион был снесён, а на его месте выросла новая «Групама Арена». Сам Флориан не дожил до этого дня. В 2011 году он не перенёс операцию на сердце. Легендарному нападающему было семьдесят.