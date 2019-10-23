Человек с хвостиком

сегодня, 19:00

«Соккер.ру» вспоминает знаменитого вратаря «Арсенала» и сборной Англии Дэвида Симена.

Это было в первой половине восьмидесятых. Получил травму основной вратарь «Лидса» Генри Смит. В распоряжении «белых» осталось два необстрелянных юнца, - одному двадцать лет, второму вообще семнадцать. Чтобы выяснить, кому доверить ворота, тренер Аллан Кларк провёл двустороннюю игру. Кто пропустит меньше, тому и становиться в ворота.

Но молодые вратари внесли свою интригу в этот спор. Победивший пробивал проигравшему щелбаны, число которых равнялось количеству мячей, пропущенных проигравшим. Семь звонких щелчков по лбу прозвенели в раздевалке «Лидса». После чего младший, а проиграл именно он, собрал вещи и покинул команду. Навсегда.

Вот такая легенда существует в Англии. Попытки выяснить, правда это или нет, у обоих участников пари, ситуацию не прояснили. Причём ответ был примерно одинаков: «Мало ли какие глупости мы совершали в юности». Пора назвать обоих героев. Старший – Джон Лукич. Младший – Дэвид Симен. Два видных, даже очень, английских вратаря. Причём Дэвид оказался успешнее Джона. Он вытеснил Лукича из ворот «Арсенала» и заставил того вернуться в «Лидс». Джон потом снова объявился на «Хайбери», но основным голкипером больше не был. Отомстил Симен за те щелбаны. Если, конечно, они были.

В любом случае Дэвид только числился в «Лидсе», не сыграв ни одной встречи. Он объявился потом в «Питерборо», затем закрепился в «Бирмингем Сити». Но известным вратарём Симен стал уже в лондонском «Куинз Парк Рейнджерс». Специалисты довольно быстро оценили игру голкипера «обручей», надёжную, и одновременно эффектную. Красивые прыжки, смелые выходы из ворот, умение выбирать позицию. Были матчи, когда Симен отражал все удары, нанесённые по его воротам. Даже те, которые казались неберущимися. А ещё и внешний вид молодого вратаря. Усы, удлинённые волосы (знаменитый хвостик появился в конце девяностых), яркий свитер. Он запоминался, врезался в память.

Вскоре англичане увидели в Дэвиде преемника стареющего Питера Шилтона. Симен дебютировал в сборной Англии в 1988 году, но основным стал только через пять лет. Во-первых, старик Шилтон играл до сорока с лишним лет, да его многолетний дублёр Крис Вуд не собирался сдавать позиций. На чемпионат мира 1990 Дэвид поехал третьим вратарём, но уже в Италии получил травму. Бобби Робсону, возглавлявшему тогда сборную Англии, пришлось вносить изменения в заявку и вызывать вратаря «Челси» Дэйва Бизанта.

В том же 1990 «Арсенал» заплатил «Куинз Парк Рейнджерс» миллион триста тысяч фунтов стерлингов за Симена. Никогда в Англии не оценивали вратаря столь дорого. Лукичу пришлось уйти в «Лидс». А Дэвид на тринадцать долгих лет обосновался в воротах «канониров».

Столько вместили в себя эти тринадцать лет. Три чемпионства, четыре Кубка Англии. Кубок Кубков 1994 года, последний пока европейский трофей «канониров». Сухие серии, эффектные спасения, клубный рекорд – 17 пропущенных мячей в 38 матчах. Любовь фанатов лондонского клуба – одна из самых дорогих наград. Было и плохое, травмы, ошибки. Глупейший гол от полузащитника «Сарагосы» Мохаммеда Найима, стоивший «Арсеналу» ещё одного европейского трофея. Проигранная серия пенальти в финале Кубка УЕФА 2000. Шесть мячей февральским вечером на «Олд Траффорд», когда Симен был бессилен спасти лондонцев от унизительного разгрома. Но хорошего было многократно больше. Поэтому Арсен Венгер, постепенно убиравший из состава заслуженных ветеранов, до последнего держался за Симена. Уже знаменитая грива с фирменным хвостиком начала седеть, а Дэвид всё играл и играл. Если позволяло здоровье. Если нет, то рядом были вернувшийся из «Лидса» Лукич и молодой австриец Александр Маннингер.

Но вернёмся к сборной. В 1990 команду покинул Шилтон. Основным стал Крис Вудс. Но лучшие годы прошли. Англичане неважно сыграли на чемпионате Европы 1992. Только потом ворота перешли в ведение Симена. Но чемпионат мира 1994 года сборная Англии пропустила, поэтому премьера Дэвида пришлась на домашний чемпионат Европы 1996. И в первом же матче с шотландцами вратарь «трёх львов» отразил пенальти в исполнении Гари Макаллистера. Англичане не смогли выиграть домашний турнир, уступили в серии пенальти, будь она неладна, немцам. Но лучшим вратарём первенства был признан Симен.

Через два года английская сборная, обновлённая и усиленная Майклом Оуэном, могла превосходно выступить на чемпионате мира. Но всё кончилось в одной восьмой финала, опять же в серии пенальти с аргентинцами. Дэвид частенько брал удары с точки. Но в сериях ему обычно не везло. Как в финале Кубка УЕФА с «Галатасараем».

Дэвид очень ждал чемпионата мира 2002. Англичан возглавил новый тренер Свен-Горан Эрикссон. Вы можете подробнее прочитать про сборную под управлением шведского специалиста. Под его руководством родоначальники футбола вышли из группы, разгромив немцев в Мюнхене. В Японию сборная Англии ехала с самыми серьёзными амбициями. Настроения от «когда, если не сейчас» до «сейчас или никогда». Симену тридцать девять. Это его последний крупный турнир. Команда вышла из тяжелейшей группы, прошла датчан в одной восьмой финала. Конечно, сборная Бразилии, более чем серьёзный соперник. Но и её можно было обыграть. Тем более что первыми в этой игре забили англичане. Южноамериканцы отыгрались в конце первого тайма, но ещё ничего не было решено.

Дэвид, наверное, навсегда запомнил этот удар Роналдиньо. И конечно прокручивал его в памяти. Сделай вратарь пару шагов назад, этого гола бы не было. Но мяч перелетел через голкипера и оказался в сетке. И хотя оставалось играть почти сорок минут, да и Роналдиньо отправился в раздевалку, получив красную карточку, отыграться англичанам не удалось. Возможно, их психологически сломала ошибка вратаря.

Симен отыграл ещё год за «Арсенал». Не самый плохой год. Но потом продлевать контракт не стал. Ушёл из клуба, которому отслужил тринадцать лет, в «Манчестер Сити». Вскоре понял, что совершил ошибку. Через полгода Дэвид завершил карьеру в сорок лет.

Его потом звали в другие команды, но Симен решил, что с него хватит. Он стал частым гостем разных ток-шоу. В одном из них он в прямом эфире остриг свой знаменитый хвостик и продал его на аукционе.

Англичанам долго не давала покоя та роковая ошибка Дэвида Симена. Вратарь-ветеран был объявлен главным неудачником чемпионата мира 2002. Но вот какое дело. С тех пор прошло 17 лет. Симен давно ушёл. В воротах сборной Англии побывали Дэвид Робинсон, Дэвид Джеймс, Джо Харт. Но никто из них не смог решить проблему последнего рубежа обороны. Более того, с Сименом как-то было спокойнее. Может, у Джордана Пикфорда получится превзойти Симена в надёжности и успешности. Пока что претензий к Пикфорду нет.