«Барселона» - «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:07

«Барселона»

Подопечные Эрнесто Вальверде не лучшим образом начали сезон, как результат, команда только сейчас вышла на свой привычный уровень и продолжает штамповать победу. Уже сегодня можно сказать о том, что «Барселона» заслуженно наступает на пятки «Гранаде», которая является пока лидером Примеры.

В составе «сине-гранатовых» есть травмированные игроки – Самуэль Умтити. Усман Дембеле пропустит ближайший матч из-за дисквалификации.

«Вальядолид»

«Пусела» может занести себе старт чемпионата себе в актив. Команда расположилась на девятой позиции в Примере, имея в своем активе 14 набранных очков.

«Вальядолид» не лучшим образом выступает в гостевых встречах. Дома — этот коллектив еще ни разу не проигрывал.

В противостоянии с «Барсой» не помогут – Сандро Рамирес и Хави Санчес они травмированы. Федерико Сан Эметерио и Рубен Альбакарас только начали тренироваться.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу

Победа «Барселоны» - 1,13

Ничья – 9,63

Победа «Вальядолида» - 20,58

Интересные факты

«Барселона» выиграла все домашние матчи в чемпионате

«Барса» забила в четырех домашних поединках 16 голов

В прошлом сезоне «Вальядолид» дважды уступал «сине-гранатовым» со счетом 0:1

Прогноз

«Барселона» является заслуженным фаворитом поединка. Ожидаем, что обе команды не будут отсиживаться в обороне. «Вальядолид» сейчас себя комфортно чувствует. Коллектив не находится на дне турнирной таблицы. Все это наверняка должно помочь болельщикам увидеть открытый футбол. Наша ставка итоговый тотал больше 3 мячей с коэффициентом 1,50 в букмекерской конторе Pinnacle. Отступать «Барсе» некуда, команда должна про