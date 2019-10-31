Выходной на «Энфилде»

сегодня, 10:48

К Кубку Лиги можно относиться по-разному, но только он может принести такие матчи. «Соккер.ру» - о сверхрезультативном выяснении отношений «Ливерпуля» и «Арсенала».

Накануне мы рассуждали о важности и нужности такого турнира как Кубок Лиги. И «Ливерпуль» с «Арсеналом» практически сразу дали ответ на те вопросы и сомнения, которые могли возникнуть. На «Энфилде» состоялся настоящий праздник футбола, после которого о тактике, о напряженной борьбе с серьезными лицами никто не рассуждал. Даже никто из участников матча.

Все с восторгом и взахлеб описывали эмоции и делились впечатлениями, причем и болельщики, и футболисты, и тренеры. С обеих сторон. Потому что ни о какой тактике речи не шло. Ребята вышли играть в футбол, совместив дворовый азарт с пробирающим до костей величием и пафосом легендарного стадиона и многотысячной толпы фанатов.

Как мы и предполагали, матч Кубка Лиги стал отдушиной своего рода, дал тренерам возможность показать свои резервы. При этом Юрген Клопп поступил чуть более отчаянно, чуть более уверенно в себе и в команде: он выставил местами совсем уж глубоких резервистов, если не сказать малоизвестных юношей. Об основном и ближайшем резервном составе напоминали Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Наби Кейта, Дивок Ориги и Алекс Окслейд-Чемберлен.

У «Арсенала» состав оказался более сбалансированным, избытка 16-18-летних не было, Унаи Эмери тоже провел ротацию, конечно, однако не настолько масштабную. Узнать очертания «Арсенала» было реально. Но озорная бригада Клоппа сумела первой забить. Правда, не без помощи защитника «канониров» Шкодрана Мустафи, который на 6-й минуте срезал в свои ворота мяч после прострела Окслейд-Чемберлена. «Ливерпуль» вышел вперед.

Но всего на 13 минут. Только на таком отрезке «красные» лидировали в счете. Потом им приходилось лишь отыгрываться. Потому что «Арсенал» еще в первом тайме на этот гол ответил тремя своими. Причем от первых двух мячей 20-летний вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер мог команду спасти, но «Арсенал» реализовывал добивания.

Помимо голкипера до перерыва важным действующим лицом стал Габриэл Мартинелли. Он оформил дубль в ворота «красных» и привез пенальти в конце тайма, который реализовал Милнер. На перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу «Арсенала» и с обещанием продолжения банкета. Потому что уже с первых минут стало ясно, что взывать к строгости и хладнокровию тут бесполезно – это будет битва наотмашь.

«Арсенал» продолжал владеть инициативой в счете и увеличил отрыв благодаря голу Эйнсли Мэйтленда-Найлса. Но преимущество в два мяча растаяло менее чем за десять минут. Сначала шикарный дальний удар удался Окслейд-Чемберлену, затем включился Дивок Ориги. Уже счет 4:4 ввергал в восторг оравшую в исступлении публику. Но команды не останавливались. Блестящий гол удался на 70-й минуте Джо Уиллоку, который вновь вывел «канониров» вперед.

А для пущего драматизма «Ливерпуль» на сей раз затянул с отыгрышем и сравнял счет лишь в компенсированное время – дубль у Ориги, которому ассистировал в первом случае 18-летний Кертис Джонс, а во втором – его ровесник Неко Уильямс. Команды словно сговорились, чтобы выступить на бис. Дополнительным номером в Кубке Лиги становится серия пенальти.

В ней тоже хватало драмы. Ключевых моментов было два. Первый – это отраженный удар Дани Себальоса с «точки» - Келлехер сделал себя одним из героев встречи. Второй – решающий пенальти, забитый как раз Кертисом Джонсом. «Ливерпуль» прошел дальше. О том, что это был за матч, и как его стоит оценивать, говорит то, что Келлехера признали одним из героев игры, несмотря на пять пропущенных мячей. Этот матч нельзя судить и оценивать по футбольным критериям. Это был красочный перфоманс, принесший яркие впечатления в серый будний вечер.

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Мы допустили несколько ошибок. Временами мы играли слишком открыто. Мы можем говорить о тактике, но кого это волнует в такой вечер? Я надеюсь, что эта игра запомнится парням надолго. Я вообще не понял, что они сотворили сегодня. Впервые играть на «Энфилде» – это мечта, но все может пойти не так, как надо, и тогда следует продолжать делать то, что нужно. Келлехер – выдающийся талант. Джонс... То, что он бил последний пенальти, не было моим решением. Когда я в последний раз видел список, Ориги числился исполнителем последнего пенальти. Они, очевидно, что-то поменяли. Если вы не выиграете, никто не вспомнит об этом через три года, но если все получится, парни запомнят это навсегда.

Унаи Эмери (главный тренер «Арсенала»):

Сумасшедший матч. Я горжусь проделанной работой, у нас был высокий темп в первые 45 минут. В конце матча мы выигрывали до самого последнего момента. Пенальти – это всегда 50 на 50. Грустно, но наша работа заслуживает большего. Есть много положительных моментов. Обе команды не могут быть довольны действиями в обороне. Но для болельщиков это были потрясающие 90 минут. Результат все время менялся. Это было впечатляюще.

После такого матча сложно кого-то персонально упрекать, хотя понятно, что при счете 5:5 ошибок было полно с обеих сторон. Просто игра совсем о другом. Конкретно этот матч – вне рамок. И для таких матчей и нужен Кубок Лиги. Это потом команды и тренеры с хмурым видом снова окунутся в подсчет очков и тягучую борьбу в турнирной таблице чемпионата Англии. А тут они устроили яркий выходной всем: от защиты до фанатов.