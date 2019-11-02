Игра забудется – результат останется. Выход из кризиса в РПЛ

сегодня, 18:01

«Соккер.ру» внимательно наблюдает за самой странной и размытой командой лиги. С боями ищут путь от ошибок к очкам.

Луческу не приехал, как и Петреску. И хотя Кирилл Новиков пока провел лишь три матча, от приставки и.о. молодой наставник еще может избавиться, особенно если в «Динамо» мечтают доверять своим.

Также не исключено, что его кандидатуру собеседовал тот, кто дает «Динамо» деньги. Плюс после серии поражений показали характер, не уступили «Краснодару», обыграли ЦСКА , выгрызли один пункт у «Ахмата».

В 12 турах набрали 10 пунктов, в трех – 5, ускорение в два раза. К качеству свежего футбола еще вернемся, а пока о том, как обстоят дела, и на что важно обратить внимание.

Наставника одобрил большой босс?

Говорили, что «динамовец» во втором поколении Новиков встречался с главой банка ВТБ. Важный момент, если так, ведь Андрей Леонидович Костин не замечен в страстной любви к футболу по примеру Федуна или Миллера, на матчах бывал редко.

Но теперь ВТБ, особенно с учетом желания стать частной структурой, явно не нужны ассоциации с футбольным клубом, который вложил много миллионов в трансферы и рискует застрять в зоне вылета, где уже бывал. Спонсор рассчитывал на быструю отдачу, имея на это основания.

«Динамо» в качестве аутсайдера для ВТБ – плохой спонсорский проект. Даже от МЮ некоторые компании сбежали и мечтают уйти, что говорить о москвичах? Так что встреча Новикова с Костиным, особенно с учетом, что снова разбудили вечных генералов, ничего не понимающих в футболе – хороший знак.

Но вера в своего Сульшера сработает лучше, только если генеральный спонсор займется командой чуть плотнее. Вернее, если подберут нормального спортивного директора на будущее. Гвардиола ведь прав – скаутинг крайне важен, а в «Динамо» далеко не все ставки последних сезонов получились удачными.

Деньги появились, но ни в ВТБ в футболе не смыслят, ни в созданном недавно консультативном совете. И чем быстрее это поймут, делегируя полномочия – тем команде и болельщикам лучше. Глобальных надежд мало, поскольку Костин не фанат, а экономист, но стыд может стать движущей силой – позорно выбрасывать миллиарды рублей.

Новикову важно не тормозить, как сегодня, а набирать скорость и яркость – оправдывать доверие и становиться центральной фигурой в коллективе, который давно ищет и успешно не находит лидера.

Футболисты часто подставляются?

А давайте обвиним футболистов. Вот чем занимается Панченко? У него свой вид спорта – удары по воротам. А когда пришлось забить с «точки», то не справился – мог вытащить «Динамо» при плохой игре. Также огромные вопросы к центральным хавбекам. Еще со времен Соу привыкли играть с перепадами.

Каборе – опытный мастер, но в «Динамо» в 13 играх схватил 7 желтых карточек. Иногда Шарля еще и жалели судьи, могло быть больше предупреждений. А сегодня и вовсе удалился спустя три минуты после первой необязательной карточки. Вторая тоже была странной, на ровном месте. Как и пенальти от Морозова – там и центральные защитники ошиблись, и захват был явным.

После «Ахмата» ясно, что не стоит переоценивать ничью с «быками» и победу над кризисным ЦСКА . У Хохлова играли примитивно, но с явным желанием. Примерно как «Спартак» без тренера, хотя «Динамо» везло реже – и не только в дерби. Стоит ли удивляться, что после трех поражений подряд отскочили от дна? Тому же Костину как банкиру не нужно объяснять, почему экономика после провала может расти чуть более высокими темпами, чем раньше.

Потому что слишком сильно просели, и любой успех на фоне былых провалов кажется значимым. У «Динамо» было 6 поражений в 12 турах, катастрофа, которую не ждали, и футболисты тут очевидно виноваты, не только наставники или менеджеры. У этой команды и до летних трансферов был довольно осторожный футбол – когда Шунич и Шунин руководили обороной, часто весьма успешный в защите, но красиво «Динамо» не играет давненько.

Они часто глупо подставляются, и дело не только в квалификации форварда Шейдаева или не обязательно в состоянии загадочного пока Филиппа. Многие футболисты «Динамо» в этом сезоне недоработали, начиная от молодого Шимански и заканчивая опытным Паршивлюком. При этом не все названные безнадежные!

«Динамо» сейчас как «Спартак»?

Аналогия со «Спартаком» очевидная, составы обновленные, тренеры - молодые. Тедеско всего 34 года, Новикову – 38. Кирилл Александрович немного играл в футбол, но травма оборвала карьеру – тут уже вмешивается аналогия со Слуцким. Но если вернуться к тактике – а «Динамо» играет в три центральных, то снова возвращаемся к сравнению с «красно-белыми».

Более того, посмотрите на таблицу. Сегодня «Динамо» упустило возможность временно сократить отставание от «Спартака» до одного пункта. Две команды, которые летом потратили много денег на новичков, мечтают о большем. Не угадали с тренерами – Кононов и Хохлов получили доверие, которое не оправдали. Также у московских соседей есть большие проблемы с качественными менеджерами и понимающими футбол управленцами.

И пока общий способ выхода из кризиса – бросить в бой молодых наставников, ожидая чудесных побед. У Тедеско в трех играх 2 победы и ничья, у Новикова – 2 ничьи и 1 поражение, но соперники у второго были довольно сложные, а положение, пожалуй, еще хуже. «Динамо» не стало монолитным и мощным, не превратились в фаворита РПЛ , зато зарабатывают очки, с чем были большие проблемы при Хохлове.

И одновременно стоит признать, что как «Спартак» в прошлом отскочил в дерби, не получив пенальти в свои ворота, так сегодня «Динамо» отскочило с грозненцами дома. Легко могли проиграть «Ахмату» - вспомните хотя бы, как Шунин не позволил сделать счет 2:0. Раз не реализовали пенальти, привезли себе аналогичное наказание и остались вдесятером, то сами нарывались. Как видите, когда речь о таких клубах, как «Динамо» или «Спартак», делать уверенные прогнозы – себе дороже.

Но что очевидно: и Тедеско, и Новиков подходят своим командам по темпераменту явно лучше, чем предшественники. Сменяемость власти – не худшее изобретение зверского спортивного капитализма, ведь футбол – игра ненасытная, всегда кормится свежими тренерскими идеями. У Новикова с идеями сегодня была беда, но разница со «Спартаком» состоит в том, что Тедеско тренировал команду из Лиги чемпионов – куда ее сам вывел.

А тренер «Динамо» из молодежного футбола, скорее хорошо бы смотрелся правой рукой в штабе условного Луческу, если бы Мирча зашел в московский клуб. Но сейчас Кирилл Александрович вынужден быть главным. Раз так, то ошибки будут. Сегодня от соперника не сыграли, «Ахмат» не понимали – раз. Первым номером ярко дома не сработали – два. Три – им проще было против фаворитов «Краснодара» и ЦСКА , как во времена Хохлова в победной игре с «Зенитом» год назад.

Есть и четыре – Новиков никак не перестроил команду в перерыве, не успокоил, не объяснил минусы соперника. «Ахмат» мог получить гол со спорного пенальти – мяч попал в плечо, причем защитник не выставлял руку, чтобы закрыть створ ворот, но Панченко промахнулся. И в целом в среднем по качеству поединке с большим количеством нарушений и пауз «Динамо» сыграло хуже. У москвичей пока классически невыдержанная во всех смыслах команда – на эмоциях отыграли два матча, а потом показали характер лишь в самом конце.

Но знаете, как коротко сформулировать разницу между тренерами Хохловым и Новиковым, совсем не переоценивая последнего? Несколько туров назад у Шунина была возможность пойти к чужим воротам на последних секундах, но наставник не пустил. А теперь тренер дал приказ, Антон побежал, встал рядом с Ордецом, и два крупных мужика заблокировали двух опекунов. Забил защитник, но мог и вратарь – как грибы выросли в чужой штрафной.

Когда проблемная команда в меньшинстве при очень, очень плохой игре вырывает ничью – а изначально теряет победу, ведь начали с нереализованного пенальти, то это уже лучше, чем было. «Динамо» не заслужило комплименты, но не уступили «Краснодару» и ЦСКА , и получили отсрочку на неделю – с «Рубином» надо сыграть совершенно иначе по качеству. Схема новая, а футболисты по старой памяти недорабатывают. Не исключено, что в итоге «Динамо» придется найти очень опытного наставника, но если верить в Новикова, то нужно понимать – перепады будут.

Сульшера ведь не случайно выше упомянули. Но если появятся набранные очки, то это уже лучше, чем ничего. Конечно, с изначально шестым бюджетом в РПЛ хочется воевать за соответствующее место, но «Динамо» не отнести к тем, кто демонстрирует шикарный футбол, а постоянно получает обидные осечки. Но если с «Рубином» и «Ростовом» прибавят в понимании соперника и подучатся вести игру первым номером, не только вторым, то дикая концовка против «Локомотива» и «Зенита» будет интересной. А пока идут к успеху медленно, маленькими шажками.

Новиков нравится эмоциональностью и вовлеченностью, но это сырой тренер изначально неготовой к сезону команды. Никакого волшебства, как и у «Спартака» - их скелеты в шкафах тоже догонят, но там сами футболисты готовы лучше, чем половина состава «Динамо». Того, что после серии поражений включил волевые качества – пришлось попотеть, чтобы вырвать пять пунктов.