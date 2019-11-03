Южное сражение. Драка за второе место

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Пять фактов про противостояние «Краснодар» - «Ростов»

1. Ростовчане проиграли всего один из шести последних матчей против «быков». Раньше у «Краснодара» была серия из четырех побед в пяти матчах без единого поражения. Как видите, перекос случился, сейчас все иначе, хотя есть одна оговорка.

2. У «быков» в 22 играх против «Ростова» всего два поражения в основное время. Был удобный соперник! Причем в чемпионате России «Ростов» всего один раз обыграл соседских «горожан». Аж в 2014 году, когда Джано и Дзюба помогли победить команду Кононова со счетом 0:2 – к этим составам те отношения не имеют.

3. Одновременно «Краснодар» не взял победы в 12 из 22 игр против «Ростова» в рамках регионального соперничества. 10 ничьих хорошо характеризуют футбольную принципиальность матча, как и 10 побед «быков». В целом у них явное преимущество, а вот голов то густо, то пусто – по 2.4 гола за вечер в среднем на две команды.

4. Команда Карпина прошла «Краснодар» в прошлом сезоне Кубка России – в четвертьфинале сначала сыграли 2:2 на поле формального фаворита, но в феврале «Ростов» забил на гол больше в домашней игре и прошел дальше. Правда, в финале Кубка команда Карпина не сыграла, хотя отшили по дороге фаворитов - «Зенит» и «Краснодар».

5. «Ростов» отобрал у «Краснодара» первый трофей в истории молодого клуба – в финале Кубка России в Каспийске голов не забивали, дошли до пенальти и промах Газинского стал решающим. Кстати, тогда Сигурдссон играл и не забил за «Краснодар». Завершили со счетом 5:6 в пользу команды Дзюбы и Божовича.

Пять фактов о футбольных ростовчанах

1. Основа «Ростова» отдохнула накануне важного матча в РПЛ . Карпин наплевал на Кубок России, выпустив резервный состав против «Спартака». Что бы там Тедеско ни говорил о глубине заявки второй команды РПЛ после 14 туров, если оставляешь всего двух игроков основы, то не стоит удивляться поражению от Ларссона, пускай и не крупному.

2. Ростовчане выиграли шесть из восьми последних матчей в РПЛ . Проиграли два поединка на выезде – «Тамбову» и «Зениту», но при этом в гостях обыграли и «Локомотив», и ЦСКА , что накануне нынешнего матча, пожалуй, важнее.

3. У «Ростова» в лазарете был один Рагнар Сигурдссон, и то – исландец восстановился, просто форму набрать не успел. Зато остальные десять богатырей Карпина выйдут на поле и попытаются доказать, что предыдущий сложный выезд против «Зенита» завершился с 6 пропущенными случайно.

4. У Карпина не «автобус», а острая, опасная в атаке команда. Они первые по точным ударам, в тройке по голам и выстрелам в целом. Атака «Ростова» прекрасно работает. Тройка Байрамяна, Шомуродова и Ионова копирует подход «Ливерпуля», Еременко и Норманн – герои текущего чемпионата России, прекрасные хавбеки. Им бы еще фланги, как у Клоппа – могли лидировать в РПЛ .

5. Карпин создал отличную атмосферу, а клуб создает прекрасный антураж. Взять хотя бы смешное обращение детей из школы «Ростова» к Валерию Георгиевичу – «жаловались», что проходит мимо, не фотографируется. И поздравление Попова с днем рождения – где Карпин опасался, как бы болгарский старичок не дал дуба на поле, явно указывает на здоровую атмосферу. Карпин умеет создавать коллективы, где футболистам нравится тренер. С юмором работают, молодцы.

Пять фактов о «Краснодаре» перед матчем

1. «Быки» тоже в кои веки отдохнули – вылетели из Кубка России загодя, и в еврокубках, понятное дело, на недели не играли. Учитывая, каким непростым для «Краснодара» получился октябрь, эта неделя после игры с «Оренбургом» была нужна команде.

2. «Краснодар» выиграл всего три из восьми последних матчей, получив сразу три болезненных поражения, а еще две глупые для одного из лидеров ничьи против «Динамо» и «Оренбурга», причем играли неважно.

3. В отличие от «Ростова», у «быков» есть заметные проблемы с составом. Классон, Кабелья и Газинский могли помочь опытом и изменить игру команды, но даже повреждение Вандерсона сказывается, ведь младший сын экс-игрока «Аякса» Вамберто играл в РПЛ стабильнее, чем все напарники без исключения. Зато красную карточку Берга отменили – редкое юридическое здравомыслие в РПЛ .

4. Хотя были поражения в Лиге Европы, «Краснодар» проиграл всего один поединок в РПЛ . От первого места отделяют ничьи – «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Оренбург» отобрали у команды Мусаева очки, но не все сразу. Фактически «быки» потеряли шикарный шанс лидировать наравне с «Зенитом» прямо сейчас, раздав четыре очка середнякам.

5. «Краснодар» по-прежнему выделяется подходом в РПЛ . По голам - вторые («Ростов» - третий), по ударам – первые (Карпин - второй), по владению – первые, по точности пасов – вторые. У команды Мусаева есть стиль, и хотя не всегда попытка сыграть ярко себя оправдывает с точки зрения результата, даже без очень важных футболистов «Краснодар» выходит на поле за победами.

Пять прогнозов на игру «Краснодар» - «Ростов»

1. Команды могут осторожничать. Конечно, победа гарантирует «быкам» чистое второе место, а Карпина вообще для возвращения на эту строчку устроит даже ничья – сравняются по очкам с «Локомотивом», но опередят по личным встречам. Но и проигрывать обе команды не хотят. И раз основы отдохнувшие, а схватка – южная, увидеть яркий и темпераментный футбол с голами.

2. Ставка на большое количество мячей не кажется логичной, ведь не в характере этих клубов постоянно забивать друг другу много. С другой стороны, давайте не забывать, что нулевых ничьих не было в пяти последних матчах, зато увидели три встречи с четверкой мячей за вечер. Предположим, что голы будут, но не обязательно целых четыре.

3. Тактически матч будет интересным, ведь высокий прессинг «Ростов» против атакующего «Краснодара» с тоже высокой линией, но обороны – приятное зрелище. «Ростов» загонял многих, в том числе, фаворитов. И хотя «Краснодар» мечтает повторить фокусы «Спартака» и «Зенита», а оборона Карпина нахваталась фобий в матчах с этими соперниками, если гости соберутся – тактический бой будет сложным. И не обязательно «быки» выиграют.

4. Многие ставят на ничью в этом поединке – 1:1 или 2:2. Это логичный базовый прогноз, который требует уточнения. Если «Краснодар» повторит ошибки последних туров РПЛ против середняков, то мощный и понимающий себя «Ростов» их разнесет на контратаках, как сделал с ЦСКА . Если же связь Еременко и Шомуродова прикроют, фланги будут за Мусаевым, как и центр поля – «Краснодар» вспомнит, что дома побеждал «Ростов» не один раз.