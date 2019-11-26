«Стрелка» для «Локомотива». В ЛЧ, в ЛЕ, в никуда?

сегодня, 12:42

Матч против «Байера» определит судьбу «Локомотива» в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» надеется, что команда Юрия Семина готова к главной битве осени.

Хорошее всегда быстро заканчивается, вот и групповой этап Лиги чемпионов, казалось бы, не успев начаться, уже уверенно двигается к завершению: сегодня уже предпоследний тур, и «Локомотив» снова играет с «Байером». Совсем недавно эти команды выясняли отношения в Леверкузене, и железнодорожникам тогда улыбнулась удача. Действуя строго вторым номером, «Локо» одержал победу со счетом 2:1, воспользовавшись ошибками «Байера». Увы, для российского клуба эта победа остается единственной после четырех туров групповой стадии. Немцы, впрочем, тоже нашли свои три очка — в домашней встрече с «Атлетико», так что на « РЖД Арене» «Локомотив» и «Байер» сразятся, как минимум, за путевку в Лигу Европы, как максимум, за шанс просочиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Турнирное положение

Как мы уже выяснили, у «Локомотива» и «Байера» по 3 очка, и они замыкают турнирную таблицу группы «D». «Ювентус» с 10 очками уже недосягаем для этих команд, «Старая Синьора» оформила путевку в весну, а вот «Атлетико», на счету которого 7 баллов, еще можно настигнуть. Сделать это вместе «Локомотив» и «Байер» однозначно не сумеют, в очном матче будет разыграна возможность для кого-то одного.

На данный момент при равенстве очков «Локо» опережает немцев благодаря победе на выезде. Железнодорожники останутся выше в случае ничьей, и если «Ювентус» обыграет «Атлетико», даже сохранят шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, тогда придется обыграть «матрасников» в Мадриде со счетом 3:1 или крупнее. С другой стороны, сыграв вничью с «Байером», в итоговой таблице можно очутиться и на последнем месте, а вот победа с любым счетом гарантирует, как минимум, Лигу Европы.

Выход в Лигу чемпионов невозможен без успеха в Мадриде, да и то для начала нужно, чтобы «Ювентус» подсобил. Худший вариант для «Локомотива» - поражение, особенно, если это поражение со счетом в два мяча или крупнее. В таком случае уже сегодня придется констатировать финиш команды Семина на последней строчке в лигочемпионской группе, как и прошлой осенью. Собственно, де-факто любое поражение будет означать прекращение еврокубкового сезона российским вице-чемпионом.

Тактика и составы

Конец календарного года — непростое время для российских клубов. Хоть мы и перешли на схему «осень-весна», самая длинная пауза по-прежнему зимой, когда и закладывается фундамент физической готовности на год вперед. Иными словами, европейские команды сейчас в разгаре своих сезонов, в то время как у наших садятся батарейки. Кроме того, «Локомотив» подошел к матчу с «Байером» не в оптимальном составе.

К отсутствию Джефферсона Фарфана привыкли, а вот потеря Жоау Мариу, ставшего важным звеном в атакующих построениях, точно скажется. Хорошо еще, успел восстановиться автор победного гола в Леверкузене — Дмитрий Баринов. Зато не сыграет Джорджевич и почти наверняка не сможет выйти с первых минут Смолов, что лишает Юрия Семина маневра в центре атаки, где старательный, но не забивной Эдер безальтернативен. А еще есть повреждение у Чорлуки, и если Ведран не сможет сыграть, это станет грандиозной потерей.

Надеемся, хорват сможет появиться на поле, тем более его напарник по центру обороны в матче с «Тамбовом» Мурило Серкейра не впечатлил. Скорее всего, против «Байера» в центре сыграют Чорлука и Хеведес, а справа выйдет Игнатьев. Кстати, в гостевом матче номинальный защитник Серкейра играл в опорной зоне и преуспел в разрушении атак, но это уже известный ход, да и дома Юрий Семин может сыграть смелее.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус — Баринов, Крыховяк — Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Жемалетдинов — Эдер.

У «Байера» тоже не все идеально с составом. Во-первых, дисквалифицирован полузащитник Адим Намири, который выходил в стартовом составе в обоих матчах против «Атлетико» и был удален с поля во встрече 4-го тура. Но главная потеря — это, конечно, Кай Хаверц, который получил повреждение в матче с «Вольфсбургом» две недели назад и с тех пор не появлялся на поле. Основной правый защитник Вайзер и голландец Синкгравен тоже мимо матча с «Локомотивом», как и финн Похьянпало, правда, это уже скорее номинальная потеря. По всей видимости, в Москве «Байер» тоже сыграет по схеме 4-2-3-1, а шанс проявить себя в стартовом составе получат Аларио и Диаби.

Ориентировочный состав «Байера» (4-2-3-1): Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Венделл — Арангис, Демирбай — Диаби, Беллараби, Фолланд — Аларио.

И еще несколько фактов

- «Байер» всухую проиграл в обоих предыдущих гостевых матчах Лиги чемпионов (0:3 в Турине и 0:1 в Мадриде), а «Локомотив» не набирал очки в домашних встречах: 0:2 от «Атлетико», 1:2 от «Ювентуса» в родных стенах.

- Все три гола в первом матче забили футболисты «Локомотива»: Крыховяк и Баринов поразили чужие ворота, Хеведес — свои.

- «Локомотив» проиграл в пяти из шести последних домашних матчах еврокубков.

- «Байер» проведет 100-й матч в основной сетке Лиги чемпионов. Леверкузенцы — 22-й клуб, который достиг этой примечательной отметки.

- Предыдущая еврокубковая кампания «Байера» закончилась благодаря клубу из России: «Краснодар» выбил «аспириновых» из Лиги Европы 2018/19 на стадии 1/16 финала. Если «Локомотив» победит, то «Байер» лишится шансов даже на третье место в группе.

