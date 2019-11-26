Противостояние «Ливерпуля» и «Наполи». История и нынешние реалии

сегодня, 21:06

В 5 туре группового раунда Лиги Чемпионов в среду 27 ноября на «Энфилде» встречаются две команды, английский «Ливерпуль» и итальянский клуб «Наполи». Эта игра уже будет 7 по счету в очном противостоянии двух амбициозных команд. Сегодняшняя ситуация в группе «E» свидетельствует о том, что оба клуба являются главными претендентами на выход из группы. Лидерство «Ливерпуля» является номинальным, по полученным очкам. Тогда как в очном противостоянии пока верх держит команда из Неаполя. В матче первого тура группового раунда неаполитанцы сумели у себя на поле обыграть 2:0 грозный британский клуб.

Вероятно, что игра в среду станет матчем - реваншем для мерсисайдцев. По словам Вирджила Ван Дейка важны не столько три очка, сколько сама победа. «Это дело принципа и мы должны сделать все, что бы в истории скорее забыли о сентябрьском поражении», отмечает защитник «Ливерпуля» накануне игры на «Энфилде».

А как выглядит по-настоящему история очных противостояний двух клубов? Насколько их встречи действительно носят ожесточенный и напряженный характер?

Окунемся в историю

История противостояния команд «Ливерпуль» и «Наполи» в новой истории насчитывает 9 лет. Впервые оба клуба встретились на официальном уровне в октябре 2010 года. Тогда оба клуба попали в одну группу Лиги Европы и выясняли отношения в двух матчах группового раунда. Первая игра состоялась на Олимпийском стадионе в Неаполе. Тогда игра закончилась нулевой ничьей. Через месяц команды уже встречались на «Энфилде» и тогда сильнее оказались футболисты «Ливерпуля». Счет в матче 3:1 в пользу хозяев поля.

Оба клуба в том розыгрыше не снискали себе лавры и закончили выступление в турнире уже в матчах плей-офф.

Прежде чем команды снова встретились на поле, должно было пройти 8 лет. Перед началом сезона 2018 соперники в августе месяце встретились в товарищеском матче. Та игра стала памятной для обеих команд, только с разным привкусом. Мерсисайдцы наколотили в том матче в ворота гостей 5 безответных мячей, выиграв в итоге со счетом 5:0. Что касается официальных встреч, то в ту же осень обе команды сошлись снова в турнире Лиги Чемпионов. Слепой жребий, в который раз свел оба коллектива в одну группу. В каждом домашнем поединке победу праздновала команда хозяев. Сначала в Неаполе со счетом 1:0 сильнее были неаполитанцы. Через месяц в ответном матче уже победу с таким же счетом одержали футболисты Ливерпуля».

К слову. В то розыгрыше команда Юргена Клоппа дошла до финала и сумела выиграть Кубок Европейских чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти не сумела выйти даже из группы, пропустив вперед французский клуб «пари Сен-Жермен».

Следующая встреча старых знакомых состоялась нынешним межсезоньем. Игра носила товарищеский характер и проходила на стадионе «Энфилд». Характерно, но тот матч выиграли гости. Неаполитанцы забили три сухих мяча в ворота своих соперников. Однако на официальном уровне фортуна снова решила связать эти два клуба одной нитью. После результатов жеребьевки было удивительно смотреть на главных тренеров обеих команд. И Юрген Клопп и Карло Анчелотти не скрывали своего удивления и были поражены тем, насколько тесно переплетаются судьбы двух коллективов.

Нынешняя ситуация в группе «Е»

В первом туре команды играли в Неаполе. В том матче хозяева не оставили своим гостям ни одного шанса, выиграв вчистую со счетом 2:0. В дальнейшем обе команды играли по-разному. Команда Клоппа во всех остальных матчах сумела добиться победы и в результате с 9 очками возглавляет турнирную таблицу.

Неаполитанцы наоборот, после игры с клубным чемпионом Европы как-то сникли. Сначала ничья с бельгийским «Генком», затем трудовые победы и опять же ничья в матчах с «Зальцбургом». В итоге подопечные Карло Анчелотти имеют 8 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице.

Вероятно, в среду 27 ноября 8 очная встреча между двумя командами будет носить упорный характер. На кону первое место в группе.