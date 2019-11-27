Купе высшего класса

вчера, 11:25

«Соккер.ру» вспоминает сильнейшего вратаря в истории «Лиона».

В предстоящем матчем между «Зенитом» и «Лионом» Грегори Купе будет снова на боевом посту. Только пост этот уже не в воротах, а на скамейке запасных клуба, в котором прошли его золотые годы. Уже почти год Грегори тренирует вратарей. Зимой он сменил в этой должности Жоэля Батса.

Купе входил в тренерский штаб Бруно Женезио, помогал Силвиньо. Руди Гарсия, принявший «ткачей» не так давно, оставил Грегори в бригаде. Во-первых, он легенда клуба. А во-вторых, Купе хорошо справляется со своими обязанностями. Даром что к игре Антони Лопеша имеются претензии.

Грегори Купе не отличался какими-то выдающимися физическими данными. Рост по разным источникам от 178 до 182 сантиметров. Однако французы и не жаловали крупных вратарей. Почти все сильнейшие голкиперы страны были среднего роста. Ценилось другое - подвижность, прыгучесть, реакция, интуиция и умение не вешать нос в сложнейших ситуациях. Всем этим и отличался Купе, который не просто безупречно выполнял свою работу, но порою мог выручить в безвыходных на первый взгляд ситуациях. Вошло в историю его двойное спасение в матче Лиги чемпионов с «Барселоной». Сначала собственный защитник Клаудио Кашапа неосмотрительно отбросил мяч, перекинув вышедшего вперёд Купе. Грегори каким-то чудом успел вернуться и достать мяч, летевший под перекладину. Подоспевший к отскочившему мячу Ривалдо бил в упор и наверняка. Но на пути мяча снова возник голкипер «Лиона».

Грегори начинал карьеру не в «Лионе», а в составе «Сент-Этьена», - соседа и главного недруга «ткачей». Причём в середине девяностых «стефануа» считались круче - в их послужном списке было десять чемпионских титулов, а у «Лиона» - ни одного. Но «зелёные» заметно сдали и всё время боролись за выживание. «Лион» же представлял собой крепко стоявшего на ногах середняка. В 21 год Купе дебютировал в воротах «Сент-Этьена», а через год уже был основным. Ещё через год его славный клуб занял предпоследнее место и покинул Д-1. Несмотря на многочисленные предложения, Грегори остался в команде и отыграл за «стефануа» первый круг. А потом всё же сорвался. В Лион, поэтому на стадионе «Жофруа Гишар» Грегори не любят до сих пор.

Ворота «Лиона» защищал Паскаль Ольмета. Тот самый, что дошёл с «Марселем» до финала Кубка чемпионов, когда тот уступил в серии пенальти «Црвене Звезде». Ольмета играл не только в «Марселе», в его биографии были родная «Бастия», и «Тулон», и лопнувший как мыльный пузырь парижский «Расинг». Но свои лучшие годы Паскаль провёл на стадионе «Жерлан». Однако корсиканцу зимой девяносто седьмого было хорошо за тридцать, и с каждым годом характер Ольмета становился всё более несносным. Он ругался со всеми, спорил с судьями, собирал ненужные карточки. Осенью Паскаль играл безобразно, много пропускал. Особенно кошмарным выдался матч с «Осером» в Бургундии, где «ткачам» забили семь безответных мячей. Вот и решил президент клуба Жан-Мишель Олас, что хватит с него выходок Паскаля. Нужен вратарь молодой и спокойный. Таким и оказался 24-летний Купе. Конечно, и в «Лионе» не всем пришлось по душе «зелёное» прошлое Грегори, однако новый страж ворот довольно быстро превратил всех недоброжелателей в своих болельщиков.

В первом матче Купе пропустил два мяча, а его новый клуб проиграл в гостях «Монпелье». Потом последовали домашние 3:3 с «Монако». Неважно отыграл новый страж ворот в Париже, где «Лион» проиграл 1:3. Но в большинстве весенних встреч Грегори выглядел солидно. «Лион» финишировал восьмым, разгромив в последнем туре одноклубников из Марселя 8:0.

Через год лионцы стали шестыми, а Купе получил хорошую прессу. Но шансов попасть на домашний чемпионат мира, который стал победным для французов, у него не было. Все места в главной команде были распределены. Но сезон 98-99 был омрачён трагической гибелью второго вратаря Люка Борелли. Он угодил в автокатастрофу, проезжая через тоннель врезался в бензовоз и сгорел заживо. С тех пор в «Лионе» долго не было футболиста под номером 16. Грегори после трагедии обратился к общественности:

Я выходил и играл не только за себя, но и за Люка. И после удачных матчей, я чувствовал, что Люк остался доволен моей игрой.

Созревал «Лион», становился всё более опытным и надёжным Грегори. Вот и приглашение в сборную последовало. Пока на роль запасного вратаря. Позиции Фабьена Бартеза были сильны, да и Микаэль Ландро находился в превосходной форме. В сезоне 2000-2001 «Нант» Ландро стал чемпионом, опередив «Лион» Купе на 4 очка. Но пришёл тренер Жак Сантини, а вместе с ним и долгожданное чемпионство. «Соккер.ру» рассказывал, как это было. Гегемония «ткачей» только начиналась.

Во Франции появилась очень мощная команда. Сильные местные футболисты, усиленные бразильцами. Грамотная, атакующая, зрелищная игра без особой оглядки на свои ворота. Ведь их защищал лучший страж ворот Лиги 1 Грегори Купе. И если б не он, то глядишь и не было этих семи золотых лет. Купе собирал и индивидуальные трофеи. Номинировался на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА в 2005 году. Но если бы игру в чемпионате Франции и Лиге чемпионов подкрепить матчами за сборную... Однако в национальной команде основным оставался Бартез, смотревшийся менее убедительно в играх за «Марсель». Так было и на серебряном для французов чемпионате мира 2006 года. Вообще отношения с тренером той сборной Раймоном Доменеком у Купе не сложились. Во многом из-за того, что Доменек не всегда сдерживал свои обещания. А после чемпионата Европы-2008, куда Грегори наконец-то поехал в роли основного вратаря, они и вовсе разругались.

Грегори к тому времени было 36 лет. И он перестал быть основным в клубе, здоровье подвело. В августе 2007 года Купе порвал крестообразную связку, и ворота перешли в ведение второго голкипера Реми Веркутра. К тому времени во Франции, а именно в «Ницце», взошла новая звезда - Уго Льорис. Президент Ола понимал, если купить Льориса летом 2008, то потом «Лион» просто не потянет его трансфер. А Уго приобретался не для сидения на скамейке. Поэтому Купе, отслужившего более 12 лет в «Лионе» и сыгравшего больше всех встреч за клуб, решили продать. Так Грегори отправился в «Атлетико», где его ждал провал. Особенно неудачно сложилась игра на «Камп Ноу», в которой ему наколотили шесть штук. После года мучений в Мадриде, Грегори вернулся во Францию, где подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Это был ещё не тот богатый столичный клуб. Тот ПСЖ приобрёл репутацию вечного неудачника, местом, где можно погубить карьеру. Вот и в Париже Грегор не стал основным, проиграв в двух сезонах соперничество темнокожему вратарю сборной Армении Эделю Апула. Промучившись так два года, Купе решил уйти. А «Лион», заполучив столь желанного Льориса, утратил свою гегемонию на чемпионство и стал увядать.

Грегори Купе завершил карьеру в 38. Он приезжал к нам в страну на Кубок легенд памяти Константина Ерёменко и показывал очень солидную, далеко не ветеранскую игру. Создавалось ощущение, что не доиграл. Грегори искал себя в большом футболе и наконец нашёл. Теперь, как вы знаете, он тренирует вратарей «Лиона». Он может многому научить.