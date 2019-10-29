Буффон может продолжить выступать за «Юве» до 43 лет

Tuttosport сообщает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить выступать за туринский клуб.
Действующее соглашение Джиджи с «Юве» рассчитано до конца нынешнего сезона. Однако есть вероятность, что соглашение будет продлено до 2021 года. В данный момент Буффону 41 год.
Ранее отмечалось, что Буффон может вернуться в сборную Италии на один матч.
Тренеры боятся авторитета таких игроков и это приносит футболу только вред.
Тренеры боятся авторитета таких игроков и это приносит футболу только вред.
Топовых вратарей не так уж и много, а он в 41 не хуже многих 25-30 летних.
Топовых вратарей не так уж и много, а он в 41 не хуже многих 25-30 летних.