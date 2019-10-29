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Буффон может продолжить выступать за «Юве» до 43 лет

сегодня, 11:30

Tuttosport сообщает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить выступать за туринский клуб. 

Действующее соглашение Джиджи с «Юве» рассчитано до конца нынешнего сезона. Однако есть вероятность, что соглашение будет продлено до 2021 года. В данный момент Буффону 41 год. 

Ранее отмечалось, что Буффон может вернуться в сборную Италии на один матч.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   319 / 885
сегодня в 12:22
Мальдини, Тотти... и многие другие в конце карьеры только мучили свои клубы.
Тренеры боятся авторитета таких игроков и это приносит футболу только вред.
juvenale
juvenale
   16 / 885
сегодня в 12:16
Легенда и сейчас играет лучше многих молодых.Как второй врать еще вполне два года отыграет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   217 / 885
сегодня в 12:13
Этим клуб навредит себе.
swed
swed
   868 / 885
сегодня в 12:02
это ненормально. Представляете, что чувствуют молодые вратари в академии ? Нафиг вообще играть если шанс стать только третьим, пока этого ногами вперёд не вынесут с почестями ?
Footbolista
Footbolista
   1 / 885
сегодня в 11:53
Ну не хочет человек уходить из футбола...видел сейвы его из последних...ТОП...играй дальше Джиджи...
STVA 1
STVA 1
   75 / 885
сегодня в 11:40
Буффон с его физиологией и чтением игры и до полтоса доиграет.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   67 / 885
сегодня в 11:37
Почему бы и нет?
Топовых вратарей не так уж и много, а он в 41 не хуже многих 25-30 летних.
Charlie Scene
Charlie Scene
   721 / 885
сегодня в 11:36
уверен , хоть до полтоса пусть буфф числится футболером , ушастый кубок ему не покорится ни когда :-)
Alex12357
Alex12357
   392 / 885
сегодня в 11:34
А что так мало?До 50-ти ,а там посмотрим.
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