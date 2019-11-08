Судьба наших чемпионов. В живых остался только Понедельник

сегодня, 19:30

Сегодня ушел из жизни Анатолий Крутиков. «Соккер.ру» скорбит об утрате футбольного мира и вспоминает чемпионов Европы 1960 года, из которых в живых остался лишь один.

СССР — чемпион!

В 1960 году состоялся первый официальный розыгрыш чемпионата Европы. Турнир состоялся во Франции, в финальной части принимало участие четыре команды, которые сыграли по два матча: в полуфиналах определили участников главного финала и утешительного, где определили чемпиона и призеров. По сей день гордимся, что самый первый Евро остался за нашей командой — сборной Советского Союза под руководством Гавриила Качалина.

В полуфинале сборная СССР не испытала особых трудностей в матче с Чехословакией — победа 3:0. Куда более захватывающим получился второй полуфинал, в котором Югославия, уступая по ходу матча 2:4, вырвала у французов победу 5:4. Финал на «Парк де Пренс» получился напряженным: в конце первого тайма пропустил от Галича, но вскоре после перерыва Метревели сравнял счет, а победный гол уже в овертайме забил Виктор Понедельник. Так сборная СССР стала чемпионом Европы, в следующем году будем отмечать 60-ю годовщину этого знаменательного события.

Кто ковал победу?

Лев Яшин (ушел из жизни в 1990 году, 60 лет). Пару недель назад отмечали 90-летие со дня рождения знаменитого «Черного Паука». На Евро-1960 Яшин предстал уже опытным 30-летним вратарем, но главные футбольные приключения были впереди, в том числе получение «Золотого мяча» в 1963 году. Ушел Лев Иванович рано, к сожалению, в последние годы его преследовали болезни, а убил рак желудка, которому помог сам Яшин интенсивным курением даже после запрета врачей. Бросайте вредную привычку, берегите свое здоровье!

(ушел из жизни в 2010 году, 74 года). На Евро был дублером Яшина, на поле не появлялся. На тот момент представлял «Локомотив», но потом перешел в «Спартак», за который сыграл больше 200 матчей. Повесив перчатки на гвоздь, ушел в журналистику, и достиг немалых высот на этом поприще. Некоторые репортажи и фразы Маслаченко-комментатора стали культовыми. Финал Лиги чемпионов-1999, МЮ в концовке переворачивает ход матча с «Баварией» и вырывает победу в добавленное время. Владимир Никитич у микрофона:

Пижоны лежат, а великие торжествуют.

Владимир Кесарев (ушел из жизни в 2015 году, 84 года). Настоящий динамовец. Вся карьера в московском «Динамо», в качестве тренера работал в командах из Вологды, Каширы, Махачкалы, Якутска. Кесарев, хоть и вошел в заявку на Евро-1960, однако сыграть на турнире не смог из-за приступа аппендицита.

Гиви Чохели (ушел из жизни в 1994 году, 56 лет). Чохели блестяще заменил занемогшего Кесарева, а после Евро еще пять лет играл в тбилисском «Динамо», а потом на протяжении двух десятков лет с перерывами тренировал этот клуб. Именем Гиви Чохели назван стадион в Телави.

Анатолий Масленкин (ушел из жизни в 1988 году, 57 лет). Спартаковский защитник выиграл и Олимпиаду-1956, и Евро-1960, играл он за сборную СССР и на чемпионате мира 1962 в Чили. По завершении карьеры работал тренером в детско-юношеской школе «Спартака», воспитал Федора Черенкова.

Анатолий Крутиков (ушел из жизни в 2019 году, 86 лет). Сегодня не стало Анатолия Федоровича, который меньше года не дожил до 60-й годовщины победы на чемпионате Европы. Крутиков — легендарный игрок «Спартака» и тренер, которого не очень любят вспоминать болельщики, ведь под его руководством «красно-белые» вылетели из высшего дивизиона единственный раз в своей истории. Последние годы Анатолий Федорович провел уединенно на своей малой родине, в Наро-Фоминском районе Московской области. Светлая память!

Виктор Царев (ушел из жизни в 2017 году, 85 лет). После завершения карьеры работал тренером в родном «Динамо» и юношеской сборной СССР , до самого ухода на пенсию возглавлял динамовскую школу. На Евро-1960 был запасным.

Юрий Войнов (ушел из жизни в 2003 году, 71 год). Родился в Московской области, но футбольную карьеру провел в ленинградском «Зените» и киевском «Динамо». В Украине остался и после того, как повесил бутсы на гвоздь, три десятка лет тренировал украинские клубы, но с распадом СССР оказался в трудном положении. Спас Григорий Суркис, пригласивший на работу в Профессиональную футбольную лигу Украины.

Игорь Нетто (ушел из жизни в 1999 году, 69 лет). Многолетний капитан «Спартака» и сборной СССР , в том числе на победном чемпионате Европы. Игорь Александрович, который известен в футбольном мире под прозвищем «Гусь», оставил глубокий след в истории отечественного футбола. Нетто работал тренером, в том числе за рубежом, его именем назван стадион, на котором проводит свои матчи дубль «Спартака». Умер Игорь Александрович после продолжительной болезни (Альцгеймер).

Заур Калоев (ушел из жизни в 1997 году, 66 лет). Этот форвард тбилисского «Динамо» был в заявке на Евро-1960, но не сыграл ни одного матча не только на этом турнире, а вообще за сборную СССР . Но он тоже чемпион.

Герман Апухтин (ушел из жизни в 2003 году, 67 лет). Этот форвард провел почти всю карьеру в системе армейских клубов — был в и в центральном, и в СКА из Новосибирска и Одессы. За сборную СССР сыграл 5 матчей, но не на Евро-1960, где ограничился ролью запасного.

Юрий Ковалев (ушел из жизни в 1979 году, 45 лет). После завершения карьеры не остался в футболе, а пошел работать на АЗЛК, где освоил специальность монтажника, параллельно тренировал команды заводы. Трагически погиб в сентябре 1979 года.

Слава Метревели (ушел из жизни в 1998 году, 61 год). Автор первого гола в победном финале против югославов. «Муха» Метревели сделал себе имя в московском «Торпедо», но карьеру заканчивал в тбилисском «Динамо», где стал капитаном. Именем Метревели назван Центральный стадион Сочи (Слава — уроженец города-курорта). В последние годы, как и Игорь Нетто, страдал болезнью Альцгеймера.

Валентин Бубукин (ушел из жизни в 2008 году, 75 лет). На Евро-1960 Бубукин поехал с пугающей репутацией: во время турне по Индонезии в составе «Локомотива» он едва не убил местного футболиста, попав тому в голову мячом. В результате, в Индонезии даже появился бренд «Бубукин», под именем советского футболиста с «железной ногой» выпускались средства личной гигиены. По окончании карьеры почетный железнодорожник Бубукин был связан в основном с ЦСКА , где работал тренером и начальником команды.

Валентин Иванов (ушел из жизни в 2011 году, 76 лет). Валентин Козьмич прославился не только как футболист, но и как тренер. На протяжении трех десятков лет он работал тренером, несколько раз возглавлял родное «Торпедо». И здесь тоже не обошлось без болезни Альцгеймера. Почему эта напасть поразила наших чемпионов?

Михаил Месхи (ушел из жизни в 1991 году, 54 года). Играл в футбол в тбилисском «Динамо» до 1969 года, после чего работал тренером и директором специализированной футбольной школы «Аваза» в Тбилиси. Умер от сердечного приступа. Спустя 12 лет так же ушел из жизни его сын, Михаил Месхи-младший.