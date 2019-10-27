ЦСКА поздравил Ярошика с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения своего бывшего полузащитника Иржи Ярошика. Сегодня ему исполнилось 42 года.
Сегодня 42 года исполняется Иржи Ярошику, который за два сезона в ЦСКА успел стать одним из любимцев армейских болельщиков. С днем рождения!
Сегодня 42 года исполняется Иржи Ярошику, который за два сезона в #ЦСКА успел стать одним из любимцев армейских болельщиков. С днём рождения! pic.twitter.com/UFTDTwfo3Q— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 октября 2019 г.
Также вчера, 26 октября, «Локомотив» поздравил с днем рождения своего экс-нападающего Дмитрия Сычева.