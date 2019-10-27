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ЦСКА поздравил Ярошика с днем рождения

сегодня, 14:13

ЦСКА поздравил с днем рождения своего бывшего полузащитника Иржи Ярошика. Сегодня ему исполнилось 42 года.

Сегодня 42 года исполняется Иржи Ярошику, который за два сезона в ЦСКА успел стать одним из любимцев армейских болельщиков. С днем рождения!

Также вчера, 26 октября, «Локомотив» поздравил с днем рождения своего экс-нападающего Дмитрия Сычева.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   142 / 840
сегодня в 15:15
С днём Рождения Иржи!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   491 / 840
сегодня в 14:33
Присоединяюсь к поздравлению!
cska plus
cska plus
   12 / 840
сегодня в 14:21
Поздравим Иржи с днюхой!
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