Йерай и Унаи. Два «льва» на одну позицию

вчера, 17:17

«Соккер.ру» рассказывает об очень перспективных защитниках «Атлетика».

Сегодня героями рубрики «Будем знакомы» станут два центральных защитника «Атлетика» - Йерай Альварес и Унаи Нуньес. Оба молоды - 24 и 22 года соответственно, оба баски (до недавних пор в Бильбао играли только представители этого народа), оба талантливы и перспективны. Но оба действуют на одной и той же позиции - правого центрального защитника. И тут кроется проблема.

С одной стороны, центральный защитник - не вратарь и не плеймейкер. Кажется, что при желании можно найти на поле место обоим. Однако Йерай и Унаи - игроки правоногие и оба уверенней чувствуют себя справа. Не исключено, что можно было отправить одного из них левее. Но место левого центрального защитника прочно занимает Иньиго Мартинес, кандидат в сборную Испании. К нему у тренера Гаиски Гаритано вопросов нет. Поэтому, обычно пару центральных составляют Мартинес - Альварес, а Нуньес больше времени проводит на скамейке. Драма. Все трое - кандидаты в сборную Испании. В свете ухода из национальной команды Жерара Пике и скорого расставания с «красной фурией» её капитана Серхио Рамоса. Рамос как раз действует на месте, на которое претендуют два молодых баска. Грядёт достойная замена. Уже ставший основным игроком Мартинес плюс кто-то из его пока ещё одноклубников. Сыгранная пара в центре. Йерай по уважительной причине не успел появиться в сборной, а Унаи уже выходил на поле. В игре со сборной Фарерских островов он заменил как раз Серхио Рамоса.

Йерай заиграл раньше Унаи. В сезоне 2016-17 он был основным игроком «львов». Но уже в декабре молодому футболисту был поставлен страшный диагноз - рак яичек. Потребовалась операция. Но через полтора месяца Йерай снова вышел на поле и отыграл 90 минут против «Барселоны». Унаи же в это время играл за вторую команду и только летом 2017-го был принят в штат основной.

Сезон 2017-18 «Атлетик» начинал с парой центральных защитников Эмерик Ляпорт - Йерай Альварес, а заканчивала связка Иньиго Мартинес - Унаи Нуньес. Французского баска «львы» продали зимой в «Манчестер Сити», на его место и был куплен у «Реала Сосьедад» Мартинес. А с Йераем приключилась беда - рецидив болезни. На этот раз обошлось без хирургического вмешательства, но потребовалась мощная химиотерапия. И пока Йерай лечился, на его месте обжился Унаи.

Семь месяцев лечился Йерай, и страшный недуг отступил. Этот бой с онкологическим заболеванием футболист выиграл. Одноклубники приветствовали своего товарища, потерявшего волосы на голове, и тоже постриглись наголо. Но в возможность Альвареса выйти на прежний уровень многие сомневались. А потому росли шансы Нуньеса закрепиться в основе.

Однако Йерай, который мог получать в клубе пенсию и изредка появляться на поле, снова проявил характер. Он вернулся в основу. В большей части сезона 2018-19 играл именно он. Альварес сыграл в 33 встречах, Нуньес - в 11. В нынешнем сезоне ситуация не меняется. Гаиска Гаритано видит основным игроком Йерая. Почему? Может от того, что он старше на два года. Чуточку опытнее, а ещё и победил (надеемся окончательно) болезнь. Однако Альварес в сборной не играл, а Нуньес там уже разок появился. Иные команды страдают от нехватки центральных защитников, а тут такая дилемма. Причём это не тот случай, где нужна ротация. Гаритано это понимает. Поэтому сделал нелёгкий выбор.

Йерай и Унаи - в жизни друзья. Но место на поле одно. И Унаи, естественно, недоволен своим сидением на лавочке. Однако при этом он не хочет играть за другу испанскую, подчёркиваем, испанскую команду. Да и за неиспанскую пока не готов. Даром что «Бавария» готова заплатить за молодого баска 30 миллионов евро. Интересовался испанским защитником «Эвертон». Очень хотел видеть своего тёзку в «Арсенале» Унаи Эмери. И пока неизвестно, потерял ли этот вариант продолжения карьеры после отставки тренера лондонского клуба. Но время идёт, и Унаи надо что-то делать. Иначе, место Рамоса в сборной тоже унаследует не он.

Желающих купить Йерая пока меньше. Даже мадридский «Атлетико», три года назад собиравшийся купить защитника, взял паузу. Не каждый клуб решится заплатить большую сумму, а «Атлетик» всегда высоко оценивает своих футболистов, за футболиста, перенесшего онкологическое заболевание. Этика тут не при чём, просто потенциальные покупатели не хотят рисковать. Поэтому ближайшие годы Альварес проведёт на «Сан-Мамес». И если ничего не произойдёт, играть будет он.

А ведь есть ещё в штате «Атлетика» Перу Ноласкоайн, который в прошлом сезоне определился кто он - центральный защитник или игрок середины поля. Предшественник Гаритано Эдуардо Бериццо высоко ценил молодого футболиста. Если б Перу пожелал остаться полузащитником, он, наверное, бы остался в команде и выходил бы на замену. Но 21-летний футболист попросил, чтобы его отпустили в аренду. Сейчас он выступает за «Депортиво», который терпит бедствие в Сегунде.

Однако Перу - не конкурент ни Йераю, ни Унаи. Он - левый центральный защитник, соперник Иньиго Мартинеса. В прошлом году Перу удачно подменял старшего товарища, пока тот залечивал травму. Даром что рабочая нога у него правая. Но из аренды Ноласкоайн может вернуться уже в новом качестве. Сейчас баска наигрывают в роли опорника. Пока сложно судить об успехах, но Перу молод и упрям, как и два других героя статьи. И тоже талантлив.