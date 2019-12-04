«Зенит» - чемпион. С такими врагами друзья не нужны! 

вчера, 10:15

«Соккер.ру» возмущен тем, как четыре богатых клуба испортили футбольный сезон в РПЛ . И себе, и людям, только не чемпиону.

«Краснодар»

Классон и Газинский в чемпионской команде могли бы отхватить медали. Но не играют в такой. «Быки» не дерутся за титул без Виктора и Юрия, у коллектива нулевая вера в чемпионство. Ари вообще о своем дне рождения сильнее думает, чем о «Краснодаре». И Лига чемпионов всю осень не мешала! Да никто не мешал, как и в прошлом году, где путь ко второй строчке был открыт.

«Горожане» обижаются, что о них мало говорят? Так народу все понятно, новых поводов нет. Богатый клуб, помешанный на глупых ничьих. Они блестят, но не золото. Известный шотландский ведущий Крейг Фергюсон годами общался с красивыми девушками-знаменитостями в США – раньше мастерски вел вечернее шоу, и отметил для себя, что есть разряд актрис и певиц, которые при знакомстве разочаровывают.

Внешне возбуждающе красивые, в кино – с харизмой, но как только раскрывают рты, излагая собственные мысли – видишь вылизанную природой пустоту, весь восторг пропадает. «Краснодар» пока такой же, как тупая актриса или глупый актер. Настолько «глубокий», как фильм Козловского, снятый на их стадионе. Нет характера – один на сто лет гол через себя после офсайда «Зениту» не может служить фундаментом чемпионства.

Нет единства – жена Мамаева, хоть и не пример для подражания, вряд ли врала. В Краснодар пафосные футболисты едут зарабатывать деньги, не пафосные – не тянут на титул. Все вместе – используют страсть и деньги Галицкого. А воспитанники? Предложите Сафонову, Сулейманову и Игнатьеву контракты с «Зенитом» - всех убедите. Забавно, но именно на их позициях Семаку нужно усиление (вратарь, правый вингер и форвард, если Азмуна продадут).

В принципе, «Краснодар» еще хуже, чем актер без мозгов. Внешне картинка вылизана – футболистов набрали, трибуны полные, стадион отличный, репутация не совсем запятнанная. Но пустой актер в руках большого режиссера сыграет лучше всех и получит свой «Оскар». «Краснодару» не хватает чемпионского дирижёра, а вырастет ли Мусаев в такого – неизвестно.

«Локомотив»

Стоит ли восхищаться клубом Сёмина, если суммировать вложенные в «железнодорожников» государственные деньги, а потом сравнивать с выхлопом? Средняя посещаемость матчей, ужасное представление России в еврокубках. Один чемпионский титул на много лет. А еще кубки, на которые обычно плевали другие фавориты.

У многих и этого нет? Слабое утешение, если судим строго о «Локомотиве», который много раз ошибался на трансферном рынке, который не построил стратегию развития на годы вперед. И это еще с Крыховяком повезло – как Мандалорец, когда доходит до победы в сложной битве в последний момент. Но если уйдут Миранчуки, когда уедет Мариу – придется начинать с самого начала.

Вся игра строится через двух игроков – брата Алексея и поляка Гжегожа. Иногда еще через португальца Жоау. Или вот – усиление слабых мест. «Локомотив» имел ту же проблему, что «Зенит» - унылые фланги защиты. Чемпион подписал Караваева и Сантоса, а Сёмину предложили верить в Идову, как подмену Рыбусу, и еще взяли Живоглядова. Понятно, кто сам себя подставил? «Зенит» взял Азмуна, «Локомотив» - Смолова.

Не начинайте о разнице в цене, поскольку у москвичей есть деньги, есть ресурсы, есть связи и власть. У них зарплаты – космос! И грехов хватает. В прошлом году так выходили напрямую в ЛЧ , что в этом словно получат искупление – как бы хорошо ни играли, легко и часто уступают. Стыдно с составом «Локомотива», который по меркам РПЛ и сильный, и опытный, так заметно отстать от «Зенита».

ЦСКА

Теперь понятно, кто был главным у «армейцев». Не фанат ЦСКА , который раньше был в центральной власти, и на совесть которого вешали все грехи из чемпионского прошлого. Не Слуцкий, ведь Леонид Викторович – классный дядька, но невнимательный в критических ситуациях тренер. Главными были не селекционеры и не Бабаев лично.

Главным, оказывается, был Гинер. Уберите из «Крестного отца» ненормального Марлона Брандо с его манерностью и холодной пустотой – не получите шедевр того же калибра. А без прямого участия главы нет больше «семьи» в итальянском значении – «семейства». В ЦСКА сейчас не чувствуется присутствие Евгения Ленноровича, поскольку черный воронок выехал, пускай в этом случае может заглохнуть, попугав.

Но без Гинера «армейцы» стали такими, как их описал Ганчаренко после очередного поражения: вот-вот должны «взлететь», а оказывается, что вместо Пегаса – Конек-горбунок. Он тоже летал? Тогда просто молодой ленивый жеребец, который не тащит к чемпионству. ЦСКА не похож на команду для титула, причем непонятно, есть ли у лидеров желание оставаться. Та же история, что у «Краснодара». Москвичи становятся футбольной провинцией.

Возможно, Фернандес пожалеет, что не уехал на пике, Обляков – что не пошел в «Зенит», Влашич – что согласился продолжить играть в России, и при первой же возможности убежит. А уедет Никола – станет хуже. И чем ниже ЦСКА падает в европейской иерархии – тем ниже шансы набрать новый крутой состав за копейки. Сейчас на уровне погрома от «Лудогорца», и это глубокое дно, несравнимое со поражениями в ЛЧ . Не исключено, что ЦСКА еще много лет подряд не будет чемпионом России.

«Спартак»

Их ругаем в последнюю очередь, поскольку никого богаче и ближе к «Зениту» по возможностям нет. Все в курсе, что петербуржцам стадион подарили за 1 рубль в год, а Федун строил арену, но даже с учетом сторонних трат денег в столице более чем хватало. «Спартак» легко мог быть чемпионом вместо «Локомотива», легко мог выиграть Кубок России вместо «Тосно».

Зафиксировав себя в качестве стабильного лидера, клуб мог послушать Карреру, провести омоложение и замену состава, и сейчас не ждать, что Тедеско окажется самым зрелым в клубе – судя по его нытью о судействе, таковым пока не является. «Спартак» потерял шанс на минимум еще один титул и на серьезную войну за еще два чемпионства. У них было все, чтобы четыре года подряд сражаться за прямую путевку в ЛЧ .

ЦСКА – скатился и обеднел, «Локомотив» - приличный, но ограниченный и уставший, «Краснодар» - не умеет ставить на титулы, нет спортивного начала. Даже сам «Зенит», если не забывать, что из 42 пунктов к завоеванию 35 прямо причастны ассисты или голы одного Дзюбы, не был помехой «Спартака», если бы московская команда сама себя не уничтожила изнутри. И не учатся на ошибках, ведь прямо сейчас на официальном сайте клуба ни слова в защиту своих же фанатов в Санкт-Петербурге.

Вот потому, что все такие никакие, в российском футболе для титула «Зениту» достаточно быть лучшим из худших. Да, критика этого клуба и ее первой команды обычно справедлива – если их не держать в тонусе, то обленятся и не выйдут на уровень стабильного участника плей-офф ЛЧ , попадая туда из слабейших групп. Но какое сейчас имеет значение состояние команды Дзюбы? Все четыре конкурента чемпиона проваливают чемпионат страны. «Локомотив» потерял очки в 8 матчах из 18, «Краснодар» - в девяти, ЦСКА – в восьми, но проиграл пять раз.

«Спартак» из 54 возможных пунктов набрал 22, у команды 8 поражений – больше только у трех клубов, с таким балластом не стать чемпионами. Конкуренты «Зенита» одновременно на самом дне. Кто-то будет вяло объясняться – «Краснодар» укажет на травмы, словно оставшихся в составе не хватает для одного гола за вечер «Тамбову», «Оренбургу» или «Динамо». Кто-то укажет на перемены в составе и молодость исполнителей – «Спартак» и ЦСКА . А «Локомотив» кивает на нехватку эмоций и усталость. Все верно, но ничего из этого не имеет значения, ведь вина в том, что весной может не быть чемпионской интриги.