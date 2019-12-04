«Зенит» - чемпион. С такими врагами друзья не нужны! 

«Соккер.ру» возмущен тем, как четыре богатых клуба испортили футбольный сезон в РПЛ. И себе, и людям, только не чемпиону.
«Краснодар»
Классон и Газинский в чемпионской команде могли бы отхватить медали. Но не играют в такой. «Быки» не дерутся за титул без Виктора и Юрия, у коллектива нулевая вера в чемпионство. Ари вообще о своем дне рождения сильнее думает, чем о «Краснодаре». И Лига чемпионов всю осень не мешала! Да никто не мешал, как и в прошлом году, где путь ко второй строчке был открыт.
«Горожане» обижаются, что о них мало говорят? Так народу все понятно, новых поводов нет. Богатый клуб, помешанный на глупых ничьих. Они блестят, но не золото. Известный шотландский ведущий Крейг Фергюсон годами общался с красивыми девушками-знаменитостями в США – раньше мастерски вел вечернее шоу, и отметил для себя, что есть разряд актрис и певиц, которые при знакомстве разочаровывают.
Внешне возбуждающе красивые, в кино – с харизмой, но как только раскрывают рты, излагая собственные мысли – видишь вылизанную природой пустоту, весь восторг пропадает. «Краснодар» пока такой же, как тупая актриса или глупый актер. Настолько «глубокий», как фильм Козловского, снятый на их стадионе. Нет характера – один на сто лет гол через себя после офсайда «Зениту» не может служить фундаментом чемпионства.
Нет единства – жена Мамаева, хоть и не пример для подражания, вряд ли врала. В Краснодар пафосные футболисты едут зарабатывать деньги, не пафосные – не тянут на титул. Все вместе – используют страсть и деньги Галицкого. А воспитанники? Предложите Сафонову, Сулейманову и Игнатьеву контракты с «Зенитом» - всех убедите. Забавно, но именно на их позициях Семаку нужно усиление (вратарь, правый вингер и форвард, если Азмуна продадут).
В принципе, «Краснодар» еще хуже, чем актер без мозгов. Внешне картинка вылизана – футболистов набрали, трибуны полные, стадион отличный, репутация не совсем запятнанная. Но пустой актер в руках большого режиссера сыграет лучше всех и получит свой «Оскар». «Краснодару» не хватает чемпионского дирижёра, а вырастет ли Мусаев в такого – неизвестно.
«Локомотив»
Стоит ли восхищаться клубом Сёмина, если суммировать вложенные в «железнодорожников» государственные деньги, а потом сравнивать с выхлопом? Средняя посещаемость матчей, ужасное представление России в еврокубках. Один чемпионский титул на много лет. А еще кубки, на которые обычно плевали другие фавориты.
У многих и этого нет? Слабое утешение, если судим строго о «Локомотиве», который много раз ошибался на трансферном рынке, который не построил стратегию развития на годы вперед. И это еще с Крыховяком повезло – как Мандалорец, когда доходит до победы в сложной битве в последний момент. Но если уйдут Миранчуки, когда уедет Мариу – придется начинать с самого начала.
Вся игра строится через двух игроков – брата Алексея и поляка Гжегожа. Иногда еще через португальца Жоау. Или вот – усиление слабых мест. «Локомотив» имел ту же проблему, что «Зенит» - унылые фланги защиты. Чемпион подписал Караваева и Сантоса, а Сёмину предложили верить в Идову, как подмену Рыбусу, и еще взяли Живоглядова. Понятно, кто сам себя подставил? «Зенит» взял Азмуна, «Локомотив» - Смолова.
Не начинайте о разнице в цене, поскольку у москвичей есть деньги, есть ресурсы, есть связи и власть. У них зарплаты – космос! И грехов хватает. В прошлом году так выходили напрямую в ЛЧ, что в этом словно получат искупление – как бы хорошо ни играли, легко и часто уступают. Стыдно с составом «Локомотива», который по меркам РПЛ и сильный, и опытный, так заметно отстать от «Зенита».
ЦСКА
Теперь понятно, кто был главным у «армейцев». Не фанат ЦСКА, который раньше был в центральной власти, и на совесть которого вешали все грехи из чемпионского прошлого. Не Слуцкий, ведь Леонид Викторович – классный дядька, но невнимательный в критических ситуациях тренер. Главными были не селекционеры и не Бабаев лично.
Главным, оказывается, был Гинер. Уберите из «Крестного отца» ненормального Марлона Брандо с его манерностью и холодной пустотой – не получите шедевр того же калибра. А без прямого участия главы нет больше «семьи» в итальянском значении – «семейства». В ЦСКА сейчас не чувствуется присутствие Евгения Ленноровича, поскольку черный воронок выехал, пускай в этом случае может заглохнуть, попугав.
Но без Гинера «армейцы» стали такими, как их описал Ганчаренко после очередного поражения: вот-вот должны «взлететь», а оказывается, что вместо Пегаса – Конек-горбунок. Он тоже летал? Тогда просто молодой ленивый жеребец, который не тащит к чемпионству. ЦСКА не похож на команду для титула, причем непонятно, есть ли у лидеров желание оставаться. Та же история, что у «Краснодара». Москвичи становятся футбольной провинцией.
Возможно, Фернандес пожалеет, что не уехал на пике, Обляков – что не пошел в «Зенит», Влашич – что согласился продолжить играть в России, и при первой же возможности убежит. А уедет Никола – станет хуже. И чем ниже ЦСКА падает в европейской иерархии – тем ниже шансы набрать новый крутой состав за копейки. Сейчас на уровне погрома от «Лудогорца», и это глубокое дно, несравнимое со поражениями в ЛЧ. Не исключено, что ЦСКА еще много лет подряд не будет чемпионом России.
«Спартак»
Их ругаем в последнюю очередь, поскольку никого богаче и ближе к «Зениту» по возможностям нет. Все в курсе, что петербуржцам стадион подарили за 1 рубль в год, а Федун строил арену, но даже с учетом сторонних трат денег в столице более чем хватало. «Спартак» легко мог быть чемпионом вместо «Локомотива», легко мог выиграть Кубок России вместо «Тосно».
Зафиксировав себя в качестве стабильного лидера, клуб мог послушать Карреру, провести омоложение и замену состава, и сейчас не ждать, что Тедеско окажется самым зрелым в клубе – судя по его нытью о судействе, таковым пока не является. «Спартак» потерял шанс на минимум еще один титул и на серьезную войну за еще два чемпионства. У них было все, чтобы четыре года подряд сражаться за прямую путевку в ЛЧ.
ЦСКА – скатился и обеднел, «Локомотив» - приличный, но ограниченный и уставший, «Краснодар» - не умеет ставить на титулы, нет спортивного начала. Даже сам «Зенит», если не забывать, что из 42 пунктов к завоеванию 35 прямо причастны ассисты или голы одного Дзюбы, не был помехой «Спартака», если бы московская команда сама себя не уничтожила изнутри. И не учатся на ошибках, ведь прямо сейчас на официальном сайте клуба ни слова в защиту своих же фанатов в Санкт-Петербурге.
Вот потому, что все такие никакие, в российском футболе для титула «Зениту» достаточно быть лучшим из худших. Да, критика этого клуба и ее первой команды обычно справедлива – если их не держать в тонусе, то обленятся и не выйдут на уровень стабильного участника плей-офф ЛЧ, попадая туда из слабейших групп. Но какое сейчас имеет значение состояние команды Дзюбы? Все четыре конкурента чемпиона проваливают чемпионат страны. «Локомотив» потерял очки в 8 матчах из 18, «Краснодар» - в девяти, ЦСКА – в восьми, но проиграл пять раз.
«Спартак» из 54 возможных пунктов набрал 22, у команды 8 поражений – больше только у трех клубов, с таким балластом не стать чемпионами. Конкуренты «Зенита» одновременно на самом дне. Кто-то будет вяло объясняться – «Краснодар» укажет на травмы, словно оставшихся в составе не хватает для одного гола за вечер «Тамбову», «Оренбургу» или «Динамо». Кто-то укажет на перемены в составе и молодость исполнителей – «Спартак» и ЦСКА. А «Локомотив» кивает на нехватку эмоций и усталость. Все верно, но ничего из этого не имеет значения, ведь вина в том, что весной может не быть чемпионской интриги.
Чемпион потерял очки в пяти играх, но легко мог уступить ЦСКА, сыграть вничью со «Спартаком», проиграть «Краснодару», если бы три этих команды последовали примеру «Локомотива», сыграв грамотнее и лучше. В конкретном случае для легкости бытия лидера важнее состояние конкурентов. И поскольку прямо сейчас те же «красно-белые» на девятом месте в таблице, важнее говорить о провалившихся клубах. Всего один из пяти изначальных фаворитов худо-бедно готов к сезону в РПЛ. Стоит ли удивляться ужасным результатам в еврокубках?
Но обыграть даже такой Спартак, играя тайм в меньшинстве, через три дня после Лиона, все же непросто...
Но обыграть даже такой Спартак, играя тайм в меньшинстве, через три дня после Лиона, все же непросто...
Просто «такую личную неприязнь испытывает к Зениту, что кушать не может…»
Просто «такую личную неприязнь испытывает к Зениту, что кушать не может…»
Почему необоснованые задержания фанатов. Матерится можно везде?
Фаер шоу везде можно устраивать?
Других за это не Задерживают? А не надо на других кивать. С кого то надо было начинать. Теперь другие сначала подумают. Может продолжат, но не все. И точно сначала подумают, все.
И как одна ошибка Вилкова по Азмуну легко превратилась в ошибки?
Ошибки были у большинства арбитров. И пострадали большинство команд. Это проблемы судейства, но не уши Газпрома.
А как на других участников повлияло 50 штук Сутормина? Как медиахолдинг газпрома помешал спартаку вылететь из кубков, Локо, Цска.
Вы лжёте, вы искажаете факты. Когда нибудь вы за это ответите.
Материли вы кононова, думали всех подряд можно. А нет.
Так и здесь договоритесь. Я говорю о нормальном применении закона о клевете и распространении ложных слухов.
Почему необоснованые задержания фанатов. Матерится можно везде?
Фаер шоу везде можно устраивать?
Других за это не Задерживают? А не надо на других кивать. С кого то надо было начинать. Теперь другие сначала подумают. Может продолжат, но не все. И точно сначала подумают, все.
И как одна ошибка Вилкова по Азмуну легко превратилась в ошибки?
Ошибки были у большинства арбитров. И пострадали большинство команд. Это проблемы судейства, но не уши Газпрома.
А как на других участников повлияло 50 штук Сутормина? Как медиахолдинг газпрома помешал спартаку вылететь из кубков, Локо, Цска.
Вы лжёте, вы искажаете факты. Когда нибудь вы за это ответите.
Материли вы кононова, думали всех подряд можно. А нет.
Так и здесь договоритесь. Я говорю о нормальном применении закона о клевете и распространении ложных слухов.
Слабый чемпионат, согласен... даже Зенит играет с перепадами. Деградирует наш футбол, и еврокубки тому подтверждение. Хорошо сборная вышла на Евро - правда, НЕ выйти из такой группы было бы преступлением. Куда слабее?))
Нужны реформы календаря, РФС, судейства, КДК, лимита и т.д. - иначе со дна так и будут стучать. Португалию уже не догнать в рейтинге (минус одно место в ЛЧ и ЛЕ).
Слабый чемпионат, согласен... даже Зенит играет с перепадами. Деградирует наш футбол, и еврокубки тому подтверждение. Хорошо сборная вышла на Евро - правда, НЕ выйти из такой группы было бы преступлением. Куда слабее?))
Нужны реформы календаря, РФС, судейства, КДК, лимита и т.д. - иначе со дна так и будут стучать. Португалию уже не догнать в рейтинге (минус одно место в ЛЧ и ЛЕ).
То, что вы сливаете ЛЕ - и дураку ясно. Нет резона упахиваться ради пары матчей.
Зато весной с новыми силами поработать на ЛЧ, попасть в группу, занять 4-е место, зато с призовыми... и снова бороться за ЛЧ.
Стабильная "пятилетка" Гинера.
Если ты не видишь, КАК Зенит идет к чемпионству... ну что тут сказать... смотри футбол, хлопай в ладоши и радуйся жизни. Остальные видят необоснованные задержания фанатов, ошибки Вилкова, 50к за Сутормина, филиалы в Сочи, ГазпромМедиаХолдинг и прочее - на фоне выборов губернатора в СПб и "подарка" в первый год у руля власти. Даже Гинер носа не кажет, не говоря уже о Федуне - все схвачено.
То, что вы сливаете ЛЕ - и дураку ясно. Нет резона упахиваться ради пары матчей.
Зато весной с новыми силами поработать на ЛЧ, попасть в группу, занять 4-е место, зато с призовыми... и снова бороться за ЛЧ.
Стабильная "пятилетка" Гинера.
Если ты не видишь, КАК Зенит идет к чемпионству... ну что тут сказать... смотри футбол, хлопай в ладоши и радуйся жизни. Остальные видят необоснованные задержания фанатов, ошибки Вилкова, 50к за Сутормина, филиалы в Сочи, ГазпромМедиаХолдинг и прочее - на фоне выборов губернатора в СПб и "подарка" в первый год у руля власти. Даже Гинер носа не кажет, не говоря уже о Федуне - все схвачено.
Данный результат является одним из лучших среди европейских команд. В рейтинге учитывались коллективы, которые провели не меньше 150 игр в рейтинговых соревнованиях UEFA. Количество сыгранных матчей «питерцами» составляет 166.
Полный список выглядит следующим образом:
«Челси» (АПЛ) – 16.625;
«Бавария» (Бундеслига) – 15.760;
«Барселона» (Ла Лига) – 15.210;
«Реал Мадрид» (Ла Лига) – 14.714;
«Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 14.679;
«Арсенал» (АПЛ) – 14.471;
«Ливерпуль» (АПЛ) – 13.693;
«Ювентус» (Серия A) – 13.661;
«Тоттенхэм» (АПЛ) – 13.519;
«Зенит» (РПЛ) – 13.294;
«Пари Сен—Жермен» (Лига 1) – 13.214;
«Севилья» (Ла Лига) – 12.826;
«Милан» (Серия A) – 12.793;
«Шальке—04» (Бундеслига) – 12.104;
«Боруссия Дортмунд» (Бундеслига) – 12.097.
А где москали!?????
Данный результат является одним из лучших среди европейских команд. В рейтинге учитывались коллективы, которые провели не меньше 150 игр в рейтинговых соревнованиях UEFA. Количество сыгранных матчей «питерцами» составляет 166.
Полный список выглядит следующим образом:
«Челси» (АПЛ) – 16.625;
«Бавария» (Бундеслига) – 15.760;
«Барселона» (Ла Лига) – 15.210;
«Реал Мадрид» (Ла Лига) – 14.714;
«Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 14.679;
«Арсенал» (АПЛ) – 14.471;
«Ливерпуль» (АПЛ) – 13.693;
«Ювентус» (Серия A) – 13.661;
«Тоттенхэм» (АПЛ) – 13.519;
«Зенит» (РПЛ) – 13.294;
«Пари Сен—Жермен» (Лига 1) – 13.214;
«Севилья» (Ла Лига) – 12.826;
«Милан» (Серия A) – 12.793;
«Шальке—04» (Бундеслига) – 12.104;
«Боруссия Дортмунд» (Бундеслига) – 12.097.
А где москали!?????
В статье обсуждают РПЛ в контексте международных выступлений (последнее предложение перечитайте хоть)
В статье обсуждают РПЛ в контексте международных выступлений (последнее предложение перечитайте хоть)
Когда ты начинаешь сезон с +12 очками (Оренбург и Сочи), то не стать чемпионом довольно трудно. Для подстраховочки пусть ВАР работает только в сторону соперников Зенита (зря что ли ГазпромМедиаХолдинг купил данную технологию для своего Матч ТВ). Ну а если и это не поможет - помогут судьи.
В качестве новогоднего подарка, Зенит продолжит скупать игроков в перерыве сезона, приобретая их бесплатно или за символическую сумму в 50 тыс. рублей.
Это - реальность. Так они еще жалуются, посылают судей в лицо, и ничего им за это нет. Дзюба называет фанатов Спартака фашистами - и ничего нет. Азмун чуть не заканчивает своим ударом карьеру игрока ЦСКА - и ничего нет.
Это РПЛ. Это Дюков из Газпрома. Это Зенит.
Мы, болельщики других клубов, всё понимаем, мы же не дураки. Но научите как нам от такого не блевать.
Когда ты начинаешь сезон с +12 очками (Оренбург и Сочи), то не стать чемпионом довольно трудно. Для подстраховочки пусть ВАР работает только в сторону соперников Зенита (зря что ли ГазпромМедиаХолдинг купил данную технологию для своего Матч ТВ). Ну а если и это не поможет - помогут судьи.
В качестве новогоднего подарка, Зенит продолжит скупать игроков в перерыве сезона, приобретая их бесплатно или за символическую сумму в 50 тыс. рублей.
Это - реальность. Так они еще жалуются, посылают судей в лицо, и ничего им за это нет. Дзюба называет фанатов Спартака фашистами - и ничего нет. Азмун чуть не заканчивает своим ударом карьеру игрока ЦСКА - и ничего нет.
Это РПЛ. Это Дюков из Газпрома. Это Зенит.
Мы, болельщики других клубов, всё понимаем, мы же не дураки. Но научите как нам от такого не блевать.