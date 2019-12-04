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«Зенит» - чемпион. С такими врагами друзья не нужны! 

вчера, 10:15

«Соккер.ру» возмущен тем, как четыре богатых клуба испортили футбольный сезон в РПЛ. И себе, и людям, только не чемпиону. 

«Краснодар»

Классон и Газинский в чемпионской команде могли бы отхватить медали. Но не играют в такой. «Быки» не дерутся за титул без Виктора и Юрия, у коллектива нулевая вера в чемпионство. Ари вообще о своем дне рождения сильнее думает, чем о «Краснодаре». И Лига чемпионов всю осень не мешала! Да никто не мешал, как и в прошлом году, где путь ко второй строчке был открыт. 

«Горожане» обижаются, что о них мало говорят? Так народу все понятно, новых поводов нет. Богатый клуб, помешанный на глупых ничьих. Они блестят, но не золото. Известный шотландский ведущий Крейг Фергюсон годами общался с красивыми девушками-знаменитостями в США – раньше мастерски вел вечернее шоу, и отметил для себя, что есть разряд актрис и певиц, которые при знакомстве разочаровывают. 

Внешне возбуждающе красивые, в кино – с харизмой, но как только раскрывают рты, излагая собственные мысли – видишь вылизанную природой пустоту, весь восторг пропадает. «Краснодар» пока такой же, как тупая актриса или глупый актер. Настолько «глубокий», как фильм Козловского, снятый на их стадионе. Нет характера – один на сто лет гол через себя после офсайда «Зениту» не может служить фундаментом чемпионства.

Нет единства – жена Мамаева, хоть и не пример для подражания, вряд ли врала. В Краснодар пафосные футболисты едут зарабатывать деньги, не пафосные – не тянут на титул. Все вместе – используют страсть и деньги Галицкого. А воспитанники? Предложите Сафонову, Сулейманову и Игнатьеву контракты с «Зенитом» - всех убедите. Забавно, но именно на их позициях Семаку нужно усиление (вратарь, правый вингер и форвард, если Азмуна продадут).

В принципе, «Краснодар» еще хуже, чем актер без мозгов. Внешне картинка вылизана – футболистов набрали, трибуны полные, стадион отличный, репутация не совсем запятнанная. Но пустой актер в руках большого режиссера сыграет лучше всех и получит свой «Оскар». «Краснодару» не хватает чемпионского дирижёра, а вырастет ли Мусаев в такого – неизвестно. 

«Локомотив»

Стоит ли восхищаться клубом Сёмина, если суммировать вложенные в «железнодорожников» государственные деньги, а потом сравнивать с выхлопом? Средняя посещаемость матчей, ужасное представление России в еврокубках. Один чемпионский титул на много лет. А еще кубки, на которые обычно плевали другие фавориты. 

У многих и этого нет? Слабое утешение, если судим строго о «Локомотиве», который много раз ошибался на трансферном рынке, который не построил стратегию развития на годы вперед. И это еще с Крыховяком повезло – как Мандалорец, когда доходит до победы в сложной битве в последний момент. Но если уйдут Миранчуки, когда уедет Мариу – придется начинать с самого начала.

Вся игра строится через двух игроков – брата Алексея и поляка Гжегожа. Иногда еще через португальца Жоау. Или вот – усиление слабых мест. «Локомотив» имел ту же проблему, что «Зенит» - унылые фланги защиты. Чемпион подписал Караваева и Сантоса, а Сёмину предложили верить в Идову, как подмену Рыбусу, и еще взяли Живоглядова. Понятно, кто сам себя подставил? «Зенит» взял Азмуна, «Локомотив» - Смолова. 

Не начинайте о разнице в цене, поскольку у москвичей есть деньги, есть ресурсы, есть связи и власть. У них зарплаты – космос! И грехов хватает. В прошлом году так выходили напрямую в ЛЧ, что в этом словно получат искупление – как бы хорошо ни играли, легко и часто уступают. Стыдно с составом «Локомотива», который по меркам РПЛ и сильный, и опытный, так заметно отстать от «Зенита». 

ЦСКА

Теперь понятно, кто был главным у «армейцев». Не фанат ЦСКА, который раньше был в центральной власти, и на совесть которого вешали все грехи из чемпионского прошлого. Не Слуцкий, ведь Леонид Викторович – классный дядька, но невнимательный в критических ситуациях тренер. Главными были не селекционеры и не Бабаев лично.

Главным, оказывается, был Гинер. Уберите из «Крестного отца» ненормального Марлона Брандо с его манерностью и холодной пустотой – не получите шедевр того же калибра. А без прямого участия главы нет больше «семьи» в итальянском значении – «семейства». В ЦСКА сейчас не чувствуется присутствие Евгения Ленноровича, поскольку черный воронок выехал, пускай в этом случае может заглохнуть, попугав. 

Но без Гинера «армейцы» стали такими, как их описал Ганчаренко после очередного поражения: вот-вот должны «взлететь», а оказывается, что вместо Пегаса – Конек-горбунок. Он тоже летал? Тогда просто молодой ленивый жеребец, который не тащит к чемпионству. ЦСКА не похож на команду для титула, причем непонятно, есть ли у лидеров желание оставаться. Та же история, что у «Краснодара». Москвичи становятся футбольной провинцией. 

Возможно, Фернандес пожалеет, что не уехал на пике, Обляков – что не пошел в «Зенит», Влашич – что согласился продолжить играть в России, и при первой же возможности убежит. А уедет Никола – станет хуже. И чем ниже ЦСКА падает в европейской иерархии – тем ниже шансы набрать новый крутой состав за копейки. Сейчас на уровне погрома от «Лудогорца», и это глубокое дно, несравнимое со поражениями в ЛЧ. Не исключено, что ЦСКА еще много лет подряд не будет чемпионом России. 

«Спартак»

Их ругаем в последнюю очередь, поскольку никого богаче и ближе к «Зениту» по возможностям нет. Все в курсе, что петербуржцам стадион подарили за 1 рубль в год, а Федун строил арену, но даже с учетом сторонних трат денег в столице более чем хватало. «Спартак» легко мог быть чемпионом вместо «Локомотива», легко мог выиграть Кубок России вместо «Тосно». 

Зафиксировав себя в качестве стабильного лидера, клуб мог послушать Карреру, провести омоложение и замену состава, и сейчас не ждать, что Тедеско окажется самым зрелым в клубе – судя по его нытью о судействе, таковым пока не является. «Спартак» потерял шанс на минимум еще один титул и на серьезную войну за еще два чемпионства. У них было все, чтобы четыре года подряд сражаться за прямую путевку в ЛЧ.

ЦСКА – скатился и обеднел, «Локомотив» - приличный, но ограниченный и уставший, «Краснодар» - не умеет ставить на титулы, нет спортивного начала. Даже сам «Зенит», если не забывать, что из 42 пунктов к завоеванию 35 прямо причастны ассисты или голы одного Дзюбы, не был помехой «Спартака», если бы московская команда сама себя не уничтожила изнутри. И не учатся на ошибках, ведь прямо сейчас на официальном сайте клуба ни слова в защиту своих же фанатов в Санкт-Петербурге. 

Вот потому, что все такие никакие, в российском футболе для титула «Зениту» достаточно быть лучшим из худших. Да, критика этого клуба и ее первой команды обычно справедлива – если их не держать в тонусе, то обленятся и не выйдут на уровень стабильного участника плей-офф ЛЧ, попадая туда из слабейших групп. Но какое сейчас имеет значение состояние команды Дзюбы? Все четыре конкурента чемпиона проваливают чемпионат страны. «Локомотив» потерял очки в 8 матчах из 18, «Краснодар» - в девяти, ЦСКА – в восьми, но проиграл пять раз. 

«Спартак» из 54 возможных пунктов набрал 22, у команды 8 поражений – больше только у трех клубов, с таким балластом не стать чемпионами. Конкуренты «Зенита» одновременно на самом дне. Кто-то будет вяло объясняться – «Краснодар» укажет на травмы, словно оставшихся в составе не хватает для одного гола за вечер «Тамбову», «Оренбургу» или «Динамо». Кто-то укажет на перемены в составе и молодость исполнителей – «Спартак» и ЦСКА. А «Локомотив» кивает на нехватку эмоций и усталость. Все верно, но ничего из этого не имеет значения, ведь вина в том, что весной может не быть чемпионской интриги.

Чемпион потерял очки в пяти играх, но легко мог уступить ЦСКА, сыграть вничью со «Спартаком», проиграть «Краснодару», если бы три этих команды последовали примеру «Локомотива», сыграв грамотнее и лучше. В конкретном случае для легкости бытия лидера важнее состояние конкурентов. И поскольку прямо сейчас те же «красно-белые» на девятом месте в таблице, важнее говорить о провалившихся клубах. Всего один из пяти изначальных фаворитов худо-бедно готов к сезону в РПЛ. Стоит ли удивляться ужасным результатам в еврокубках?  

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил kingoffam
   40 / 993
сегодня в 01:09
А какие эмоции можно испытывать к современному зениту?Сугубо отрицательные.И какие такие успехи у них?Они еле-еле мертвый Спартак обыграли с помощью судьи.
То, что ваш Спартак - мертвый, я с тобой согласен.
Но обыграть даже такой Спартак, играя тайм в меньшинстве, через три дня после Лиона, все же непросто...
kingoffam
kingoffam ответил Leningrad 84
   745 / 993
вчера в 23:11
Как же ломает С.Горина от успехов Зенита. Просто «такую личную неприязнь испытывает к Зениту, что кушать не может…»
А какие эмоции можно испытывать к современному зениту?Сугубо отрицательные.И какие такие успехи у них?Они еле-еле мертвый Спартак обыграли с помощью судьи.
kingoffam
kingoffam
   745 / 993
вчера в 23:09
Российские клубы сами виноваты,что в чемпионах ходит Зенит.Недоклуб из недолиги.
Leningrad 84
Leningrad 84
   40 / 993
вчера в 18:44
Как же ломает С.Горина от успехов Зенита.
Просто «такую личную неприязнь испытывает к Зениту, что кушать не может…»
-hansa-
-hansa-
   675 / 993
вчера в 17:44
там вон люди фидерации, ежедневно нас позорят! типа афганз)))
-hansa-
-hansa- ответил Grey33
   675 / 993
вчера в 17:37
Почему-то все упорно ноют о несостоятельных конкурентах - импотентах, о глубине состава (где она если в воротах вчерашний третий кипер?) и само собой несметных деньжищах. И никто не отмечает работу Тренера, который смог эту часть сезона пройти ровно, играя на три фронта и потеряв главное усиление межсезонки. По сути, Семак проиграл двум своим визави - Сёмину и Нагельсману. Во всех остальных неудачно сложившихся играх я его вины не вижу. Для тренера, неполных два года работающего на высшем уровне - результат выдающийся.
сам аткудава , парень привет
-hansa-
-hansa-
   675 / 993
вчера в 17:30
чиорти ска , соб
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответил denmig
   459 / 993
вчера в 16:59
Сейчас еще зенит сольется в ЕК - и будут говорить о неудачном итоговом туре, плохих раскладах и далее, как обычно! А вот несравнимо низкие бюджеты конкурентов , даже в их группе ЛЧ, - так и останутся низкими! Только играть они будут дальше, а питер останется на унылых берегах невы!
прежде чем что ляпнуть,учи матчасть-у зенита в группе самый низкий бюджет,у того же лепцига больше в три раза,и это с учетом того что у нас еще 40 лямов неизвестно когда играть начнут...
Илья Травкин
Илья Травкин
   878 / 993
вчера в 15:35
Бомжи - .ляди, Дзюба -.роститутка)))
andreika20133
andreika20133 ответил d_fincher
   146 / 993
вчера в 14:55
Не согалсен. Единственная причина, по которой Зенит на первом месте - это админ.ресурс и деньги. Когда ты начинаешь сезон с +12 очками (Оренбург и Сочи), то не стать чемпионом довольно трудно. Для подстраховочки пусть ВАР работает только в сторону соперников Зенита (зря что ли ГазпромМедиаХолдинг купил данную технологию для своего Матч ТВ). Ну а если и это не поможет - помогут судьи. В качестве новогоднего подарка, Зенит продолжит скупать игроков в перерыве сезона, приобретая их бесплатно или за символическую сумму в 50 тыс. рублей. Это - реальность. Так они еще жалуются, посылают судей в лицо, и ничего им за это нет. Дзюба называет фанатов Спартака фашистами - и ничего нет. Азмун чуть не заканчивает своим ударом карьеру игрока ЦСКА - и ничего нет. Это РПЛ. Это Дюков из Газпрома. Это Зенит. Мы, болельщики других клубов, всё понимаем, мы же не дураки. Но научите как нам от такого не блевать.
Как в передовице" Правды" прочитал.Даже занастальгировал.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил makkie
   207 / 993
вчера в 14:35
Это всё домыслы, а тем временем Гинер без денег, весь в долгах - и у цска дела идут неважно. То, что вы сливаете ЛЕ - и дураку ясно. Нет резона упахиваться ради пары матчей. Зато весной с новыми силами поработать на ЛЧ, попасть в группу, занять 4-е место, зато с призовыми... и снова бороться за ЛЧ. Стабильная "пятилетка" Гинера. Если ты не видишь, КАК Зенит идет к чемпионству... ну что тут сказать... смотри футбол, хлопай в ладоши и радуйся жизни. Остальные видят необоснованные задержания фанатов, ошибки Вилкова, 50к за Сутормина, филиалы в Сочи, ГазпромМедиаХолдинг и прочее - на фоне выборов губернатора в СПб и "подарка" в первый год у руля власти. Даже Гинер носа не кажет, не говоря уже о Федуне - все схвачено.
Вот не надо утку раздувать до размеров слона.
Почему необоснованые задержания фанатов. Матерится можно везде?
Фаер шоу везде можно устраивать?
Других за это не Задерживают? А не надо на других кивать. С кого то надо было начинать. Теперь другие сначала подумают. Может продолжат, но не все. И точно сначала подумают, все.
И как одна ошибка Вилкова по Азмуну легко превратилась в ошибки?
Ошибки были у большинства арбитров. И пострадали большинство команд. Это проблемы судейства, но не уши Газпрома.
А как на других участников повлияло 50 штук Сутормина? Как медиахолдинг газпрома помешал спартаку вылететь из кубков, Локо, Цска.
Вы лжёте, вы искажаете факты. Когда нибудь вы за это ответите.
Материли вы кононова, думали всех подряд можно. А нет.
Так и здесь договоритесь. Я говорю о нормальном применении закона о клевете и распространении ложных слухов.
andreika20133
andreika20133 ответил denmig
   146 / 993
вчера в 14:34
Сейчас еще зенит сольется в ЕК - и будут говорить о неудачном итоговом туре, плохих раскладах и далее, как обычно! А вот несравнимо низкие бюджеты конкурентов , даже в их группе ЛЧ, - так и останутся низкими! Только играть они будут дальше, а питер останется на унылых берегах невы!
Ну поделись с народом насколько не сравнимо низкие бюджеты у Бенфики . Лиона .Немцев.по с равнению с Зенитом.
denmig
denmig
   321 / 993
вчера в 14:19
Сейчас еще зенит сольется в ЕК - и будут говорить о неудачном итоговом туре, плохих раскладах и далее, как обычно! А вот несравнимо низкие бюджеты конкурентов , даже в их группе ЛЧ, - так и останутся низкими! Только играть они будут дальше, а питер останется на унылых берегах невы!
Nikola45
Nikola45
   13 / 993
вчера в 13:24
Мне нравится такой Спартак! Как на картине Опять двойку принес? )))))))))))))))))
Grey33
Grey33
   68 / 993
вчера в 13:21
Почему-то все упорно ноют о несостоятельных конкурентах - импотентах, о глубине состава (где она если в воротах вчерашний третий кипер?) и само собой несметных деньжищах. И никто не отмечает работу Тренера, который смог эту часть сезона пройти ровно, играя на три фронта и потеряв главное усиление межсезонки. По сути, Семак проиграл двум своим визави - Сёмину и Нагельсману. Во всех остальных неудачно сложившихся играх я его вины не вижу. Для тренера, неполных два года работающего на высшем уровне - результат выдающийся.
lejnin
lejnin ответил cvbn1
   416 / 993
вчера в 13:18
Результаты петербургского клуба в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов позволили «Зениту» войти в десятку лучших команд в истории выступлений в еврокубках. После выигранного домашнего поединка с «Лионом», подопечные Сергея Семака достигли показателя 13.294 балла в таблице коэффициентов UEFA. Данный результат является одним из лучших среди европейских команд. В рейтинге учитывались коллективы, которые провели не меньше 150 игр в рейтинговых соревнованиях UEFA. Количество сыгранных матчей «питерцами» составляет 166. Полный список выглядит следующим образом: «Челси» (АПЛ) – 16.625; «Бавария» (Бундеслига) – 15.760; «Барселона» (Ла Лига) – 15.210; «Реал Мадрид» (Ла Лига) – 14.714; «Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 14.679; «Арсенал» (АПЛ) – 14.471; «Ливерпуль» (АПЛ) – 13.693; «Ювентус» (Серия A) – 13.661; «Тоттенхэм» (АПЛ) – 13.519; «Зенит» (РПЛ) – 13.294; «Пари Сен—Жермен» (Лига 1) – 13.214; «Севилья» (Ла Лига) – 12.826; «Милан» (Серия A) – 12.793; «Шальке—04» (Бундеслига) – 12.104; «Боруссия Дортмунд» (Бундеслига) – 12.097. А где москали!?????
Облазил весь сайт УЕФА и не нашёл такого рейтинга...и вообще эта новость есть только на сайте ФК Зенит, видимо сами себе рейтинг напридумывали, как впрочем и остальные рейтинги по популярности, всё как обычно :D:D:D Да и вообще, этот рейтинг выглядит как минимум странно, откуда там Челси на вершине, если он нормально ирать то начал только при Абрамовиче, но с того момента есть клубы, которые явно успешнее на европейской арене, чем Челси
Grey33
Grey33 ответил lotsman
   68 / 993
вчера в 13:08
Между прочим, коньках Горбунка зря унизили. По сказке, он чудеса творил.
Стас забыл уже по ходу, о чём сказка. То, что Горбунок оказался круче двух породистых скакунов и умнее своего хозяина ему невдомёк.
kts
kts
   273 / 993
вчера в 12:16
    makkie
    makkie ответил Scuderia Ferrari
       8 / 993
    вчера в 12:10
    Я не верю в заговоры, но считаю, что победа в ЧР в этом году - филькина грамота. Неважно, кто её возьмёт, на моей памяти это самый слабый чемпионат России. Ну может в 1990-е и начале 2000-х было что-то подобное.
    Я тоже не верю в заговоры, но ситуация просто бьет фонтаном. Сколько всего уже просочилось, и почему-то везде торчат уши из Питера)

    Слабый чемпионат, согласен... даже Зенит играет с перепадами. Деградирует наш футбол, и еврокубки тому подтверждение. Хорошо сборная вышла на Евро - правда, НЕ выйти из такой группы было бы преступлением. Куда слабее?))

    Нужны реформы календаря, РФС, судейства, КДК, лимита и т.д. - иначе со дна так и будут стучать. Португалию уже не догнать в рейтинге (минус одно место в ЛЧ и ЛЕ).
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил makkie
       17 / 993
    вчера в 12:05
    Я не верю в заговоры, но считаю, что победа в ЧР в этом году - филькина грамота. Неважно, кто её возьмёт, на моей памяти это самый слабый чемпионат России. Ну может в 1990-е и начале 2000-х было что-то подобное.
    makkie
    makkie ответил Scuderia Ferrari
       8 / 993
    вчера в 12:03
    А в еврокубках ЦСКА пролетел Лудогорцу и иже с ним тоже из-за Газпрома? Я понимаю, что вам надо как-то оправдываться, что трофеев при федуне у вас мало, но ЦСКА, вроде, пока ещё не настолько деградировал, чтобы быть кому-то подконтрольным.
    Это всё домыслы, а тем временем Гинер без денег, весь в долгах - и у цска дела идут неважно.
    То, что вы сливаете ЛЕ - и дураку ясно. Нет резона упахиваться ради пары матчей.
    Зато весной с новыми силами поработать на ЛЧ, попасть в группу, занять 4-е место, зато с призовыми... и снова бороться за ЛЧ.
    Стабильная "пятилетка" Гинера.

    Если ты не видишь, КАК Зенит идет к чемпионству... ну что тут сказать... смотри футбол, хлопай в ладоши и радуйся жизни. Остальные видят необоснованные задержания фанатов, ошибки Вилкова, 50к за Сутормина, филиалы в Сочи, ГазпромМедиаХолдинг и прочее - на фоне выборов губернатора в СПб и "подарка" в первый год у руля власти. Даже Гинер носа не кажет, не говоря уже о Федуне - все схвачено.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил cvbn1
       4 / 993
    вчера в 12:01
    Результаты петербургского клуба в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов позволили «Зениту» войти в десятку лучших команд в истории выступлений в еврокубках. После выигранного домашнего поединка с «Лионом», подопечные Сергея Семака достигли показателя 13.294 балла в таблице коэффициентов UEFA. Данный результат является одним из лучших среди европейских команд. В рейтинге учитывались коллективы, которые провели не меньше 150 игр в рейтинговых соревнованиях UEFA. Количество сыгранных матчей «питерцами» составляет 166. Полный список выглядит следующим образом: «Челси» (АПЛ) – 16.625; «Бавария» (Бундеслига) – 15.760; «Барселона» (Ла Лига) – 15.210; «Реал Мадрид» (Ла Лига) – 14.714; «Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 14.679; «Арсенал» (АПЛ) – 14.471; «Ливерпуль» (АПЛ) – 13.693; «Ювентус» (Серия A) – 13.661; «Тоттенхэм» (АПЛ) – 13.519; «Зенит» (РПЛ) – 13.294; «Пари Сен—Жермен» (Лига 1) – 13.214; «Севилья» (Ла Лига) – 12.826; «Милан» (Серия A) – 12.793; «Шальке—04» (Бундеслига) – 12.104; «Боруссия Дортмунд» (Бундеслига) – 12.097. А где москали!?????
    Свиньи как обычно во второй сотне. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 993
    вчера в 11:59
    Весной Зенит чемпион. Спартак лидер Пердива. Гыгыгы
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый
       168 / 993
    вчера в 11:57
    Бомжи придет время за все заплатите
    NYJ
    NYJ
       399 / 993
    вчера в 11:52
    Несмотря на то, что про Зенит ни слова, на ум приходит одно - нам такой Зенит не нужен
    112910415
    112910415
       36 / 993
    вчера в 11:52
    надо согласиться
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       222 / 993
    вчера в 11:48
    История все расставит пор своим местам.Спартак тоже в свое время казался непотопляемым, но, сейчас имеем , что имеем
    cvbn1
    cvbn1
       511 / 993
    вчера в 11:45
    Результаты петербургского клуба в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов позволили «Зениту» войти в десятку лучших команд в истории выступлений в еврокубках. После выигранного домашнего поединка с «Лионом», подопечные Сергея Семака достигли показателя 13.294 балла в таблице коэффициентов UEFA.

    Данный результат является одним из лучших среди европейских команд. В рейтинге учитывались коллективы, которые провели не меньше 150 игр в рейтинговых соревнованиях UEFA. Количество сыгранных матчей «питерцами» составляет 166.

    Полный список выглядит следующим образом:

    «Челси» (АПЛ) – 16.625;
    «Бавария» (Бундеслига) – 15.760;
    «Барселона» (Ла Лига) – 15.210;
    «Реал Мадрид» (Ла Лига) – 14.714;
    «Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 14.679;
    «Арсенал» (АПЛ) – 14.471;
    «Ливерпуль» (АПЛ) – 13.693;
    «Ювентус» (Серия A) – 13.661;
    «Тоттенхэм» (АПЛ) – 13.519;
    «Зенит» (РПЛ) – 13.294;
    «Пари Сен—Жермен» (Лига 1) – 13.214;
    «Севилья» (Ла Лига) – 12.826;
    «Милан» (Серия A) – 12.793;
    «Шальке—04» (Бундеслига) – 12.104;
    «Боруссия Дортмунд» (Бундеслига) – 12.097.

    А где москали!?????
    Nick Ch
    Nick Ch ответил lotsman
       95 / 993
    вчера в 11:15
    Т.е. за расходами РЖД следить нужно, а за Газпромом нет (исходя из логики статьи и вашего ответа на мой комментарий)?! В этом-то и проблема, что Краснодар и ЦСКА тратят свои бюджеты на строительство стадионов, а Зенька платит за свой 1 руб. У первых потом нет ни копейки на трансферы, у последних -- все деньги мира. Однако за результат спрашиваем со всех одинаково. Логика (что у вас, что в статье) -- супер!!
    В статье обсуждают РПЛ в контексте международных выступлений (последнее предложение перечитайте хоть)
    d_fincher
    d_fincher
       32 / 993
    вчера в 11:12
    Не согалсен. Единственная причина, по которой Зенит на первом месте - это админ.ресурс и деньги.

    Когда ты начинаешь сезон с +12 очками (Оренбург и Сочи), то не стать чемпионом довольно трудно. Для подстраховочки пусть ВАР работает только в сторону соперников Зенита (зря что ли ГазпромМедиаХолдинг купил данную технологию для своего Матч ТВ). Ну а если и это не поможет - помогут судьи.

    В качестве новогоднего подарка, Зенит продолжит скупать игроков в перерыве сезона, приобретая их бесплатно или за символическую сумму в 50 тыс. рублей.

    Это - реальность. Так они еще жалуются, посылают судей в лицо, и ничего им за это нет. Дзюба называет фанатов Спартака фашистами - и ничего нет. Азмун чуть не заканчивает своим ударом карьеру игрока ЦСКА - и ничего нет.

    Это РПЛ. Это Дюков из Газпрома. Это Зенит.

    Мы, болельщики других клубов, всё понимаем, мы же не дураки. Но научите как нам от такого не блевать.
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