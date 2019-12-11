«Порту» - «Фейенорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:49

«Порту»

«Драконы» в этом сезоне столь убедительны, как того привыкли видеть их болельщики. В группе G Порту обыграл дважды Янг Бойз, а выезд в Голландию был проигран 0:2.

В двух противостояниях с Рейнджерс португальский коллектив отметился гостевым поражением (0:2) и домашней ничьей (1:1). Семь очков располагают Порту на второй строчке и ничего не гарантируют команде.

В лазарете хозяев находится полузащитник Бару Ромариу. В последнем матче «Драконы» поделили очки с Белененсеш в чемпионате Португалии (1:1).

«Фейенорд»

Голландский клуб с пятью очками замыкает турнирную таблицу в квартете G. Победа в грядущей встрече даст шанс «Красно-белым» зацепиться за проходные места. Свои очки «Фейенорд» взял в домашнем матче с «Порту» (2:0), а также в мировых встречах с «Янг Бойз» (1:1) и Рейнджерс (2:2).

Из-за травм гостям сегодня не поможет основной вратарь Юстин Бейло. Также поединок в Португалии пропустит защитник Рик Карсдорп. В последнем матче Фейенорд не смог обыграть Витесс в голландском чемпионате (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Порту – 1.387

Ничья – 4.600

Победит Фейенорд – 9.030

Интересные факты

Соперники трижды встречались в истории – 1 победа Порту, 1 победа Фейенорда и 1 ничья.

Во всех очных встречах Порту и Фейенорда было забито меньше (2,5) голов.

Порту выиграл 5 последних домашних матча во всех турнирах

Прогноз

«Драконы» традиционно мощно играют дома и сегодня им нужна победа. У «Фейенорда» не все так гладко с обороной, поэтому выстоять гости на «Драгау» вряд ли смогут.

Предлагаем заиграть ставку в пользу уверенной победы фаворита. Исход Ф1(-1) в букмекерской конторе Pinnacle отмечен коэффициентом 1.671.