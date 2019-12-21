Предрассветная пора

вчера, 09:26

«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с историей «Барселоны». На очереди сезон 1987-88, который плохо начался, но хорошо закончился.

Шёл четвёртый год работы Терри Венейблса в «Барселоне». Постепенно сходила влюблённость в английского тренера, выигравшего с «Барсой» долгожданное чемпионство. Особенно после сезона 1986-87, в котором каталонцы выронили чемпионский титул, который немедленно подобрал «Реал», пролетели в национальном Кубке и провалились в Кубке УЕФА .

Сам «Эль Тель» тоже устал от Испании и хотел домой. Тем более что летом команду покинули два соотечественника. Не сумевшего адаптироваться в новой стране Марка Хьюза отдали в пользование «Баварии». Также в аренду, но в «Блэкберн» ушёл Стив Арчибальд. Выздоровление Бернда Шустера означало, что шотландец снова будет третьим лишним. Второй год подряд довольствоваться редкими выходами на поле – слишком большая роскошь в тридцать с лишним. И только Гари Линекер остался на «Камп Ноу».

Эстебан Виго отправился доигрывать в «Малагу», а Марком Алонсо влился в состав «Атлетико». В состав влились несколько выпускников клубной академии – защитники Кристобаль Парайо, Серхи Лопес (не путайте с Серхи Бархуаном), Жорди Капелла, полузащитник Виньялс. Можно сказать, что усиления не последовало. «Барсе» пришлось играть прошлогодним составом минус Хьюз с Арчибальдом.

В воротах Андони Субисаррета. На лавочке Уррути. Оборона справа налево Херардо Миранда, Мигели, Хосеп Мораталья, Хулио Альберто Морено. Выздоровел Хосе Рамон Алешанко, но место в стартовом составе прочно занял Мораталья. Хотя именно Алешанко предстоит стать главным героем сезона. Также в распоряжении тренерского штаба имелись Маноло, Сальва Гарсия, Анхель Педраса, Эстеве Фрадера, а также уже упомянутые Кристобаль, Серхи и Капелла. Выздоровел и занял место в центре полузащиты «Белокурый Ангел» – Бернд Шустер. Роберто Фернандес Бонильо освободил немца от черновой работы, и соскучившийся по большому футболу Бернд мог посвятить себя творчеству. Справа Урбано Ортега, потеснивший Рамону Кальдеру, слева Виктор Муньос. В запасе Кальдера, Мохаммед Найим, Хорди Виньялс и Франсиско Лопес. В атаке пару Гари Линекеру составил «Лобо» – Франсико Карраско. Под рукой Рауль Амарилья и Франсиско Клос.

«Барселона» начинала чемпионат на Канарских островах встречей с «Лас-Пальмасом». Пропустив в первом тайме один мяч, гости смогли добиться волевой победы. Первый мяч островитяне забили себе сами, а победный гол провёл Роберто. Но первый выход на «Камп Ноу» обернулся проигрышем «Севилье» 1:2. Затем поражение в барселонском дерби 0:2. Один из мячей у «Эспаньола» забил Пичи Алонсо, списанный Венейблсом. В 1/32 финала Кубка УЕФА «Барселона» вымучила победу над португальским «Белененсешом» 2:0. Оба мяча были забиты в добавленное арбитром время. А потом приехала «Валенсия» и выиграла 1:0. После четырёх туров барселонцы только семнадцатые. Такого старта не могли припомнить даже старики.

Терпение президента Хосепа Нуньеса лопнуло. Венейблс был уволен и вскоре отбыл в Англию. Новым тренером был назначен Луис Арагонес. Выбор изрядно удивил. Ведь «Мудрец» воспринимался в столице Каталонии, как символ «Атлетико». Там прошли лучшие годы Арагонеса-футболиста, там он начинал и состоялся как тренер. Была годичная отлучка в не чужой Луису «Бетис». Но за плечами у 49-летнего на тот момент тренера были 11-лет работы с «матрасниками». И тут «Барселона».

Начинал «Мудрец» тяжело. «Барса» проиграла в Бильбао и опустилась на предпоследнее место. «Белененсешу» в Лиссабоне тоже проиграли. Но счёт 0:1 устроил каталонцев. А потом на «Камп Ноу» приехал бывший клуб Арагонеса «Атлетико». Роберто в первом тайме поразил ворота мадридцев. Но те ответили двумя голами. Примечательно, что в составе «Атлетико» отличились тоже футболисты по имени Роберто – Лопес Рекарте и Марина. Итоговый счёт 1:2 выглядел как приговор. И команде, и тренеру, и руководству.

Вовремя подвернулся под руку слабенький «Сабадель», для победы над которым хватило гола Шустера. Затем в матче Кубка УЕФА Барселону посетило московское «Динамо». И проиграло 0:2 после голов Амарильи и Шустера. На этот раз мячи были забиты в первые тридцать минут. Задел перед поездкой в столицу нашей родины был сделан.

Домашний матч с «Мальоркой» начинался неплохо. Наконец-то забил Линекер. Но после перерыва островитяне забили два мяча. Спасибо Херардо. Спас от очередного поражения на своём поле 2:2. В гостях команда Арагонеса смотрелась лучше. У «Логроньоса» выиграла за счёт гола Урбано. Из зоны вылета выползли. Нулевая ничья в «Петровском парке» позволила продолжить европейскую кампанию.

В ноябре показалось, что «Барселона» поймала свою игру. Три победы в первенстве, разгром албанской «Флямуртари» в 1/8 Кубка УЕФА . Но ответный матч в Албании снова повлёк за собой спад. Проигрыш 0:1 не помешал «сине-гранатовым» проложить мостик в европейскую весну. А три жёстких поражения в чемпионате – 1:4 в Сан-Себастьяне, 2:4 дома от «Вальядолида» и 1:2 в El Clasico на «Сантьяго Бернабеу» едва не обернулись увольнением Арагонеса. Нуньес посчитал, что скоропалительная отставка тренера ударит по его и без того пошатнувшемуся авторитету. Да и 12 место не 19, как было в октябре.

Натужно, через «не могу» играла «Барса» зимой, соря очками. Выбралась на десятое место, на нём надолго застряла. В Кубке УЕФА снова всё закончилось в четвертьфинале. Каталонцы сошли, не забив «Байеру» ни одного мяча – 0:0 и 0:1. Единственная отрада – Кубок. Там команда Арагонеса щёлкала соперников, как орехи, - «Мурсия», «Эспаньол», «Кастельон», прошлогодняя обидчица «Осасуна». В этих встречах барселонцы пропустили лишь один мяч. Вторым финалистом Кубка короля стал «Реал Сосьедад».

Финал игрался рано – 30 марта. Тут-то и пригодился Хосе Рамон Алешанко, заменивший в стартовом составе Мораталью. На 61 минуте воспитанник «Атлетика» поразил ворота Луиса Арконады. Так баск подарил «Барселоне» победу над другими басками и Кубок в придачу. Несмотря на все невзгоды сезон прожит не зря. Кубок взят. Оставалось подтянуть дела в чемпионате.

Выигрыш Кубка положительно сказался на игре «Барселоны». В оставшихся восьми турах «сине-гранатовые» проиграли лишь раз – «Спортингу» в Хихоне. Были обыграны «Реал Сосьедад», «Сарагоса» и самое главное – мадридский «Реал». В El Clasico «Барса» выиграла 2:0. «Лобо» распечатал ворота чемпиона на первой минуте, Линекер закрепил победу на 70-й минуте. И хотя мадридцы в третий раз стали чемпионами, это поражение ударило по самолюбию «королевского клуба».

Хороший финиш помог «Барселоне» занять итоговое шестое место. Низкое для великого клуба, но после чудовищного начала и оно было успехом. Луису Арагонесу удалось доказать, что он может тренировать не только «Атлетико». Новый тренер сумел убедить болельщиков, что предрассветный час – самый тёмный. А стало быть рассвет не за горами. «Барса» и рассветёт, и расцветёт. Но не с «Мудрецом». Нуньесу удалось договориться с Йоханом Кройфом. Великий футболист возвращался в «Барселону» уже как тренер. Луису Арагонесу пришлось уступить место в шлюпке и круг. Ушёл не только он. После восьми лет безупречной службы уходил Бернд Шустер. Причём не куда-нибудь, а в «Реал».