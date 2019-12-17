Замыкая круг

вчера, 17:03

«Соккер.ру» подводит итог первой половины Эредивизие.

Интересным получается чемпионат Голландии. Во всяком случае первая половина определённо удалась. Два лидера с примерно равными шансами на конечный успех. Отчаянная битва за билеты в Лигу Европы. А какие разборки в нижней части таблицы. Никто, даже «Ваалвейк» не выглядит обречённым. А говорили, что в Эредивизие всё известно наперёд. «Аякс» - первый, ПСВ - второй...Неизвестно ничего.

А и А сидели на трубе

Ещё две недели назад «Аякс» уверенно чувствовал себя на первом месте. Казалось, что очередное, 35-е чемпионство никуда от амстердамцев не денется. Но на промежуточный финиш чемпион пришёл не один. Причин тому несколько. Во-первых, «Аякс» взял слишком быстрый темп. Может, не стоило громить всех и вся на своём пути. Команда просто устала. Во-вторых, не вовремя получил травму Квинси Промес, который за короткий срок стал важнейшней фигурой в родном клубе. Более важной, чем казалось две недели назад. Должны были сказаться потери межсезонья в лице Матийса Де Лигта и Фрэнки Де Йонга. И ещё один момент. Слишком активно стали «сватать» Эрика Тен Хага. То в «Баварию», то в «Барселону», то в «Манчестер Юнайтед». Как следствие, очень несвоевременный спад, обернувшийся потерей единоличного лидерства и провалом в Лиге чемпионов.

Но даже при всех неудачах «Аякс» остаётся фаворитом в чемпионской гонке. Перерыв пойдёт амстердамцам на пользу. Больные поправятся, может, во время трансферного окна в составе появится кто-то ещё. А опыт Тен Хага и самый сильный состав в лиге. Но второй круг будет для аяксидов жарким.

«Алкмар» удивил. Летом команду покинули не только капитан команды Гуус Тиль, но и главный тренер Джон ван ден Бром, прихвативший с собой в «Утрехт» и бывшего игрока сборной, опорного полузащитника Адама Махера. Получил травму и долго лечился Томас Увежан. Но помощник ван ден Брома Арне Слот оказался готов к самостоятельной работе. Вернулся из обороны в среднюю линию и раскрылся Теун Коопмейнерс. Расцвёл Майрон Боаду. Откровением стала игра Оуэна Вейндаля. Да и другие футболисты, в том числе и 34-летний Рон Влар проводят свой лучший сезон. Так на свет появился «Алкмар», который превосходит многие предыдущие версии. В том числе и чемпионские. АЗ поймал свою игру, он выиграл семь встреч подряд и не хочет останавливаться. Ему-то перерыв совсем не нужен.

Мы делили апельсин

«Виллем II» начал сезон, словно не заканчивался предыдущий. Набирал очки, терял, оставаясь одной из самых непредсказуемых команд лиги. Но ближе к зиме «королевская гвардия» обрела стабильность. Разбегался Че Нунели, раскрылся Майк Трезор Ндайишимийе, очень солидно стал защищать ворота Тимон Велленройтер, а Вагнелис Павлидис с самого начала первенства являл собой образец стабильности. В пяти последних турах команда Адри Костера выиграла четыре раза. И у соседей из ПСВ , и у «Аякса» в Амстердаме, чем собственно и встряхнула ситуацию в чемпионате. «Виллем Второй» завершил первую часть чемпионата третьим и будет рад остаться на этой же позиции. Тем более, что третье место гарантирует выход в Лигу Европы, а за вторую путёвку предстоит битва в дополнительном турнире.

ПСВ начал чемпионат солидно. Казалось, что противостояние двух больших клубов неизбежно. Да личная встреча с «Аяксом» не выявила победителя. Но потом в игре брабантцев произошёл надлом, который не только перечеркнул их чемпионские амбиции, но привёл к отставке тренера Марка ван Боммела. «Соккер.ру» писал об этом подробно. Теперь ПСВ сильно отстал от двух лидеров, но остаётся в числе соискателей билета в Лигу Европы. Учитывая состав брабантцев, даже фаворитом в этом споре.

Но борьба за пропуска в Европу ожидается горячая. И не потерял шансов «Витесс» - самая противоречивая команда первого круга. Выдав лучший старт в истории, команда Леонида Слуцкого вдруг остановилась и стала проигрывать всем подряд. Пятое поражение в серии привело к отставке российского специалиста. Леонид Викторович - человек умный, он наверняка разобрался в причинах неудачи. А будучи человеком общительным, когда-нибудь расскажет обо всём. Но не сейчас. «Орлы» же тем временем приходят в себя и ещё могут побороться за путёвку в Лигу Европы.

«Утрехт», с которым теперь работает Джон ван ден Бром, провёл неоднозначный отрезок. Были яркие матчи, но не удалось и избежать серии поражений. Команда, составленная из проверенных в деле футболистов, а это помимо уже упоминавшегося Махера Барт Рамселар, Симон Густафссон, Йорис ван Оверем, Урби Эммануэльсон, ещё не сказала своего слова.

В «Херенвене», напротив, собраны по большей части молодые, голодные, но при этом не самые искушенные игроки. Есть несколько отрытий сезона: датский нападающий Йенс Одгор, младший брат Теренса Конголо Родни, Чидера Эпуке, Митчел ван Берген, Свен Ботман. Но этим парням не хватает стабильности. Поэтому «сердечные» недобрали несколько очков в первом круге и идут только седьмыми.

От «Фейеноорда» не ждали больших подвигов даже самые преданные болельщики. Всё же смена поколений, построение новой команды. Но конфуза, случившегося после прихода нового тренера Япа Стама, мало кто ждал. Когда руководство поняло, что со Стамом каши не сваришь, бывшего игрока сборной Голландии вовремя убрали. И столь же вовремя вытащили с пенсии Дика Адвоката. Пока что практика подтверждает правильность этих срочных мер. Под руководством «маленького генерала» роттердамцы выиграли четыре встречи и две завершили вничью. И ноль поражений. Нечто аморфное приобрело очертание команды, вместо сумбура появилась игра, окрепла оборона. И чертовски хорош Стивен Бергёйс, который забил все три мяча в ворота ПСВ .

Подвиги «Геракла» и братство «Спарты»

От соискателей наград переходим к так называемому «болоту». Группа эта невелика и достаточно условна. От неё рукой подать к участникам борьбы за выход в Лигу Европы, но можно и легко скатиться ниже. Самый убедительный в этой компании «Хераклес», отстающий от «Фейе» всего на два очка. Провалившись на старте, клуб из Алмело вдруг выдал серию побед. Потом снова двигался по синусоиде, но без резких спадов и подъёмов. Удивляет атака «гераклидов» - четыре крупных победы. В том числе и над «Виллемом». 11 мячей из 30 приходятся на долю бельгийца Сириля Дессерса.

«Гронинген» играет в более закрытый футбол, полагаясь во многом на своего вратаря Серджио Падта. Который выручает в каждой игре. Полевые игроки не дотягивают до его уровня, отсюда и несколько скромные показатели. Тем более, что летом ушёл в ПСВ Рицу Доан, а полноценно заменить японского полузащитника «бело-зелёным» пока не удавалось.

В группу «болото» входят и вернувшиеся в Эредивизие «Спарта» и «Твенте». Оба коллектива вряд ли думают об участии в раздаче слонов. Им бы удержаться. Первую половину сезона новички могут занести в актив, несмотря на обидные проигрыши у одних и других. Создан хороший задел, который поможет во второй части первенства. При всём уважении к «Спарте», более интересно в этой паре выглядит «Твенте», которым руководит испано-уругвайский тренер Гонсало Гарсия по прозвищу «Рекоба». Обязанный своим прозвищем внешним сходством с известным футболистом тренер привёз из Испании нескольких футболистов, которые и определяют игру «тюккерс». Может, из этой прививки испанской ветки на голландском дереве получится нечто плодотворное.

Остаться в живых

Прежде чем приступить к рассказу о командах, ведущих борьбу за выживание, немного о регламенте, который претерпел изменение. Две последних, а не одна, как раньше, вылетают напрямую. Коллектив, занявший шестнадцатое место, сыграет в дополнительном турнире с лучшими клубами первого дивизиона. В опасной зоне сразу шесть команд. Пока слабейшим звеном видится третий новичок сезона «Ваалвейк» - одно очко в первых десяти турах. Но «пациент» оказался скорее жив, и брабантцы сумели несколько исправить ситуацию. Они по-прежнему последние, но уже не выглядят безнадёжными. На предпоследнем месте пока «Адо Ден Хааг», отчаянно сопротивляется. «Аисты» могут вылететь из последней двойки, и отправить туда кого угодно - «Эммен», «Зволле», «Венло» или «Фортуну». Из всей этой компании наиболее солидно смотрится «Эммен», но и он не может чувствовать себя в полной безопасности. Поэтому битва в нижней части таблицы обещает быть не менее горячей, чем схватка за чемпионство или спор за места в Лиге Европы.

А теперь символическая сборная первого круга. Расположим игроков по схеме 4:3:3.

Вратарь: Марко Бизо («Алкмар»). Вряд ли тут возможны возражения. Всего 8 пропущенных мячей в 17 встречах, 12 матчей на ноль, сухая серия 653 минуты. И всего один провал - в игре с «Херенвеном», где Бизо пропустил половину всех мячей. Запасной: Варнер Хан («Херенвен»).

Правый защитник: Дензел Думфрис ( ПСВ ). Пусть команда Дензела сыграла не лучшим образом, к самому игроку претензий менее, чем к другим футболистам. Думфрис не только на совесть отработал в обороне, но и в атаке славно поработал. О чём говорят три гола. Запасной: Рикардо ван Рейн («Херенвен»).

Правый центральный защитник: Свен Боман («Херенвен»). Очень неплох в этом году 18-летний защитник фризов. Уже есть сравнения с Де Лигтом. Не исключено, что скоро Свен окажется в «Аяксе», которому он и принадлежит. Аяксиды готовы отозвать молодого игрока из аренды. Запасной: Расмус Хольмен («Виллем II»).

Левый центральный защитник: Рон Влар («Алкмар»). Мы видели разного Влара. И юношу, шагнувшего в сборную через несколько дней после дебюта, и молодого игрока, перешедшего вопреки традициям из «Алкмара», «Фейеноорд», и вечно травмированного футболиста «Астон Виллы», и призёра чемпионата мира. Но такого Влара, как в нынешнем сезоне, видеть ещё не приходилось. Запасной: Дэйли Блинд («Аякс»).

Левый защитник: Оуэн Вейндаль («Алкмар»). Молодой защитник не только освоился на левом фланге обороны, но дважды признавался лигой лучшим игроком месяца. Скоро и в сборную Голландии постучится. Запасной: Николас Тальяфико («Аякс»).

Левый центральный полузащитник: Теун Коопмейнерс («Алкмар»). Говорили же спартаковским селекционерам, что Гус - без Теуна - деньги на ветер. Бывший капитан тоскует в Москве, а новый стал ключевой фигурой в полузащите одного из лидеров. Теун выполняет гигантский объём работы в центре поля. Кроме того, он едва ли не лучший в лице исполнитель стандартных положений и 11-метровых. Запасной: Матуш Беро («Витесс»).

Правый центральный полузащитник: Пабло Росарио ( ПСВ ). На протяжении больше части первого круга Росарио был очень хорош. Даже лучший по числу выигранных единоборств. И если раньше Пабло был в первую очередь разрушителем, то в начале сезона он полезно помогал атаке. Запасной: Адам Махер («Утрехт»).

Атакующий центральный полузащитник: Душан Тадич («Аякс»). Много забивал, отдавал голевые передачи, раскручивал атаки, - делал всё, что должен был делать капитан «Аякса. Серб вспомнил, как играл в „Твенте“ с Промесом. Запасной: Вангелис Павлидис („Виллем II“).

Левый нападающий: Квинси Промес („Аякс“). Начал чемпионат неважно. Много времени проводил на скамейке запасных, а когда выходил - выглядел инородным телом. Но потом бывший спартаковец разыгрался и стал самой яркой фигурой в составе чемпионов. Забил больше всех в своём клубе. Насколько важен Квинси для „Аякса“, несложно догадаться по последним встречам чемпионов, которые они проводят без травмированного Промеса. Запасной: Уссами Идрисси („Алкмар“).

Правый нападающий: Стивен Бергёйс („Фейеноорд“). Капитан „Фейе“ был тем самым одним воином из пословицы. Бился один, когда вся команда не знала, что делать. Остался лидером с приходом Дика Адвоката. Запасной: Донуэлл Мален ( ПСВ ).

Центральный нападающий: Майрон Боаду („Алкмар“). Просто монстр. Не скажешь, что ему всего 18 лет. Быстрый, мощный, техничный, забивной. Возможно, в голландском футболе вспыхнула новая звезда. Интересно, насколько вырос Майрон в цене и насколько ещё подорожает. Запасной: Сириль Дессерс („Хераклес“).