Ари загорает на пляже в Бразилии, Тарасов спустился в метро

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«Соккер.ру» рассказывает об отдыхе футболистов РПЛ и не только об этом!

Игрок «Крыльев Советов» и хавбек «Динамо» отдыхают в Дубае. Футболисты попозировали с первыми «наградами» в этом сезоне. Пожелаем спортсменам в следующем году порадовать болельщиков призами позначительнее.

Известный комментатор Георгий Черданцев посетил родину .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пообщавшись с людьми, которые хорошо знали с детства, с первым тренером, тренерами в академии, вырисовывается такая картина. ⠀ Криштиану это яркий пример суперзвезды, который сделал себя сам. Ему не досталась божья искра, как Месси, например, он всего добился исключительно своим трудом и бесконечными тренировками. Именно в силу этого сравнение Месси и Роналду бессмысленно. ⠀ В чем ещё сострадающие такого успеха (в музее КР7 на площади 700 кв.м. артефакты, связанные с его карьерой, среди них 65 (!) трофеев, которые выиграл один человек не в индивидуальном виде спорта): - целеустремленность - лидерские качества - поддержка семьи. ⠀ Ещё от себя бы добавил, что Роналду очень повезло в своём первом большом клубе попасть к сэру Алексу Фергюссону, а не к какому-нибудь теоретику футбола, который тактическими рамками просто загубил бы этот талант. ⠀ Я не являюсь поклонником КР7, но после поездки на его родину отношение к нему описывается одним словом: уважение. Или как теперь принято говорить - респект. Публикация от Георгий Черданцев. Комментатор (@cherdantsev71) 16 Дек 2019 в 12:39 PST

Нападающий минского «Динамо» слетал вместе со своей очередной пассией в Стамбул. Как думаете, что он пьет?

Бывшего игрока «Локомотива» не удивить поездками в другие страны, а вот поездка в метро доставляет спортсмену яркие впечатления!

Игрок МЮ получил необычный торт в качестве подарка на свой день рождения.

Недавно экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров заявил, что форвард «быков» Ари специально получил красную карточку в матче с «Базелем» ради досрочного отдыха в Бразилии.

Это самострел. Команда выигрывала — 1:0, побежала подавать угловой, а он бьёт соперника в лицо. Он сделал это специально. Просто не хотел лететь с командой на матч с «Хетафе». Сейчас спокойно лежит на пляже у себя в Бразилии, загорает. Вот и всё.

Хм... Возможно, что Быстров был прав?

Защитник «Зенита» также отправился в Бразилию после вылета из еврокубков.

Легенда «Арсенала» выложил серию совместных фотографий с женой Поппи Тичер в честь 15-летней годовщины. Этой паре необходима селфи-палка!

Исаак Дрогба (сын легенды «Челси» Дидье Дрогба) получил свой 3-й «Золотой мяч». Впрочем, люди на заднем фоне продолжили поиски наград и вернули их Лионелю Месси.

Как Вам новая прическа форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду? Пользователи сети сравнили португальца с персонажем «Симпсонов» Сайдшоу Бобом.

Защитник «Спартака» показывает дочке красивый закат. Хороший выбор, ведь на игру «красно-белых» ребенку лучше не смотреть, иначе можно травмировать детскую психику.

Также футболист решил заплести косичку.

Полузащитник «Локомотива» знаменит тем, что много путешествует. На этот раз поляк посетил Сидней.

Голкипер «Спартака» выбрал для отдыха Орландо.

Защитник «Крыльев Советов» отметил в геолокации, что это фото сделано в Домодедово. Но мы знаем, что он полетел в США вместе с Ребровым!

Легенда «Барселоны» решил сфотографироваться с тыквой.

Жена вратаря «Ростова» .

После такого фото экс-игрок «Спартака» решил прыгнуть с моста.

Наставник «Ростова» отдыхает в Мексике вместе со своей женой.

Мария Калашникова, жена форварда «Тамбова» Владимира Обухова, вместе с подругой.

Бывший игрок «Галатасарая» сходил в гости к знаменитому шеф-повару из Стамбула Бураку Оздемиру. Если вы сейчас голодны, то лучше не смотрите это видео.

Игроки «Барселоны» повеселились с маскотом «Реала Сосьедад» перед матчем в Сан-Себастьяне. После поединка каталонцам было уже не так весело.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик оригинально готовится к следующему поединку.

Этим девушкам еще тренироваться и тренироваться.

Нападающий ПСЖ Неймар решил поделиться позитивом с оператором на тренировке команды. Также бразилец хочет, чтобы «Барселона» поделилась с ним 3,5 млн евро.

В недавнем матче Лиги 1 бразилец остановил болельщика, который пытался выбежать на поле. Он точно бежал к Неймару, а не к Килиану Мбаппе?

Молодому французу же подарили маску Микеланджело из черепашек-ниндзя. Хорошо, что хотя бы не Сплинтера.

Игрок МЮ показал свою татуировку на руке.

Интересно, сколько дублей понадобилось этому парню, чтобы записать данное видео?

Мимо этого стюарда можно пронести даже другого болельщика. Пользователи сети шутят, что он напоминает защитников «Арсенала» в недавнем поединке против «Ман Сити».

Смогли бы так?

Наставник «Рейнджерс» продлил контракт с клубом до 2024 года после того, как рулевой «Ливерпуля» подписал новое соглашение с «красными» до...2024 года. Совпадение? Не думаем!

Если вы считаете, что у вас плохой день, то просто посмотрите это видео.

Удачи!