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Ари загорает на пляже в Бразилии, Тарасов спустился в метро

вчера, 08:00
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Роналду Криштиану
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Мбаппе Килиан
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«Соккер.ру» рассказывает об отдыхе футболистов РПЛ и не только об этом!

Игрок «Крыльев Советов» Антон Терехов и хавбек «Динамо» Артур Юсупов отдыхают в Дубае. Футболисты попозировали с первыми «наградами» в этом сезоне. Пожелаем спортсменам в следующем году порадовать болельщиков призами позначительнее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единственный трофей в 2019 году 🏆😂😂😂

Публикация от Артур Юсупов (@jusup8)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опустошили парк 🤪😂

Публикация от Антон Терехов (@tereh77)

Известный комментатор Георгий Черданцев посетил родину Криштиану Роналдище.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пообщавшись с людьми, которые хорошо знали Криштиану Роналду с детства, с первым тренером, тренерами в академии, вырисовывается такая картина. ⠀ Криштиану это яркий пример суперзвезды, который сделал себя сам. Ему не досталась божья искра, как Месси, например, он всего добился исключительно своим трудом и бесконечными тренировками. Именно в силу этого сравнение Месси и Роналду бессмысленно. ⠀ В чем ещё сострадающие такого успеха (в музее КР7 на площади 700 кв.м. артефакты, связанные с его карьерой, среди них 65 (!) трофеев, которые выиграл один человек не в индивидуальном виде спорта): - целеустремленность - лидерские качества - поддержка семьи. ⠀ Ещё от себя бы добавил, что Роналду очень повезло в своём первом большом клубе попасть к сэру Алексу Фергюссону, а не к какому-нибудь теоретику футбола, который тактическими рамками просто загубил бы этот талант. ⠀ Я не являюсь поклонником КР7, но после поездки на его родину отношение к нему описывается одним словом: уважение. Или как теперь принято говорить - респект.

Публикация от Георгий Черданцев. Комментатор (@cherdantsev71)

Нападающий минского «Динамо» Артем Милевский слетал вместе со своей очередной пассией в Стамбул. Как думаете, что он пьет?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklamnaya pauza😂✈️🤪🏆

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Бывшего игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова не удивить поездками в другие страны, а вот поездка в метро доставляет спортсмену яркие впечатления!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Небывалый ажиотаж вызвал вопрос, что я спускаюсь в метро.🤷🏼‍♂️Да, я действительно иногда езжу - это просто элементарно удобно и часто быстрее👆🏻Особенно сейчас во время праздничного ажиотажа. Не вижу в этом ничего такого. А отрицать, что в нашем метро комфортно, быстро и удобно - просто странно, словно «на вечном люксе» не снимать шубу на пляже. Меньше думайте о стереотипах. Больше скажу, я еще и МЦД опробую в ближайшее время, даже с «Тройкой» разобрался)) Кстати, кто первый отгадает станцию на фото, брошу на телефон 5.000 рублей😎

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Игрок МЮ Джесси Лингард получил необычный торт в качестве подарка на свой день рождения.

Недавно экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров заявил, что форвард «быков» Ари специально получил красную карточку в матче с «Базелем» ради досрочного отдыха в Бразилии. 

Это самострел. Команда выигрывала — 1:0, побежала подавать угловой, а он бьёт соперника в лицо. Он сделал это специально. Просто не хотел лететь с командой на матч с «Хетафе». Сейчас спокойно лежит на пляже у себя в Бразилии, загорает. Вот и всё.

Хм... Возможно, что Быстров был прав?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#arigooll 🦅 #fernandodenoronha #ferias #brasil #praiadaconceição 😎

Публикация от Ари (@ari_gol1000)

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос также отправился в Бразилию после вылета из еврокубков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙏🏽❤️👨‍👩‍👧

Публикация от Douglas Santos (@douglassantos06)

Легенда «Арсенала» Тони Адамс выложил серию совместных фотографий с женой Поппи Тичер в честь 15-летней годовщины. Этой паре необходима селфи-палка!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy 15th Wedding Anniversary @popelov You are so lucky! ❤️❤️

Публикация от Tonyadamsofficial (@tonyadamsofficial)

Исаак Дрогба (сын легенды «Челси» Дидье Дрогба) получил свой 3-й «Золотой мяч». Впрочем, люди на заднем фоне продолжили поиски наград и вернули их Лионелю Месси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More life @isaacdrogba11 ♥️

Публикация от didierdrogba (@didierdrogba)

Как Вам новая прическа форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду? Пользователи сети сравнили португальца с персонажем «Симпсонов» Сайдшоу Бобом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@cristiano is back amongst the goals with his brace today 🔥

Публикация от SuperSport (@supersporttv)

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко показывает дочке красивый закат. Хороший выбор, ведь на игру «красно-белых» ребенку лучше не смотреть, иначе можно травмировать детскую психику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ляпота 😍

Публикация от Eshchenko.Andrey (@eshchenko.andrey)

Также футболист решил заплести косичку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый стайл 🤣🤣

Публикация от Eshchenko.Andrey (@eshchenko.andrey)

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк знаменит тем, что много путешествует. На этот раз поляк посетил Сидней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🛬 Sydney 🇦🇺 📸 #sydney #australia #harbourbridge

Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)

Голкипер «Спартака» Артем Ребров выбрал для отдыха Орландо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Орландо безумное количество людей в парках- Дисней, Юниверсал 🤪 на голове ушки Мики/Мини-Маус, в руках еда, напитки. Люди ходят, гуляют, улыбаются. Наших сил и терпения стоять в очередях хватило на 2 парка Дисней, остальное может быть когда-то потом, в след раз!😅 А мы поехали дальше. Впереди Майами 🇺🇸🚗 #ребров32 #америка #ньюйорк #вашингтон #ордандо #майами

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров отметил в геолокации, что это фото сделано в Домодедово. Но мы знаем, что он полетел в США вместе с Ребровым!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌞🌞🌞

Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23)

Легенда «Барселоны» Карлес Пуйоль решил сфотографироваться с тыквой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuanto diríais que pesa? #cosechapropia #vlecogarden

Публикация от Carles Puyol (@carles5puyol)

Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каааааайффф😍😍😍😍😍

Публикация от Ксения Песьякова (@ksenia_peso)

После такого фото экс-игрок «Спартака» решил прыгнуть с моста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

То чувство,когда тебе исполнилось 31

Публикация от @ pesok3030

Наставник «Ростова» Валерий Карпин отдыхает в Мексике вместе со своей женой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лежим с мужем, фантазируем о следующем отпуске с детьми (уж очень тоскуем) в декабре 2020. Комплект по возрасту будет таков: 👧🏼 10 лет 🧒 2 года 3 месяца 👶🏼 8 месяцев ­ Вот куда с такой бандой можно поехать погреться, но чтобы они не вынесли мозг во время перелета? 🤪🤪🤪 ­ Делитесь своим опытом, кто с малявками куда летал? А то мы только летом ездили 🤷‍♀️ а летом выбор стран другой. Еще буду рада конкретным отелям ❤️ ­ #ростов #ростовнадону #фкростов #карпин #rostov #rostovondon #fcrostov #karpin #vacation #pregnant #беременность #вожиданиичуда #мексика #канкун #mexico #cancun

Публикация от Дарья Карпина (@dasha.karpina)

Мария Калашникова, жена форварда «Тамбова» Владимира Обухова, вместе с подругой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даже не знаю стоит ли нам ехать в манки форест😂🐒🐒

Публикация от Maria (@marikalashnikova)

Бывший игрок «Галатасарая» Фелипе Мело сходил в гости к знаменитому шеф-повару из Стамбула Бураку Оздемиру. Если вы сейчас голодны, то лучше не смотрите это видео.

Игроки «Барселоны» повеселились с маскотом «Реала Сосьедад» перед матчем в Сан-Себастьяне. После поединка каталонцам было уже не так весело.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик оригинально готовится к следующему поединку.

Этим девушкам еще тренироваться и тренироваться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I felt that 😬

Публикация от FootballWave \\: (@footballwave)

Нападающий ПСЖ Неймар решил поделиться позитивом с оператором на тренировке команды. Также бразилец хочет, чтобы «Барселона» поделилась с ним 3,5 млн евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Throw 🔙 to when @neymarjr made his own 🗑️ challenge 😉@psg

Публикация от 433 (@433)

В недавнем матче Лиги 1 бразилец остановил болельщика, который пытался выбежать на поле. Он точно бежал к Неймару, а не к Килиану Мбаппе?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@neymarjr making this little boy’s dream come true 🙌

Публикация от GoalCenter \\: (@goalcenter)

Молодому французу же подарили маску Микеланджело из черепашек-ниндзя. Хорошо, что хотя бы не Сплинтера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When @ThiagoSilva pranked @k.mbappe 😂😂

Публикация от GoalCenter \\: (@goalcenter)

Игрок МЮ Маркус Рэшфорд показал свою татуировку на руке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖐🦁 #MUFC #Rashford

Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

Интересно, сколько дублей понадобилось этому парню, чтобы записать данное видео?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When you're in the gym, but ⚽ = ♥️ @vovkd_0804

Публикация от 433 (@433)

Мимо этого стюарда можно пронести даже другого болельщика. Пользователи сети шутят, что он напоминает защитников «Арсенала» в недавнем поединке против «Ман Сити».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arsenal’s defence against Manchester City

Публикация от FootballWave \\: (@footballwave)

Смогли бы так?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control level 💯. The player with the best touch in the world is/was.........

Публикация от F2Freestylers (@thef2)

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард продлил контракт с клубом до 2024 года после того, как рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп подписал новое соглашение с «красными» до...2024 года. Совпадение? Не думаем!

Если вы считаете, что у вас плохой день, то просто посмотрите это видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tag your friend the goalkeeper 🙈👐 @078_gino

Публикация от 433 (@433)

Удачи!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caption this 😂😎

Публикация от GoalCenter \\: (@goalcenter)

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MaxRnD
MaxRnD ответил Мирон Витальевич
   53 / 863
вчера в 20:41
А что он в госдуре теперь?!
Пока только выступает
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответил MaxRnD
вчера в 20:06
Тарасов в перерывах заседания Думы спускается в метро просить милостыню
А что он в госдуре теперь?!
Миша Вилков
Миша Вилков
   5 / 863
вчера в 14:33
Ари - мерзкий негр. Еще и от Хетафе откосил.
SoberBober
SoberBober
   860 / 863
вчера в 13:02
Не в обиду сказано, но у Рэшфорда рука теперь больше похожа на лапу горилы. Издалека можно принять тату за волосяной покров ))
МапС
МапС
   262 / 863
вчера в 09:57
Я щас отдыхаю от футбола на южном берегу Белого моря. Самое лучшее место для отпуска футболистов Спартака! Всем привет из Архангельской губернии!
MaxRnD
MaxRnD
   53 / 863
вчера в 08:47
Тарасов в перерывах заседания Думы спускается в метро просить милостыню
d_fincher
d_fincher
   27 / 863
вчера в 08:36
Это всегда так трогательно: когда футболисты-миллионеры спускаются в метро к "обычным простым людям". Как Онопко и Карпин, например. Как Тарасов. Сколько героизма на их лицах, когда они делают эти фото: "да, чуваки, несмотря на то, что я зарабатываю 18 миллионов рублей в месяц, а вы 18 тысяч, я спустился в метро, потому что я такой же как и вы простой парень". Удивительное усилие воли, напряжение всех моральных сил - очутиться среди обыкновенных людей. Круто. Респект им и уважуха!
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