Ари загорает на пляже в Бразилии, Тарасов спустился в метро

«Соккер.ру» рассказывает об отдыхе футболистов РПЛ и не только об этом!
Игрок «Крыльев Советов» Антон Терехов и хавбек «Динамо» Артур Юсупов отдыхают в Дубае. Футболисты попозировали с первыми «наградами» в этом сезоне. Пожелаем спортсменам в следующем году порадовать болельщиков призами позначительнее.
Известный комментатор Георгий Черданцев посетил родину Криштиану Роналдище.
Нападающий минского «Динамо» Артем Милевский слетал вместе со своей очередной пассией в Стамбул. Как думаете, что он пьет?
Бывшего игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова не удивить поездками в другие страны, а вот поездка в метро доставляет спортсмену яркие впечатления!
Игрок МЮ Джесси Лингард получил необычный торт в качестве подарка на свой день рождения.
Недавно экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров заявил, что форвард «быков» Ари специально получил красную карточку в матче с «Базелем» ради досрочного отдыха в Бразилии.
Это самострел. Команда выигрывала — 1:0, побежала подавать угловой, а он бьёт соперника в лицо. Он сделал это специально. Просто не хотел лететь с командой на матч с «Хетафе». Сейчас спокойно лежит на пляже у себя в Бразилии, загорает. Вот и всё.
Хм... Возможно, что Быстров был прав?
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос также отправился в Бразилию после вылета из еврокубков.
Легенда «Арсенала» Тони Адамс выложил серию совместных фотографий с женой Поппи Тичер в честь 15-летней годовщины. Этой паре необходима селфи-палка!
Исаак Дрогба (сын легенды «Челси» Дидье Дрогба) получил свой 3-й «Золотой мяч». Впрочем, люди на заднем фоне продолжили поиски наград и вернули их Лионелю Месси.
Как Вам новая прическа форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду? Пользователи сети сравнили португальца с персонажем «Симпсонов» Сайдшоу Бобом.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко показывает дочке красивый закат. Хороший выбор, ведь на игру «красно-белых» ребенку лучше не смотреть, иначе можно травмировать детскую психику.
Также футболист решил заплести косичку.
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк знаменит тем, что много путешествует. На этот раз поляк посетил Сидней.
Голкипер «Спартака» Артем Ребров выбрал для отдыха Орландо.
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров отметил в геолокации, что это фото сделано в Домодедово. Но мы знаем, что он полетел в США вместе с Ребровым!
Легенда «Барселоны» Карлес Пуйоль решил сфотографироваться с тыквой.
Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.
После такого фото экс-игрок «Спартака» решил прыгнуть с моста.
Наставник «Ростова» Валерий Карпин отдыхает в Мексике вместе со своей женой.
Мария Калашникова, жена форварда «Тамбова» Владимира Обухова, вместе с подругой.
Бывший игрок «Галатасарая» Фелипе Мело сходил в гости к знаменитому шеф-повару из Стамбула Бураку Оздемиру. Если вы сейчас голодны, то лучше не смотрите это видео.
Игроки «Барселоны» повеселились с маскотом «Реала Сосьедад» перед матчем в Сан-Себастьяне. После поединка каталонцам было уже не так весело.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик оригинально готовится к следующему поединку.
Этим девушкам еще тренироваться и тренироваться.
Нападающий ПСЖ Неймар решил поделиться позитивом с оператором на тренировке команды. Также бразилец хочет, чтобы «Барселона» поделилась с ним 3,5 млн евро.
В недавнем матче Лиги 1 бразилец остановил болельщика, который пытался выбежать на поле. Он точно бежал к Неймару, а не к Килиану Мбаппе?
Молодому французу же подарили маску Микеланджело из черепашек-ниндзя. Хорошо, что хотя бы не Сплинтера.
Игрок МЮ Маркус Рэшфорд показал свою татуировку на руке.
Интересно, сколько дублей понадобилось этому парню, чтобы записать данное видео?
Мимо этого стюарда можно пронести даже другого болельщика. Пользователи сети шутят, что он напоминает защитников «Арсенала» в недавнем поединке против «Ман Сити».
Смогли бы так?
Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард продлил контракт с клубом до 2024 года после того, как рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп подписал новое соглашение с «красными» до...2024 года. Совпадение? Не думаем!
Если вы считаете, что у вас плохой день, то просто посмотрите это видео.
Удачи!