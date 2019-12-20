«Персоны года». Магниты для ненависти в РПЛ

вчера, 13:00

«Соккер.ру» фиксирует тренд – под цунами хейта попали видные персоны. Напоминаем, кого фанаты ненавидели в 2019 году.

Не по Сеньке пиджак и классика персональной ненависти в футболе. Кононова посылали сами фанаты «Спартака», и довольно жестко. А троллили все. Не без оснований, наставник оказался одним из худших в истории клуба. Плюшевым, давать отпор Олег Георгиевич не умеет. И прозвище обидно-безобидное было, и результаты команды способствовали оценкам.

Критика была не по форме, а по сути своей справедливой? Кононов зашел в клуб с громкими обещаниями – никто не заставлял их выдавать. Много говорил и мало сделал. Тедеско получил настолько слабо подготовленную команду, что набрал на стартовом отрезке меньше пунктов, чем сам Кононов, когда взял «Спартак» Карреры-Рианчо. Олег Георгиевич обрек «Спартак» на мучения.

Малком де Оливейра

Тут хейт без огня, ведь самый дорогой новичок лета получил травму, не светился. Но форс-мажор позволил соперникам «Зенита» упоминать Малкома в хейт-спичах о трансферной политике и расточительстве клуба, где мечты сбываются. Но могли увидеть историю Быстрова-Широкова, если бы Малком играл скверно, ведь «Вираж» темнокожего футболиста очевидно не принял.

Были баннеры и двузначные расистские заявления. Чтобы замять историю, «Зенит» использовал маму футболиста – спорный метод завоевать симпатий недовольной толпы. Фактически травма спасла Малкома от прямой конфронтации с «Виражом», ведь по первым матчам не было похоже, что вписался в команду. Малком напомнил надписи в петербуржских лифтах о том, какого цвета нет на эмблеме «Зенита».

Когда клуб, у которого снова появились деньги, падает вниз – ненависть неизбежна. У «Динамо» результаты стали лучше, чем были, Новиков впитал часть хейта, но не забывайте, что творил Хохлов, когда получил обновленную команду. Дмитрий Валерьевич в клубе имел полную поддержку и мог влиять на разные процессы.

А в результате его фанаты «Динамо» назвали «физруком». Как и в большинстве перечисленных случаев – по делу. Дали время, не идеальный, но добротный для РПЛ состав (более успешный тренер мог поднять «Динамо» в пятерку в сезоне, когда «Спартак» провалился). Но пришлось доверять наставнику молодежного состава.

Упрямое выгораживание вратаря настроило против него. Но ведь натурализацию сложно оправдать паспортами Жоаозиньо или Ари. А одного Марио товарищу Мутко мало. В результате Акинфеев удобно ушел от работы с Черчесовым, а Гильерме занял его место. И логично, что россияне не приняли бразильского голкипера на позиции первого номера их сборной.

Вратарей в стране немало, все не без греха, но отдельные на десяток лет моложе, чем Маринато. И ошибаются не так явно. Какой смысл упрямо доверять человеку, который против Бельгии не спас, когда против Казахстана или Шотландии могли сыграть вратари будущего? Фанаты «Локомотива» тоже не все действия Гильерме слепо поддерживают. Агентскую историю с шантажом – угроза уйти в «Спартак», чтобы получить жирный контракт в «Локомотиве», тоже помним.

За год было столько примеров персональной ненависти, что многие забыли о Глушакове? Что еще раз подтверждает – человека критиковали, поскольку был капитаном «Спартака». Вне московского клуба Денис - рядовой клиент для Малахова. Или кто там ведет трэшовые ток-шоу на ТВ? Впрочем, в 2019 отношение к Глушакову фанатов не изменилось.

В «Спартаке» он был темой в первой части года. А после перехода в «Ахмат» история перешла в разряд скандальных и не футбольных. Развод Дениса – без комментариев, обе стороны конфликта разочаровали. Но если Глушаков не объяснил загодя старшей дочери, почему запрещает ей покидать территорию РФ , и ребенка остановили пограничники по пути на каникулы, чем довели до слез – «отец года».

Михаил Вилков

За год репутацию испортили многие арбитры, но не каждая фамилия стала именем нарицательным. За ошибку в игре «Локомотива» и «Краснодара» хейтили Сухину. Но в конце сентября Вилков получил от фанатов «Зенита» после матча с «Локомотивом». Потом - от фанатов ЦСКА и многих, когда потерял контроль над игрой в Санкт-Петербурге. Зашлифовал все безобразным судейством в игре «Оренбурга» и «Уфы», словно вынуждали Федотова уйти в «Сочи».

Вилкова стали ненавидеть многие фанаты, причем чаще всего – после ошибок судьи. Егоров признал серию ляпов: надо было ставить пенальти, когда зацепили в штрафной Оздоева в игре против «Локомотива». «Краснодар» лишили «точки», когда Каборе зацепил Спаича. Наконец, обе ошибки в Оренбурге тоже признаны официально. Заявлять, что Вилкова хейтят без оснований, попросту нельзя.

Александр Егоров

Ух, народный любимчик! Егоров сам стал главным судьей на процессе о личном профессиональном провале в 2019 году. Сложно припомнить главу судейства, который бы столько раз за один год подтверждал уничижительные оценки экспертов и фанатов. Егоров написал «явку с повинной» десятки раз – подтверждал неготовность арбитров, за которую отвечает.

А еще хуже, что бывший арбитр ФИФА порой откровенно лукавил, выгораживая подопечных. То замечает явные ошибки, то забывает прокомментировать эпизод, или нападает на критиков в лучших стилях слабых политиков-популистов. Что в итоге? Егорова не уволили, и хотя ему де-факто притащили надзирателя, полный провал судейского корпуса остался преступлением без наказания.

Сложно в стране с героями? О достойных людях говорят мало, вернее, не говорят совсем – у них часто нулевой рейтинг узнаваемости. А персоны со спорным поведением, репутацией, или просто не шибко полезные обществу, залиты вниманием. Дзюба попал в список, и подумал, что пропуск в официальные любимцы – индульгенция?

Если так – не богатого ума человечек. У Дзюбы язык без костей. Ряд его заявлений, мягко говоря, подпадает под статьи дисциплинарного регламента РФС . Но Артема никто не наказал. А стоило фанатам послать его туда, куда слали и Кононова, и Глушакова, и Хохлова, и многих других в российском футболе за год, увидели уникальную реакцию.

Раньше за футболиста в таком масштабе силовыми методами не заступались. Дзюбу никогда не полюбят, даже фанаты «Зенита». Последние поддержат, пока есть голы, но не полюбят. Если празднуешь, используя воинское приветствие, хорошо бы разбираться в вопросах чести. Капитан сборной России разочаровал, а протест фанатов обрел мотив.

Умный человек сразу выступил бы против бездумных задержаний. Мог заявить, что с недовольными фанатами сам проведет заочный диалог, а невинных людей хватать не стоит. Но теперь Дзюбу в самом Санкт-Петербурге обвинили, что инициировал кашу, побежав жаловаться. Неподтвержденные слухи не помогают вернуть Артему любовь толпы. Похоже, он ее лишился навсегда.