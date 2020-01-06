Кудряшов в Турции. Попытка №2

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У Федора Кудряшова появилась добрая традиция — начинать футбольный год в Турции. «Соккер.ру» - о новом витке в карьере защитника сборной России.

Главный тренер «Антальяспора» Тамер Туна подтвердил, что клуб подписал контракт с российским защитником Федором Кудряшовым:

Мы достигли договоренности с Кудряшовым об условиях контракта. Соглашение будет подписано сегодня. Кроме того, мы планируем в зимнее трансферное окно усилить еще четыре-пять позиций. Уверен, впереди нас ждет хороший год.

Где Федор начинал нынешний сезон?

Летом 2019-го Кудряшов на правах свободного агента присоединился к футбольному клубу «Сочи», подписав контракт сроком на один год. В «Сочи» Федор был основным игроком (16 матчей и один гол в ворота «Рубина») и стал одним из неформальных лидеров коллектива, однако по окончании первой части сезона «барсы» объявили о расторжении контракта с защитником сборной России. Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отказался называть причины ухода Кудряшова, а в прессе сразу появились слухи о возвращении Федора в Турцию.

Что связывает Кудряшова с Турцией?

Вторую половину сезона 2018/19 Федор провел в чемпионате Турции, выступая за «Истанбул». Как и сейчас, год назад Кудряшов освободился от обязательств перед российским клубом (тогда это был «Рубин») и подписал краткосрочный контракт с «Истанбулом», который на тот момент лидировал в чемпионате Турции. Федор сходу стал основным левым защитником стамбульского клуба, а в дебютном матче отметился победным голом в ворота «Антальяспора» - команды, в которой начнет 2020 год. В апреле Гаэль Клиши отвоевал у россиянина место в старте, но заканчивал чемпионат на поле Федор, на его долю выпало сыграть в решающем матче против «Галатасарая», где «Истанбул» потерпел поражение, и упустил возможность стать чемпионом. Кудряшов — серебряный призер прошлого первенства Турции.

Каким по счету клубом в карьере Кудряшова стал «Антальяспор»?

Карьера защитника сборной России началась в «Сибиряке» из Братска. Увы, этот клуб прекратил свое существование как профессиональная футбольная организация в 2014 году. Федор из Братска переехал в Москву, где присоединился к «Спартаку», который посылал его в командировки в «Химки», «Томь» и «Краснодар». Это уже 5, еще не сбились со счета? Потом Кудряшов подписал полноценный контракт с «Ахматом», приложил ногу к успехам «Ростова» времен Курбана Бердыева и отправился за своим тренером в Казань, чтобы играть за «Рубин». Уже 8. 2019-й год Кудряшов разделил между «Истанбулом» и «Сочи», достигнув отметки в 10 клубов, «Антальяспор» же становится 11-м в карьере Федора. Футбольное число.

Чем знаменит новый клуб Федора Кудряшова?

«Антальяспор» - довольно молодой клуб, который ведет свою историю с 1966 года. В то время в Турции обычным делом было укрупнение футбольных клубов путем слияния, вот и «Антальяспор» появился на свет благодаря слиянию трех команд: «Эникапи Суспор», «Илк Ишикспор» и «Феррокромспор». В 1982 году «скорпионы» впервые пробились в Суперлигу, однако закрепиться в классе сильнейших не удалось, и впоследствии клуб из Антальи регулярно блуждал между первой лигой и Суперлигой.

В 53-летней истории «Антальяспора» нет трофеев, а поводом для гордости является поражение в финале Кубка Турции 1999/2000 от «Галатасарая» в серии пенальти. Благодаря этому финалу «скорпионы» получили путевку в Кубок УЕФА , где надолго не задержались. Нынешний сезон — пятый подряд для «Антальяспора» в Суперлиге. Места в таблице на этом отрезке между кампанией 2015/16 и 2018/19: 9-е, 5-е (клубный рекорд), 14-е, 7-е. Усредненное место в чемпионате Турции за четыре сезона — девятое. Стопроцентный середняк.

Как себя чувствует «Антальяспор» в нынешнем сезоне?

После первого круга «Антальяспор» расположился в турнирной таблице на третьем месте. С конца. У «скорпионов» всего 15 забитых мячей в 17-ти матчах при 33-х пропущенных, новый клуб Кудряшова пока не стоит на вылет, но уж точно участвует в борьбе за выживание. Контраст для Федора: в прошлом чемпионате Турции он играл в составе претендента на «золото». В принципе, это и есть уровень «Антальяспора», ведь если мы взглянем на стоимость состава, то и по этому показателю «скорпионы» будут 16-ми в турецкой Суперлиге. Главный тренер Тамер Туна назначен на свой пост два дня назад, ему пообещали серьезное усиление, и первым зимним новичком «Антальяспора», не желающего мириться со своим плачевным турнирным положением, стал как раз Кудряшов, подписавший контракт на полтора года.

Кто в партнерах у Федора Кудряшова?

«Антальяспор» - возрастная команда, Кудряшов станет 13-м в компании «кому за 30». Состав на 50% турецкий с вкраплениями бразильцев и представителей других национальностей. Так, летом 2019-го «скорпионы» подписали экс-игрока донецкого «Шахтера» Густаво Бланко Лещука — аргентинца с украинскими корнями. А самым известным футболистом «Антальяспора» является игрок сборной Чехии Ондржей Челустка, поигравший в Италии, Англии и Германии.

С кем будет конкурировать российский защитник за место в стартовом составе?

Очевидно, Тамер Туна рассчитывает на Федора Кудряшова в качестве основного левого защитника, тем более позиция проблемная. В первой части сезона слева чаще всего выходил Челустка, но это не от хорошей жизни, ведь Ондржей по основному амплуа — центральный защитник. Иными словами, серьезных конкурентов у Федора в «Антальяспоре» нет, расчет на то, что опытный игрок выйдет и покажет класс.