Вести с татарских полей

вчера, 06:33

Слуцкий позвал Хонду в «Рубин».

33-летний хавбек может присоединиться к клубу из столицы Татарстана в ближайшее время, сообщает « ФАН ».



Если это не банальная утка, то Рубин не перестаёт удивлять своим менеджментом.

Скажите, что нужно сделать, чтобы команда, находящаяся в шаге от вылета, выполнила свою задачу на понижение в классе?

1. Перетасовать состав, внести нервозность. «Рубин» - самый активный российский клуб на трансферном рынке этой зимой. Видимо, PR -менеджерам, известным раскруткой Шаронова не объяснили, что в некоторых ситуациях полезнее побыть в тишине и спокойствии.

2. Продать ведущего центрального защитника. Уходит Сорокин - кандидат в сборную России, который провёл большую часть матчей.

3. Приобрести футболистов с сомнительной репутацией, известных непростым характером: уже куплен Игнатьев, ходят упорные слухи про Тарасова и Хонду.

4. Затеять перестановку состава, активно вливать нестабильную молодёжь в совокупности со «сбитыми лётчиками»: приобретаются молодые, а уровень и степень готовность Хонды и Тарасова вызывают вопросы, особенно если учитывать, что первый вовсе заканчивал с футболом, а второй никак себя не проявил в «Витессе».

5. Всё это устроить за 11 туров до конца чемпионата, находясь на 1 очко выше от зоны прямого вылета.



Желаем татарскому клубу удачи в весеннем отрезке чемпионата.