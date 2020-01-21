Три главных фаворита Лиги Чемпионов. Линия Betcity

21 января 2020, 13:21

До возвращения главного клубного турнира планеты остается чуть меньше месяца. В середине февраля состоятся первые матчи ⅛ финала Лиги Чемпионов. Пока коэффициенты не рухнули, стоит задуматься о выгодной ставке. Вашему вниманию тройка фаворитов турнира от букмекерской компании Betcity!

Барселона

Каталонцы традиционно являются одним из главных фаворитов любого турнира, в котором они принимают участие. Безусловно, здесь и сейчас сине-гранатовые находятся не в самой лучшей своей форме, но потенциал этой команды так велик, что её всё равно рассматривают в качестве потенциального победителя. “Барселона” не выигрывала Лигу Чемпионов с 2015 года, поклонники клуба заждались очередного трофея на европейской арене. Но целый ряд условий не позволяет считать “Барсу” главным претендентом на “ушастый” кубок. Во-первых, есть клубы, которые демонстрируют более яркую игру. Во-вторых, даже на внутренней арене лидерство каталонцев не выглядит однозначным и безоговорочным. В-третьих, команда только сменила главного тренера. Место Эрнесто Вальверде занял Кике Сетьен, потенциал которого пока является загадкой для футбольного мира. Однако, как показывает практика, сенсации случаются, поэтому поставить на победу “Барселоны” в Лиге Чемпионов сейчас можно с коэффициентом 6.

Ливерпуль

Прошлогодний триумфатор является одним из главных претендентов на победу и сегодня. Однако, и это не секрет, для мерсисайдцев очень важно выиграть чемпионат. Болельщики “Ливерпуля” ждут чемпионского титула с 1990 года! К счастью для поклонников “красных”, сейчас в Премьер-Лиге всё складывается для их клуба наилучшим образом. Если “Ливерпуль” продолжит штамповать победы в том же ритме, то вполне может оформить титул досрочно, а там и на Лиге Чемпионов сосредоточиться можно. В общем, поставить на седьмую победу мерсисайдцев в этом турнире сейчас можно за 5,2.

Манчестер Сити

И всё-таки главным претендентом на титул является “Манчестер Сити” Хосепа Гвардиолы. Работа испанского специалиста в Англии великолепна. Под его руководством “горожане” переживают, возможно, лучший период в своей истории - в такой футбол они не играли никогда ранее. Два подряд титула АПЛ тоже великолепны и дорого стоят, но без победы в Лиге Чемпионов всё это не выглядит так блестяще. Гвардиоле и его “Сити” остался последний паззл, который сделает картину их побед безоговорочно выдающейся. Возможно, трудности в АПЛ , которые команда испытывает в этом сезоне, сыграют в ее пользу именно на европейской арене. Короче, мы все уже заждались Пепа в руках с кубком Лиги Чемпионов. Коэффициент на такой исход 5.

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