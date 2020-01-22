«Челси» Лэмпарда – сильная команда с изъяном

сегодня, 10:45

Хороши или нет подопечные Фрэнка? Вопрос часто задают себе фанаты АПЛ , а дерби помогает «Соккер.ру» ответить.

Каждый раз, когда у «Челси» не получается выиграть, включается одна шарманка. Сначала Кепу обзывают плохим голкипером. Дальше обычно рассказывают, что Канте не вписывается в новый стиль, а тут еще и поскользнулся.

И сам Лэмпард справедливо сетовал на плохую реализацию моментов в целом по сезону – «инстинкта убийцы» у его форвардов нет, а это скорее врожденное качество, нежели приобретенное. Разберем все три претензии.

Первая – Кепа действительно многовато пропускает. «Арсенал» вчера забил дважды после двух ударов в створ, но разве вратарь ошибался? Нет, но сам факт, что у испанца процент отраженных точных ударов худший на всю АПЛ – 53.6 %, настораживает.

По общему количеству сэйвов Кепа – худший вратарь лиги, хотя реже бьют только по воротам «Ливерпуля», причем разница минимальная, просто «красные» еще не сыграли два матча. Может, это Канте мешает на поле, оставаясь феноменальным игроком?

Буквально с ним и без него процент побед различается заметно – 36 % против 71 %. Но выборка непоказательная, полузащитник пропускал легкие матчи, а играл с грандами. Скорее у всей защиты проблемы, раз соперники почти каждый второй точный удар делают голом.

Одновременно «Челси» - крутая команда. Игра лучше, чем ждали после прихода Лэмпарда, потери Азара и трансферного бана. Плохая команда не прошла бы «Аякс» в ЛЧ . Сложно быть плохой командой, когда в заявке Аспиликуэта, Канте, Виллиан и Жоржиньо – футболисты мирового класса.

И потеря Азара не сделала «Челси» командой-автобусом, то есть Сарри не зря делал из старых «пенсионеров» новых «аристократов». Такие женятся на актрисе сериала «Форс-мажоры», отрекаются от королевской семьи и уезжают в Северную Америку, чтобы развивать бизнес вне правил королевского двора.

«Челси» из Лондона не уедет, но команда Лэмпарда точно не самая плохая копия старого эталона Моуриньо. Фрэнк поставил на точность передач – лондонцы по параметру выше, чем «Ливерпуль», на контроль мяча – третьи в АПЛ после команд Гвардиолы и Клоппа. Проще говоря – «Челси» любит вести игру.

В дерби Абрахам грамотно подставился под Давида Луиса, и хотя есть вопрос, не была ли именно красная карточка двойным наказанием, у «Арсенала» ничего не получалось – после первого тайма счет по ударам был 9:0, а подопечные Артеты остались вдесятером, обрекли себя на страдания.

Но не забывайте, что в АПЛ только МЮ и «Борнмут» по среднему составу моложе, чем «Челси». У Лэмпарда получилось с порога поставить удобный для коллектива футбол, а вот опыт можно только нажить. Схема «4-3-3» подходит команде, но не всегда является сложной для ее соперников – вот, пожалуй, мы и вышли на причину частых осечек.

«Челси» был разгромлен в Манчестере 4:0, хотя если вспомните матч – играли отрезками куда лучше, чем подопечные Сульшера. Зума забил себе на 89-й минуте – потеряли два очка с «Шеффилд Юнайтед», хотя вели 2:0. «Ливерпуль» прочитал их в дебюте как открытую книгу. У «Сити» сработал похожий план. С «Вест Хэмом» не перестроились, как и с «Эвертоном».

Намек понятный - Лэмпарду не хватает тренерского опыта. Поставил изначально сильную игру, а вот когда нужно реагировать на обстоятельства – пожарят. Вчера ждал, что кто-то опытный огорчит «Арсенал». Аспиликуэта забил, но Бельерин нашел идеальный удар. «Канониры» показали характер, а «Челси» - его отсутствие.

Второй раз подряд команда Лэмпарда подумала, что если ведет игру, то выиграет. Против «Ньюкасла» владение было 70 %, точность паса – 85 %, а по выстрелам опережали соперника 19:6 до 93-й минуты. Но в футболе засчитываются только мячи, которые пересекли линию ворот по правилам.

Сразу выходим на вторую реальную причину неудач «Челси» после слабой реакции Лэмпарда на изменения у соперников. Команде действительно не хватает форварда. Батшуайи не попал в створ ворот вчера, Жиру забыли, Абрахам – результативный, но тот самый «инстинкт убийцы» демонстрирует не всегда.

Пока это бегущий форвард, который реализовывает ровно столько моментов, сколько ему создает играющая команда Лэмпарда. И тут никаких противоречий. «Челси» - хороший футбольный коллектив. Например, есть нацеленность на ворота – лондонцы выше по количеству ударов, чем «Ливерпуль».

Но сразу не забываем, что Пулишич, Абрахам, Маунт и Хадсон-Одои – молодые ребята, поэтому «красные» Клоппа ожидаемо более меткие. У «Челси» футбол как у фаворита, а результаты – как у команды, которая рискует потерять четвертое место. Лэмпард оказался мастером простых объяснений, но когда нужны сложные, то дарят соперникам очки.

Не хватает опыта, чтобы футболисты адаптировали приказ, не расслабились, когда многим казалось, что «Арсенал» не переломает игру. Мяч «Челси» контролирует, короткие передачи точные, но если посмотрите на пасы под удары, то увидите в лидерах Виллиана и Маунта, которые теряются в центральных матчах. Возможно, это «Челси» нужен эдакий Эриксен?

Также важно повоевать за Кавани. Чалов, конечно, не помешает на скамейке - хотя у него тоже проблема как раз с инстинктами на передовой, не с качеством решений, но опытные люди сейчас важнее. А что состав разношерстный – сразу можете вспомнить, кто играл за «Челси» в победном финале ЛЧ .

Рядом с легендами – Чехом, Коулом, Лэмпардом и Дрогба, были простые смертные – Бертранд, Калу, Микел и Давид Луис выступили в основе против «Баварии», что не помешало дождаться серии пенальти и взять заветный кубок. Для «Челси» позиция эдакого аутсайдера не является новой. Плюс сейчас объективно нуждаются во времени - важно, чтобы молодежь набралась опыта.

И чтобы Лэмпард получил возможность добавить к Жоржиньо, Аспиликуэте, Виллиану и Канте еще парочку таких же битых мастеров. Но и сейчас «Челси» явно не хуже основных конкурентов. «Арсенал» при Артете, безусловно, пытается поменяться. Но Венгер может быть прав – если не воскресят душу, оставленную на «Хейбери», то в топ-4 ближайшие несколько лет «канониров» не увидите.

Причем не переоценивайте свежую ничью. «Арсенал» отскочил – «Челси» не забил вовремя второй мяч, Канте случайно упал, Бельерин не всегда бьет точно в угол. У «канониров» два удара из двух стали голами. Для Кепы – привычное дело, но в топ-5 только «Эйбар» и «Боруссия» Д такие дружелюбные, пропускают почти после каждого второго точного удара.

Одновременно «Челси» не совсем безнадежный. Их душу питал злостью и титулами Моуриньо, но Конте и Сарри тоже помогли. Итальянцы не задержались надолго, но Лэмпарду оставили неплохой каркас. С этим составом объективно можно работать, а поскольку у Фрэнка есть шанс зарекомендовать себя более искусным покупателем, нежели предшественники, то у «Челси» все не совсем замечательно, но хорошо.

Тренера лондонцев должна насторожить повторяемость подхода. Приелись одинаковые взрывные отрезки, а узнаваемые годами вертикальные атаки видим с начала сезона, как и глупейшие коллективные ошибки в защите, а также голы соперников «на ровном месте». Потому «Арсенал» и не сломался в меньшинстве. Где-то есть баг в программе Лэмпарда, и когда его найдет – «Челси» может и за третью строчку зацепиться.

С «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» их сравнивать смешно, но стартовое поражение сезона от МЮ со счетом 0:4 команду не сломало. Зато стало путеводной звездой – и дальше в играх АПЛ «Челси» претендовал на закономерные победы, а получал обидные осечки. Если команда потеряет веру в себя, а МЮ или «Тоттенхэм» ее найдут – Лэмпард отдаст четвертое место. Ситуация становится напряженной, срочно нужен результативный форвард, а в идеале – свой Де Брюйне в центре к Жоржиньо и Канте с шикарным голевым пасом.

Или это соперники просто аномально везучие? «Арсенал» подстраховал Лено, пару раз спас. Разве можно считать крутой игру команды, чьи центральные защитники совершают дикие ошибки, а атаку построили на забеге со своей половины поля после углового – воспользовались падением соперника, а также ударе правого защитника? «Канониры» не случайно на 10-м месте, а «Челси» закономерно по ожидаемым очкам вообще на втором.

Умеют играть. Лэмпард пока зарекомендовал себя сильным тренером без феноменальной везучести. А причиной осечек может быть полный отказ от рационального футбола – во всех 12 поединках АПЛ , когда потеряли очки, владели мячом больше, чем соперники, даже против МС и «Ливерпуля». Фрэнк с подопечными слишком буквально пытается играть красиво, не быть «автобусом», в результате счет по точным ударам в дерби 8:2, а на табло – обидная ничья.

Артета рассказывает о характере, который показали его подопечные, но это ведь «Челси» подарил сопернику ничью, как раньше дарил победы и мировые другим. Если пропускаешь мячи после 46 % точных ударов, хотя даже у «Шеффилд Юнайтед» показатель всего 26 %, то проблема в тебе. «Аристократы» не повзрослели, но команда Лэмпарда играет не хуже, чем МЮ , «Арсенал» или «Тоттенхэм», если суммировать весь чемпионат и говорить именно о качестве футбола.

«Челси» - интересная команда, но плохо контролирует свою яркость. В коллективе много молодых ребят, если повзрослеют и точечно усилят состав опытными мастерами – станут куда опаснее.