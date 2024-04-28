В РПЛ могли создать аналог «Байера». Не получилось из-за Дзюбы и действий в обороне

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сегодня, 19:00

«Локомотив» не вырос в чемпиона страны.

Волевые качества роднят «Локомотив» и «Байер»

Клуб из Леверкузена стал чемпионом Германии впервые в истории. У «Локомотива» «золотой» опыт был несколько раз, становились первыми в РПЛ до старта серии Семака. Играли в Лиге чемпионов. Некоторые футболисты, вроде Миранчука и Баринова, получили богатый международный опыт. Недавно «Локомотив», как и «Байер», поставил на молодого наставника. У Галактионова после назначения случился ударный отрезок с большим количеством набранных пунктов.

А в новом сезоне «железнодорожников» частенько выделяют волевые качества. Они могут спастись, даже если уступают за несколько минут до конца матча. Конечно, с «Байером» буквально их сравнивать неправильно, сегодня вот не отыгрались. Но даже по спонсорству – за клубами из Леверкузена и Москвы стоят огромные многомиллиардные корпорации, и по ситуации в лиге можно провести параллели. Хаби Алонсо стал чемпионом, когда «Бавария» допустила грубые ошибки.

«Локомотив» дважды обыграл «Зенит» в этом сезоне. Если бы лучше работали против середняков и в московских дерби, то с таким моральным преимуществом – команда Галактионова знает, что в хороший день даже коллектив Семака им по зубам, легко могли повторить опыт «Краснодара». Претендовать на титул прямо сейчас не так уж сложно. Но «Локомотив» не выиграл ни одно из 6 московских дерби в РПЛ . Соседские команды не мощнее, но у Галактионова 3 мировые и 3 поражения.

Дзюба не стал аналогом Джаки из Леверкузена

Полузащитник Джака вернулся из «Арсенала» в Бундеслигу, сыграл у тренера Алонсо невероятно круто и полезно. Также швейцарский ветеран объяснил напарникам, что нельзя останавливаться, даже когда кажется – чемпионство уже в кармане. «Канониры» год назад так подумали, уступили «Манчестер Сити». «Байер» эту ошибку не повторил. А вот Дзюба, который классно провел стартовый отрезок после возвращения из Турции, в новом сезоне провалился.

Без своего Джаки не получилось создать аналог «Байера» на базе «Локомотива». Причем параллелей достаточно, помимо волевой составляющей. У «Байера» в заявке лишь три игрока основы старше тридцати лет – голкипер Градецки, опорник Джака и атакующий хавбек Хофманн. Последний не всегда появлялся с первых минут. У «Локомотива» есть ветеран Гильерме, который просто ждёт завершения контракта и получает зарплату фактически в роли играющего тренера.

Голкиперу Лантратову ещё нет тридцати лет, но Илья один из самых опытных в заявке, как и Антон Миранчук. Атакующий хавбек вместе с Ильей и Артёмом не сумели создать линии мечты в обороне и атаке. И если Лантратов в первой части сезона частенько выручал команду запоминающимися сейвами, если у Миранчука есть удачные матчи, то главной проблемой стал Дзюба. Когда у тебя такой актив – лучший снайпер в истории РПЛ , то от его формы зависит не только результат.

От уровня футбола Артёма зависели перспективы всего коллектива. Когда у него всё замечательно, то Дзюба консолидирует вокруг себя напарников, как получалось порой в «Зените» и в сборной. В «Локомотиве» Дзюбу догнал возраст – форварду 35 лет, поэтому директора клуба и тренер Галактионов набрали ему дублеров. И оказалось, что промахнулись. Даже на старте дерби против «Спартака», пока у гостей была инициатива, им не хватило как раз эффективной «девятки».

«Локомотив» – транзитная остановка для футболистов

Тренер Хаби Алонсо остался в «Байере» ещё на сезон. Многие футболисты задумаются о похожем решении. Даже юный Вирц может на год остаться в Леверкузене погреться в лучах славы, если на Евро-2024 не станет чемпионом континента. Победа с Германией заставит «Байер» продать юного лидера за огромные деньги. А если нет, то можно сыграть в Лиге чемпионов в знакомом составе. Футболистам интересно в «Байере» и Бундеслиге. Потери будут, но часть лидеров сохранят.

А вот «Локомотиву» сложнее планировать на несколько сезонов наперед. Именно поэтому неудача в этом сезоне – вылетели из Кубка России и не претендуют на титул в РПЛ , может сильно ударить по мотивации молодых футболистов. Даже Баринову в этом сезоне не хватает правильного настроя. Дмитрий не попал в турецкие клубы, куда его звали, а в знакомом «Локомотиве» не прогрессирует. Антон Миранчук хотел бы оказаться на месте брата Алексея, играющего за сильную «Аталанту».

И ведь у московского клуба без шуток был шанс ввязаться в чемпионскую борьбу. По ресурсам и характеристикам – деньги, трансферы, молодые таланты и волевые качества, эта команда в списке главных разочарований вместе со «Спартаком». Сегодня в дерби больше энергии оказалось у «красно-белых». Тренер Слишкович лучше спланировал поединок. Его команда использовала моменты и разогнала правильные контратаки. А «Локомотив» снова ошибался в обороне, где нет лидера.

С одной стороны, было всё для серьезного прогресса, особенно после ударной концовки прошлого сезона. А на деле получили вялого Дзюбу и медленного новичка Ньямси в центре защиты. Пиняев и Тикнизян думают о зарубежных клубах. Глушенков, который выделяется мастерством занимать максимум полезного пространства, тоже переключается на рассмотрение интересных вариантов, ведь «Локомотив» оказывается в роли богатых «Крыльев Советов». Концентрации мало, хотя есть волевым качества.