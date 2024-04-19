Игнатов: «Мы поняли идею Слишковича»

Полузащитник «Спартака» сообщил, что игрокам понятны идеи исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Мы в целом поняли идею тренера. Просто где‑то её не довели. Есть время до «Ростова», успеем что‑то наработать. Предстоит тяжёлая поездка. Уверен, что Слишкович более детально донесёт до нас свою идею. Но (в матче с «Зенитом»), повторюсь, мы его поняли.