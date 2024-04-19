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Игнатов: «Мы поняли идею Слишковича»

сегодня, 10:47

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов сообщил, что игрокам понятны идеи исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Мы в целом поняли идею тренера. Просто где‑то её не довели. Есть время до «Ростова», успеем что‑то наработать. Предстоит тяжёлая поездка. Уверен, что Слишкович более детально донесёт до нас свою идею. Но (в матче с «Зенитом»), повторюсь, мы его поняли.

Ранее Игнатов сравнил Слишковича и Гильермо Абаскаля.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:06
Любопытно, Великому Бескову понадобилось два года, чтобы донести свою Гениальную идею до обновленного Спартака. Игнатову, оказывается, достаточно нескольких дней. Признаться, не заметил я в Ленинграде, в кубковом матче с Зенитом, хотябы, ростки, этой новой идеи. Свежо предание...

Впрочем, так или иначе- желаю Легендарному клубу, действительно, обрести своё новое лицо, с этим тренером или с другим!!! Удачи Спартаку!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:53
А Валера преподнесёт вам свою идею...
Не исключено, что очень доходчиво.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:53
Слова , слова , слова! Время покажет
112910415
112910415
сегодня в 10:49
ух, это много обещает ! )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:49
Осталось дело за малым ,Миша, - подтвердить слова делами....
LOpp
LOpp
сегодня в 10:48
не прошло и пол года..
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