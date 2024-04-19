Игнатов: «Мы поняли идею Слишковича»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов сообщил, что игрокам понятны идеи исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.
Мы в целом поняли идею тренера. Просто где‑то её не довели. Есть время до «Ростова», успеем что‑то наработать. Предстоит тяжёлая поездка. Уверен, что Слишкович более детально донесёт до нас свою идею. Но (в матче с «Зенитом»), повторюсь, мы его поняли.
Ранее Игнатов сравнил Слишковича и Гильермо Абаскаля.
Впрочем, так или иначе- желаю Легендарному клубу, действительно, обрести своё новое лицо, с этим тренером или с другим!!! Удачи Спартаку!!!
Впрочем, так или иначе- желаю Легендарному клубу, действительно, обрести своё новое лицо, с этим тренером или с другим!!! Удачи Спартаку!!!